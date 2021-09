De iPhone 13 is geen game changer voor Apple's smartphoneserie, maar het is wel een belangrijke versie. Er is onder meer een langere batterijduur, betere processor en een geüpgradede camera-opzet aanwezig dan bij zijn voorgangers. Als je op zoek bent naar een snelle, capabele smartphone en geen extra Pro-functies nodig hebt, is dit een zeer goede keuze.

Opmerking van de redactie: We hebben nog even nodig met onze iPhone 13 om een definitief oordeel te vellen over de sterrenscore. Kom de komende dagen zeker nog eens terug om onze eindscore voor de iPhone 13 te bekijken.

Review in een notendop

De iPhone 13 komt niet met een flinke lading nieuwe features, maar is wel op een paar belangrijke punten verbeterd ten opzichte van de iPhone 12. De belangrijkste upgrades zijn gemaakt op het vlak van batterijduur, prestaties, display en camera's. De iPhone 13 is zonder meer een van de beste allround telefoons die Apple ooit heeft gemaakt.

Op papier is het lastig om een reden te vinden waarom Apple dit toestel niet de iPhone 12S heeft genoemd: het design is vrijwel hetzelfde, de specificaties verschillen niet heel erg en er zijn niet zoveel unieke of in het oog springende nieuwe functies aanwezig.

Dat gezegd hebbende: alles op de iPhone 13 is net dat beetje beter dan voorheen. Sommige elementen zijn zelfs significant beter.

Het absolute hoogtepunt van de iPhone 13 is zonder meer de batterijduur. Door de jaren heen zijn er veel iPhones geweest die een middelmatige batterijduur op de mat legden. Tot dusver hebben we nog niet meegemaakt dat de iPhone 13 na een dag al helemaal leeg is. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug.

De nieuwe A15 Bionic-chipset is ontzettend krachtig. In combinatie met 4GB RAM is het in staat om meerdere apps en taken tegelijkertijd uit te voeren.

Een nieuwe cameraduo aan de achterkant zorgt voor verbeterde helderheid in afbeeldingen, terwijl de Sensor Shift-optische beeldstabilisatie (OIS), wat voorheen enkel op de Pro Max-toestellen zat, een grote stap voorwaarts is voor iedereen die snel een object wil scherpstellen zonder verlies van scherpte.

Zelfs het scherm is iets beter dan we kennen van eerdere standaard iPhones. Dat is een belangrijk detail als je upgradet van een iPhone XS of ouder. De OLED-technologie zorgt voor een fellere beeldweergave dan voorheen en de beeldkwaliteit is simpelweg fantastisch.

Wel vinden we het jammer dat Apple geen verversingssnelheid van 120Hz heeft geïmplementeerd in de reguliere iPhone 13. Voor de meest soepele ervaring van iOS moet je dus kiezen voor de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

De adviesprijs van de iPhone 13 bedraagt 909 euro. In tegenstelling tot het vorige model is de basisuitvoering voorzien van 128GB in plaats van 64GB.

Hoewel de iPhone 13 op papier wellicht geen al te grote stap voorwaarts lijkt te zijn, vinden we de verbeterde batterijduur, prestaties, scherm en de geüpgradede camera-opzet zeer welkom. Dit toestel raden we dan ook zeker aan als je een oudere iPhone gebruikt of twijfelt om over te stappen van een Android-toestel.

iPhone 13: releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De nieuwe iPhone 13-reeks is uit de doeken gedaan op 14 september. Het sinds 17 september mogelijk om een pre-order te plaatsen via onder meer de website van Apple.

Vanaf 24 september zijn alle vier de nieuwe iPhone 13-modellen verkrijgbaar in de winkels. Dat is een redelijk verschil met vorig jaar, toen er enkele weken tussen de beschikbaarheid van diverse modellen zat.

De iPhone 13 kent een adviesprijs van 909 euro. Dat is voor 128GB opslag. Het prijskaartje matcht de adviesprijs van de 64GB-versie van de iPhone 12 vorig jaar. De versie met 256GB kost 1.029 euro en je betaalt 1.259 euro als je de 512GB-variant in huis wil halen.

Mocht je 909 euro iets te veel van het goede vinden, kun je nog altijd kiezen voor de iPhone 13 Mini. De kleinste van de vier gaat over de toonbank voor 809 euro. Je krijgt dan net als bij de reguliere iPhone 13 de beschikking over 128GB aan opslaggeheugen.

iPhone 13: design

Ben je in het bezit van een iPhone 12? Dan zie je waarschijnlijk weinig verschil met de iPhone 13. Net als vorig jaar is het 2021-model voorzien van een flat-edge design. Dit houdt in dat alles net wat hoekiger is dan bij voorgaande versies. Desalniettemin is de smartphone vrij comfortabel met één hand te gebruiken.

De voor- en achterzijde van het toestel bestaan uit glas, maar alleen de voorzijde is voorzien van de gepatenteerde Ceramic Shield-technologie, wat geïntroduceerd is op de iPhone 12. Apple zegt dat deze technologie ervoor zorgt dat de nieuwere iPhones tot wel vier keer zo valbestendig zijn als oudere iPhones.

Zelf zouden we het gevaar echter niet opzoeken, maar het is zeker een mooi extraatje. Het zou helemaal top zijn geweest als Apple de technologie ook op de achterzijde had toegepast.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 is voorzien van een IP68-certificering, wat betekent dat de telefoon tot wel zes meter diepte in het water kan overleven voor dertig minuten. Je hoeft je dus niet meteen zorgen te maken als deze telefoon in het zwembad plonst.

Aan de linkerzijde van het toestel zitten de notificatieslider, de volumeknoppen en de simkaartsleuf. Aan de rechterzijde zien we enkel de aan/uit-knop. Aan de onderkant bevinden zich de speakers en een Lightning-poort.

De iPhone 13 is makkelijk te gebruiken met één hand. De afmetingen bedragen 146,7 x 71,5 x 7,7 mm. Iedereen die een nóg kleiner toestel zoekt, kan zijn hart ophalen met de iPhone 13 Mini.

De iPhone 13 weegt met 174 gram iets meer dan de 164 gram van de iPhone 12. In alledaags gebruik is dit verschil echter verwaarloosbaar. De meeste andere smartphones vandaag de dag zijn zwaarder.

De achterkant van de iPhone 13 ziet er wat standaard uit, maar wel strak. Een verschil ten opzichte van vorig jaar is dat de camera-opzet dit keer diagonaal geplaatst is in plaats van verticaal onder elkaar.

Every color choice for the iPhone 13 (Image credit: Apple)

De iPhone 13 is verkrijgbaar in vijf kleuren: Blue, Midnight, Starlight (een crème kleur), Product Red en Pink. Laatstgenoemde is de kleur van ons testmodel.

Maak je gebruik van een iPhone 12? Weet dan dat de hoesjes voor dit toestel niet op de iPhone 13 passen.

iPhone 13: display

(Image credit: TechRadar)

Het display van de iPhone 13 is 6,1 inch groot, met een resolutie van 2.532 x 1.170 pixels. Het gaat hier om een Super Retina XDR OLED-display, gemaakt door Apple zelf. Het display levert levendige, heldere beelden af. De maximale helderheid is bovendien gestegen ten opzichte van zijn voorganger. In direct zonlicht kan de iPhone 13 makkelijk het gevecht aan met de concurrentie.

De iPhone 13 beschikt over een pixeldichtheid van 460 ppi (pixels per inch). Dat is niet het scherpste scherm van de markt, maar wel meer dan goed genoeg voor dagelijks gebruik. We hebben eigenlijk geen enkel moment de behoefte gevoeld voor een nog hogere resolutie.

De randen rondom het scherm zijn smal en er is meer schermoppervlak beschikbaar dankzij de iets kleinere notch. Deze is geslonken met twintig procent ten opzichte van de iPhone 12.

(Image credit: TechRadar)

Het is geen grote verandering, maar wel merkbaar wanneer je de toestellen naast elkaar legt.

Een belangrijk punt om op te merken is dat de iPhone 13 nog altijd gebruikmaakt van een 'standaard' verversingssnelheid van 60Hz. Dit in tegenstelling tot de Pro-varianten. Zowel de iPhone 13 Pro als de iPhone 13 Pro Max ondersteunen 120Hz. Dit resulteert in soepelere, vloeiende beelden, wat je vooral opmerkt tijdens het gamen of het scrollen door pagina's.

Dat gezegd hebbende: je merkt het verschil wel, maar het is naar onze mening geen dealbreaker.

iPhone 13: camera's

(Image credit: TechRadar)

Op papier lijkt de iPhone 13 camera-opzet vrijwel identiek aan het 2020-model. Toch zijn er de nodige upgrades doorgevoerd, zowel aan de camera's als aan de software.

Je beschikt over twee camera's aan de achterzijde: een primaire 12MP camera met diafragma van f/1.6 en een 12MP groothoekcamera met diafragma van f/2.4 en een beeldhoek van 120 graden. Er is geen telefotocamera aanwezig; je bent aangewezen op digitale zoom, waardoor dit toestel niet de beste optie is als je ingezoomde plaatjes wil schieten.

Met de primaire camera schiet je fantastische plaatjes. De primaire camera gebruikt pixels van 1,7 micron (tegenover pixels van 1,4 micron op de iPhone 12), die een merkbare boost geven aan de beeldkwaliteit. Grotere pixels betekent meer ruimte voor licht, wat resulteert in betere plaatjes.

Je krijgt ook de beschikking over Apple's Sensor Shift-beeldstabilisatietechnologie, wat debuteerde op de iPhone 12 Pro Max. Het biedt de beste optische beeldstabilisatie die we tot dusver hebben gezien op een iPhone. Je schiet zelfs perfecte scherpe plaatjes wanneer je je smartphone niet stil houdt.

Er is merkbaar minder ruis in geschoten plaatjes op te merken vergeleken met de iPhone 12. Hoewel er enkele situaties zijn voorgekomen waar de camera niet zo goed presteert als gehoopt (bij weinig licht bijvoorbeeld), blijft het een prima toestel om makkelijk en snel plaatjes mee te schieten.

De 120-graden beeldhoek van de groothoekcamera is handig wanneer je meer in beeld wil krijgen van een landschap of object, maar zelf hebben we vooral gebruikgemaakt van de primaire camera.

Je krijgt 5x digitale zoom tot je beschikking, maar de resultaten zijn niet heel indrukwekkend. Veel andere toestellen presteren beter in dit segment.

Een nieuwe feature is Fotografische Stijlen, waarmee je jouw plaatjes kunt voorzien van een opgefriste look. Denk hierbij aan 'Rijk Contrast', 'Levendig', 'Warm' en 'Koel'.

Afbeelding 1 van 5 Standaard (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 Rijk Contrast (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 Levendig (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 Warm (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 Koel (Image credit: TechRadar)

Dit zijn handige functies als je een bepaalde stijl van fotograferen hebt. In tegenstelling tot een simpel filter heb je hier de optie om veranderingen toe te passen op verschillende elementen van een foto. Zelf vinden we niet dat het grote veranderingen aanbrengt op plaatjes, maar het kan wel een handige tool zijn die je tot je beschikking hebt.

Aan de voorzijde zit een 12MP frontcamera (f/2.2). Deze werkt prima voor selfies en videobellen. De selfiecamera op iPhones is al jaren zeer sterk. Hoewel er geen grotere vernieuwingen op te merken zijn, zal je waarschijnlijk tevreden zijn met de resultaten.

Video's schieten met de iPhone 13 is mogelijk in 4K met 24, 30 en 60 frames per seconde. In Full HD schiet je met 30, 60, 120 en 240 frames per seconde.

De grote nieuwe toevoeging op filmvlak is de 'Cinematic Mode', ook wel Filmmodus genoemd. We hebben op andere smartphones, zoals de Sony Xperia 1 II, de mogelijkheid gezien om een 'rack focus' uit te voeren (een techniek waarbij de focus van een object tijdens het shot wordt verlegd naar een ander object).

In de praktijk werkt deze technologie aardig goed, maar je hebt waarschijnlijk wel even de tijd nodig om erachter te komen hoe de technologie het beste werkt. Het is wel een handige tool. De content creators onder ons zullen er zeker hun voordeel uithalen.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 Primaire camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 5x zoom (Image credit: TechRadar)

iPhone 13: hardware en prestaties

De iPhone 13-serie is uitgerust met de nieuwe A15 Bionic-chipset. Het is opnieuw een poging van Apple om de snelste smartphone-chipset van de wereld te maken. Apple zelf meldt dat de processor vijftig procent sneller en de grafische kaart dertig procent sneller is dan de competitie.

We weten niet hoe accuraat deze claims zijn, maar na onze testfase zijn we er wel achter dat de A15-chipset ontzettend krachtig is. In alledaags gebruik merk je geen verschil met de iPhone 12 of Galaxy S21 Ultra, maar het is een flinke stap voorwaarts voor iedereen die bijvoorbeeld nog een iPhone 8 of ouder gebruikt.

De iPhone 13 laadt apps razendsnel, en het wisselen tussen applicaties werkt ook als een tierelier.

De smartphone van Apple leent zich verder uitstekend voor games. Mobiele games laden snel en alles ziet er fantastisch uit op het OLED-display. Je merkt duidelijk dat de GPU-prestaties topklasse zijn op dit soort momenten.

(Image credit: TechRadar)

Op Geekbench 5 behaalt ons testmodel een multi-core score van 4.688. De iPhone 12 behaalde een score van 3.859 in dezelfde test, terwijl de Galaxy S21 het moet doen met 3.367 en de OnePlus 9 Pro met 3.630.

In alledaags gebruik merk je het dus niet meteen, maar de benchmarktests tonen wel degelijk aan dat Apple flink uitloopt op de concurrentie.

De A15 Bionic-chipset is gepaard met 4GB RAM, wat meer dan voldoende is. In Android-toestellen vind je doorgaans meer werkgeheugen, maar Apple gaat simpelweg efficiënter om met het RAM-geheugen. Daardoor kun je de RAM-cijfers tussen Android- en iOS-toestellen niet direct met elkaar vergelijken.

In tegenstelling tot vorig jaar begint het basismodel met 128GB aan opslaggeheugen (in plaats van 64GB). Als je van plan bent om veel media op te slaan op je toestel, raden we je aan om de 256GB- of 512GB-versie te overwegen.

De volledige iPhone 13-serie ondersteunt 5G. Mede daardoor is het toestel behoorlijk toekomstbestendig.

iPhone 13: software

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 draait op iOS 15 uit de doos. Je geniet dus meteen van het beste wat Apple te bieden heeft in 2021.

De upgrades voor 2021 zijn kleiner dan bij iOS 14. Desalniettemin zijn de doorgevoerde vernieuwingen prettig. Zo is er onder meer een Focus-modus aanwezig, die je makkelijk inschakelt via het bedieningspaneel.

Druk je op het Focus-label, dan krijg je toegang tot de Niet Storen-modus, alsook de instellingen die je kunt inschakelen voor wanneer je aan het werk bent of wil gaan slapen. Wil je geen Twitter-meldingen ontvang zolang je aan het werk bent? Met deze modus schakel je het in.

Andere nieuwe features zijn minimaal, maar het is een prettige verfijning van wat we al kennen.

Een groot voordeel van de iPhone is dat Apple de smartphone waarschijnlijk nog jarenlang gaat ondersteunen met software-updates. Zelfs de iPhone 6S uit 2015 is nog compatibel met iOS 15. Met dat in het achterhoofd kan het zomaar eens zijn dat de iPhone 13 tot ongeveer 2027 ondersteund wordt.

iPhone 13: batterijduur

(Image credit: TechRadar)

Apple's smartphones hebben nooit bekend gestaan vanwege hun sterke batterijduur. Hoewel de iPhone 13 niet het beste uithoudingsvermogen ooit laat zien in een smartphone, is het wel een significante verbetering ten opzichte van zijn voorgangers.

De exacte accucapaciteit weten we nog niet, maar geruchten wijzen op een grotere batterij voor elk iPhone 13-model vergeleken met de iPhone 12-toestellen.

Tot dusver merken we dat de batterijduur stukken beter is dan voorheen. Aan het eind van een lange dag bezit ons testmodel vaak nog meer dan genoeg accusap om er nog enkele uren tegenaan te kunnen.

Een dag hebben we het toestel flink op z'n staart getrapt: een kleine 12 uur lang hebben we video's gestreamd vanaf YouTube en andere intensieve diensten gebruikt. We wisten het toestel met geen mogelijkheid leeg te krijgen; aan het eind van de dag was er nog twintig procent over. De totale schermtijd bedroeg 8 uur en 48 minuten. Een grote stap voorwaarts voor Apple, zo lijkt het op het eerste gezicht. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug.

Draadloos laden keert terug op de iPhone 13 en ondersteunt maximaal 15W. Er zijn snellere opties op de markt, maar het blijft een handige optie om te hebben.

Apple geeft geen oplader mee in de doos bij de iPhone 13. Apple wil op deze manier zogezegd e-waste tegengaan. Je moet dus terugvallen op je oude adapter of zelf een nieuwe kopen.

De maximale bedrade laadsnelheid van de iPhone 13 bedraagt 20W. Dat is een snelheid waar de meeste oude iPhone-adapters niet aan kunnen tippen.

Moet ik de iPhone 13 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop het als...

Je een oude iPhone gebruikt Ben je in het bezit van een iPhone 8 of iPhone XR? Dan zal de iPhone 13 jou zeker bevallen. Er is meer dan genoeg verbeterd om de aanschaf te rechtvaardigen.

Je een goede batterijduur zoekt De batterijduur van de iPhone 13 is een grote stap voorwaarts ten opzichte van voorgaande iPhone-modellen. Wil je een smartphone die het met gemak een volledige dag volhoudt op één cyclus? Dan is dit de iPhone voor jou.

Je veel power nodig hebt De iPhone 13 met A15 Bionic-chipset is een ontzettend krachtige smartphone. Je hoeft eigenlijk niet eens de iPhone 13 Pro aan te schaffen voor razendsnelle prestaties.

Koop het niet als...

Je een iPhone 12 gebruikt Ben je al in het bezit van een iPhone 12? Dan hoef je niet meteen dit model aan te schaffen. De upgrades zijn waarschijnlijk niet het overstappen waard.

Je het kleinst mogelijke scherm wil De iPhone 13 is vrij compact vergeleken met Android-toestellen, maar kan niet tippen aan de zeer kleine iPhone 13 Mini.