Ecovacs Deebot X1 Omni review

De Ecovacs Deebot X1 Omni is een krachtige robotstofzuiger die niet alleen stofzuigt maar ook dweilt en dat doet hij erg grondig. Het schoonmaakstation is zeer omvangrijk, maar kan de schoonmaakpads reinigen, de stofbak leegzuigen en het water bijvullen. Het station werkt wel nog met stofzakken en die zijn relatief prijzig. De app is tot slot erg uitgebreid en de ingebouwde camera verrassend handig, maar voorwerpen zoals kabels en sokken kan de Deebot X1 Omni niet altijd omzeilen.

Review in een notendop

Robotstofzuigers die zowel kunnen dweilen als stofzuigen zijn al een paar jaar verkrijgbaar. Dat wil echter niet zeggen dat elke robotstofzuiger in deze categorie beide taken goed kan doen. Sommige laten een spoor van vies water achter tijdens het dweilen waardoor je vloer soms viezer is na een schoonmaakbeurt.

De nieuwe Ecovacs Deebot X1 Omni zou dat probleem niet mogen hebben. Hij is uitgerust met twee roterende dweilpads die een schrobbeweging van 180 omwentelingen per minuut uitvoeren om hardnekkige vlekken te verwijderen. Hij kan stofzuigen of dweilen, of beide functies tegelijk gebruiken. Ook kan hij vlekken detecteren zodat hij die plaatsen extra goed schoonmaakt.

De Ecovacs Deebot X1 Omni wordt geleverd met een schoonmaakstation waarmee de dweilpads kunnen worden gereinigd en gedroogd en waarmee de watertank in de stofzuiger kan worden geleegd en bijgevuld. Het station is daarnaast zelfreinigend en kan de inhoud van de stofbak in de stofzuiger (400 ml) in een grotere, verwisselbare zak van 2,5 liter zuigen. Het enige dat jij zelf hoeft te doen is de waterreservoirs in het station legen/bijvullen en de stofzak verwisselen.

De robotstofzuiger heeft bovendien een Lidar-scanner en een HD-camera om door je huis te navigeren. De camera kan je verder gebruiken om te kijken wat de stofzuiger aan het doen is, ook wanneer je niet thuis bent. Als je het écht wilt, kan je via de ingebouwde microfoon en speaker spreken met personen in de kamer. De Deebot X1 Omni heeft zelfs een soort patrouillemodus waarbij hij door het huis kan rijden en de boel in de gaten kan houden als je niet thuis bent.

De Deebot X1 Omni zal steeds een logisch pad volgen tijdens het stofzuigen, in plaats van een willekeurige route. Met één tik maakt de robotstofzuiger een kaart van de ruimte(s) die hij kan stofzuigen, die je meteen in de app kan bekijken. Die kaart wordt elke schoonmaakbeurt geüpdatet. Je kan zelf in die kaarten aangeven waar de stofzuiger niet mag komen en je kan zelfs een onderscheid maken tussen deze verboden zones tijdens het stofzuigen en het dweilen.

Tot slot kan hij dankzij de Wi-Fi-connectiviteit worden bediend via de Ecovacs-app op je smartphone of met door spraakcommando's aan YIKO, de ingebouwde spraakassistent. Een afstandsbediening is er helaas niet. Je krijgt wel drie aanraakgevoelige knoppen op het schoonmaakstation, maar die functies zijn enorm beperkt.

Met een verkoopprijs van ongeveer 1000 euro is de Ecovacs Deebot X1 Omni een van de duurste robotstofzuigers die we hebben getest. Toch is hij zijn geld waard. Tijdens de testperiode moesten we amper zelf schoonmaken, aangezien hij alles enorm grondig deed. Het enige dat we zelf moesten doen achteraf, was ons hoogpolige tapijt stofzuigen, aangezien de Deebot X1 Omni daar niet op kon rijden.

Ecovacs Deebot X1 Omni review: prijs en beschikbaarheid

Momenteel te vinden rond de 1000 euro

Beschikbaar bij bijna elke retailer in de Benelux

De Ecovacs Deebot X1 Omni vind je momenteel voor ongeveer 1000 euro in de winkel en is een van de duurdere robotstofzuigers op de markt. Als je bedenkt dat hij grondig vloeren kan dweilen (en niet gewoon water eroverheen giet) en zowel zijn dweilpads als schoonmaakstation kan reinigen, is die prijs zeker te verantwoorden.

Houd er wel rekening mee dat het schoonmaakstation van de Ecovacs Deebot X1 Omni gebruik maakt van stofzakken. Bij aanschaf is er één stofzak geïnstalleerd en zit er een extra stofzak bij in de doos. Voor een 3-pack nieuwe stofzakken betaal je 19,99 euro en het lijkt er niet op dat er goedkopere versies te vinden zijn.

Als we kijken naar de gelijkaardige geprijsde iRobot Roomba Combo j7+, dan komt Ecovacs duidelijk als winnaar uit de bus op sommige vlakken. De iRobot is ten eerste zo'n stofzuiger die water over de vloer giet en dat dan achter zich aan veegt met een schoonmaakpad. De draaiende pads van de Deebot X1 Omni reinigen vloeren veel grondiger.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Ecovacs Deebot X1 Omni review: design

Stofbak van 400ml en watertank van 80ml in de stofzuiger

Ingebouwde camera en LiDAR-scanner

Zowel stofbak en watertank worden vanzelf geleegd

Net als de meeste robotstofzuigers is de Ecovacs Deebot X1 Omni rond. Hij meet 10,9 x 34,5 x 34,5 cm (h x b x d), wat eveneens gemiddeld is voor dit type stofzuiger. Houd er wel rekening mee dat de camera nog een stukje uitsteekt van de bovenkant, waardoor hij niet onder elke bank kan rijden. Zoals mijn docenten vroeger altijd zeiden: "Meten is weten". Zolang er voldoende plaats is, weet de Deebot X1 Omni wel rond obstakels zoals stoelpoten te manoeuvreren zodat je niet eerst alles aan de kant moet zetten.

Voor wat extra bescherming is er een plastic bumper rond de bovenste helft van de stofzuiger. De HD-camera en LiDAR-scanner die boven de stofzuiger uit steken zorgen ervoor dat die bumper wat overbodig wordt. Trappen en dergelijke hoef je ook niet af te schermen want dankzij de Cliff-sensor heeft de stofzuiger zichzelf van de trap heeft gegooid in ons appartement.

De Deebot X1 Omni robotstofzuiger heeft vier zuigniveaus, drie dweilniveaus en een stofreservoir van 400 ml, dat zich onder het deksel bevindt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de iRobot Roomba J7 Plus of de Dreame Bot W10, is er geen scharnier aan deze klep. In plaats van een klepje op te tillen, moet je het hele deksel verwijderen. Er zit verder nog een klein waterreservoir van 80 ml in de robotstofzuiger om te dweilen.

Draai de Deebot X1 Omni om en je vindt een stuurwiel aan de voorkant, plus twee extra wielen achteraan. Net als andere robotstofzuigers, zoals de Dreame Bot L10 Pro, gaan de wieltjes ook omhoog en omlaag, zodat de robotstofzuiger verschillende oppervlakken kan schoonmaken.

Zoals je zou verwachten, is er ook een borstel die zachte borstelharen combineert met siliconen vinnen om ervoor te zorgen dat vuil van alle oppervlakken kan worden verzameld. Er zijn ook twee zijborstels die kunnen helpen om vuil uit kieren in het pad van de stofzuiger te vegen. De twee ronde dweilpads mogen we zeker niet vergeten en kan je makkelijk vast en los klikken.

Het schoonmaakstation dat dweilpads reinigt, de watertank vult en de stofbak leeg zuigt, is erg groot (57,8 x 44,8 x 43 cm). Dat is enigszins logisch als je weet wat het station allemaal kan, maar het moet natuurlijk wel passen in je woning. Het moet natuurlijk ook in de buurt van een stopcontact staan. Bekijk daarom eerst goed of het überhaupt past zonder dat je de boel moet gaan verbouwen.

In het station zitten tot slot twee tanks van 4,2 liter (eentje voor het schone water en eentje voor het vuile), een stofzak van 2,5 liter die automatisch het stof uit de Deebot X1 Omni zuigt en enkele schoonmaakdoeken. Er is zelfs ruimte om de dweilpads op te bergen als je wil dat er alleen gestofzuigd wordt.

Het docking station heeft ten slotte drie aanraakgevoelige knoppen. Hiermee kan je de robotstofzuiger starten of stoppen, de stofzuiger laten opladen of een cyclus starten waarbij de dweilpads worden gereinigd, het waterreservoir wordt bijgevuld en de stofbak wordt geleegd. Een afstandsbediening krijg je echter niet. Zelf vinden we een afstandsbediening altijd fijn, zodat je niet volledig afhankelijk bent van de app om de stofzuiger te bedienen.

Design score: 4/5

Ecovacs Deebot X1 Omni review: hoe goed maakt hij schoon?

Stofzuigt goed, ook iets grotere stukjes vuil

Dweilt goed en laat geen vies water achter

Erg luid wanneer de stofbak leeg wordt gezogen

De Ecovacs Deebot X1 Omni was zeer eenvoudig in te stellen en we vonden het fijn dat er stap-voor-stap-instructies op het deksel van het basisstation stonden, zodat we niet in de handleiding hoefden te zoeken.

Op de laagste zuigstand was de robotstofzuiger in staat om alle fijne stofdeeltjes, kruimels en groter vuil van harde vloeren te zuigen. Het verschil met de hogere standen was ook redelijk klein op harde vloeren. Pas bij tapijt zal je de hogere standen nodig hebben, maar dat heb ik niet kunnen testen, want ik ga nog nét niet zover om onze volledige vloerbekleding te vervangen voor een review.

Wel kan de Deebot X1 Omni zelf de zuigkracht aanpassen. Als je een lage mat hebt, zal hij namelijk een stand hoger schakelen op de mat. Zodra hij weer op de harde vloer rijdt, schakelt hij terug naar de originele stand.

De Deebot X1 volgde een methodische route door ons appartement, zowel bij het stofzuigen als bij het dweilen. Bij het eerste gebruik voerde de robotstofzuiger een snelle scan uit van de ruimte, die meteen in de app verscheen. De eerste keer was hij duidelijk nog aan het verkennen en botste hij soms kort tegen meubels aan, maar vanaf de tweede keer volgde hij steeds dezelfde schoonmaakroute.

Kleine obstakels zijn de grootste vijand van de Deebot X1 Omni. Zelfs dikke kabels van stekkerkoppen ziet hij niet en blijven soms hangen achter de wielen. Oplaadkabels van smartphones zuigt hij zelfs volledig op, dus die moet je wel van de vloer halen. Ook vuile sokken die hun weg naar de wasmand kwijt zijn geraakt, blijven wel eens vastzitten.

Verder was er een bijzonder probleem bij het stofzuigen van onze mat. Robotstofzuigers zijn over het algemeen geen fan van onze hoogpolige mat in de woonkamer, dus ik was aanvankelijk verbaasd toen de Deebot X1 Omni enthousiast op de mat reed en de zuigstand op het hoogste niveau zette. Het werd interessant toen hij langs de andere kant van de mat reed. Toen zat hij namelijk vast onder de bank (met een plant aan de ene zijkant en lamp aan de andere zijkant. De rand van de mat bij die bank vond hij namelijk te hoog om op te rijden, waardoor ik hem moest optillen en verplaatsen.

Zoals vermeld, doet de dweilfunctie hier meer dan alleen vloeren nat maken. De Deebot X1 Omni is een van de weinige robotstofzuigers op de markt die ook kan schrobben. Dit niveau kan je niet aanpassen zoals de zuigstand. Hij schrobt wel grondig genoeg om vlekken van frisdrank volledig weg te krijgen. Alleen hardnekkige vlekken (zoals opgedroogde tandpasta) zal je handmatig nog moeten schoonmaken.

Tijdens het schoonmaken is de Deebot X1 Omni redelijk stil. Op de eerste twee zuigniveaus kan je prima nog tv kijken zonder het volume volledig op te krikken. Als hij dweilt, merk je zelfs amper dat hij rondrijdt, aangezien je alleen het gedraai van de pads hoort. Pas wanneer de Deebot X1 Omni de stofbak leegt in het schoonmaakstation, klinkt het alsof er iemand met een kettingzaag binnen staat. Dat duurt gelukkig maar een tiental seconden per keer.

Schoonmaken score: 4/5

Ecovacs Deebot X1 Omni review: app en features

Erg uitgebreide app

Gebruiksvriendelijk

Spraakassistent is ietwat overbodig

Zoals veel bijbehorende apps voor robotstofzuigers, is de Ecovacs-app eenvoudig in gebruik. De set-up duurt een vijftal minuutjes en het moeilijkste deel is de klep van de Deebot X1 Omni los klikken zodat je met je smartphone de QR-code kan scannen.

Wanneer je de app daarna opent, kun je kiezen tussen het schoonmaakmenu of de videomanager. De Deebot X1 Omni maakt een kaart van je huis terwijl hij schoonmaakt, die hij vervolgens opsplitst in verschillende kamers en zones. Dit gaat niet altijd helemaal correct, vooral in grote open ruimtes. Zo is de bovenste verdieping van ons appartement één open ruimte met de woonkamer en de keuken, die hij niet kon onderverdelen. De benedenverdieping met badkamer, kantoor en slaapkamer wist hij daarentegen wel automatisch in te delen.

Deze kaarten kunnen zowel in 3D als 2D bekeken worden en je kunt zelfs vloermateriaal toewijzen en meubels zoals tv-meubels of bedden toevoegen aan de kaart. Toen ik de Deebot X1 Omni voor de tweede keer mee naar beneden nam om daar te stofzuigen, was ik verbaasd dat hij in de app meteen de kaart had aangepast. Op deze manier kan hij drie kaarten bewaren, wat voldoende zou zijn voor het gemiddelde huis. Als je de robotstofzuiger toch niet helemaal vertrouwt, kan je zelf ook altijd aangeven welke kaart hij moet gebruiken voor hij begint schoon te maken.

De Ecovacs-app is belachelijk uitgebreid. In het schoonmaakmenu kan je elk onderdeel van de Deebot X1 Omni aanpassen, van de zuigkracht en de hoeveelheid water die hij gebruikt tot het aantal keer dat hij de ruimte moet schoonmaken en de manier waarop hij dweilt. Verder kan je inplannen wanneer hij moet schoonmaken, de Deep Cleaning-modus activeren, bekijken hoeveel water er in elke tank zit en aangeven of het schoonmaakstation bepaalde acties moet uitvoeren (pads reinigen, stofbak leegmaken, pads drogen).

In tegenstelling tot veel robotstofzuigers is de Deebot X1 Omni niet compatibel met Amazon Alexa of Google Assistant. Wel heeft hij zijn eigen spraakassistent YIKO, die best oké werkt. Wanneer de stofzuiger in het basisstation staat, reageert hij snel op "Ok, YIKO" en voert hij daarna de gegeven opdracht uit. Wanneer hij al stofzuigt, wordt het iets lastiger, omdat de stofzuiger je niet altijd hoort boven zijn eigen geluid. Commando's werden altijd gericht uitgevoerd en je kan erg specifieke opdrachten geven. Zo kan je vragen of hij een bepaalde ruimte schoonmaakt of zelfs onder een bepaald meubelstuk gaat, als dat natuurlijk is ingesteld in de 3D-kaart.

Tot slot is er de videomanager, die verrassend goed van pas kan komen. Ik heb tijdens de testperiode verschillende keren verbinding gemaakt met de camera van de Deebot Omni X1 en dat ging telkens feilloos. De eerste keer maakte ik thuis verbinding, vanop hetzelfde wifinetwerk, en natuurlijk ging dat erg vlot. De tweede keer waren we op citytrip in Keulen en wilde ik weten hoe snel hij dan verbinding wou maken. Ook hier ging dat feilloos en kon ik zelfs vanop afstand rondrijden met de robotstofzuiger om zeker te zijn dat er geen ongewenste bezoekers waren tijdens ons reisje.

App en features score: 5/5

Ecovacs Deebot X1 Omni review: batterij

Kan maximaal drie uur schoonmaken op één lading

Ongeveer zes uur nodig om volledig op te laden

Batterij is altijd duidelijk zichtbaar in de app

De Ecovacs Deebot X1 Omni kan tot twee uur en vijftig minuten schoonmaken op een volle batterij. Dit is het absolute maximum met de laagste zuigkracht, minste watergebruik en zonder de camera tussendoor te activeren. Op maximaal vermogen ging de robotstofzuiger één uur en tien minuten mee voordat hij weer moest worden opgeladen. Dat zou voldoende moeten zijn om een woning met twee verdiepingen helemaal schoon te maken.

De robotstofzuiger keert automatisch terug naar het basisstation wanneer de batterij onder de 15% zakt. Als de schoonmaakbeurt nog niet is voltooid, gaat hij verder met zijn werk zodra de batterij volledig is opgeladen.

Het duurt ten slotte ongeveer zes en een half uur om de Deebot X1 Omni volledig op te laden. Het batterijniveau in de app wordt verder duidelijk aangeduid met een percentage en lijkt ook te kloppen met realiteit.

Batterij score: 5/5

Moet je de Ecovacs Deebot X1 Omni kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Dit is geen goedkope robotstofzugier, maar je krijgt er enorm veel voor terug. 4,5/5 Design Zowel de stofzuiger als het schoonmaakstation zijn prachtig ontworpen en hebben alles wat je verwacht. Het station is wel erg groot. 4/5 Schoonmaken Zolang je kleine obstakels zoals kabels en sokken aan de kant legt, zullen je vloeren (en dunne matten) helemaal gestofzuigd en gedweild zijn. 4/5 App en features De app is enorm uitgebreid en nog steeds overzichtelijk. 5/5 Batterij Voldoende batterij om twee gemiddelde verdiepingen schoon te maken. 5/5

Koop hem als...

Je een robotstofzuiger wil die écht kan dweilen

De Ecovacs Deebot X1 Omni heeft drie zuigniveaus die hij zelf kan aanpassen om je vloeren volledig stof- en vuilvrij te maken. Daarnaast heeft hij draaiende dweilpads die grondig kunnen schrobben.

Je de touwtjes in handen wil houden

Sommige robotstofzuigers beginnen gewoon met schoonmaken en gaan hun eigen gangetje. De Deebot Omni X1 geef je de optie om in real-time te volgen wat hij doen en vooraf alle instellingen aan te passen.



Je een oogje in het zeil wil houden, waar je ook bent

De ingebouwde camera van de Deebot Omni X1 werkt niet alleen wanneer jij thuis bent, maar ook wanneer je van huis (en zelfs in het buitenland) bent. Zo kan je altijd zien wat er thuis gebeurt.

Koop hem niet als...

Je een klein budget hebt

Met huidige verkoopprijzen van ongeveer 1000 euro is dit een van de duurdere robotstofzuigers. Als dweilen geen must is, vind je al snel goedkopere opties.

Je geen terugkerende kosten wil

Het schoonmaakstation maakt nog gebruik van stofzakken en die moet je natuurlijk vervangen. Momenteel betaal je 20 euro voor drie stofzakken en dat is aan de dure kant.