De krachtigste telefoon op de markt brengt geen lading aan veranderingen met zich mee - de camera is veel bedrevener in het maken van foto's en video's, en de verbeterde prestaties betekenen dat ook het gamen een stuk soepeler gaat op de nieuwe iPhone. Visueel gezien is er echter niet veel nieuws onder de zon, en dat al voor het derde jaar op rij. Wellicht dat gebruikers genoegen nemen met de goedkopere iPhone 11.

‘By innovation only’ was de tagline van Apple op het lanceringsevenement van de iPhone 11 Pro (inclusief enkele andere apparaten), maar achteraf bleek Apple niet bijzonder veel innovatie te bieden.

In plaats daarvan heeft Apple vooral veel apparaten van enkele incrementele doch interessante upgrades voorzien. Zo ook bij de iPhones. De iPhone 11 Pro staat bekend als het beste wat Apple heeft te bieden op de smartphonemarkt; het toestel is de krachtigste telefoon tot nu toe, heeft een nieuwe matzwarte afwerking en een camera-opzet die we nog nooit eerder hebben gezien op een iPhone.

Een van de hoofdredenen dat Apple veel verwijten krijgt over zijn repetitieve apparaten was het design. Ook dit jaar kunnen we hetzelfde verwijt maken; de iPhone 11 Pro lijkt in heel veel opzichten op de iPhone XS, en die telefoon lijkt op zijn beurt weer op de iPhone X.

De voorzijde van de iPhone 11 Pro is vrijwel identiek aan die van de XS. Aan de achterzijde is echter het een en ander vernieuwd, waaronder het nieuwe matte effect, de uitgestoken camera-opzet en extra cameralens.

Apple verzekert ons dat de upgrades onder de motorkap degenen zijn die de overstap naar de nieuwe iPhone 11 Pro het de moeite waard maakt. De camera krijgt de grootste upgrade. Ook de nieuwe Bionic A13 chip mag niet vergeten worden, evenals enkele andere componenten.

iPhone 11 Pro releasedatum en prijs

Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing dat de iPhone 11 Pro een duur apparaatje is. Prijzen starten in de Benelux vanaf 1159 euro. De iphone 11 Pro ligt vanaf 20 september in de schappen. Pre-orders zijn te plaatsen vanaf 13 september.

De nieuwe iPhone 11 Pro komt in drie opslagvarianten uit: een karige 64GB, 256GB en een enorme 512GB-versie. Er is geen versie met 128GB beschikbaar. Jammer, want deze opslagvariant is bij vele andere smartphones populair.

Met geen uitbreidbare opslag (wat niet meteen schokkend is voor Apple) zal er hier en daar gezeurd worden dat er geen 1TB-optie is, terwijl grote concurrent Samsung dit wel aanbiedt met de Galaxy Note 10 Plus.

Camera

De camera-opzet van de nieuwe iPhone 11 Pro zal zonder twijfel de meeste aandacht krijgen in de promotie van het toestel. In de opbouw naar het evenement werd al hevig gespeculeerd over verbeterde lenzen, maar het blijkt nu ook een van de krachtigste elementen van het apparaat te zijn.

Zoals voorspeld is er aan de achterzijde een trio van lenzen te vinden, bestaande uit een reguliere 12-megapixellens, 12-megapixelgroothoeklens én 12-megapixeltelelens met 2x optische zoom.

Dit alles wordt vergezeld door een flitser en zit verpakt in een uitstekend vierkantje. De keuze voor een vierkant is opmerkelijk en doet ons een heel klein beetje denken aan de Huawei Mate 20 Pro, maar dan anders gepositioneerd. Of het een geslaagde aanpassing van het design is, is een kwestie van smaak.

Het uitsteeksel lijkt een soort compromis te zijn om zo de lenzen kwijt te kunnen, zonder dat het hele apparaat dikker gemaakt hoeft te worden. Het zou echter, puur ergonomisch gezien, onze voorkeur hebben als de telefoon bestaat uit één groot stuk glas. Zelfs als we de prachtige plaatjes van de camera-opzet zien, twijfelen we aan de designkeuze van Apple.

Het feit dat het camera-eiland dezelfde kleur heeft als de rest van de achterkant is een welkome meevaller. In vrijwel alle leaks voor aan de presentatie was het uitsteeksel volledig zwart gekleurd, net als bij de Google Pixel 4.

Hoe zien de foto's eruit? Helaas hebben we slechts eventjes de iPhone 11 Pro vastgehouden in de demoruimte. De algemene camerakwaliteit lijkt scherper en beter dan ooit tevoren. De camera levert in heldere, verlichte omstandigheden prachtige kiekjes op.

De bokeh-fotomodus, beter bekend als portretmodus, is terug, en presteert beter dan ooit. Er is een optie inbegrepen om foto's met lange sluitertijd te schieten, zodat je haarscherp objecten kunt schieten met enkele wazige elementen op de achtergrond om een uniek effect te realiseren.

Het grootste trucje is echter niet de fysieke cameralens, maar de 'Neural Engine'. Dit stukje kunstmatige intelligentie zit verstopt in de iPhone 11 Pro en creëert hoogstaande foto's, ook in situaties met weinig licht. Of het een match is voor Google's Night Sight durven we op dit moment nog niet te stellen. Ook fijn: er zijn slimme features aanwezig die jouw foto's na het shot kunnen opfleuren.

Dankzij de nieuwe groothoeklens vang je meer op beeld dan ooit tevoren. De nieuwe iPhone-lijn is zelfs in staat om een foto na het shot nog te hervormen. Krijg je iemand niet in een groepsfoto met de reguliere lens, mis je een stukje van een gebouw of iets dergelijks? Dan kun je deze achteraf toevoegen, mits deze in het zicht van de groothoeklens viel.

De iPhone 11 Pro heeft zelfs de slimmigheid in zich om jou bij te staan met advies tijdens het schieten van je foto's, mits het apparaat 'aanvoelt' dat je kiekje nog beter kan. Een functie waar veel beginnende fotografen waarschijnlijk veel aan gaan hebben.

We merkten af en toe wel op dat het wisselen tussen de diverse lenzen af en toe wat haperde. Dat is geen ramp - we zien het immers bij vrijwel elke smartphone - maar het doet wel een beetje af van de premium ervaring.

Design en display

We zijn eraan gewend geraakt dat Apple nogal repetitief handelt wat betreft design. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 3G en 3GS, iPhone 4 en 4S, en de iPhone 5 en 5S - dat het vasthoudt aan deze formule met de iPhone 11 Pro is dan ook niet meer dan logisch.

Elk jaar hopen we dat Apple zijn eigen sleur doorbreekt en iPhone fans iets geeft waarvan je echt van je stoel valt. Natuurlijk is dat moeilijk in een markt waar niet al te veel meer verbeterd kan worden qua design, maar de nieuwe iPhones maken het wel heel bont. Buiten de camera-opzet is er namelijk weinig nieuws.

De iPhone 6 werd de iPhone 6S, die vervolgens geüpgraded werd naar de iPhone 7, en die telefoon was na enkele updates omgetoverd tot de iPhone 8. Gelukkig kwam er ten tijde van de iPhone 8 ook de X uit. Nu is de X echter al twee jaar oud en lijkt de iPhone 11 Pro er net zo veel op als de iPhone 8 op de iPhone 6S lijkt.

De iPhone 11 Pro heeft mooie metalen randen die lekker liggen in de handpalm, het 5,8-inch scherm wordt onderbroken door een inkeping aan de bovenkant, en de onderkant van de telefoon heeft twee grilles, waarvan er een een luidspreker is voorzien van een luidspreker, terwijl de andere er puur voor de esthetiek zit.

Het is niet eerlijk om te zeggen dat deze telefoon er helemaal hetzelfde uitziet als de iPhone XS, vooral als je hem van achteren bekijkt en de matte afwerking ziet - het nieuwe materiaal ligt toch lekkerder in de hand, en hoewel het geen enorme upgrade is, maakt het toch een verschil.

De onderkant van de iPhone 11 Pro bevat dezelfde Lightning-connector die we de afgelopen jaren hebben gezien - sommigen verwachtten een overstap naar USB-C, zoals op de nieuwe iPad Pro en MacBooks, en zoals we die tegenwoordig op de meeste nieuwe smartphones zien.

We vermoeden dat dat dit volgend jaar zal gebeuren, wanneer Apple naar verwachting eindelijk zijn nieuwe toestellen met 5G-ondersteuning zal uitrusten.

Aan de verschillende kleuren moeten we weinig woorden vuil maken. Naast de bekende kleuren Space Gray, Silver en Gold hebben we nu ook Midnight Green.

iOS 13 en een betere oplader

De iPhone 11 Pro en iOS 13 gaan uitstekend samen. De nieuwste versie van Apple's mobiele besturingssysteem zit vol met nieuwe features en slimmigheden, al worden deze op termijn ook uitgerold naar oudere smartphones.

De prestaties van de nieuwe iPhone is iets waar Apple veel waarde aan hecht, vooral wat betreft gaming. De gaming performance van het apparaat is inderdaad indrukwekkend. Aangedreven door de Bionic A13 chipset bleek het spel Pascal's Wager geen partij voor de 11 Pro; de game draaide stabiel op 60 frames per seconde en de details en schaduwen zagen er indrukwekkend uit.

De optie om met de iPhone andere apparaten draadloos op te laden heeft helaas niet de eindfase bereikt. Enkele dagen voor de officiële presentatie bleek al dat deze handige feature waarschijnlijk niet aanwezig zou zijn. Hetzelfde lot was weggelegd voor AirPower.

Apple heeft - waarschijnlijk - de capaciteit van de batterij vergroot ten opzichte van de XS, maar zoals gewoonlijk komt het bij de release niet met exacte cijfers naar buiten. De iPhone 11 Pro moet het vier uur langer volhouden op één volle cyclus dan de iPhone XS, maar of dat waar is, weten we pas als we het toestel voor langere tijd gebruiken.

Voorlopig oordeel

De afgelopen jaren zijn we elke keer na de officiële presentatie kort aan de slag gegaan met de nieuwe iPhones. Hoewel het bedrijf een kei is in mooie presentaties geven, voelt het voor ons - wederom - aan als een kleine stap voorwaarts.

De iPhone 11 Pro is verre van een slecht toestel op wat voor manier dan ook, maar een écht unieke, bijzondere of krachtige feature waarmee Apple zich onderscheidt van de rest, hebben wij niet gevonden.

De camera is wel echt van een grote upgrade voorzien, en houdt Apple relevant in de strijd om de beste smartphone.

De iPhone 11 Pro is Apple's meest krachtige iPhone tot nu toe. Om echt een verschil te maken en consumenten daadwerkelijk het gevoel te geven dat ze iets spectaculairs en nieuws in huis halen, is echter veel meer nodig.

Het belangrijkste is en blijft nog altijd het dagelijks gebruik. Daar zijn we na deze preview nog niet achter. In de komende weken verwachten we je meer te vertellen over de nieuwe krachtpatser van Apple en of het toestel de moeite waard is.