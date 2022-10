iPhone 14 Plus review

(opens in new tab)

De iPhone 14 Plus is een goede optie als je een grotere iPhone wilt zonder de extra functies van de Pro-versies. Hij is goedkoper dan de iPhone 14 Pro, maar in Europa ben je nog steeds meer dan 1000 euro kwijt voor de goedkoopste versie.

Review in twee minuten

Alles wat je leest over Apple's iPhone 14 geldt ook voor de iPhone 14 Plus. Je krijgt dezelfde processor, schermtechnologie en dubbele camera aan de achterkant. Wat deze telefoon onderscheidt, is uiteraard het schermformaat en de batterijduur, maar voor sommigen zal dat reden genoeg zijn om hem boven de iPhone 14 te verkiezen.

De 6,7-inch iPhone 14 Plus is een nieuwkomer in de iPhone-wereld en vervangt de kleine iPhone 13 mini, die geen opvolger heeft gekregen. Met deze "goedkopere" grote iPhone hoopt Apple gebruikers aan te trekken die het formaat van de iPhone 14 Pro Max willen, maar zijn prijs te hoog vinden.

Hij komt echter met dezelfde nadelen als de basis iPhone 14, zoals de chipset van vorig jaar, de antiek uitziende notch en een refresh rate van 60Hz. In de VS kost de iPhone 14 Plus 899 dollar, maar door de prijsstijgingen in Europa moet je hier minstens 1169 euro neertellen. Dat kan stijgen tot 1559 euro voor de variant met 512GB opslag. Voor dat geld heb je de iPhone 13 Pro van vorig jaar, die een kleiner scherm heeft, maar veel beter is op elk ander vlak.

Op zich is de iPhone 14 Plus eenvoudige smartphone. Het ontwerp is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 13. Er is geen Dynamic Island hier, dus je moet het doen met de notch. Het is nog steeds een uitstekend, contrastrijk display, maar de always-on functies of het 120Hz refresh rate krijg je hier niet.

De beste iPhone van deze generatie is hij helaas niet, maar het is wel de goedkoopste iPhone van dit formaat.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoewel we op de iPhone 14 Plus geen telelens of een 48MP krijgen, zijn de twee 12MP camera's aan de achterkant een stap(je) vooruit ten opzichte van de iPhone 13-reeks. Dat komt deels door betere sensoren en lenzen, maar ook door de nieuwe Photonic Engine, die Deep Fusion toepast op ongecomprimeerde beelden. Ook de 12MP camera aan de voorkant krijgt een upgrade, met een betere sensor en autofocus.

De prestaties zijn uitstekend. In benchmarks doet de A15 Bionic iets onder voor de A16 Bionic van de iPhone 14 Pro, maar in de praktijk zal je dit wellicht niet merken. De batterijduur is, zoals je zou verwachten bij een telefoon van dit formaat, uitstekend. In een videotest kregen we een degelijke 25 uur tot de batterij leeg was.

De iPhone 14 Plus heeft inderdaad veel features niet, maar je mag zeker niet vergeten wat hij wél heeft: de uitstekende iPhone-ervaring, prestaties en batterijduur in combinatie een groot scherm tegen een lagere prijs dan de Pro.

iPhone 14 Plus prijs en beschikbaarheid

128GB: 1169 euro

1169 euro 256GB : 1299 euro

: 1299 euro 512GB: 1559 euro

Op 7 september kondigde Apple de iPhone 14 aan. Dit jaar krijgen we vier smaken: de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

In tegenstelling tot de andere drie telefoons, gaat de iPhone 14 Plus pas in de verkoop op vrijdag 7 oktober en niet op vrijdag 16 september. De vanafprijs bedraagt 1169 euro voor 128GB opslag. Voor 256GB betaal je 1299 euro en voor 512GB betaal je 1559 euro.

Belangrijk om te weten is dat de iPhone 13 Pro Max op dit moment vanaf ongeveer 1300 euro te vinden is. Daar krijg je standaard 256GB opslagruimte, waardoor dat een interessantere keuze is dan de iPhone 14 Plus met 256GB opslag. Met de oude Pro Max krijg je dezelfde chipset, maar betere camera's en een beter scherm.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

iPhone 14 Plus design

Oud ontwerp

Stevige aluminium zijkanten

Ceramic Shield bescherming

Het aluminium frame, de glazen achterkant, het scherm met de notch, de switch voor meldinge, de Lightning-poort... dit is het ontwerp dat we al jaren zien. De iPhone 14 Plus is daarom grotendeels identiek aan iPhone 12 en iPhone 13 daarvoor.

Natuurlijk is er een onmiskenbaar verschil in grootte. Terwijl de 6,1-inch iPhone 14 vrijwel niet te onderscheiden is van de iPhone 13, is de 6,7-inch iPhone 14 Plus 160,8 mm hoog en 78,1 mm breed. Vergelijk dit met de 146,7 mm bij 71,5 mm iPhone 14 en je ziet waar de verschillen zitten. Beide telefoons zijn wel even dik (7,8mm).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Deze grotere iPhone weegt wel meer dan de iPhone 14: 203 gram tegenover 172 gram. Hoewel de iPhone 14 Plus in wezen even groot is als de iPhone 14 Pro Max, is hij 37 gram lichter.

Over het algemeen voelt de telefoon koel, glad en stevig aan. We hebben hem niet laten vallen, maar we hebben de telefoon wel onder koud water gelegd. Dat verliep goed, want hij kan namelijk 1,5 meter diep in zoet water liggen gedurende 30 minuten.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design score: 4/5

iPhone 14 Plus scherm

Super Retina XDR OLED

Verouderd 60Hz refresh rate

Geen always-on display

Notch had met pensioen gemogen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple heeft de iPhone 14 Plus een Super Retina XDR OLED-scherm gegeven... met een notch. Als we het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro en Pro Max nooit hadden gezien, zouden we het waarschijnlijk niet erg vinden. Nu voelt de notch nog meer verouderd aan dan hiervoor. Met een resolutie van 2278 x 1284 pixels (iets meer dan Full HD) kan je alles tot in de details zien op dit grote scherm. Er is eveneens HDR en True Tone aanwezig, wat zorgt voor prachtige beelden waar je ook bent.

Het is jammer dat hier geen 120Hz ProMotion display gebruikt is en dat we met de oude 60Hz blijven zitten. De meeste games gaan nog niet hoger dan 120Hz, dus voor gamers is dit niet het einde van de wereld. Eens je hebt gezien hoe vlot alles gaat met 120Hz, wil je weliswaar niet meer terug. Als we in het achterhoofd houden dat zelfs Android-telefoons van amper 300 euro een hogere refresh rate hebben, vinden we het vreemd dat Apple dit niet op elke iPhone heeft.

De iPhone 14 Plus is tot slot uitgericht hetzelfde Ceramic Shield als de rest van de reeks. Zelfs zonder cover of extra screenprotector hoef je geen schrik te hebben bij een ongelukkige val.

Display score: 3,5/5

iPhone 14 Plus camera

Gelijkaardige camera's als iPhone 13

Grotere sensor en Photonic Engine voor betere kwaliteit

Actiemodus

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple heeft het camerasysteem van de iPhone 14 gekopieerd en geplakt op de iPhone 14 Plus. Het zijn nog steeds twee 12MP camera's aan de achterkant: een 26mm, f/1.5 lens en een 13mm, f/2.4 ultrawide met een beeldhoek van 120 graden.

Apple heeft niet alleen de lenzen vernieuwd, maar ook een grotere sensor geïntroduceerd met grotere pixels voor betere prestaties bij weinig licht. Alle camera's, inclusief de nieuwe frontcamera, krijgen hulp van de Photonic Engine, die onder meer de Deep Fusion technologie toepast voor betere plaatjes. Dit resulteert ook in betere prestaties bij weinig licht en meer details.

Lang verhaal kort: de camera's zijn iets beter dan die van de iPhone 13. Het is geen enorme verandering, maar we konden het wel zien in elke foto. Betere kleuren, helderheid en details... Het effect is vooral te zien bij foto's met de groothoekcamera. Daar zie je dat de kleuren beter weergegeven worden. Portretfoto's zijn ook verbeterd, zowel met de camera achteraan als met de selfiecamera.

Voor video zijn alle camera's nog steeds in staat om tot 4K 60fps video op te nemen. De opvallendste functie is de nieuwe actiemodus, die software en AI gebruikt om schokken volledig weg te werken. We hebben een test gedaan met een iPhone 14 en de iPhone 14 Plus, waarbij we de actiemodus op de Plus hebben ingeschakeld (maar op de 14 niet). De resultaten zijn wat Apple belooft, maar de gemiddelde gebruiker zal deze feature wellicht nooit nodig hebben.

Camera score: 3,5/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 7 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

iPhone 14 Plus prestaties

A15 Bionic blijft sterk

Meer dan genoeg kracht, ook voor power users

Nieuw koelsysteem

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus worden aangedreven door de chipset van vorig jaar. Hoewel dat misschien niet optimaal klinkt, is de realiteit dat de A15 Bionic een uitstekende chip is. Meer specifiek is dit de chip die in de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zat, met één extra GPU-kern tegenover de reguliere iPhone 13.

Apple iPhone 14 Plus Benchmarks (Image credit: Future)

De Geekbench 5 benchmark cijfers waren wat we verwachtten: beter dan de iPhone 13, maar slechter dan de A16 Bionic in de iPhone 14 Pro.

In de praktijk zul je het verschil waarschijnlijk niet merken. Dit is een snelle telefoon, met genoeg kracht om veeleisende games te spelen, 4K-video op te nemen en vier 4K-streams tegelijk te bewerken in Adobe Premiere Rush.

Prestaties score: 4/5

iPhone 14 Plus batterij

Meer dan één dag batterij

Opladen gaat redelijk traag

Naast het grotere scherm is de belangrijkste reden om een iPhone 14 Plus te kopen de batterijduur. Die is namelijk veel beter dan bij de gewone iPhone 14.

We hebben een videotest gedaan met zowel iPhone 14 als iPhone 14 Plus, waarbij we Netflix series afspelen tot de batterij leeg is. De iPhone 14 ging bijna 20 uur mee en de iPhone 14 Plus ging ongeveer 25 uur mee.

Apple's versie van "snelladen" is er nog steeds. We gebruikten een 20W Apple lader om de telefoon in 30 minuten op te laden tot 45%. Na een uur en 10 minuten zat hij op 90%.

De iPhone 14 Plus ondersteunt MagSafe en Qi draadloos opladen. Hij wordt wel geleverd met een USB-C-naar-Lightning kabel, maar zonder oplaadblok.

Batterij score: 4,5/5

iPhone 14 Plus software

iOS 16 werkt zoals het hoort

Nieuwe features voor Berichten, Mail en Kaarten

Vergrendelscherm past zich automatisch aan

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 14 wordt geleverd met iOS 16 vooraf geïnstalleerd. Belangrijke updates zijn het nieuwe vergrendelingsscherm, berichten verwijderen nadat ze verzonden zijn en meer features in de Mail-app.

Daarnaast is de Kaarten-app bijgewerkt met betere routebeschrijvingen en kan je nu onderwerpen uit een foto automatisch uit de achtergrond knippen en plakken in een andere app.

Software score: 4,5/5

iPhone 14 Plus score

Attributes Notes Rating Design Bekend en stevig ontwerp. 4/5 Display Super Retina XDR OLED blijft goed, maar het 60Hz refresh rate en de notch zijn erg verouderd. 3,5/5 Prestaties A15 Bionic blijft een van de snelste chips ooit 4/5 Camera Slechts kleine verbeteringen tegenover de iPhone 13, maar nog steeds erg goede camera's. 3,5/5 Batterij Kan meer dan een dag mee. Opladen had sneller gemogen. 4,5/5 Software iOS 16 doet precies wat het moet doen. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Een grote iPhone zonder het Pro-prijskaartje, maar alsnog met forse stijging tegenover de iPhone 13. 3,5/5

Zou ik de Apple iPhone 14 Plus kopen?

Koop hem als...

Je een grote iPhone wilt De iPhone 14 Plus geeft Apple-fans de mogelijkheid om een tweede grote iPhone te kopen. Dit is misschien degene die ze wel kunnen en/of willen betalen.

Je meer batterij wil Batterij blijft een belangrijk punt voor veel gebruikers en de iPhone 14 Plus overtreft de standaardversie met gemak. Je haalt sowieso het einde van de dag en een deel van de volgende dag.

Koop hem niet als...

You’re over the notch There’s no getting around the True-Depth Module notch, even if it does appear smaller on this big-screened phone.

Je de beste foto's wil nemen De camera's op de iPhone 14 Plus zijn niet slecht, maar kunnen niet tippen aan de nieuwe 48MP-sensor van de Pro's.

