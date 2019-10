De upgrade ten opzichte van de OnePlus 7 Pro is minuscuul, maar de OnePlus 7T Pro is een perfecte kandidaat als je nog rondloopt met een ouder toestel. Het display is prachtig, er is meer dan voldoende rekenkracht, en dat alles voor een lagere prijs dan je verwacht van vlaggenschepen.

We hebben al de nodige tijd besteed met de OnePlus 7T Pro. Onze review is dan ook bijna volledig af. Een volledig eindoordeel volgt echter pas na een langere periode. Keer dus snel terug voor onze officiële score.

Review in een notendop

De OnePlus 7T Pro is een vreemde telefoon. We weten niet helemaal zeker waarom hij überhaupt bestaat, aangezien de upgrade ten opzichte van de OnePlus 7 Pro minuscuul is. Dat maakt de 7T Pro echter niet minder goed.

Het grootste pluspunt van de OnePlus 7T Pro is en blijft het 90Hz 6,67 inch QHD+ display. Er is geen notch of camera-uitsnede aanwezig om een fullscreen-ervaring te verstoren.

De hogere ververssnelheid betekent dat alles wat je bekijkt of laadt sneller en soepeler verloopt dan op 'klassieke' smartphoneschermen. Ook soepel is het pop-up-mechanisme van de frontcamera. Hoewel het niet meteen een reden is om de 7T Pro te kopen, blijft het wel een leuke feature om te laten zien op feestjes en partijen.

Daarnaast staat de batterij op één cyclus je minstens één intensieve dag bij. Je kunt de 7T Pro dus zonder zorgen de hele dag door gebruiken.

Het is niet de perfecte smartphone, en zowel de camera-opzet als de rekenkracht is niet uniek. Desalniettemin blijft de OnePlus 7T Pro een interessante telefoon die een stuk goedkoper is dan de concurrentie.

OnePlus 7T Pro prijs en releasedatum

(Image credit: Future)

De OnePlus 7T Pro verschijnt voor 759 euro op 17 oktober in de Benelux. De normale versie van het apparaat verschijnt in de kleur Haze Blue.

De reguliere versie beschikt over 8GB RAM en 256GB niet uitbreidbaar opslaggeheugen. Daarnaast verschijnt er een speciale McLaren-editie voor 859 euro met 12GB RAM en 256GB intern opslaggeheugen.

Design

Ben je gewend aan het design van de 7 Pro, dan zal je denken dat je dubbel ziet: de OnePlus 7T Pro is vrijwel identiek aan zijn voorganger. Het grootste verschil zit waarschijnlijk aan de achterzijde: in plaats van een flitsende blauw kleur die overloopt van lichtblauw naar donkerblauw, is er nu een mat laagje aanwezig met lichtere blauwtinten.

Het toestel zelf is vrij groot, waardoor hij vrijwel niet te gebruiken is met één hand. Dankzij de mooi afgeronde randen ligt de OnePlus 7T Pro wel lekker in de hand.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Er verschijnt een aparte versie van de telefoon, die de naam OnePlus 7T Pro McLaren Edition met zich meedraagt. Het design verwijst naar het automerk. De technologie is vrijwel gelijk, alleen heeft de McLaren Edition 12GB RAM in plaats van 8GB.

De 7T Pro kent afmetingen van 162,6 x 75,9 x 8,8 millimeter en weegt 206 gram. Daarmee is het een van de zwaarste telefoons op de markt.

Aan de onderkant van het apparaat vinden we een simkaartsleuf, USB-C poort en een enkele speaker. Een koptelefooningang is afwezig; van deze feature heeft OnePlus al een tijd geleden afscheid genomen.

Verder is het belangrijk om te melden dat de 7T Pro niet met een IP-certificering komt. Hoewel er geen officiële certificering aanwezig is, blijkt uit het verleden dat OnePlus-telefoons wel bestand zijn tegen een druppel of twee.

Display

(Image credit: Future)

Een van de hoogtepunten van de OnePlus 7T Pro is zonder meer het grote, indrukwekkende display. Het nieuwe vlaggenschip staat in het high-end segment zeker zijn mannetje met het AMOLED-paneel van Samsung.

Het 6,67 inch display is licht gebogen aan de zijkanten en ziet er fantastisch uit wanneer je het toestel in je handen hebt. De resolutie bedraagt 3120 bij 1440 pixels, wat neerkomt op 516 pixels per inch.

In tegenstelling tot de concurrentie is er geen notch of camera-uitsnede te vinden op deze telefoon. De frontcamera zit namelijk verwerkt in een pop-up-mechanisme. Weet je ook meteen dat niemand je stiekem in de gaten zit te houden via je frontcamera.

(Image credit: Future)

Het mechanisme voelt degelijk aan, en we verwachten ook niet dat deze na enkele maanden gebruik uit zichzelf stuk zal gaan. Laat je de telefoon vallen met het pop-up-mechanisme omhoog? Dan wordt dit opgemerkt en zal de camera zich razendsnel terugtrekken.

De maximale schermhelderheid van het display is indrukwekkend, en alles ziet er qua kleurstelling bijzonder mooi uit. Het display heeft een standaard ververssnelheid van 90Hz, wat nog altijd een bijzondere feature is bij telefoons. De concurrentie houdt het doorgaans op 60Hz.

In de praktijk zorgt dit ervoor dat de 7T Pro 1,5 keer sneller het display ververst dan andere toestellen, met als gevolg een soepelere gebruikservaring.

(Image credit: Future)

Deze boost in ververssnelheid is vooral merkbaar wanneer je gamet, door je social media-tijdlijn scrollt. Misschien merk je het niet meteen, maar dat verandert snel als je er een 60Hz display naast zet.

Verder vinden we een vingerafdrukscanner terug onder het display. Deze is makkelijk te bereiken, en we merkten dat de scanner snel en accuraat werkt. Een pincode, patroon of gezichtsherkenning instellen is eveneens mogelijk, maar de vingerafdrukscanner vonden wij de meest efficiënte optie.

Specs en prestaties

OnePlus heeft de 7T Pro uitgerust met de nieuwste en beste Qualcomm-chipset van dit moment, namelijk de Snapdragon 855 Plus. Gecombineerd met 8GB RAM is het vlaggenschip van de Chinese fabrikant een echte krachtpatser te noemen.

De telefoon is enkel beschikbaar met 256GB aan intern opslaggeheugen aan boord. Het geheugen is niet uitbreidbaar, maar is voor vrijwel elke consument meer dan voldoende om er enkele jaren tegenaan te kunnen.

De hardwareprestaties van de 7T Pro zijn indrukwekkend. We hebben bij dagelijks gebruik geen haperingen gespot, en het beestje weet de nieuwste games op een soepele manier af te spelen.

(Image credit: Future)

In onze benchmarktest met Geekbench 5 behaalt de 7T Pro een score van 2584. Hoewel de software van Geekbench 5 vrij recentelijk is geüpdatet, kunnen we de 7T Pro wel al vergelijken met enkele belangrijke concurrenten. Zo behaalt de Samsung Galaxy S10 Plus 5G een score van 2197, terwijl de Xperia 5 met 2655 en de iPhone 11 met 3186 net iets beter presteren dan de 7T Pro.

Al deze cijfers zeggen uiteraard iets over de prestaties, maar het is de praktijk waar het om draait. Wij merkten dat de 7T Pro alledaagse taken met gemak aankan, en we durven wel te stellen dat de in Geekbench beter presterende concurrenten echt niet veel sneller werken in de praktijk.

Software

De OnePlus 7T Pro draait uit de doos op Android 10, maar dan net iets anders. OnePlus legt namelijk al sinds jaar en dag haar eigen softwareschil over Android heen. De nieuwste schil gaat door het leven als OxygenOS.

Het design van de software is erop gemaakt om je snelle prestaties te leveren. Daarnaast voegt OnePlus enkele exclusieve features toe aan Android.

De nieuwste versie van de softwareschil ziet er prima uit. Ben je echter stock Android gewend? Dan kan het even duren voordat jij je helemaal thuis voelt bij OxygenOS.

(Image credit: Future)

Een van de nieuwe features in OxygenOS is een 'Dark Mode', ook wel bekend als donkere modus. Hierdoor krijgt de interface van de 7T Pro een donker thema, evenals applicaties die compatibel zijn met deze functie. Ook handig: 'Zen Mode', een modus die jou erop wijst om het toestel uit te zetten en te gaan genieten van het echte leven.

Je kunt nog altijd noodnummers opbellen in de Zen modus, maar het is ervoor gemaakt om jou rust te geven als dat kan. Het is een uniek idee, en wellicht ga je het heel handig vinden.

Camera

(Image credit: Future)

De camera-opzet aan de achterzijde is met drie lenzen vrij divers te noemen. De primaire lens is een 48-megapixelcamera. Deze wordt bijgestaan door een 16-megapixelgroothoeklens en 8-megapixeltelelens.

Over het algemeen schiet de OnePlus 7T Pro mooie plaatjes, maar toch moet hij op dit aspect zijn meerdere erkennen in de Huawei's en iPhones van deze wereld.

Hoewel de scherpte van foto's drastisch is verbeterd recentelijk, blijft de 7T Pro het net als zijn voorganger lastig hebben in situaties waar de lichtomstandigheden suboptimaal zijn. Geschoten foto's bevatten meer ruis dan dan je mag verwachten van een high-end toestel.

Voor echte foto's in het donker schieten is er gelukkig Nightscape. Deze modus is gemaakt voor dit soort situaties en produceert vrij verzadigende resultaten.

De groothoeklens vonden we erg prettig in gebruik en zijn we vaak op teruggevallen in gevallen dat we niet alles in beeld kregen met de primaire lens. Ook de telelens vinden we een prettige toevoeging. Met zijn 3x optische zoom schiet je ingezoomde plaatjes met een minimaal kwaliteitsverlies. Hieronder zie je de verschillen tussen de groothoek-, tele-, en reguliere lens.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Video's geschoten in 4K zien er goed uit, en filmen in 60 frames per seconde met beeldstabilisatie is ook mogelijk. Er is zelfs een speciale modus aanwezig die het doet lijken alsof de telefoon op een statief staat. Als gevolg hiervan wordt er wel veel van de randen van het beeldmateriaal gesneden.

De pop-up-camera beschikt over 16 megapixels. Hoewel dat er goed uitziet op papier, is het zeker niet de meest indrukwekkende frontcamera die we ooit gebruikt hebben. Hij schiet prima plaatjes voor op de socials, maar daar blijft het dan ook bij.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Batterijduur

De OnePlus 7T Pro is uitgerust met een accucapaciteit van 4085 mAh. De batterijprestaties evenaren de 7 Pro, en op sommige aspecten is de 7T Pro zelfs beter. Tijdens onze reviewtijd haalden we met gemak het einde van de dag op één volle cyclus.

Snellaadtechnologie is een aspect waar OnePlus zeker niet op bezuinigt. De nieuwe Warp Charge 30T-oplaadtechnologie presteert volgens OnePlus 23% beter dan voorgaande snellaadtechnieken. Binnen 20 minuten beschikten we over genoeg accu om de hele dag door te kunnen komen.

Wederom legt OnePlus de nadruk op het laden van haar telefoons via de kabel. Dat komt omdat draadloos laden nog altijd geen optie is bij toestellen van de Chinese fabrikant.

Koop de OnePlus 7T Pro als...

Je meer voor minder wil

De OnePlus 7T Pro is niet zo betaalbaar als de OnePlus 7T, maar ondanks dat is de Pro-versie nog altijd stukken goedkoper dan menig vlaggenschip. En dat terwijl de 7T Pro op sommige vlakken de overhand heeft ten opzichte van telefoons als Samsung en Sony.

Je hebt behoefte aan een degelijke batterijduur

De batterij van de OnePlus 7T Pro werkt naar behoren, zeker wanneer je in je achterhoofd houdt dat het toestel een energieconsumerend display heeft. Op één volle cyclus haal je doorgaans met gemak het einde van de dag.

Je wil een vloeiende schermervaring

Het is niet moeilijk om onder de indruk te raken van het display waar de OnePlus 7T Pro over beschikt. Met 90Hz ververst het display zich merkbaar vaker dan bij die van de concurrentie, wat resulteert in een vloeiendere weergave.

Koop de OnePlus 7T Pro niet als...

Je op zoek bent naar de beste camera

Wederom weet OnePlus niet aan te haken bij de beste telefoons op dit vlak. Hoewel de plaatjes er in situaties met optimale lichtomstandigheden zeker goed uitzien, leggen suboptimale lichtomstandigheden de zwaktes van de 7T Pro goed bloot.

Je draadloos opladen een must vindt

Helaas: ook in 2019 verschijnt er geen OnePlus-smartphone die draadloos opladen ondersteunt. Gelukkig zorgt Warp Charge 30T er wel voor dat de 7T Pro binnen een mum van tijd volledig is opgeladen via de kabel.

Je waarde hecht aan een waterbestendige smartphone

Hoewel er geen officiële IP-certificering aanwezig is, blijkt uit het verleden dat toestellen van OnePlus doorgaans bestand zijn tegen een spatje of twee. Een flinke plons in het zwembad nemen met de 7T Pro raden we echter af.

