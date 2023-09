Apple onthult iPhone 15 met USB-C, 48MP-camera en lagere adviesprijs

Apple heeft de nieuwe iPhone 15 onthuld tijdens het Verwondervol-evenement op 12 september. De iPhone 15 komt uit in vier verschillende modellen: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Apple heeft met de komst van de iPhone 15 niet veel veranderd aan het design. Als je een snelle blik zou werpen op de iPhone 15, kan je wellicht denken dat je te maken hebt met een iPhone 14. Tot je de onderkant bekijkt, want daar zit (eindelijk) een USB-C-aansluiting, zodat je je iPhone ook kan opladen wanneer je op bezoek bent bij vrienden die alleen Android-apparaten hebben.

De iPhone 15-serie is zoals vorig jaar deels uitgerust met de nieuwe A17 Pro-chipset. De standaard iPhone 15 en 15 Plus hebben namelijk dezelfde A16 Bionic als de iPhone 14 Pro van vorig jaar. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn de enige twee met deze nieuwe chip.

iPhone 15 krijgt onderdelen van iPhone 14 Pro

(Image credit: Apple)

Opnieuw heeft de iPhone 15 een 6,1 inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels. De notch is gelukkig verdwenen en vervangen door het Dynamic Island dat vorig jaar op de iPhone 14 Pro werd geïntroduceerd. Ook de helderheid is verhoogd naar de 2.000 nits van de iPhone 14 Pro. Laat je zeker niet vangen, want het display is niet exact hetzelfde. Het refresh rate bedraagt namelijk (nog steeds) 60Hz, want ook dit jaar blijft 120Hz exclusief voor de Pro-versie.

De hoofdcamera is eveneens gekopieerd van de iPhone 14 Pro en heeft nu een verbeterde sensor van 48MP. Foto's worden nu standaard in 24MP genomen, je zal iets scherpere ingezoomde foto's kunnen maken en krijgt betere foto's bij weinig licht. De ultrawide en selfiecamera blijven daarentegen zitten met 12MP-sensoren.

(Image credit: Apple)

Onderaan de iPhone 15 zien we een USB-C-aansluiting die verder weinig nieuws met zich meebrengt in het basismodel. De dataoverdrachtssnelheid blijft hetzelfde en opladen gebeurt wederom met maximaal 20W. De iPhone 15 Pro (Max) heeft gelukkig een geavanceerdere USB-C-aansluiting gekregen.

Ook dit jaar zien we een iPhone 15 Plus die in feite niets meer is dan een grotere versie van de iPhone 15. Afgezien van de schermgrootte (6,7 inch in plaats van 6,1 inch) en batterijcapaciteit zijn de specificaties van deze twee iPhones identiek.

Beide toestellen kan je vanaf vrijdag 15 september bestellen en vanaf 22 september liggen ze officieel in de winkel. In de Benelux zien we dit jaar lagere prijzen. De iPhone 15 begint bij 969 euro, waar de iPhone 14 bij 1.019 euro begon. De iPhone 15 Plus begint bij 1.119 euro, terwijl de iPhone 14 Plus begon bij 1.169 euro.

iPhone 15 Pro pakt uit met titanium zijkanten

(Image credit: Apple)

De iPhone 14 Pro beschikt over hetzelfde 6,1 inch OLED-scherm met een 120Hz ‘ProMotion’ refresh rate. Het Dynamic Island is opnieuw van de partij en de dunnere schermranden zijn in feite het enige onderdeel dat echt nieuw is.

De iPhone 15 Pro onderscheidt zich van de instapmodellen met titanium zijkanten. Dat materiaal is niet alleen lichter, maar ook steviger dan het roestvrij staal in oudere iPhones. Omdat de schermgrootte gelijk is gebleven, terwijl de randen kleiner zijn geworden, zijn dit de kleinste Pro-versies van de iPhone tot nu toe.

Op het eerste gezicht is er weinig veranderd aan de camera's. De drievoudige camera's achteraan gaan al jaren mee en de grootste upgrade bevindt zich bij de 48MP-camera met een verbeterde sensor. Zoals gewoonlijk zegt Apple dat de camerasoftware verbeterd is, maar in de praktijk zullen de prestaties in lijn liggen met vorig jaar. Een leuke upgrade is dat foto's met de primaire camera nu standaard in 24MP worden genomen, waardoor je achteraf beter kan croppen zonder kwaliteitsverlies.

(Image credit: Apple)

We zien (min of meer) een welkome upgrade bij de basisopslag. Net zoals bij veel andere premium smartphones, krijgt de iPhone 15 Pro Max een basisopslag 256GB. De iPhone 15 Pro moet het nog steeds doen met 128GB basisopslag.

De A17 Pro-chipset is daarnaast veruit de meest geavanceerde smartphonechip tot nu toe. Hij is niet alleen efficiënter, maar bevat ook raytracing zodat games beter werken dan op welke andere smartphone dan ook. Onder andere Resident Evil 4 zal exclusief beschikbaar zijn op de iPhone 15 Pro. Er zijn eveneens verbeteringen voor snellere foto- en videobewerking.

De USB-C-poort van de iPhone 15 Pro is vervolgens krachtiger dan die van de instapmodellen en gebruikt USB 3.0-technologie. Dit zorgt voor snellere dataoverdracht (tot 10Gbps) met andere apparaten... als je de juiste kabel van Apple zelf gebruikt tenminste. De oplaadsnelheid is helaas niet verhoogd.

(Image credit: apple)

Wie goed heeft opgelet, heeft een nieuwe knop aan de zijkant van de iPhone 14 Pro gespot. Dit is de zogenaamde Actieknop en die vervangt de muteschakelaar. Hij werkt ongeveer zoals de Actieknop op de Apple Watch Ultra. In de instellingen kan je bepaalde acties of apps hieraan koppelen die dan meteen worden uitgevoerd wanneer je de knop indrukt.

Dit jaar zit er een opvallend verschil tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Waar de eerste het moet doen met dezelfde 3x optische zoom als voorheen, krijgt de allerduurste iPhone een periscoopcamera met 5x optische zoom. Apple hinkte al jaren achterop met zijn telefotocamera tegenover Android-smartphones en deze verbeterde camera moet de kloof wat dichten. De optische beeldstabilisatie in de periscoopcamera wordt verder aangevuld met sensor shift die zelfs de kleinste trillingen moet tegengaan zodat foto's er altijd scherp uitzien.

(Image credit: Apple)

Afgezien van de periscoopcamera met 5x zoom en verdubbelde basisopslag zijn er amper verschillen tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Het display van de Pro Max is wederom 6,7 inch groot en de batterijcapaciteit ligt wat hoger.

Tot slot zijn de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max te bestellen vanaf vrijdag 15 september en liggen ze vanaf 22 september in de winkel. Ook hier liggen de adviesprijzen opvallend lager. De iPhone 15 Pro (128GB opslag) begint bij 1.229 euro tegenover 1.329 euro bij de iPhone 14 Pro. De iPhone 15 Pro Max (256GB opslag) begint op zijn beurt bij 1.479 euro. Dit is dezelfde prijs als het instapmodel van de iPhone 14 Pro Max met de helft minder opslag (128GB) en maar liefst 130 euro minder dan de overeenkomstige versie van de iPhone 14 Pro Max met 256GB opslag.