Voorlopig oordeel in een notendop

Noot van de redactie: we zijn nog steeds bezig met het testen van de OnePlus 8 Pro camera en batterij. We zullen deze review zeer binnenkort updaten met onze volledige bevindingen en sterscore.

De OnePlus 8 Pro is een echt vlaggenschip. Vergeet de vorige generaties handsets van de fabrikant en zijn 'flagship killer' mantra. OnePlus mengt zich nu officieel met de grootste namen van de sector.

Waar handsets als de OnePlus 7 Pro en 7T Pro een paar bochten afsnijden om een iets lager prijskaartje te krijgen dan de concurrentie, trekt de OnePlus 8 Pro alles uit de kast. Het is nu echte concurrentie voor producten als de Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 11 Pro en Huawei P40 Pro.

Helaas betekent dit ook dat de tijd dat OnePlus een 'betaalbare vlaggenschipfabrikant' was nu voorbij is.

OnePlus heeft het beste scherm ooit geplaatst op de 8 Pro, en het Chinese bedrijf gaat zelfs zo ver door te zeggen dat we het hele jaar door geen smartphone meer vinden met een beter display.

Het is een gewaagde bewering, en een die ongegrond kan blijken als het jaar vordert, maar dat neemt niets weg van deze handset: het 6,78-inch 'Fluid Display' met een 120Hz verversingssnelheid, HDR10+ ondersteuning en QHD+ resolutie is fantastisch.

Er zijn vier camera's geplaatst aan de achterzijde die een schat aan foto-opties bieden, met onder meer functies als een ultra-groothoeklens, 30x zoom, een krachtige nachtmodus, en de nieuwe 'kleurenfiltercamera' van de firma die is ontworpen om je opnamen een unieke look te geven.

Verder heeft OnePlus zijn fans gegeven waar ze om hebben gevraagd: draadloos opladen. Niet alleen dat, maar het is ook nog eens snel draadloos opladen, met de mogelijkheid om in slechts 30 minuten van nul tot 50 procent op te laden.

Voeg daarbij de kracht onder de motorkap die we gewend zijn van OnePlus, met de razendsnelle Snapdragon 865 chipset met 8GB of 12GB RAM, plus de ondersteuning voor 5G en het is duidelijk dat het merk niet bereid is om rustig aan te doen qua specificaties.

Kortom, je hebt een zeer volwaardige vlaggenschipsmartphone in handen.

OnePlus 8 Pro releasedatum en prijs

OnePlus 8 Pro prijs: 899 euro (8GB+128GB) | 999 euro (12GB+256GB)

OnePlus 8 Pro pre-order: 14 april

OnePlus 8 Pro releasedatum: 21 april

De OnePlus 8 Pro is de meest prijzige OnePlus-smartphone tot nu toe. Dat is geen verrassing, aangezien met elke nieuwe versie de fabrikant de prijs met enkele tientjes verhoogt.

De OnePlus 8 Pro kent een adviesprijs van 899 euro. Het instapmodel maakt gebruik van 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Ter vergelijking: de OnePlus 7T Pro kostte bij de release 759 euro. Opvallend is dat de 7T Pro minstens over 256GB beschikt. Vergeet echter niet dat de 7T Pro 5G-ondersteuning mist.

Je kunt ook kiezen voor een variant met 12GB RAM en 256GB aan opslaggeheugen. Een mooie uitvoering, maar daar betaal je ook naar; voor minder dan 999 euro komt hij niet jouw kant op.

Pre-orders zijn meteen na de lancering op 14 april te plaatsen. Op 21 april ligt het toestel officieel in de winkels.

Display

6,78-inch, 1440 x 3168 QHD+, 19,8:9, 513ppi, 120Hz, HDR10+

OnePlus' ‘Fluid Display is "het beste scherm van dit jaar"

Hoge ververssnelheid en video-opschaling zijn top voor gaming en video's

Het grootste gesprekspunt van OnePlus rond de OnePlus 8 Pro onthulling is het 'Fluid Display'. Het bedrijf is erg trots op de uitrusting van de handset, zozeer zelfs dat het beweert dat dit "het beste scherm is dat je het hele jaar zult zien", zo laat de fabrikant weten.

Hoewel die bewering een beetje voorbarig is, aangezien 2020 pas enkele maanden bezig is, kunnen we niet anders dan stellen dat het OnePlus 8 Pro display een van de beste is die we op een smartphone hebben gezien.

Het 6,78 inch formaat, de 1440 x 3168 QHD+ resolutie, langgerekte 19,8:9 beeldverhouding en een pixeldichtheid van 513ppi zijn tegenwoordig niet meer dan normaal voor een high-end telefoon, maar er is meer.

Een verhoogde ververssnelheid voor schermen is een trend die startte in 2017 met de Razer Phone. Pas in 2019 zagen we een significant aantal fabrikanten een poging wagen met deze technologie.

De voordelen van een hogere ververssnelheid zijn onder andere een vloeiende scroll-ervaring, en soepelere graphics in games, wat over het algemeen de algehele beleving ten goede moet komen.

Als we kijken naar de onlangs uitgebrachte telefoons, dan zien we dat de Huawei P40 Pro, Google Pixel 4 XL en OnePlus 7T Pro allemaal 90Hz schermen bevatten.

Net als de Oppo Find X2 Pro is de OnePlus 8 Pro standaard ingeschakeld op 120Hz met een Full HD+ resolutie. Via het instellingenscherm kun je alsnog een QHD+ resolutie selecteren, en dat is iets wat zelfs de peperdure Galaxy S20 Ultra niet kan.

OnePlus zegt dat het veel optimaliseringswerk heeft gedaan om de batterijduur te behouden met de maximale resolutie en verversingsfrequentie ingeschakeld. Op basis van onze tijd met de telefoon lijkt het erop dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Het leeglopen van de batterij bij QHD+ en 120Hz gebeurt iets sneller dan bij de lagere resolutie-instelling, maar het verschil is minimaal in onze ervaring.

Onafhankelijke schermtester DisplayMate heeft de OnePlus 8 Pro een A+ beoordeling toegekend, met de handset die een toonaangevende 1300 nits piekhelderheid en top kleurnauwkeurigheid biedt.

Kortom: alles ziet er fantastisch uit op dit scherm. Van foto's en websites tot video's en games, de OnePlus 8 Pro biedt kleur en detail en uitstekende kijkhoeken.

Als het gaat om het afspelen van video's, kan de inhoud verder worden verbeterd met twee extra instellingen - je kunt 'vibrant colour effect pro' en 'motion graphics smoothing' inschakelen voor een rijkere kijkervaring.

Vibrant colour effect pro' optimaliseert de kleuren en het contrast in video's voor een levendiger beeld, wat merkbaar is in bijzonder kleurrijke shows en films. Het zal degenen die graag levendige kleuren zien zeker waarderen.

Ondertussen verhoogt 'motion graphics smoothing' de beeldsnelheid van de video voor een duidelijkere weergave. Deze modus werkt alleen voor geselecteerde apps (waaronder Gallery, YouTube, Netflix en Prime Video), en wanneer de video's in deze apps schermvullend worden gemaakt. Bewegingen worden soepeler, maar of je het resultaat leuk vindt of niet is een kwestie van persoonlijke smaak.

Design

Premium finish voelt en ziet er goed uit

Eerste OnePlus met IP-certificering voor water- en stofdichtheid

Camera-opzet steekt flink uit

De OnePlus 8 Pro lijkt qua design op de meeste andere high-end smartphones. De voorkant wordt gedomineerd door het grote 6,78 inch display dat over elke verticale rand heenbuigt. Aan de voor- en achterkant zien we een glazen frame dat rond de omtrek van de behuizing loopt.

Wij zijn aan de slag gegaan met de Glacial Green-versie. Samen met de Ultramarine Blue optie beschikken zij allebei over een mat laagje Gorilla Glass aan de achterzijde. De zwarte Onyx Black-versie is als enige voorzien van een glimmende laag.

Het voelt tastbaarder aan dan het glas aan de achterzijde van de Galaxy S20 Plus en iPhone 11 Pro, en verbetert het gevoel van de telefoon in de hand. Heel veel grip geeft het gebruikers echter niet; de 8 Pro kan wat glibberig aanvoelen.

Natuurlijk is dat geen probleem als je ervoor kiest om de OnePlus 8 Pro in het meegeleverde siliconen hoesje plaatst. We raden je aan het hoesje te gebruiken als je iemand bent die niet al te voorzichtig is met zijn of haar smartphone. De camera-opzet steekt merkbaar veel uit, en dat voelt niet altijd even prettig aan.

Met afmetingen van 165,3 x 74,35 x 8,5mm is de OnePlus 8 Pro een grote smartphone. Hij is langer en breder dan de S20 Plus, P40 Pro en iPhone 11 Pro, maar beschikt wel over een groter scherm. Met een gewicht van 199 gram nestelt hij zich in de middenmoot van deze grote smartphones.

Er is geen 3,5mm ingang aanwezig. Bedrade audio moet je via een dongle verbinden, maar die wordt niet meegeleverd. Er is ruimte voor twee simkaartjes aan de onderzijde, evenals een van de twee speakers. De tweede speaker zit net boven de bovenste schermrand.

De aan/uit-knop zit aan de rechterzijde van de telefoon. Daarboven zit een handige alarmslider, die jou laat kiezen tussen 'stil', 'vibratie' en 'geluid'. Dankzij de getextureerde afwerking is het knopje makkelijk te vinden. Aan de linkerzijde vinden we de volumeknoppen terug. Deze zit wel een tikkeltje hoog, waardoor het met één hand nogal lastig kan zijn om deze te bereiken.

De pop-up-frontcamera is ingeruild voor een cameragat aan de linkerbovenzijde. De diameter van het gat bedraagt slechts 3,8 millimeter, en we vinden het dan ook niet heel storend. Het gemis van een pop-up-camera zorgt er wel voor dat het behalen van een IP-certificering voor water- en stofdichtheid makkelijker is.

Met succes, want voor het eerst is er een OnePlus-smartphone officieel voorzien van een IP68-certificering. Je kunt officieel het toestel maximaal 30 minuten 1,5 meter diep in het water houden. Onder de kraan afspoelen is dus ook gewoon mogelijk.

De IP-certificering is een fijne toevoeging en zorgt voor een belangrijk streepje voor op de reguliere OnePlus 8.

Camera

4 camera's achteraan: 48MP primair, 48MP groothoek, telefoto, kleurfilter

Grootste camera-upgrade ooit voor een OnePlus smartphone

Noot van de redactie: we zijn nog steeds bezig met het testen van de OnePlus 8 Pro camera en we zullen deze review binnenkort updaten met onze volledige bevindingen.

De OnePlus 8 Pro wordt geleverd met vier camera's aan de achterzijde. Het is de eerste keer dat OnePlus een quad-camera-opzet heeft gecreëerd. Dat het menens is, blijkt verder uit het feit dat er maar liefst twee kwalitatief hoogwaardige 48MP Sony-sensoren zijn geplaatst.

Wanneer je de camera op de 8 Pro start, kijk je naar het uitzicht van de 48MP hoofdsensor - de grootste die OnePlus ooit heeft gebruikt, die zich in het midden van de verticale camerastapel op de achterkant van de handset bevindt.

Het is een Sony IMX689 sensor met een f/1,78 diafragma met OIS (optische beeldstabilisatie) en EIS (elektronische beeldstabilisatie) en ondersteunt maximaal 4K video-opname.

Daarboven bevindt zich nog een 48MP sensor in de vorm van de groothoekcamera Sony IMX586 met een f/2,2 diafragma en een 119,7 graden gezichtsveld. Er zijn sensoren met een breder gezichtsveld, maar die van OnePlus kan ons zeker bekoren.

(Image credit: TechRadar)

Verder vinden we een nieuwe 5MP kleurfilterlens met een f/2,4 diafragma. Het doel van deze sensor is om Instagram-achtige filters direct tot leven te brengen in de camera-app.

De vierde sensor aan de achterzijde bevindt zich aan de linkerkant van het camera-uitsteeksel. We hebben het dan over de 8MP telefotocamera. De lens is in staat om 3x optisch en 30x digitaal te zoomen. Er zijn smartphones met betere zoomfunctionaliteiten te vinden, maar volgens OnePlus hebben hun fans niet behoefte aan meer dan 30x.

Hieronder hebben we een kleine fotowedstrijd gecreëerd. Naast een foto van de OnePlus 8 Pro zie je dezelfde scène, maar dan gemaakt door de OnePlus 7T Pro en de Samsung Galaxy S20 Plus. De kiekjes zijn geschoten met de groothoekcamera, 1x, 3x, 10x en 30x zoom (die laatste niet op de 7T Pro), om zo te kijken hoe goed ze presteren.

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus vs OnePlus 7T Pro: Groothoek

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus vs OnePlus 7T Pro: Groothoek

We zien in de voorbeeldfoto's dat de OnePlus 8 Pro op elke foto een goed gehalte aan details weten op te vangen. De plaatjes zijn echter niet zo kleurrijk als die van de Samsung of zijn voorganger.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 1x zoom

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 1x zoom

Hoewel je wellicht anders zou vermoeden, vinden wij de OnePlus 8 Pro hier de betere. De concurrentie weet mooiere kleuren in de foto's te verwerken, maar de situatie in het echt is veel realistischer opgevangen door de 8 Pro.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 3x zoom

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 3x zoom

Ook in dit geval geldt: de levendigere kleuren zullen veel kijkers aantrekken, maar de meest realistische foto is afkomstig van de OnePlus 8 Pro. Desalniettemin zijn de details en helderheidsniveaus van Samsung nog altijd beter.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 10x zoom

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 10x zoom

Op het maximale zoomniveau worden plaatjes al snel wat korrelig. De telefoons moeten het hier hebben van digitale zoom, en software speelt dan ook een grote rol. We hebben een statief gebruikt voor alle foto's, omdat ingezoomde plaatjes nogal snel wazig kunnen worden door trillende handjes.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30x zoom

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30x zoom

Batterijduur

4510 mAh batterij – Grootste OnePlus-accu ooit

Grotere batterij dan rivalen Huawei, Samsung en Apple

Snel bedraad en draadloos laden

Noot van de redactie: we testen nog steeds de levensduur van de batterij van de OnePlus 8 Pro en we zullen deze review updaten met onze volledige bevindingen.

De OnePlus 8 Pro wordt geleverd met een grote 4510 mAh aan batterijcapaciteit, de grootste die OnePlus ooit in een handset heeft geplaatst, en groter dan de accu die je vindt in de Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro en iPhone 11 Pro vindt.

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat we vonden dat de OnePlus 8 Pro makkelijk een hele dag meegaat op een enkele lading met typisch gebruik zoals gaming, video afspelen, social media, chatten, videogesprekken en foto's.

We voerden een 90 minuten durende Full HD-videotest uit op de 8 Pro, waarbij de helderheid van het scherm op het maximum werd ingesteld en accounts op de achtergrond via Wi-Fi werden gesynchroniseerd. De telefoon verloor slechts 10% van het sap in zowel Full HD+ als QHD+-resolutie. De batterij lijkt relatief sneller leeg te raken als je de videoverbeteringen inschakelt.

OnePlus heeft Warp Charge 30T geüpgraded. Via bedraad opladen moet de OnePlus 8 Pro binnen 23 minuten weer vol de helft vol zitten met accusap.

De OnePlus 8 Pro heeft de primeur om als eerste OnePlus-smartphone draadloos oplaadbaar te zijn. De technologie heet Warp Charge 30 WIreless en laadt de OnePlus 8 Pro voor de helft op binnen 30 minuten. Je moet hiervoor wel apart de OnePlus Warp Charge 30 oplaadpad kopen, en die kost een flinke 70 euro.

Een andere fijne bonus is de optie dat je met de OnePlus 8 Pro andere telefoons kunt opladen. Dit noemen we ook wel 'omgekeerd draadloos opladen'. Zolang het andere apparaat de Qi-standaard voor draadloos opladen ondersteunt, kun je deze functie toepassen.

In het snelle instellingenmenu vind je de mogelijkheid om deze optie in te schakelen. Zit er minder dan 15 procent accusap in de tank? Dan stopt het omgekeerd draadloos opladen automatisch.

Prestaties en software

Snapdragon 865, X55 5G modem, 8GB/12GB RAM

Snelle, soepele interface en genoeg power in huis

Dolby Atmos stereospeakers, Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1

De OnePlus 8 Pro zit volgestopt met razendsnelle hardware. Zo is onder meer , met de Snapdragon 865 chipset aanwezig. Deze chip wordt standaard geleverd met Qualcomms X55 5G-modem om supersnelle internetsnelheden mogelijk te maken. Althans, waar 5G beschikbaar is. Aangezien er nog geen 5G in de Benelux is, kunnen we hier ook nog maar weinig over zeggen.

Daarnaast is er 8GB of 12GB LPDDR5 RAM (afhankelijk van of je kiest voor 128GB of 256GB interne opslag) aanwezig, wat ervoor zorgt dat de OnePlus 8 Pro met gemak alle (zware) apps en games aankan, van lange Fortnite- en PUBG-campagnes tot complete filmmarathons.

De LPDDR5 RAM is 30% sneller en verbruikt 20% minder stroom dan de RAM-versie uit de OnePlus 7T-serie, wat het weer een welkome upgrade maakt in de 8 Pro.

De OnePlus 8 Pro (met 12GB RAM) heeft een gemiddelde multi-core benchmark score van 3305 op de Geekbench 5.1, wat hem met gemak boven het gemiddelde van de OnePlus 7T Pro van 2564 brengt en zelfs dat van de Samsung Galaxy S20 Plus, die 3034 punten scoorde.

Er is ruimte voor twee simkaartjes, maar slechts één simkaart heeft toegang tot 5G. Tevens is het geheugen niet uitbreidbaar, waardoor we aanraden om uit te zoeken in hoeverre je voldoende hebt aan 'slechts' 128GB opslag waarover de basisversie beschikt.

Ons reviewexemplaar kent een 12GB+256GB-configuratie, en we zagen dat het systeem ongeveer 20GB van die ruimte in beslag nam, wat betekent dat je ongeveer 236GB aan bruikbare opslagruimte hebt, en ongeveer 108GB in het 128GB-model.

Door alle premium specs is het geen verrassing dat Android 10 snel en vloeiend werkt. Zoals gebruikelijk heeft OnePlus zijn OxygenOS-interface over stock Android gelegd. Het is een lichte schil, waardoor we de aanwezigheid ervan zeker niet vervelend vinden.

OxygenOS komt met enkele interessante extraatjes, waaronder een reeks snelle gebaren die de camera kunnen lanceren, de zaklamp kunnen aan- en uitzetten, en een app naar keuze kunnen openen. Je kunt ook eenvoudig sleutelen aan de accentkleur van het systeem, de pictogrammen, het lettertype en meer.

Er is ook een volledige donkere modus inbegrepen. Deze modus werkt op alle vooraf geïnstalleerde apps van OnePlus, inclusief de bel-app, berichten, camera, galerij en bestanden.

Zoals we al eerder in de review hebben vermeld, heeft de OnePlus 8 Pro een luidspreker aan de onderzijde, en is er een tweede luidspreker bovenin, net boven het scherm, voor stereogeluid. Deze luidsprekers zijn verbeterd met Dolby Atmos technologie, waardoor een rijker en dieper geluid ontstaat.

De 8 Pro is zeker in staat om kamervullend geluid te produceren en je kunt met gemak naar muziek luisteren of een video bekijken met het volume hoog, zonder dat er veel vervorming optreedt. Er is ook ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1, dus als je een router of accessoires hebt die deze technologieën ondersteunen, kun je profiteren van hogere internetsnelheden en meer energie-efficiënte Bluetooth-verbindingen.

Koopt hem als...

Je een van de beste smartphoneschermen ooit wil

Als je veel tijd besteedt aan gamen of het bekijken van video's op je telefoon, dan moet de OnePlus 8 Pro bovenaan je lijstje staan. Het 120Hz QHD+ scherm maakt een merkbaar verschil, met vloeiende bewegingen in games en geüpgradede video-inhoud die een lust voor het oog zijn.

Je maximale prestaties wilt

Met meer vermogen dan ooit tevoren en 5G-ondersteuning is de OnePlus 8 Pro zonder meer een van de meest rappe en complete high-end telefoons op de markt. Ook Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1 is mooi meegenomen.

Koop hem niet als…

Je op zoek bent naar een betaalbaar vlaggenschip

OnePlus heeft jarenlang gekoketteerd met het feit dat haar toestellen stukken scherper geprijsd waren dan andere high-end smartphones. Hoewel dat ook in 2020 bij sommige concurrenten geldt, is het verschil marginaal. Je krijgt daar ook ontzettend veel voor terug, maar een koopje is de OnePlus 8 Pro van 899 euro niet meer te noemen.