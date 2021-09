Xiaomi 11T Pro review

De Xiaomi Mi 11T Pro komt op de markt voor een vrij competitieve prijs. De camera-opzet, chipset en laadsnelheid zijn indrukwekkend voor een toestel uit deze prijsklasse. De 11T Pro zou dan ook een makkelijke aanrader moeten zijn, ware het niet dat er een paar minpunten zijn. Zo wordt het toestel wel heel snel warm, is hij behoorlijk groot, raakt de achterkant al snel vol met vingerafdrukken én blijkt de software niet vrij van bugs. Desalniettemin is het een waardige toevoeging aan de Mi 11-serie, al lijkt de reguliere 11T de betere aankoop.

Review in een notendop

De Xiaomi 11T Pro verschijnt zes maanden na de release van de Xiaomi Mi 11 op de markt. De 11T Pro komt met veel van de premium features waarover de Mi 11 beschikt, maar dan voor een lagere prijs. Er is echter hier en daar wat op bespaard, om zo de prijs te kunnen drukken.

Dat is ook meteen het hele idee achter de Mi T-familie. Waar de Mi 10T Pro flink verschilde met de Mi 10 en Mi 10 Pro, is de 11T Pro een toestel wat mogelijk consumenten afsnoept die eigenlijk voor de Mi 11 zouden gaan.

De Xiaomi 11T Pro (Xiaomi stopt met de Mi-branding) is op veel vlakken een heus vlaggenschip te noemen.

Belangrijke overeenkomsten vinden we onder meer in de camera-opzet, de chipset, en als kers op de taart is er een grotere batterij met hogere laadsnelheid aanwezig dan bij de reguliere Mi 11. Toegegeven: het scherm is iets kleiner, maar doordat het hier gaat om een plat scherm (en niet een gebogen variant zoals bij de Mi 11) is dit verschil verwaarloosbaar.

Nog even over de laadsnelheid: de Xiaomi 11T Pro komt met een 120W-lader in de doos. Dat is meer dan twee keer zo snel als de 55W-laadsnelheid van de Mi 11, om over de 25W van de Samsung Galaxy S21 of de schamele 15W van de iPhone 12 maar niet te spreken. Het duurt slechts 15 minuten (ja, echt) om het toestel volledig op te laden.

(Image credit: Future)

Er zijn zoals gezegd veel gelijkenissen met de Mi 11. Dat is vrij indrukwekkend gezien de prijs. Zo is er de Snapdragon 888-chipset aanwezig. Deze razendsnelle chipset is in staat om alles aan te kunnen wat je ook maar vraagt van het beestje.

Althans, op papier. In de praktijk zijn er wat meldingen geweest van oververhitting, en bij de Xiaomi 11T Pro lijkt dit probleem erg prominent aanwezig. Naast dat dit niet prettig aanvoelt in de hand, heeft dit ook negatieve gevolgen voor de prestaties van het toestel. Dit probleem vindt plaats wanneer je veel intensieve taken (tegelijkertijd) uitvoert.

Ook niet prettig is dat de achterkant van de 11T Pro een ware vingerafdrukmagneet blijkt te zijn. Daarnaast zal het voor mensen met kleine handen lastig zijn om de knoppen aan de zijkanten te bereiken, aangezien de 11T Pro nogal fors is.

Onderaan de streep zijn we nog altijd onder de indruk van de Xiaomi 11T Pro. Het is alleen jammer voor het Pro-model dat de reguliere 11T waarschijnlijk de betere koop is. Deze versie is namelijk een stuk goedkoper en heeft daar tegenover maar weinig downgrades.

Xiaomi 11T Pro: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Xiaomi 11T-serie is op 15 september uit de doeken gedaan. De reeks bestaat uit de Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro. De Xiaomi 11T Pro heeft een prijskaartje van 699 euro. Je krijgt daar 8GB RAM en 128GB opslag voor terug. Als je de versie met 12GB RAM en 256GB prefereert, ben je daar 749 euro voor kwijt. De Xiaomi 11T en 11T Pro zijn vanaf 15 oktober 2021 verkrijgbaar.

De reguliere 11T lijkt wel een belangrijke concurrent voor de Pro. De 11T kost 499 euro voor het model met 128GB opslag en 8GB RAM. De 256GB-versie kost 549 euro. Voor 200 euro minder moet je alleen genoegen nemen met een iets mindere chipset en een iets lagere laadsnelheid.

Design

De Xiaomi 11T Pro is visueel gezien niet de meest originele smartphone die je ooit bent tegengekomen, maar dat zijn we inmiddels wel gewend van de T-serie van Xiaomi.

(Image credit: Future)

Met afmetingen van 164,1 x 76,9 x 8,8 millimeter hebben we te maken met een behoorlijk groot toestel, misschien wel iets te groot voor sommigen om comfortabel te kunnen gebruiken. Met onze 'gemiddelde' handen vinden we het af en toe bij vlagen al lastig om alle knoppen te bereiken. Je hebt met dit formaat wel de beschikking over lekker veel schermoppervlak.

Aan de rechterzijde van het toestel zit een vingerafdrukscanner. Deze scanner is voor ons af en toe lastig om te bereiken, maar hij werkt wel ontzettend rap. Soms ontgrendelt hij naar onze mening zelfs te snel; we hoeven maar een milliseconde onze vinger de scanner aan te laten raken, waarna de telefoon al ontgrendelt. Dat is niet altijd praktisch, bijvoorbeeld wanneer je je hand tijdens het wandelen even in je broekzak wil steken (waar de smartphone zit).

Net boven de vingerafdrukscanner zit een volumeknop. De handset kent een USB-C-poort maar geen koptelefooningang. Fans van bedrade audio moeten dus gebruikmaken van een dongle.

Een welkome verbetering ten opzichte van de Mi 10T Pro is de camerabult aan de achterzijde. Bij de Mi 10T Pro steekt deze namelijk ontzettend ver uit, maar bij de 11T Pro is dit probleem gelukkig geminimaliseerd. Helaas is bij het nieuwe model de achterkant een ware vingerafdrukmagneet te noemen. Het soepel aanvoelende plastic (beschikbaar in de kleuren wit, blauw en grijs) zit binnen de kortste keren vol met vingerafdrukken.

Display

(Image credit: Future)

Op papier is het scherm van de Xiaomi 11T Pro een merkbare downgrade ten opzichte van de Mi 11. Dat gezegd hebbende: het display is verre van slecht te noemen, maar het scherm van de Mi 11 was wel een van de belangrijkste verkoopargumenten van het toestel.

De Xiaomi 11T Pro kent een 6,67 inch AMOLED-paneel, wat net iets kleiner is dan het 6,81 inch display van de Mi 11. Laatstgenoemde heeft echter gebogen schermranden, waardoor het bruikbare schermoppervlak min of meer gelijk is. Ook zit de frontcamera nu centraal aan de bovenkant van het scherm, waarbij deze in de linkerbovenhoek zit bij de reguliere Mi 11.

De resolutie van het display bedraagt 2.400 x 1.080 pixels, wat vrij standaard is in vrijwel elk segment. We hebben eigenlijk geen moment de behoefte gevoeld voor een hogere resolutie. Leg je de Mi 11 met zijn QHD+-resolutie ernaast, dan zie je zeker verschil, maar het is geen ramp.

De 11T Pro ondersteunt een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor beelden er soepel uitzien op het display. Dit merk je vooral op wanneer je door je tijdlijn op social media scrolt of games speelt.

Camera's

(Image credit: Future)

De Xiaomi 11T Pro maakt gebruik van dezelfde primaire 108MP camera en 5MP telemacrocamera als de reguliere Mi 11. De groothoek- en frontcamera zijn met respectievelijk 8MP en 16MP wel iets minder high-res.

De primaire f/1,75 108MP camera maakt zeer mooi uitziende plaatjes in situaties met voldoende licht, met een goed contrast, flitsende kleuren en veel detail. Je schiet standaard plaatjes in 27MP, aangezien via 'pixel binning' vier pixels in één gecombineerd worden. Zo vangt de camera per pixel meer licht op, wat moet resulteren in betere foto's.

Je kunt ervoor kiezen om de 108MP-modus te activeren. Deze foto's hebben ontzettend veel detail en bevatten meer data om te bewerken. Let erop dat de kleuren en helderheid mogelijk iets minder zijn in deze modus, vooral wanneer je fotografeert in niet optimale lichtomstandigheden.

In situaties met weinig licht heeft de 11T Pro het van zichzelf al iets moeilijker. We zien dan namelijk wat ruis in de plaatjes, maar pixel binning helpt hier zeker om een hoge kwaliteit te waarborgen.

Afbeelding 1 van 2 Een selfie genomen in de standaard fotomodus. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 Een selfie genomen in de portretmodus. (Image credit: Future)

Vervolgens hebben we nog de f/2,2 8MP groothoekcamera. Door de relatief lage resolutie zien plaatjes er soms korrelig uit in sommige gebieden, maar dan moet je vaak wel goed kijken. Kleuren lijken gelijk aan die van de primaire camera, al merkten we af en toe wat overbelichtingsproblemen op.

Net als bij de Mi 11 is de f/2,4 5MP telemacrocamera de grote ster hier. Deze sensor kan prachtige macro- en close-up foto's maken. Er zijn maar weinig smartphones die in de buurt komen van deze macrokwaliteiten van Xiaomi's toestellen met telemacrocamera.

De camera is makkelijk en snel in gebruik, en laat je kleine details en texturen van kleine objecten vastleggen (die je anders misschien niet eens ziet). We hebben veel lol gehad met het fotograferen van planten en eten, ook al deden we dit zes maanden geleden met de Mi 11. De 16MP frontcamera schiet eveneens prima foto's, zeker voor op sociale media.

(Image credit: Future)

Portretten zijn voorzien van een mooi contrast. Het lijkt alsof schaduwen en highlights zo getweakt zijn om het object meer naar voren te halen. In deze foto's doet het bokeh-effect (achtergrondvervaging) goed zijn werk. Soms zien we wel dat delen van het lichaam meegenomen worden in dit proces.

Hoewel portretfoto's met de frontcamera er goed uitzien, kan de primaire camera zowaar nog betere plaatjes maken in deze modus. Het object komt net iets beter naar voren als je schiet met de primaire camera.

Aan de functies en marketing van Xiaomi te zien, is videografie een belangrijk onderdeel van de 11T Pro. Video's schiet je in maximaal 8K óf 60 frames per seconde (niet tegelijkertijd beschikbaar). Verder geniet je van extra modi, zoals letterboxing, macrovideo, objecttracering en audiozoom.

Xiaomi onderscheidt zich van de concurrentie door een serie van extra camerafuncties in zijn toestellen, zowel voor video als fotografie. Dat is bij de 11T Pro niet anders: er is onder meer een modus die je de hemelachtergrond laat bewerken van een foto, een Vlog-modus waar automatisch diverse videoclips achter elkaar gemonteerd worden, een kloonmodus die een foto of video in spiegelbeeld toont, en je kunt zelf filmeffecten toepassen op je video's die aan de haal gaan met kleuren.

In tegenstelling tot de meeste nieuwe Xiaomi-smartphones zijn er hier geen nieuwe modi geïntroduceerd, maar er worden regelmatig nieuwe features meegestuurd bij software-updates door Xiaomi.

Voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 8 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 2x zoom (digitaal) (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 Bij 10x zoom begint het plaatje er wat vaag uit te zien. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 Deze nachtfoto ziet er nog vrij aardig uit. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 De portretmodus zorgt ervoor dat kleuren van het model naar de voorgrond getrokken worden. (Image credit: Future)

Specs en prestaties

De Xiaomi 11T Pro draait op een Snapdragon 888-chipset. Dat is een krachtige high-end chipset die we dit jaar in veel vlaggenschepen zijn tegengekomen. Verwacht dus ook krachtige prestaties.

De cijfers van Geekbench 5 schommelen wel opvallend veel in onze tests. De multi-core score zat tussen de 2.787 en 3.058. Normaal gesproken zit hier maximaal 100 punten verschil in.

Extra context: de Mi 11 en M11 Ultra scoren allebei meer dan 3.500 (eveneens met Snapdragon 888). De prestaties van de 11T Pro zijn lager dan elke Snapdragon 888-smartphone die we hebben getest. Gek genoeg zijn de Samsung Galaxy S20 FE en OnePlus 8 Pro met Snapdragon 865-chipset beter op dit vlak.

(Image credit: Future)

Het lijkt alsof de hitteproblemen van de chipset een negatieve rol spelen bij de testresultaten. Bij het draaien van intensieve taken wordt de 11T Pro al snel heet, veel sneller dan bij toestellen met een gelijkwaardige chipset. Dit probleem merkten we ook op bij de Mi 11 Ultra. Waarschijnlijk is het een combinatie van een iets te snel heet wordende chipset en een matige koelingstechnologie van Xiaomi.

Dat gezegd hebbende: gamen op de Xiaomi 11T Pro voelt heel vlot aan. Maximale graphics zijn mogelijk bij vrijwel elke game die je erop speelt. In gamesessies van een uur merkten we gelukkig niet al te veel problemen rondom oververhitting.

(Image credit: Future)

Software

Net als alle Xiaomi-toestellen draait de 11T Pro op MIUI, de softwareschil van Xiaomi die gebaseerd is op Android. In dit geval gaat het om Android 11. Je mag als gebruiker rekenen op enkele jaren aan updates.

Niet iedereen is fan van MIUI, en dat is begrijpelijk: de toestellen met MIUI komen met veel bloatware, waaronder eBay, AliExpress en LinkedIn. Ook zitten er de nodige bugs in de software (problemen met wallpapers instellen, het always-on display en meer). De veiligheidsfunctie scant alle nieuwe apps en overlapt alle content op het scherm wanneer je een nieuwe app hebt geïnstalleerd.

Kun je deze minpunten overzien, dan zijn er ook nog enkele mooie pluspunten te vinden in MIUI. De user interface heeft een iOS-achtig beheerpaneel wat je kunt inschakelen. Dit houdt in dat je door vanaf linksboven omlaag te swipen 'gewoon' je meldingen ziet, maar vanaf rechtsboven swipen zorgt ervoor dat je opties als bluetooth, wifi en mobiele data te zien krijgt.

MIUI komt met enkele zeer mooie (live) wallpapers, en je kunt de software ook echt naar jouw hand zetten. Er is verder een always-on display in te stellen. Deze aanpassingsopties vind je lang niet altijd terug bij Android-concurrenten.

MIUI doet veel dingen beter dan andere Android-schillen, maar er is ook genoeg aan te merken op de softwareschil. Je moet jezelf dan ook goed afvragen of je kunt leven met de nadelen die MIUI met zich meebrengt.

(Image credit: Future)

Batterijduur

De Xiaomi Mi 10T Pro beschikt over een uitstekende batterijduur. Helaas weet de Xiaomi 11T Pro niet zulke indrukwekkende cijfers op de mat te leggen.

De accucapaciteit bedraagt een flinke 5.000mAh. Het is de combinatie van een groot display, hoge verversingssnelheid, energievretende chipset en het 5G-modem die ervoor zorgt dat de batterijduur van de Xiaomi 11T Pro simpelweg niet zo goed is als zijn voorganger.

(Image credit: Future)

Met wat gelimiteerd gebruik houden we het een volledige dag vol op een cyclus. Hiermee bedoelen we dat we onze acties beperken en geen foto's nemen tijdens een diner, niet eindeloos games spelen of veelvuldig scrollen door Instagram op het toilet.

Ben je niet zo'n intensieve gebruiker? Dan haal je waarschijnlijk makkelijk het einde van de dag. De zwaardere gebruikers (waar wij ons onder scharen) hebben het helaas iets lastiger met de 11T Pro.

Wel mooi is dat de Xiaomi 11T Pro ontzettend snel oplaadt. Met 120W welteverstaan. Het toestel heeft slechts 17 minuten nodig om de accu volledig op te laden. Dat is een zeer indrukwekkende prestatie die we nog niet eerder hebben aangetroffen bij een consumententelefoon.

Draadloos laden ondersteunt de 11T Pro niet, maar dat is te overzien met zulke laadprestaties via de kabel.

Moet ik de Xiaomi 11T Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je jouw smartphone niet graag lang kwijt bent aan de lader

Het duurt slechts 17 minuten voordat de batterij weer gevuld is. Dat is een ongekende prestatie in de wereld van smartphones.

Je graag close-up foto's schiet

De telemacrocamera van de Xiaomi 11T Pro is net als bij de Mi 11 een zeer sterke troef. Deze camera maakt mooie, gedetailleerde plaatjes van dichtbij.

Je de Mi 11 te duur vindt

De Xiaomi 11T Pro waarborgt veel functies van de Mi 11, maar dan tegen een lagere prijs. Als je de Mi 11 dan ook te duur vindt, is dit mogelijk een goed alternatief.

Koop hem niet als...

Je een prettige software-ervaring zoekt

Er zijn zeker pluspunten te noemen als we spreken over MIUI, maar daartegenover staan ook de nodige minpunten. Zo is de software niet zo soepel en er is ook redelijk wat bloatware aanwezig.

Je kleine handen hebt

Hoe je het ook wendt of keert; de Xiaomi 11T Pro is behoorlijk groot. Ook wij hadden af en toe moeite om de knoppen te bedienen met onze gemiddelde handen.