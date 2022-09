iPhone 14 review

(opens in new tab)

De iPhone 14 is een goede smartphone met een zeer snelle CPU, een mooi scherm en goede camera's. Hij valt in het niet bij de iPhone 14 Pro, maar dan bespaar je ook 200 euro. Als je niet op zoek bent naar een groot scherm voor een bescheiden prijskaartje (zie de nieuwe iPhone 14 Plus), is de iPhone 14, met een paar gave next-gen functies die je misschien nooit zult gebruiken, misschien iets voor jou.

Review in een notendop

Het is een beetje moeilijk om enthousiast te raken over een iPhone met het ontwerp, het scherm en de CPU van vorig jaar, maar als je puur en alleen naar de iPhone 14 los van andere modellen (waaronder de veel betere iPhone 14 Pro) kijkt, dan is het een verdraaid goede smartphone.

Hoewel de iPhone 14 veel lijkt op de iPhone 13 , zijn er tal van technische verschillen die moeten leiden tot een betere ervaring.

De twee achtercamera's van het systeem, een 12MP primaire en 12MP groothoekcamera, hebben nieuwe sensoren en de 12MP TrueDepth-camera pikt meer licht op en kan nu automatisch scherpstellen. Alle camera's worden ondersteund door Apple's nieuwe Photonic Engine.

Wat je hier niet zal vinden, is een 48MP quad pixel sensor of enige vorm van zoom. Daarvoor moet je upgraden naar de iPhone 14 Pro of 14 Pro Max.

De iPhone 14 gebruikt nog steeds het uitstekende Super Retina XDR OLED-scherm. Maar misschien wil je die notch wel verbergen voor je vrienden die de 14 Pro hebben, want zij hebben wel het handige nieuwe Dynamic Island, de variabele refresh rate en het always-on display.

Apple heeft ook besloten om de iPhone 14 en 14 Plus dezelfde chip als vorig jaar te geven. Weliswaar is het niet dezelfde A15 Bionic als in de iPhone 13 en 13 mini van vorig jaar. In plaats van een 4-core GPU heeft deze A15 Bionic een 5-core GPU. Het is in wezen dezelfde chip die in de iPhone 13 Pro en Pro Max van vorig jaar zat, maar zou in theorie beter moeten zijn dan de A15 Bionic van de oude iPhone 13.

Er zijn wel enkele coole nieuwe (maar moeilijk te testen) functies, zoals crashdetectie; waarbij de telefoon weet of je een auto-ongeluk hebt en automatisch contact opneemt met hulpdiensten en belangrijke contacten. In dezelfde geest kan de iPhone 14 nu satellietcommunicatie gebruiken om contact op te nemen met EMS (medische hulpdiensten). Het is een primeur en het is goed om te zien dat zelfs Apple's instapmodel iPhone 14 deze feature heeft.

Er zijn nog enkele andere belangrijke updates onder de motorkap, met name een nieuw warmteafvoersysteem dat de telefoon helpt de temperatuur te beheersen, efficiënter te werken (de batterij gaat beter mee dan bij de iPhone 13) en, volgens Apple, beter te repareren is. Het glas aan de achterkant kan tot slot worden vervangen zonder de hele behuizing te vervangen.

Apple iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 prijs en beschikbaarheid

128GB: 1.019 euro

1.019 euro 256GB : 1.149 euro

: 1.149 euro 512GB: 1.409 euro

Apple heeft op 7 september 2022 de gehele iPhone 14-serie onthuld, waaronder de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

De iPhone 14 ging op 9 september in de voorverkoop en is 16 september verkrijgbaar. Hij begint bij 1.019 euro voor het 128GB-model, de 256GB-versie is 130 euro duurder en voor de grootste versie met 512GB tel je zo’n 1.409 euro neer. In tegenstelling tot de meeste Androids, is er geen optie voor extra RAM.

Apple iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

iPhone 14 design

Nog steeds een mooi toestel, maar er is (te) weinig veranderd

Super Retina XDR-scherm is ongewijzigd

Afgezien van nieuwe kleuren, ons exemplaar was een mooie lichtblauw, lijkt de 6,1-inch iPhone 14 erg veel op de iPhone 13 daarvoor. Het aluminium frame, de knoppen, de Lightning-poort en zelfs het scherm lijken allemaal ongewijzigd. Er zijn echter kleine verschillen.

Apple iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Met 146,7 x 71,5 x 7,8 mm is hij net een tikkeltje dikker dan de iPhone 13. Hij is ook twee gram lichter dan de vorige telefoon, wat volgens ons te danken is aan de nieuwe warmtearchitectuur in het toestel. Ondanks de overeenkomsten met het chassis past de iPhone 14 niet helemaal in een officieel iPhone 13 MagSafe-hoesje. De behuizing past er prima in, maar de behuizing met twee lenzen van de iPhone 14 is ietsje te groot.

Alle materialen, inclusief het Ceramic Shield dat het display bedekt, zijn hetzelfde, en de stof- en waterbestendigheid is ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 13. Natuurlijk zijn we even met onze iPhone 14 door een heerlijke nazomerse regenbui gelopen en hij gaf geen krimp.

Apple iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design: 4/5

iPhone 14 display

6,1 inch Super Retina XDR is hetzelfde als op de iPhone 13

Geen adaptieve refresh rate of always-on display

Nog steeds een hoogwaardig scherm

Apple iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Met een resolutie van 2532 x 1170 is het Super Retina XDR-display van iPhone 14 nagenoeg onveranderd ten opzichte van iPhone 13. De notch die is verbannen uit de iPhone 14 Pro leeft voort in dit inmiddels wat verouderde ontwerp. Hij bestaat uit een bijgewerkte TrueDepth-camera (nog steeds 12MP, maar met een betere lichtsensor en autofocus), de IR-sensor, de flitser en vooral de luidspreker. Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we de notch in een iPhone zien, want het is onwaarschijnlijk dat de iPhone 15 niet van dit verouderde ontwerp afstapt.

Ook al is dit een helder en kleurrijk scherm dankzij OLED technologie en 1200 nits helderheid, voelt het niet meer hypermodern. Er is geen adaptieve refresh rate, en zelfs geen ProMotion. Gewoon 60Hz. Dat is misschien moeilijk te slikken als de iPhone 14 Pro kan schakelen tussen 10Hz en 120Hz. De meeste budgetsmartphones tegenwoordig beschikken al over minstens 90Hz.

Display: 3,5/5

iPhone 14 camera's

Nog steeds twee lenzen aan de voorkant

Nieuwe sensoren over de hele serie

Actiemodus

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 14 heeft slechts twee camera's achterop:

12MP primaire camera (26mm, f/1.5)

12MP groothoekcamera (120 graden kijkhoek 13mm f/2.4)

Dit zijn goede camera's met betere sensoren en prestaties in het donker in vergelijking met hun voorgangers. De 12MP selfiecamera heeft nu ook autofocus en dat zou groepsselfies wat makkelijker moeten maken.

Fotografie met de iPhone 14 is goed, hoewel we (nadat we ook de iPhone 14 Pro hebben getest) de zoom en macromodus missen. Toch zullen de meeste gebruikers tevreden zijn met deze camera's. Evenals de rest van de iPhone 14-serie kan je met de iPhone 14 tot 4K-video opnemen en is de Cinematic Mode uitgebreid tot 4K met 30 fps.

Geheel nieuw is de actiemodus die wordt ingeschakeld door het rennende mannetje rechtsboven in de app te selecteren. Dit is een verrassend effectieve manier om enorme schokken uit actievideo's te halen. En nee, de iPhone 14 heeft geen nieuwe vorm van stabilisatie. In plaats daarvan snijdt de iPhone beelden achteraf bij waardoor je een bijna Go Pro-achtig resultaat krijgt.

Cameravoorbeelden

Image 1 of 11 Apple iPhone 14 primaire camera nachtmodus portret (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 selfiecamera met display als flash (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 groothoekcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 primaire camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 primaire camera nachtmodus (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 primaire camera nachtmodus (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 groothoekcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 groothoekcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 groothoekcamera nachtmodus portret (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 primaire camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 primaire camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff )

Camera score: 3/5

iPhone 14 prestaties

Hij krijgt de A15 Bionic-chip van de iPhone 13

Een nieuw warmteafvoersysteem geeft de processor meer ademruimte

Goede prestaties voor de prijs

Er is niets mis met de A15 Bionic. Het is een krachtige chip die consequent de beste chips van Qualcomm heeft verslagen. Mobiele games zoals Asphalt: Legends en PUBG draaien soepel. Je kunt 4K-video bewerken, surfen op het web; allemaal dingen die je natuurlijk ook kan doen met de A16 Bionic op de iPhone 14 Pro.

(Image credit: Future)

Apple’s keuze om de verbeterde A16-chip van de iPhone 13 te gebruiken in de reguliere iPhone 14 is erg slim. Een goede kostenbesparende zet die niemand tekort zal doen.

De A15 Bionic, zoals die in de nieuwe iPhone 14 zit, heeft een nieuw intern ontwerp, voor een efficiëntere warmteafvoer. Dit helpt volgens Apple bij de reparatiemogelijkheden, maar een koelere chip zou ook beter moeten lopen. Hoewel de benchmarks min of meer in lijn waren met de laatste A15 Bionic die we testten op de iPhone 13 Pro, belooft deze iPhone wel een betere batterijduur (20 uur video streamen, tegenover 19 uur voor de iPhone 13), ondanks dat de batterij slechts ietsje groter is.

Prestaties: 4/5

iPhone 14 batterij

Genoeg batterij voor een drukke dag

Draadloos opladen

Adapter niet inbegrepen

Zoals we hierboven al zeiden: de iPhone 14 is goed voor 20 uur video's, 16 uur streaming en 80 uur aan muziek. De batterij gaat meer dan een hele dag mee na één keer opladen. De iPhone 14 wordt geleverd met een Lightning-naar-USB-C-laadkabel en zonder oplader. Je kunt een 5W-adapter kopen of iets meer uitgeven voor de 20W-lader, waarmee je in 30 minuten 50 procent lading krijgt. De telefoon is ook compatibel met MagSafe en Qi draadloos opladen.

Batterij: 4/5

Apple iPhone 14 software

Alle iPhone 14 versies worden geleverd met iOS 16

Vol met nieuwe functies

Apple iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alle iPhone 14 toestellen worden geleverd met iOS 16. Het is een waardevolle iOS-upgrade met enkele van de belangrijkste wijzigingen die we in tijden hebben gezien.

Een van de hoogtepunten is het nieuwe vergrendelingsscherm. In plaats van één statisch scherm krijg je er nu meerdere, elk met hun eigen focusmodus.

Je kunt ook widgets toevoegen (verschillende voor elk vergrendelscherm). Er zijn nog meer coole functies, zoals meerdere stops in Apple Kaarten, live tekst in video's, en de nieuwe dicteerfunctie. Het is een goede OS-update en we denken dat elke iPhone die erop draait er beter van wordt.

Software: 4,5/5

De iPhone 14 van Apple is meer dan 30 gram lichter dan de even grote iPhone 14 Pro, die begint bij 1.329 euro. Hij mist de nieuwste schermtechnologie, heeft nog steeds een notch en heeft slechts twee camera's aan de achterkant. Deze iPhone zal de meeste iPhone-bezitters niet teleurstellen, maar kan je er niet van weerhouden om toch stiekem te verlangen naar de iPhone 14 Pro.

Apple iPhone 14 score

Eigenschappen Notities Score Design Goede kwaliteit en ontwerp 4/5 Display Geen always-on display en slechts 60Hz 3,5/5 Prestaties Apple A15 Bionic is goed genoeg 4/5 Camera Camera's zijn prima 3,5/5 Batterij Kan lang meegaan afhankelijk van het gebruik 4/5 Software iOS 16 is een grote update 4,5/5 Waarde Goedkoopste iPhone 14, maar de Pro ligt altijd op de loer 3,5/5

Moet ik de Apple iPhone 14 kopen?

Apple iPhone 14 (Image credit: Apple)

Koop hem als...

Als je betaalbare maar degelijke iPhone-technologie wilt Dit is niet de snelste of meest functierijke iPhone, maar hij is alsnog licht, snel en aantrekkelijk.

Als je een goede batterijduur en geweldige fotografie wilt De camera van de iPhone 14 is beter dan die van de iPhone 13 en zal de meeste mobiele fotografen blij maken. Hij gaat ook meer dan een dag mee op één oplaadbeurt.

Als je stiekem fan bent van de notch Misschien ben je wel een fan van deze typische Apple-designkeuze.

Koop hem niet als...

Als je het nieuwste van het nieuwste wilt De iPhone 14 heeft geen adaptieve refresh rate of always-on display. Hij draait ook op een chip die een jaar oud is.

Je optische zoom wilt De iPhone 14 heeft slechts twee camera's en geen van beide is een telefotocamera.

