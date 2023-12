De iRobot Roomba Combo j9 Plus is de meest geavanceerde (en dure) robotstofzuiger van het bedrijf. Hij combineert sterke zuigkracht met een slim, intrekbaar dweilpad zodat er geen druppeltje water op je tapijt terechtkomt. Daarnaast leert hij voortdurend bij en maakt hij steeds efficiënter schoon naarmate je hem langer in gebruik hebt. Het waterreservoir in het schoonmaakstation gaat meerdere weken mee waardoor dit een van de meest onderhoudsarme robotstofzuigers is die we ooit gezien hebben. Hij mist echter enkele slimme functies die (goedkopere) concurrenten wel aanbieden.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Robotstofzuigers worden steeds geavanceerder en de tijden dat ze in het wilde weg tegen al je meubels, muren, schoenen en/of huisdieren aan reden, zijn voorbij. Een naam die al lang meegaat in de wereld van de robotstofzuigers is iRobot. Het merk heeft een uitgebreid aanbod robotstofzuigers die alleen stofzuigen, dweilrobots die alleen dweilen en robotstofzuigers die zowel stofzuigen als dweilen. De iRobot Roomba Combo j9 Plus is de nieuwste en duurste toevoeging aan die laatste categorie. Hij is ook meteen de eerste (en voorlopig enige) robotstofzuiger van het merk met een waterreservoir in het schoonmaakstation.

iRobot Roomba Combo j9 Plus review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: iRobot)

Beschikbaar vanaf november 2023

Adviesprijs van 1.399 euro

Alleen beschikbaar met schoonmaakstation

De iRobot Roomba Combo j9 Plus is beschikbaar in Nederland en België sinds november 2023. Er zijn twee versies van deze robotstofzuiger: een standaardversie en de Combo-versie, die wij getest hebben. De standaardversie (Roomba j9 Plus) bestaat uit een schoonmaakstation met stofzak en de robotstofzuiger die alleen stofzuigt. Die versie kost 999 euro. De Combo-versie bestaat uit een robotstofzuiger die stofzuigt én dweilt, inclusief het schoonmaakstation dat automatisch de stofbak leegzuigt in een grotere stofzak en de watertank bijvult vanuit een groter waterreservoir. Hiervoor betaal je 1.399 euro. Daarmee is dit de duurste robotstofzuiger in het aanbod van iRobot.

Als we kijken naar de concurrentie, dan de prijs van iRobot iets hoger. Robotstofzuigers met een basisstation dat zowel een stofzak als waterreservoir heeft, kosten gewoonlijk rond de 1000 euro, terwijl dit eerder richting 1.500 euro gaat. De iRobot Roomba Combo j9 Plus onderscheidt zich wel met zijn intrekbare dweilpad. Concurrenten zoals de Ecovacs Omni X2 hebben bijvoorbeeld dweilpads die ze enkele centimeters kunnen optillen als van een harde vloer naar een tapijt rijden. Hoewel beide oplossingen in theorie hetzelfde doen, merk je dat de opgetilde dweilpads vaak nog stof- en andere vuilresten van het tapijt opvangen. Dat probleem doet zich niet voor bij de Roomba Combo j9 Plus.

Toch is iRobot niet perfect, want er missen functies die je wel vindt bij Ecovacs en Dreame. De premium robotstofzuigers van die twee merken hebben namelijk ook een ingebouwde camera en die is functioneler dan bij iRobot. Waar je bij die twee merken live kan meekijken met de camera in de robotstofzuiger en zelfs kan communiceren met personen in de ruimte dankzij de ingebouwde speaker en microfoon, gaat iRobot voor een eenvoudigere aanpak. Het enige dat jij kan doen met de camera, is kijken naar foto's van obstakels die de iRobot Roomba Combo j9 Plus onderweg heeft genomen. Je kan hier op geen enkele manier een live videofeed openen om te kijken waar de robotstofzuiger zich precies bevindt.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

iRobot Roomba Combo j9 Plus review: design

(Image credit: iRobot)

Minimalistisch schoonmaakstation met stofzak en waterreservoir

Intrekbare dweil werkt goed...

...maar moet je zelf reinigen en drogen na elke schoonmaakbeurt

De iRobot Roomba Combo j9 Plus is in feite een Roomba Combo j7 Plus maar dan met waterreservoir in het schoonmaakstation. De robot zelf is niet al te groot met afmetingen van 8,7 x 34,8 x 34,8 cm en heeft een volledig platte bovenkant. Soms zit erbovenop nog een uitsteeksel waar bepaalde sensoren in zitten, waardoor hij te hoog is om onder bepaalde banken te raken. Dat probleem heb je hier bijgevolg minder snel.

Gewoonlijk verwacht je de dweilpad onderaan de robotstofzuiger. De iRobot Roomba Combo j9 Plus maakt daarentegen gebruik van een intrekbaar dweilpad dat op de bovenkant rust wanneer het niet gebruikt wordt. Het doet wat denken aan een cabrio waarvan het dak in de kofferbak wordt gepropt. Het uit- en intrekken van de dweilpad gaat ook enorm snel.

De intrekbare dweilpad heeft wel bepaalde voor- en nadelen tegenover draaiende dweilpads die enkele centimeters naar boven getild worden wanneer ze niet gebruikt worden. Het voordeel is dat er echt geen enkel stofje of vuiltje aan de dweilpad kan komen wanneer hij ingetrokken is. Het nadeel is dat de natte dweilpad na een schoonmaakbeurt volledig vastgeklemd zit en bijgevolg niet goed kan drogen.

Normaal kan je de pad voor 30 schoonmaakbeurten gebruiken, maar na 10 beurten werd de geur van mijn lentefrisse allesreiniger vervangen door de muffe geur van gewassen kleren die je te lang in de wasmachine hebt laten zitten. Blijkbaar is het de bedoeling dat je de dweilpad na elke schoonmaakbeurt losmaakt, afspoelt, laat drogen en daarna weer vastklikt. Concurrenten zoals de Ecovacs Omni X1 en Dreame L20 Ultra hebben beide schoonmaakstations die hete lucht blazen zodat de dweilpads snel weer droog zijn en geen vies geurtje krijgen.

(Image credit: iRobot)

Over naar de rest van de iRobot Roomba Combo j9 Plus. Vooraan zit een grote plastic bumper met een gat in het midden waar de sensoren, camera en ledlamp zitten. Onderaan zien we twee grote wielen aan de zijkanten en één kleiner, draaiend wiel centraal vooraan. Aan de linkerkant vooraan zit één borsteltje dat vuil naar binnen zou moeten vegen en onderaan zitten twee rubberen borstels helpen het vuil in de stofbak te trekken. De rubberen borstels zijn geschikt voor elk type vloer (inclusief tapijt) en zouden niet mogen vastlopen door lange haren. Nu kan ik over dat laatste geen uitspraak doen, aangezien mijn haar nooit langer zal zijn dan 10 cm.

Achteraan de robotstofzuiger vinden we de watertank en de stofbak. Het is mogelijk om de stofbak rechtstreeks te legen en eveneens mogelijk om de watertank zelf bij te vullen. Het schoonmaakstation doet dit weliswaar automatisch, dus er is eigenlijk geen enkele reden waarom je dit zelf zou doen. Er zit geen schoonmaakmiddel bij de iRobot Roomba Combo j9 Plus, dus je hebt de keuze om je eigen schoonmaakmiddel te gebruiken of dat van iRobot te kopen. Ik heb zelf een scheut Ajax-allesreiniger in het waterreservoir gedaan en daar had hij alvast geen problemen. Je hoeft dus niet per se het (toch wel dure) schoonmaakmiddel van iRobot in huis te halen.

(Image credit: iRobot)

Het schoonmaakstation is tot slot nauwgezet ontworpen. Design is meestal geen prioriteit, maar iRobot heeft ervoor gezorgd dat het schoonmaakstation er best wel goed uitziet. Het is afgewerkt met een soort gekarteld patroon en bovenaan zit een houten plankje. Je kan er daarom zonder problemen wat spullen op zetten en dat is ook wat iRobot voor ogen heeft.

Wanneer je het deurtje vooraan opent, zie je in de deur twee vakjes om stofzakken en andere schoonmaakproducten te stockeren. Bovenaan het schoonmaakstation zit het reservoir waar, volgens iRobot, voor 30 dagen water in zit. In de stofzak daaronder kan ongeveer 60 dagen aan stof en vuil. Ik heb nagevraagd waarop deze cijfers zijn gebaseerd en iRobot gaf aan dat het gaat om een "gemiddelde ruimte" die dagelijks met de standaardinstellingen werd schoongemaakt. Na mijn test lijkt die schatting goed te kloppen. Elke verdieping van ons duplexappartement is ongeveer 45m² groot en na 30 schoonmaakbeurten (waarbij elke verdieping als aparte ronde telt) zat het reservoir nog voor de helft vol en was de stofzak nog lang niet aan vervanging toe.

Ten slotte is er geen tank voor vuil water aanwezig. De iRobot Roomba Combo j9 Plus zuigt namelijk geen vuil water op dat daarna in een tweede tank wordt gepompt. Ook dit zien we wel bij Ecovacs en Dreame. Dit zorgt er wel voor dat het schoonmaakstation hier aanzienlijk kleiner en lichter is. Zoals aangegeven, blaast het schoonmaakstation eveneens geen hete lucht, wat de concurrentie wel doet. Vergeet daarom zeker niet de dweilpad te reinigen en te laten drogen na een schoonmaakbeurt... tenzij je de geur van muf wasgoed fantastisch vindt.

Design score: 4/5

iRobot Roomba Combo j9 Plus review: schoonmaakprestaties

(Image credit: iRobot)

Werkt goed op zowel harde vloeren als lage tapijten

Obstakels worden goed vermeden

Dweil werkt goed, maar Smart Scrub is niet feilloos

Voor je begint schoon te maken, raden we aan om de iRobot Roomba Combo j9 Plus een verkenningsrondje te laten doen. Dan rijdt hij rond en brengt hij de ruimte in kaart zodat je preventief verboden zones kan aanduiden. Heb je, zoals ik, een prachtige gatenplant (Monstera Deliciosa) met luchtwortels die op de grond liggen, dan weet je dat geen enkele robotstofzuiger die wortels helemaal kan omzeilen. Na dat verkennend rondje kon ik meteen aangeven dat de ruimte rond de plant niet schoongemaakt kon worden en dat de iRobot Roomba Combo j9 Plus zijn dweil mag inklappen wanneer hij bij het tapijt aankomt.

Vooral tijdens deze verkenningsronde en de eerste schoonmaakbeurten kan de iRobot Roomba Combo j9 Plus ietwat agressief te werk gaan. Soms leek hij niet zeker te zijn of er een muur voor hem stond na een eerste tikje en besloot hij er nog drie keer hard tegenaan te bonken om zeker te weten dat er wel degelijk een muur stond. Hij bleef ook volhardend tegen ons wasrekje rijden dat een paar centimeter is opgeschoven daarna. Dit heeft gelukkig geen invloed op de prestaties, maar zorgt wel relatief snel voor krassen op de stofzuiger.

(Image credit: iRobot)

Je kan vervolgens zelf instellen hoe sterk de zuigkracht moet zijn of dit automatisch laten gebeuren. Ik koos ervoor om de iRobot Roomba Combo j9 Plus zelf te laten kiezen hoeveel zuigkracht nodig was en dat werkte prima. Wanneer hij op het tapijt reed, werd de zuigkracht verhoogd en op harde vloeren schakelde hij terug naar het gemiddelde niveau. Het watergebruik moet je daarentegen wel volledig zelf instellen.

Het borsteltje aan de linkerkant zou ervoor moeten zorgen dat kleine stukjes vuil, zoals broodkruimels, beter opgezogen worden. Dat gaat helaas niet vlekkeloos. Soms katapulteerde de borstel een vuilrestje twee meter verder naar een zone waar al was schoongemaakt. Dit gebeurt zeker niet bij elk vuiltje, maar na elke schoonmaakbeurt vond ik wel enkele restjes terug die weggeschoten waren door de borstel en daarna niet meer opgezogen waren.

De zuigkracht zelf is gelukkig wel prima. Alles waar de iRobot Roomba Combo j9 Plus overheen rijdt, komt netjes in de stofbak terecht en je zal hier zeker geen spoor aan vuilresten terugvinden. Zelfs de grote stukjes die van onze slingers in de kerstboom waren gevallen, kon hij probleemloos opzuigen.

(Image credit: iRobot)

De belangrijkste eigenschap van de Combo j9 Plus is natuurlijk de inklapbare dweil. Toen ik vroeg waarom iRobot opnieuw voor een gewone dweil had gekozen en niet voor de draaiende dweilpads die grondiger schrobben, hadden ze meteen een antwoord klaar. In hun testen bleken draaiende pads meer problemen met kleine kabels op te leveren en ze maakten de vloeren eigenlijk zoveel beter schoon dan een normale, vaste dweilpad. Daarnaast heeft iRobot een nieuwe functie, genaamd Smart Scrub, geïntroduceerd.

Als je Smart Scrub inschakelt, controleert de iRobot Roomba Combo j9 Plus of er vuil is dat harder geschrobd moet worden. Vervolgens rijdt het met de dweilpad snel heen en weer over die vlek om het effect van schrobben na te bootsen. Volgens de app verhoogt dit het watergebruik, maar daar had ik over het algemeen geen last van. Smart Scrub is inderdaad in staat om hardnekkige vlekken weg te krijgen, maar werkt niet feilloos. Zo is er namelijk permanente schade in vorm van een zwarte streep op onze keukenvloer (bedankt vorige bewoners!). De iRobot Roomba Combo j9 Plus dacht telkens dat dit een hardnekkige vlek was en heeft die zone dus telkens opnieuw geschrobd. Aan de andere kant heeft hij nooit een vlek gemist, dus Smart Scrub werkt eerder te goed dan niet goed genoeg.

Het duurt wel even even voordat de dweil helemaal nat is en zeker bij het eerste gebruik kan je je afvragen of er überhaupt water bij de dweil komt. Na twee à drie minuten zag ik gelukkig altijd een consistent waterspoor en werden alle vlekken netjes schoongemaakt. We hebben geen hygiënetest op de vloer uitgevoerd, maar mijn vriend had wel de indruk dat de iRobot Roomba Combo j9 Plus beter dweilde dan de Ecovacs Omni X1 die draaiende pads heeft en tijdens het dweilen ook vies water verzamelt. Het enige waar de iRobot wat moeite mee heeft, zijn hoekjes en randen, aangezien de dweil volledig onder de stofzuiger zit.

Het gebrek aan een tank voor vuil water is voor mij eerder een pluspunt. Zo moest de Ecovacs Omni X1 in ons appartement tijdens elke schoonmaakbeurt één keer terug om het water te verversen. Wanneer we hem dan een verdieping lager wilden gebruiken, moesten we hem halverwege het schoonmaken terug naar boven dragen zodat hij het water in het schoonmaakstation kon verversen. De iRobot Roomba Combo j9 Plus is daarom handiger aangezien hij slechts een halve tank (of zelfs iets minder) nodig had om een volledige verdieping (+- 45m²) schoon te maken.

Schoonmaakprestaties score: 4,5/5

iRobot Roomba Combo j9 Plus review: app en functies

(Image credit: iRobot)

Routines, bediening vanop afstand en de nieuwe Dirt Detective

Neemt foto's van obstakels die je achteraf kan beoordelen

Geeft aan wanneer bepaalde onderdelen vervangen moeten worden

Als we de iRobot-app zouden moeten samenvatten in één woord, dan is het zonder twijfel "overzichtelijk". De app is bedoeld om de hele ervaring zo eenvoudig en intelligent mogelijk te maken. Je krijgt een korte tutorial die uitlegt wat je allemaal kan en moet doen, zodat je de essentie meteen onder de knie hebt. Alles is netjes geordend in tabbladen en de informatie op het homescherm is daadwerkelijk de belangrijkste info die je daar wil zien.

De set-up is werkelijk kinderspel. Open de app, scan de QR-code in de snelstartgids en de rest gebeurt automatisch. De iRobot Roomba Combo j9 Plus neemt het wifinetwerk van je telefoon over en je moet alleen nog een keertje het wachtwoord bevestigen. Je hoeft ook geen extra stappen uit te voeren om de robotstofzuiger vanop afstand te bedienen. Met de app kan je hem overal ter wereld opdrachten geven, zolang hij verbonden is met de wifi in je woning.

Enkele standaardfuncties die je hier natuurlijk terugvindt, zijn schoonmaakroutines en een geschiedenis met alle schoonmaakbeurten tot nu toe. Een nieuwe functie in de app is Dirt Detective. De iRobot Roomba Combo j9 Plus leert namelijk (na verloop van tijd) hoe snel elke ruimte weer vies wordt en dat wordt aangegeven op de Dirt Detective-kaart. Zo wordt de keuken wellicht sneller vies dan de slaapkamer. Via de kaart kan je meteen een schoonmaakbeurt opstarten in de vieze kamers. Je kan ook alle kamers schoonmaken en dan bepaalt de robotstofzuiger zelf de volgorde op basis van wat volgens hem de meest vieze kamer is.

(Image credit: iRobot)

De kaart is uitstekend en wordt voortdurend bijgewerkt. De Roomba Combo j9 Plus blijft leren. Hij kan verschillende oppervlakten detecteren en in de app inschatten waar verschillende kamers beginnen en eindigen. Zelfs in ons appartement waar de woonkamer, keuken en eetkamer eigenlijk één grote ruimte zijn, wist hij dat er drie "kamers" waren in de ruimte. Na verloop van tijd deed hij suggesties voor schoonmaakzones die extra aandacht kunnen vereisen. Op die manier werden "voor het aanrecht", "rond de bank", "rond de eettafel" en "rond het toilet" aangeraden waarna ik dit meteen kon toevoegen aan de kaart.

De functies van de camera in de iRobot Roomba Combo j9 Plus zijn niet enorm uitgebreid in vergelijking met de concurrentie. Wat de iRobot doet, is foto's nemen van obstakels tijdens schoonmaakbeurten. Daarna krijg je die foto's te zien en kan je aanduiden of iets een permanent obstakel is (en dan wordt dit als verboden zone toegevoegd op de kaart), een tijdelijk obstakel of helemaal geen obstakel.

Wat je gek genoeg niet kan doen, is een live video bekijken terwijl hij stofzuigt. Als hij ooit zou vastzitten, kan je zo makkelijk zien waar hij staat, aangezien je op de kaart ook niet kan zien waar de iRobot Roomba Combo j9 Plus zich bevindt. Bij de duurdere modellen van Ecovacs en Dreame heb je zelfs ingebouwde speakers en microfoons zodat je kan praten met personen in de ruimte. De obstakeldetectie van iRobot werkt dus goed, maar we hadden meer verwacht van de camera.

De batterij is ten slotte geweldig. Na een schoonmaakbeurt op beide verdiepingen (+-90m²) bleef er nog steeds 50 procent batterij over. Heb je een grote woning en kan de robotstofzuiger niet alles reinigen op één lading, dan bepaalt hij zelf wat het beste moment is om tussendoor op te laden. Wanneer de batterij weer vol genoeg zit om de klus af te maken, gaat hij automatisch verder waar hij gestopt is.

App en functies score: 4,5 / 5

Moet je de iRobot Roomba Combo j9 Plus kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Dit type robotstofzuiger kost makkelijk rond de 1000 euro, maar deze komt in de buurt van 1.500 euro, terwijl sommige concurrenten meer functies hebben. 3,5 / 5 Design De designs van zowel de robotstofzuiger als het schoonmaakstation zijn goed en volledig. Toch is de inklapbare dweil niet ideaal, aangezien je hem na elke schoonmaakbeurt zelf moet reinigen. 4 / 5 Schoonmaakprestaties Automatische zuigkracht wordt goed ingesteld, alleen schiet de borstel het vuil soms weg. Smart Scrub werkt uitstekend en is een goed alternatief voor draaiende dweilpads. 4,5 / 5 App en functies De app is overzichtelijk en uitgebreid, maar vooral de camera is aanzienlijk minder nuttig dan bij concurrenten. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je woning meerdere verdiepingen of grotere ruimtes heeft De batterijduur is erg goed en door het efficiënte watergebruik hoeft de iRobot Roomba Combo j9 Plus niet vaak water bij te vullen tijdens een schoonmaakbeurt.

Je zowel tapijt als harde vloeren hebt De inklapbare dweil is handiger dan dweilpads die enkele centimeters opgetild worden. Zo komt er gegarandeerd geen enkel stofje of vuiltje van het tapijt aan de dweil.

Je geen spuuglelijk schoonmaakstation wil Het schoonmaakstation van de iRobot Roomba Combo j9 Plus is niet alleen functioneel, maar ook mooi ontworpen. Je zou haast denken dat het gewoon een bijzettafeltje is.

Koop hem niet als...

Je helemaal geen onderhoud wil Het is vervelend dat je zelf na elke schoonmaakbeurt de dweil moet reinigen, laten drogen en daarna weer bevestigen.

Je wil meekijken tijdens het schoonmaken Je kan geen live video bekijken via de camera, terwijl concurrenten dit wel ondersteunen.