Beste robotstofzuigers van 2021: de beste robotstofzuigers die het vuile werk opknappen

De beste robotstofzuigers maken al rijdend je hele huis schoon, zodat jij ondertussen lekker onderuit op de bank kunt liggen. Of je huis nu vol met tapijt ligt of enkel bestaat uit harde vloeren, de beste robotstofzuigers zijn opgewassen tegen alle ondergronden.

Dankzij de nieuwste technologie, zoals high-end lasers en camera's, navigeren de beste robots door je huis zonder te crashen. Sommige modellen zijn zelfs in staat om obstakels op hun pad te detecteren. Denk hierbij aan vuile was of een losse kabel wat op de grond is blijven liggen.

Een robotstofzuiger is duurder dan een traditionele stofzuiger. Prijzen starten vanaf ongeveer 150 euro. Deze instapmodellen beschikken echter niet over dezelfde toeters en bellen als de duurdere modellen. De midrangers zitten rond de 300 euro, en voor het beste van het beste mag je rekenen op een prijs van minstens 800 euro.

Met al het gemak van schoonmaken in gedachten, hebben we een lijst samengesteld met de beste robotstofzuigers die je op dit moment kunt kopen. Simpelweg om te beoordelen welke stofzuiger als beste uit de test komt. Het resultaat? Deze koopgids om je naar de beste robotstofzuiger te leiden.

Lees verder in ons lijstje met tips en suggesties voor de beste stofzuigende, vloer reinigende, werkbesparende robotstofzuiger die je je maar kunt wensen.

Beste robotstofzuigers van dit moment

1. iRobot Roomba S9+ De koning van de robotstofzuigers Specificaties Werktijd: Niet bekend Bakgrootte: 0,4 liter Zelflegend: Ja Wi-Fi controle: Ja Redenen om te kopen + Goede zuigkracht op harde vloeren + Reinigt hoeken efficiënt + Zelflegend Redenen om te vermijden - Zeer prijzig - Afvalzakken zijn ook duur

De iRobot Roomba S9+ is de beste robotstofzuiger die je op dit moment in huis kunt halen. Door het hoge prijskaartje zal dit product echter niet voor iedereen het ideale model zijn. Hij verzamelt en slaat automatisch op. Hij heeft ook vijf gebogen armen om ook in de lastige hoeken van het huis te komen.

De Roomba S9+ maakte bij ons indruk door alle soorten vuil van de harde vloer te krijgen, zoals kruimels en cornflakes. Hoewel de resultaten op tapijt iets minder grondig zijn, is dat geen wonder; zelfs reguliere stofzuigers hebben hier vaak moeite mee.

Deze robotstofzuiger plaatst al het vuil zelf in de verwijderbare afvalzak. Zo hoef je dus ook niet regelmatig de robotstofzuiger uit elkaar te halen om deze schoon te maken. Je krijgt een melding via de app wanneer dit wel moet gebeuren. De bijbehorende afvalzakken zijn wel aan de prijzige kant.

Er is ook een filter voor mensen met een allergie dat 99 procent van de schimmel-, pollen- en huisstofmijt-allergenen opvangt. Het is ook slim: het brengt je huis in kaart zodat het elk hoekje en gaatje kent en biedt zelfs integratie met Amazon Alexa en Google Assistant.

Lees meer: iRobot Roomba S9+ review

2. iRobot Roomba i7+ De koning van de robotstofzuigers Specificaties Werktijd: Niet bekend Bakgrootte: 0,4 liter Zelflegend: Ja Wi-Fi controle: Ja Redenen om te kopen + Dagelijkse reinigen houden stof buiten + Slimme navigatie + Zelflegend Redenen om te vermijden - Afvalzakken zijn prijzig - Robot zelf ook duur

In de wereld van de robotstofzuigers is iRobot een bekende naam. Je kan het bedrijf zowat vergelijken met het Apple van de robotstofzuigers (en dat zeggen we niet alleen door de naam). De iRobot Roomba i7+ is de onbetwiste koning van de robotstofzuigers, zowel qua functionaliteit als qua prijs. De robot is voorzien van slimme systemen die ervoor zorgen dat hij snel op de hoogte is van de vorm van jouw huis. Ook integratie met Google Assistant en Amazon Alexa is mogelijk zodat je hem met een simpel stemcommando aan het werk kan zetten.

De iRobot Roomba i7+ neemt in elk mogelijk opzicht al het werk van je over. In dit pakket krijg je namelijk ook het Clean Base station mee waardoor het vuil in de robotstofzuiger automatisch wordt verzameld na elke schoonmaakronde. Dit vormt dan ook een uitstekend verkoopargument. De Clean Base zelf kan bovendien dertig volledige stofbakken van de Roomba i7+ opslurpen, dus je moet hem gemiddeld maar om de twee à drie maanden leegmaken. Voor drie zakken betaalt je al snel 19,99 euro, dus echt goedkoop zijn ze niet te noemen.

Hij blijft hetzelfde ronde ontwerp van zijn voorgangers behouden. Qua functionaliteit ontbreekt het ook niet. De app is gebruiksvriendelijk en de installatie ervan verloopt enorm vlot. De meegeleverde virtual wall laat je vervolgens een gebied afbakenen waar de iRobot Roomba i7+ niet mag rijden om ongelukken te voorkomen. Een betere robotstofzuiger zal je vandaag de dag niet vinden, maar helaas ook weinig die nog duurder zijn.

Lees meer: iRobot Roomba i7+ review

De Neato Botvac D7 Connected is een directe concurrent voor de Roomba i7+ robotstofzuiger, en dat menen we. Het is een mooi uitziende stofzuiger die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, maar daar stopt het zeker niet.

Het onderscheidende element van de Neato Botvac D7 Connected zijn de zogeheten 'no-go lines', waarmee je delen in je huis kunt afschermen waar je niet wil dat de stofzuiger komt. Dat kan een werkplek zijn, waar kabels op de grond liggen, of bijvoorbeeld het laatste stukje onder de bank, waar kabels van je surroundset liggen. Dat zijn en blijven probleempunten voor een robotstofzuiger.

Grenzen aangeven waarin de robotstofzuiger mag bewegen is niet uniek aan de Botvac D7, maar het werkt wel geweldig in deze applicatie, omdat je een lijn kunt tekenen in de app, terwijl de stofzuiger zijn werk doet om, laten we zeggen, de D7 uit een bepaalde kamer te houden.

Het grootste nadeel aan de D7 is wel dat het opvangbakje niet zo groot is als die van de originele Botvac Connected. Bovendien beschikt hij niet over een 'stofbak vol'-sensor, waardoor je hem zelf in de gaten moet houden.

Lees meer: Neato Botvac D7 Connected review

De Dyson 360 Heurist is een van de eerste robotstofzuigers die niet moet onderdoen voor grote stofzuigers als het op kracht en resultaat aankomt. Hij heeft 20 procent meer zuigkracht dan de vorige robotstofzuiger van Dyson, de Dyson 360. De gemotoriseerde borstel gaat over de volledige breedte van het toestel, dus je krijgt daarmee ook de complete zuigkracht in de randen van jouw kamer. Hij is smaller dan de meeste andere toestellen, maar helaas ook hoger. Hij wringt zich makkelijk tussen nauwe openingen, maar heeft dan ook moeite om onder je meubilair te reinigen.

Het is ook niet de robotstofzuiger die het snelst geïnstalleerd raakt, want hij gebruikt een camera om je kamers in beeld te brengen in plaats van LiDAR. Gelukkig wordt je geduld hier snel beloond, want zodra de kalibratie in orde is, kan je jouw huis in verschillende zones opdelen met elk hun eigen restricties. Je kan dus voor sommige ruimtes instellen dat je geen draaiende borstel wil, of dat het toestel de kamer bijvoorbeeld volledig negeert.

Hij werkt met zowel Alexa als Google Assistant, dus je kan van de stembesturing gebruik maken om hem op te starten. Hij kan wel geen obstakels zoals kabels en schoenen vermijden, dus je zal deze zelf moeten oprapen. Bovendien is hij met 70db ook niet de stilste van de lijst.

Lees meer: Dyson 360 Heurist review

5. Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI De beste robotstofzuiger die ook van een dweil is voorzien Specificaties Werktijd: 120 minuten Bakgrootte: 0,7 liter Zelflegend: Nee Wi-Fi controle: Ja Redenen om te kopen + Goede stofzuiger en dweil + Doet ook dienst als beveiligingscamera + Degelijke batterijduur Redenen om te vermijden - Mist de meeste hoeken en randen - Dweilfunctie kan niet scrubben

De Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI krijgt een speciale vermelding omdat hij naast robotstofzuiger ook dienst doet als dweil.

Je krijgt natuurlijk niet hetzelfde resultaat als bij je eigen dweil-werk, maar hij kan wel bijvoorbeeld voetafdrukken en oppervlakkige vlekken verwijderen. Als je er tapijten mee wil stofzuigen, dan zal je de dweilplaat natuurlijk ook wel moeten verwijderen.

Hij heeft een ingebouwde camera waarmee hij kleine objecten zoals kabels of speelgoed kan 'zien' en proberen te vermijden. Kleine dingen kunnen nog steeds in de stofzuiger terecht komen, dus ruim ze liefst eerst op. Als de robotstofzuiger niet aan het werk is, dan kan je hem inschakelen als een bewaker van je huis. Dankzij de app kan je dan iedereen zien en ermee communiceren.

Ook de batterijduur van dit toestel is indrukwekkend. Ecovas zegt dat hij drie uur meegaat. Uit onze tests bleek dat hij na een gemiddeld appartement met twee slaapkamers op de hoogste zuigkracht nog wat energie over had.

Hij presteerde doorgaans goed, al lag er in de hoeken en randen soms nog wel wat vuil. De dweil is niet voorzien van een schrobber, dus hou daar zeker rekening mee.

Lees meer: Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI review

De Roborock S6 MaxV blinkt uit op vlak van batterijduur. Roborock stelt dat het toestel tot drie uur aan één stuk kan werken op zijn laagste instelling. Tijdens onze tests gebruikten we de 'gebalanceerde modus' waarbij er een oppervlakte van 20 vierkante meter gedurende 30 minuten werd gereinigd. De batterij daalde hiermee slechts 20 procent, wat zeker geen slechte prestatie is.

De Roborock S6 MaxV heeft twee camera's en een LiDAR, dus hij brengt je kamer vrij snel in kaart. Hij kan zelfs obstakels zoals meubilair detecteren en er een foto van nemen die je in de app kan zien. De app maakt ook gebruik van AI om het obstakel te herkennen, wat vaak werkt.

We waren ook onder de indruk van zijn mogelijkheid om stof op te pakken van tapijten en harde vloeren, en hij moet dan ook niet onderdoen voor zijn concurrenten. Hij beschikt ook over een dweil, maar deze toevoeging houdt wel in dat het een van de grootste robotstofzuigers is die we tot nu toe konden testen. Met 48,8 x 40x6 x 15,6cm neemt hij aardig wat plaats in en heeft hij dan ook moeite om bijvoorbeeld tussen de poten van een stoel te komen. Hij is verbazingwekkend genoeg redelijk stil, waardoor hij een aangename toevoeging is aan zowat elke woonkamer.

Lees meer: Roborock S6 MaxV review

7. Eufy RoboVac 11S De beste batterijduur voor een robotstofzuiger Specificaties Werktijd: 100 minuten Bakgrootte: 0,6 liter Zelflegend: Nee Wi-Fi controle: Nee Redenen om te kopen + Zeer betaalbare robotstofzuiger + Goede pick-up op harde vloeren + Gelikt design Redenen om te vermijden - Geen app- of stemcontrole - Kleine capaciteit stofzak

Wil je voor weinig geld een degelijke robotstofzuiger in huis halen? Zoek dan niet verder: de Eufy 11S is namelijk goedkoop en presteert relatief gezien prima.

In onze test zoog de Eufy 11S moeiteloos droge haver op van zowel een middelhoogpolig tapijt als een harde vloer, en ook fijnere stof van meel en koekjes was geen probleem op een harde vloer. Logischerwijs zijn de prestaties iets minder op tapijt. Hij is ook slank, wat betekent dat het geen probleem is om onder meubels met weinig ruimte schoon te maken. Met een relatief kleine stofbak en geen app-besturing of integratie met spraakassistenten moet je echter enkele compromissen sluiten voor de lage prijs. Aan de andere kant: dit klinkt waarschijnlijk als muziek in de oren voor iedereen die een 'simpele' robotstofzuiger zoekt.

De Eufy 11S bewandelt niet dezelfde logische paden als zijn duurdere broertjes. Soms gaat hij in rechte lijnen, soms zoekt hij de randen van een kamer op, en soms gaat hij in cirkels, wat betekent dat het iets langer kan duren om de hele kamer of vloer schoon te maken. Hij was niet altijd even goed in het verplaatsen van voorwerpen - Laagliggende objecten lijken de Eufy 11S het meest te storen, zoals hoogpolige tapijten, pianopedalen en voerbakken voor huisdieren.

Lees meer: Eufy RoboVac 11S review

8. Eufy RoboVac G30 Hybrid Beste goedkope robotstofzuiger en dweil in één Specificaties Werktijd: 110 minuten Bakgrootte: 0,45 liter Zelflegend: Nee Wi-Fi controle: Ja Redenen om te kopen + Kan zowel dweilen als stofzuigen + Krachtige zuigfunctie + Makkelijk in gebruik Redenen om te vermijden - Smalle afvalzak - Kan geen kaarten opslaan voor toekomstige schoonmaakbeurten

Als je van het idee houdt dat een robotstofzuiger zowel kan stofzuigen alsook dweilen, maar heb je een beperkt budget? Dan is deze hybride schoonmaker van Eufy het overwegen waard.

In onze test wist de Eufy G30 Hybrid stof, kruimels en grotere objecten (zoals cornflakes) makkelijk op te zuigen, zelfs in de lage energiemodus op harde vloeren. De afvalzak en watertank zijn kleiner dan bij de concurrentie, maar gezien het prijskaartje vinden we dat een acceptabele compromis.

De robotstofzuiger gaat methodisch heen en weer door een kamer en brengt zijn pad in kaart, maar dit kan niet worden opgeslagen voor toekomstige schoonmaakbeurten. Hij is dus niet zo slim als menig andere robotstofzuiger die in deze lijst staat.

Lees meer: Eufy G30 Hybrid review

De Ecovacs Deebot Ozmo N8+ kan zowel stofzuigen als dweilen, zodat je harde vloeren er stralend uitzien. De robotstofzuiger is in staat om tapijt te detecteren, waardoor hij tijdens het dweilen deze stukken kan overslaan.

Er zit ook een automatische legingsfunctie verwerkt in de robotstofzuiger. Na elke beurt stopt hij het vuil in een verwijderbare afvalzak. Zo hoef je de robotstofzuiger slechts eens in de maand schoon te maken.

In de lage energiemodus weet de Ecovacs Deebot Ozmo N8+ zowel kleinere als grotere stukken afval te verwerken. Voor hardnekkige vlekken van bloem op middelhoge tapijten is echter wel de krachtigste modus nodig. We vinden het verder jammer dat er geen vlekreinigingsfunctie inbegrepen is.

De robotstofzuiger kwam in onze testtijd diverse keren vast te zitten, en dat heeft te maken met het feit dat er minder sensoren aanwezig zijn dan bij de premium Ecovacs-modellen. Desalniettemin is dit een prima model voor grote huizen met veel harde vloeren. Dankzij de app- en stemcontrole is hij ook geschikt voor drukke gezinnen.

Lees meer: Ecovacs Ozmo N8+ review

10. Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner Een solide robotstofzuiger met de kracht van Alexa Redenen om te kopen + Eenvoudig in gebruik + Werkt geweldig met Alexa Redenen om te vermijden - Niet erg grondig

Niet alle robot stofzuigers zijn futuristisch ogende, glimmende, draaiende pucks. Sommige, zoals de Ecovacs Deebot N79S, zijn wat subtieler vormgegeven. Het is helemaal geen lelijke stofzuiger, integendeel, maar het is wel een model dat wat saai en afgemeten oogt. Het gaat er echter om hoe hij schoonmaakt, en niet om hoe hij eruit ziet.

Je hebt bij deze stofzuiger een aantal modi waaruit je kunt kiezen. De Deebot N79S wordt geleverd met een afstandsbediening die snel reageert. Ja, je kunt je smartphone gebruiken om de N79S te bedienen, maar de stofzuiger reageert wat sneller op de gekoppelde afstandsbediening.

In onze test waren we onder de indruk van het feit dat de Deebot N79S netjes stopte bij het begin van de trap, in plaats van een duik in het oneindige te willen nemen. Zijn vaardigheden om zijn omgeving te scannen en te analyseren zijn helemaal in orde. Hij had wel de neiging om onder meubels vast te gaan zitten. Het zou zo maar kunnen dat je Deebot onder de salontafel klem zit, waarbij hij zelf niet los kan komen.

Verwacht geen diepe reiniging van deze robotstofzuiger, maar hij voldoet prima om vuil en stof van je hardhouten vloeren en tapijt te zuigen. De Deebot N79S is bovendien aangenaam stil, waardoor je hem ook 's nachts kunt inzetten.

Als bonus is de stofzuiger compatibel met Alexa, zodat je hem aan het werk kunt zetten met niets meer dan je stem.

Lees meer: Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner review

11. Zoef Robot Jannie Meer dan een robotstofzuiger Redenen om te kopen + Kan stofzuigen én dweilen + Ondersteuning voor spraakassistenten Redenen om te vermijden - Lange oplaadtijd

Met een naam als Zoef Robot Jannie verdwijnt deze robotstofzuiger niet snel uit je geheugen. Hij kan niet alleen je vloer stofzuigen, maar met een beetje hulp kan hij ook dweilen. Dit alles gaat niet ten koste van de functionaliteit, aangezien Zoef Robot Jannie aangestuurd kan worden met een app én ondersteuning biedt voor slimme assistenten.

Met zijn batterijduur van 90 krijgt Zoef Robot Jannie makkelijk de hele ruimte schoon, maar vergeet hem daarna niet naar de oplader te sturen. Het duurt namelijk een paar uur voor hij weer volledig is opgeladen.

Stofzuigen gaat bijzonder goed, maar dweilen is niet zijn sterkste kant. Hij beweegt over het algemeen kris kras door de ruimte, zonder veel structuur. Bij het stofzuigen is dat geen probleem, maar bij het dweilen heb je liever iets meer structuur. Zoef Robot Jannie merkte wel goed vuile plekken op en maakte die daarna grondiger schoon.

Lees meer: Zoef Robot Jannie review

Is de aankoop van een robotstofzuiger het waard?

In het kort: ja. Robotstofzuigers kunnen duurder uitvallen dan een gewone of draadloze stofzuiger, maar je betaalt natuurlijk wel mee voor het gemak om niet alles zelf te moeten doen. Robotstofzuigers zijn een geweldige optie voor mensen die het vaak druk hebben en geen tijd vinden om zelf even het huis door te gaan met een stofzuiger. Ze vormen ook een goed alternatief voor mensen die niet even mobiel zijn.

Veel robotstofzuigers gaan goed om met zowel hardhouten vloeren als tapijten, maar als je huis veel trappen heeft, dan moet je toch een aparte stofzuiger in huis halen om die schoon te maken. Nu steeds meer robotstofzuigers voorzien zijn van besturingen via de app, kan je ze inschakelen als je weg bent om in een proper huis aan te komen.

Zijn ze een volwaardige vervanger voor een gewone stofzuiger?

Sommige robotstofzuigers kunnen doen hun werk indrukwekkend goed, zelfs op dikke tapijten. Dat zorgt ervoor dat ze een goed alternatief zijn voor andere stofzuigers. Ze zijn ook handiger, omdat ze hun eigen werk doen terwijl jij je met andere dingen bezighoudt. De opvangbakjes zijn doorgaans wel kleiner dan bij andere, grotere toestellen.

Robotstofzuigers hebben doorgaans ook niet de middelen waarmee je de zijdes van jouw bank of trappen kan reinigen, maar ze komen wel met kleine borsteltjes aan de zijkant. Deze kunnen ook sommige moeilijk te bereiken plaatsen schoon krijgen, zodat niets aan de zuigkracht van toestel ontsnapt.

Welke robotstofzuiger moet ik kopen?

In de lijst bovenaan kan je allerlei robotstofzuigers terugvinden, en dat in verschillende prijsklassen. Wij plaatsten volgens onze reviews de iRobot bovenaan, maar alles hangt natuurlijk wat af van jouw eigen situatie.

Als je huisdieren hebt, dan zoek je er best eentje die dierenhaar aankan of zijn eigen opvangbakje kan leegmaken zodat je je daar geen zorgen over moet maken. Indien je vaak thuiswerkt, dan kan het bijvoorbeeld lonen om op het volume van de toestellen te letten. Je wilt natuurlijk niet gestoord worden tijdens jouw videogesprekken door een rondsnorrende lawaaimachine.

Wat je ook koopt, let zeker op de batterijduur, de grootte van het opvangbakje en slimme toepassingen waar je misschien mee aan de slag wil.

Hoe werken robotstofzuigers?

Robotstofzuigers bevatten onderaan een reeks borstels die samenwerken om vuil en stof te verzamelen. Het vuil wordt naar het opvangbakje gezogen dat in de behuizing verwerkt zit. Veel toestellen bevatten ook kleinere borstels die onder het toestel uitsteken en zo vuil bereiken dat op lastige plaatsen ligt.

De meer geavanceerde robotstofzuigers hebben vooral lasers, en in sommige gevallen ook onderaan. Deze lasers detecteren jouw meubilair, objecten en randen, zodat de robot nergens tegenstoot of zelfs van de trap valt.

Het vuil en stof dat verzameld worden kan je daarna uit het opvangbakje halen om weg te gooien.