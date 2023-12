De Ecovacs Deebot X2 Omni is een uitstekende keuze als je een robot wilt die kan stofzuigen, dweilen en na afloop de inhoud kan legen, terwijl jij lekker iets anders doet. De nieuwe vierkante vorm probeert het probleem van de vorige versie dat vuil blijft liggen in hoekjes aan te pakken en slaagt daar grotendeels in, hoewel hij soms gehinderd wordt door enkele navigatieproblemen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Ecovacs Deebot X2 Omni: review in een notendop

De Ecovacs Deebot X2 Omni is een robotstofzuiger die ervoor zorgt dat je lekker op de bank kan blijven zitten. Hij stofzuigt, dweilt, leegt automatisch zijn vuilnisbak, dumpt zijn vuile water, reinigt de dweilpads met schoon water en droogt ze vervolgens met hete lucht. Ja, dit is een apparaat dat echt veel werk uit handen neemt bij sommige huishoudelijke taken.

De vierkante vorm van de X2 Omni wijkt af van de ronde robots van Ecovacs en het is de bedoeling dat hij hierdoor dicht bij de randen en hoeken van het huis kan komen en stof kan opzuigen dat voorheen niet werd meegenomen door de traditionele ronde robots die gewoonweg niet in staat zijn om in hoeken of dicht bij de randen van kamers te komen. Over het algemeen doet de X2 Omni het op dat vlak beter dan de meeste ronde robotstofzuigers, maar hij is nog niet perfect.

Deze robot kan dichter bij plinten en meubels komen dan we eerder hebben gezien, maar hij doet dit niet altijd, en een deel van het probleem lijkt bij de bijgewerkte navigatiemogelijkheden te liggen. Hij lijkt ook vaker tegen objecten aan te botsen dan sommige oudere modellen, maar dit kan ook te maken hebben met zijn bijgewerkte vierkante vorm, waardoor het moeilijker kan zijn om door bepaalde ruimtes te navigeren.

Hoewel hij misschien niet perfect in hoeken past, is de Ecovacs Deebot X2 Omni wel een absolute topper als het gaat om stofzuigen en dweilen, met een hoge zuigkracht en de mogelijkheid om je harde vloeren flink te boenen in plaats van zachtjes te reinigen. De app geeft je ook een hoge mate van controle over je schoonmaakvoorkeuren en Ecovacs eigen spraakassistent is verbeterd.

(Image credit: TechRadar / Jasmine Gearie)

Ecovacs Deebot X2 Omni review: prijs en beschikbaarheid

Te vinden rond 1.279 euro

Beschikbaar bij bijna elke retailer in de Benelux

De Ecovacs Deebot X2 Omni is een behoorlijke investering met een prijskaartje van 1.279 euro, waardoor het een van de duurdere opties op de markt is. Maar voor je geld krijg je een robotstofzuiger die het allemaal doet: stofzuigen, dweilen, zijn eigen stofbak en vuil water legen, vervolgens de dweilpads reinigen met schoon water en tot slot droogt hij ze zelfs met hete lucht.

Hij doet al deze taken goed, maar er zijn andere producten met vergelijkbare functies voor een lagere prijs. De Ecovacs Deebot X1 Omni heeft bijvoorbeeld vergelijkbare prestaties en is in 2022 uitgebracht voor een vergelijkbare prijs, maar je kunt hem vrij vaak in de uitverkoop vinden.

Buiten het merk Ecovacs is de iRobot Roomba Combo j9+ een ander goed alternatief en deze is gelijkaardig geprijsd van 1.399 euro. Die is iets lager en past daardoor onder meer banken. Verder is het dweilpad van de iRobot inklapbaar zodat er helemaal geen vuil van tapijten blijft plakken. Het verschil is dat je hier de dweilpad wel zelf moet reinigen na elke schoonmaakbeurt.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Ecovacs Deebot X2 Omni review: design

Nieuwe vierkante vorm om in alle hoekjes te komen

LiDAR-sensor is nu ingebouwd in het chassis

Dweilpads gaan omhoog wanneer tapijt wordt gedetecteerd, maar niet hoog genoeg

De Deebot X2 Omni heeft een nieuwe vorm met afgeronde hoeken en is daarmee de eerste robotstofzuiger van Ecovacs met deze vorm. Robotstofzuigers zijn van oudsher cirkelvormig omdat ze dan makkelijker om obstakels heen kunnen, maar dat heeft zo zijn eigen problemen, zoals hoeken van kamers die grotendeels werden gemist.

De vernieuwde vorm is een poging om dit probleem aan te pakken, met een ontwerp waardoor de X2 Omni in de stoffige hoeken en randen kan komen waar robotstofzuigers eerder niet bij konden. Het lukt grotendeels en hij komt dichter bij randen en meubels dan elke andere robotstofzuiger.

Een probleem met de nieuwe vorm is dat hij af en toe vast kan komen te zitten op plinten en meubels, omdat hij niet zo gemakkelijk kan draaien als ronde robotstofzuigers. Het is geen groot probleem als je thuis bent terwijl de robot aan het schoonmaken is, en de voordelen van het dichter bij de randen komen wegen voor mij zwaarder dan dit probleem. Misschien kan de machine learning die Ecovacs hier zegt te gebruiken de prestaties verbeteren.



Het is wel lichtelijk irritant als je dit ziet gebeuren en je nog net niet als een overijverige ouder de stofzuiger aan het aanmoedigen bent om een handigere draaicirkel te gebruiken. Mijn televisiemeubel / drankenkast / rommelkast heeft een ontwerp dat in het midden naar binnen buigt en de X2 Omni heeft er nog wel eens moeite mee om de randen precies mee te pakken. Dan volgt hij de rand tot halverwege de kast en dan wordt er opeens besloten om van de kast af te rijden en dan weer terug naar de rand, maar natuurlijk niet helemaal.

Ecovacs gebruikte eerder een LiDAR-sensor bovenop de robot om hem te helpen navigeren in je huis, maar deze is nu geïntegreerd in de rechterkant van de robot. De sensor is verplaatst om de X2 Omni onder meubels met een laag profiel te laten passen, maar het lijkt erop dat deze verandering invloed heeft gehad op het navigatiesysteem van de robot.

(Image credit: TechRadar / Jasmine Gearie)

Nu de bovenste LiDAR-sensor is verplaatst, heeft de X2 Omni een plat bovendeksel met een geborsteld zilveren afwerking en een enkele knop om het schoonmaken te starten en te stoppen. Open het deksel en je hebt gemakkelijk toegang tot de vuilnisbak van de robot die 420 ml kan bevatten en daarmee iets groter is dan de 400ml-opvangbak van de X1 Omni. Een bumper omringt de voorste helft en bevat de camera van de robot samen met enkele van zijn sensoren.

Onder de X2 Omni zit een rubberen rolborstel, die ik nog niet heb hoeven verwijderen om handmatig schoon te maken. Dit is heel anders dan bij eerdere Ecovacs modellen die een rolborstel met zachte haren en siliconen vinnen gebruikten die je na elke schoonmaakbeurt moet schoonmaken. Dankzij de nieuwe vierkante vorm van de X2 Omni is de hoofdborstel ook breder dan bij vorige modellen. Er is ook een zijborstel die naar binnen draait om stof van de randen van de kamer naar de borstel te duwen en er zijn twee roterende dweilpads aan de onderkant.

De dweilpads zijn met klittenband aan de robot bevestigd, zodat ze kunnen worden verwijderd en in de wasmachine kunnen worden gegooid als ze erg vuil zijn. Ecovacs heeft ook hier een ontwerpwijziging doorgevoerd, waarbij de dweilpads automatisch omhoog gaan wanneer een tapijt wordt gedetecteerd. Bij het testen valt het wel op dat de dweilpads net niet hoog genoeg opgetild worden. Sta er niet versteld van dat je een vochtig tapijt (of stoffige dweilen) kan hebben na een schoonmaakbeurt.

Het laadstation kan voor sommige mensen een beetje lomp aanvoelen, maar ik denk dat het formaat precies goed is voor wat je krijgt. Er zitten twee watertanks in: een voor schoon water en een voor vuil water. Er zit ook een stofzak in voor de automatische leegmaakfunctie van de robot. Het resultaat is een robotstofzuiger die grotendeels zonder jouw tussenkomst schoonmaakt. Je moet alleen de bakken af en toe legen/vullen.

Design score: 4,5/5

Ecovacs Deebot X2 Omni review: set-up en app

Eenvoudige installatie

App biedt veel controle

De YIKO-stemassistent lijkt te zijn verbeterd

Net als eerdere robotstofzuigers van Ecovacs is de X2 Omni eenvoudig te installeren. Je moet de app van Ecovacs downloaden en de robot verbinden met Wi-Fi om de X2 Omni te kunnen gebruiken, en zodra dit gedaan is, zal hij je huis in kaart brengen als zijn eerste taak.

Dit gaat redelijk goed met een paar kleine dingetjes waar iedere robotstofzuiger last van heeft. Bij het eerste tourtje heb ik alle losse frutsels in mijn niet al te grote appartement (en het zijn er veel) van de grond afgehaald en alle deuren opengezet. Keuken, woonkamer, slaapkamer en gang ging prima. Het toilet wou hij niet op, want blijkbaar was de drempel te hoog, maar als je hem net als bij een bruiloft fysiek over de drempel tilt dan kan die wel zonder enige problemen terug. Erg vaag. Oh, en Robbie de robotstofzuiger, zoals mijn vriendin hem ook noemt, weigerde ook in eerste instantie om de badkamer in te gaan.

Na de eerste tour is het meteen verstandig om zones aan te geven waar je wilt dat de X2 Omni niet meer komt. Bij mij was dat alles rondom de kerstboom, want er staan genoeg kersthuisjes en nepsneeuw om het hele apparaat te slopen. Onder de bank werd een andere no-go zone, want ondanks dat het apparaat merkt als er een voorwerp in de weg ligt, de stroomkabel voor de kerstverlichting telt blijkbaar niet en het ontblote koper van het draad gaf mij een lichte angstaanval dat het huis zou afbranden als Robbie gaat schoonmaken wanneer ik niet thuis ben.

De Ecovacs-app is indrukwekkend omdat hij een hoge mate van controle biedt over je schoonmaakvoorkeuren. Je kunt aangeven of je alleen wilt stofzuigen of alleen wilt dweilen, of je ze tegelijk of na elkaar wilt doen. Je hebt ook controle over de zuigkracht, de hoeveelheid water die je wilt gebruiken om te dweilen en of je de stofzuiger één of twee keer over het gebied wilt laten gaan. Je kunt ook schoonmaakschema's instellen en de instellingen van het laadstation aanpassen.

De YIKO voice-assistant is ook verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Je kan de stofzuiger zelf opdrachten geven en de robotstofzuiger volgt deze opdrachten 99 van de 100 keer perfect uit. Je kan kiezen uit een aantal stemmen en dat is ook top.



Mijn vriendin vond een zware mannelijke stem of de reguliere vrouwelijke stem moeilijk te verstaan als ze in de andere kamer was, maar daar had ik geen probleem mee. Wel voelt het raar om opeens een volwassen stem te horen uit een kamer waarvan je verwacht dat er niemand is. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een kinderstem en de creep-factor blijft, maar het is wel een stuk schattiger. "Put me down" in een kinderstemmetje als je de X2 Omni optilt, blijft grappig om te horen, maar als je vriendin de robotstofzuiger kwijt is en je hoort opeens "I am here" in een kinderstemmetje onder het bed komen, dan is het opeens een stuk minder leuk.

Set-up en app: 4/5

(Image credit: TechRadar / Jasmine Gearie)

Ecovacs Deebot X2 Omni review: schoonmaakprestaties

8000Pa zuigkracht is de hoogste van Ecovacs tot nu toe

Roterende dweilpads zijn goed voor onderhoudsreiniging

Objectvermijding lijkt wat problemen te hebben

De Ecovacs Deebot X2 Omni heeft geweldig werk geleverd met stofzuigen. Mijn vloeren zijn zichtbaar schoner na elke keer stofzuigen en ik heb gemerkt dat de zuigkracht sterk genoeg is om sommige zaken zoals ongekookte rijst op moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen, en dat zonder de hoogste zuigkracht te gebruiken.

De X2 Omni heeft extreem goed gepresteerd tijdens het dweilen, omdat de roterende dweilpads helpen bij het 'schrobben' van de vloer en veel beter werk leveren dan concurrerende robotstofzuigers die het gebied gewoon nat maken en vegen. Er zaten enkele zwarte vlekken op de keukenvloer die er niet af wilden, zelfs niet na de meest grondige handmatige schoonmaakbeurt, maar ik was aangenaam verrast toen de vlekken na de eerste testdag verdwenen waren.

Je kan verschillende standen instellen om aan te geven hoe grondig de schoonmaakbeurt moet zijn, en in het geval van ernstige vlekken kan je de hoogste watertoevoer optie in de app gebruiken, maar voor mijn normale schoonmaakbeurt was dat nooit nodig.

Het beste is dat je kunt instellen hoe lang en hoe grondig de reiniging moet zijn. Misschien is het genoeg voor één keer door het huis of de kamer, of is het misschien tijd voor een volledige lenteschoonmaak en zul je de X2 Omni meerdere keren voorbij zien komen. Je kunt instellen dat hij zijn reservoir met vuil water leegt na elke kamer, als hij klaar is of als hij vol is. Telkens wanneer hij zijn 'missie' wijzigt, laat hij je dat weten.

Het geluid dat de X2 Omni maakt is ook acceptabel. Je hoort het zeker, maar het is niet zoals een gewone stofzuiger en met een goede koptelefoon of gewone muziek op, kun je het geluid gemakkelijk overstemmen.

We hebben echter een paar kleine klachten. Een daarvan is dat de automatische reinigingsmodus geweldig is, maar we merkte op dat het je afgeschermde zones kan negeren. Mijn vriendin op het werk (ongeveer 40 km verderop) startte de app op en kon de plattegrond van het huis niet zien, maar kon wel de automatische reinigingsmodus starten. Hij maakte fantastisch schoon, maar het is maar goed dat ik thuis was, want hij besloot weer op de kabel van de kerstverlichting te knagen.

De deksel van de X2 Omni is ook wel eens verschoven omdat ik een lage salontafel heb die net hoog genoeg is voor de X2 Omni om er onder te komen, maar blijkbaar toch net laag genoeg om tegen het deksel te schuren.

Schoonmaken score: 4,5/5

Ecovacs Deebot X2 Omni review: batterij

Kan maximaal drie uur schoonmaken op één lading

Ongeveer zes uur nodig om volledig op te laden

Batterij is altijd duidelijk zichtbaar in de app

De Ecovacs Deebot X2 Omni kan erg lang schoonmaken op een volle batterij. Zijn voorganger, de X1 Omni, kon tot twee uur en vijftig minuten schoonmaken op een volle batterij, maar het is mij niet gelukt om de batterij leeg te krijgen. Dit was inclusief volledig schoonmaken met dweilen, stofzuigen en daarna nog de camera van de X2 Omni te gebruiken in de patrouillemodus (ja, dat is een dingetje). Nu is mijn appartement ook niet het grootste ooit, maar het is wel duidelijk dat je niet bang hoeft te zijn dat de X2 Omni halverwege een schoonmaakbeurt stopt.



Als de batterij onder de 15% zakt, dan keert de robotstofzuiger terug naar het basisstation. De X2 Omni keert ook terug naar de onderbroken taak als de batterij weer voldoende opgeladen is. Het duurt ten slotte ongeveer 6 uur om de X2 Omni volledig op te laden.

Batterij score: 5/5

Moet je de Ecovacs Deebot X2 Omni kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Dit is geen goedkope robotstofzuiger, maar je wilt hierna nooit meer terug naar een reguliere stofzuiger. 4/5 Design De stofzuiger en het laadstation zijn goed ontworpen. 4,5/5 Setup & app Set-up en app werken fantastisch, maar zorg er wel voor dat er niks in de weg ligt. 4/5 Schoonmaken Het schoonmaken verloopt top, met een enkele kanttekening die de pret niet kan drukken. 4,5/5 Batterij Meer dan genoeg batterij voor alles behalve de allergrootste schoonmaakbeurten. 5/5

(Image credit: TechRadar / Jasmine Gearie)

Koop hem als...

Je een robotstofzuiger wil die écht kan dweilen

Met de Ecovacs Deebot X2 Omni krijg je een robotstofzuiger die niet alleen de vloer nat maakt, maar daadwerkelijk grondig kan schrobben.

Je controle wilt hebben

De Deebot X2 Omni is een zelfstandig apparaat, maar je kan altijd gemakkelijk bijspringen en zelfs met de camera de robotstofzuiger in real-time volgen.



Je een oogje in het zeil wilt houden

De X2 Omni heeft een ingebouwde camera die erg goed werkt en waar je zelfs zonder schoon te maken jouw huis of appartement in de gaten kan houden.

Koop hem niet als...

Je geen groot budget hebt

De X2 Omni is alles behalve goedkoop en met huidige verkoopprijzen van ongeveer 1300 euro is dit een van de duurdere robotstofzuigers die je op dit moment kan vinden.