Overskriften for lanceringen af iPhone 11 Pro (samt de andre modeller) var ‘By innovation only’ – men der var ikke meget innovation at spore.

I stedet er den nye high-end iPhone 11 Pro designet til at være det bedste Apple har at byde på – du får masser af kræfter, en ny mat bagside og et kamera, som kan gøre ting ingen iPhone før har kunnet gøre.

En af grundene til, at Apple over de senere år er blevet beskyldt for at gentage sig selv og ikke at have bragt noget nyt til bordet, er først og fremmest beslutningen om at holde sig til forrige års stringente design – iPhone 11 Pro ligner meget iPhone XS, i hvert fald forfra, som igen ligner iPhone X.

Apple kan måske undskylde sig med, at de ikke behøver ændre på noget, som fungerer, og ikke behøver at lave noget om, blot fordi de kan. Det ser lidt anderledes ud med bagsiden, takket være den matterede effekt og den større kamerabule, som skiller sig meget ud.

Apple forsikrer os om at det er de indvendige opgraderinger, der gør forskellen, og dem er der flere af denne gang. Kameraet er naturligvis det primære og den nye smarte A13 Fusion-chip giver endnu en gang brugerne flere kræfter at lege med.

iPhone 11 Pro lanceringsdato og pris

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at den nye iPhone 11 Pro er en dyr sag – prisen starter på 8.899 kroner, og du kan forudbestille fra fredag d. 13. og kan have telefonen i hånden en uge senere, d. 20. september.

Den nye iPhone 11 Pro fås i tre modeller med varierende lagerkapacitet: den mindste på 64GB, standardudgaven på 256GB og den helt store på 512GB. Der er ingen 128GB-model i år, som nok havde været det ideelle for de fleste.

Eftersom lagerpladsen (stadig) ikke kan udvides, hvilket ikke bør komme som et chok for folk, som allerede kender iPhone), vil nogen måske beklage, at der ikke er en 1TB-model, som det eksempelvis gør sig gældende med Note 10 og Note 10 Plus. Apple mener dog, at vi fint kan klare os med det halve.

Kamera

Det største trækplaster på den nye iPhone 11 Pro vil for de fleste være kameraet – ikke alene handlede de fleste rygter om kameraet, men det er også det element, der fylder mest i enheden.

Som forventet består kamera-setuppet af tre kameraer, hver med en 12MP sensor: en ”standard” linse, en ultravidvinkel-model og en 2x optisk zoom-linse (det er kun 4x zoom, når du regner ultravidvinkellinsen sammen med telefoto-linsen).

Men før vi graver os mere ned i kræfterne og alsidigheden ved kameraet på iPhone 11 Pro, er det vigtigt at tale om den store firkantede bule, som sidder på bagsiden af telefonen. Den behøves, da der nu er tre sensorer og en flash med i mixet – og ved at hæve disse en smule, får brugeren en slankere enhed men stadig en kraftig kameraløsning.

(Image credit: Techradar)

Man kan ikke påstå, at dette er et godt design og at bulen på den nye iPhone 11 Pro er pæn – det ville unægteligt være bedre, hvis bagsiden bestod af et helt plant stykke glas. Og selvom vi er blevet vant til kamerabuler fra Apple, føles dette alligevel som om, at de har taget det lidt for langt. Selvom billederne vi så i demoen ser godt ud, betyder designet noget for forbrugerne.

Vi vil dog retfærdigvis sige, at det hjælper lidt, at bulen har same farve som resten af bagsiden – især den sorte udgave ser ganske godt ud – men bulen fylder stadig meget på bagsiden. Hvordan ser billederne så ud? Tjae, som sædvanlig havde vi begrænset mulighed for at teste kameraerne grundigt i demoområdet. Umiddelbart var kvaliteten dog som altid skarp og resultaterne i godt klart lys producerede gode billeder.

(Image credit: Techradar)

(Image credit: Techradar)

Baggrundssløring, som Apple kalder for portræt modus er tilbage og mere imponerende end nogensinde. Her er en ny ”høj eksponering”-funktion, så du kan skabe klarere eksponeringer. Denne er opgraderet, så du nu har mulighed for at tage skarpere og mere professionelt udseende billeder med telefonen. En mere effektiv maskering sørger for at baggrund og forgrund adskilles.

Men det handler her ikke så meget om det fysiske kamera, men mere om Neural Engine, den kunstige intelligens i iPhone 11 Pro.

Dette betyder forbedret ydelse ved lav belysning, når vi sammenligner med iPhone X og XS – selvom det måske stadig ikke kan hamle op med Googles Night Sight, hvilket vi må teste af i praksis – samt smarte funktioner på indersiden, der vil forbedre dine billeder.

Takket være ultravidvinkel-linsen kan kameraet få endnu mere med af motivet foran dig, og Apples nye iPhones kan sågar om arrangere billedet efter du har taget det. Er det eksempelvis beskåret, så en person mangler fra billedet, kan du tilføje dem på efterkant, hvis vidvinkellinsen har fået dem med.

iPhone 11 Pro vil sågar komme med forslag til forbedringer, hvis den fornemmer, at der er et bedre motiv, imens du er ved at fotografere – det lyder interessant.

Vi oplevede dog en smule hakken, da vi hoppede imellem de forskellige linser, som om iPhone forsøgte at gøre overgangen så glidende som muligt – det samme har vi set på andre telefoner og det giver mening, når man skifter synsfelt, men går alligevel ud over den samlede effekt.

Design og skærm

Vi er vant til ensformigheden i Apples design af telefoner. Vi fik iPhone 3G og 3GS, iPhone 4 og 4S og iPhone 5 og 5S – så at de holder sig til denne formular med iPhone 11 Pro giver mening.

Hvert år håber vi, at Apple vil komme med noget nyt, som iPhone-fans oprigtigt kan hidse sig op over – at se en spritny iPhone i et nyt design er trods alt noget mere interessant end et let opdateret kamera. I stedet er Apple begyndt at strække sin design-cyklus.

iPhone 6 blev til iPhone 6S, som transformerede sig til iPhone 7, som igen blev til iPhone 8. Hvad angår den sidste model betød det ikke så meget, som med iPhone X, der bød på et helt nyt design, men blev lanceret samtidig hvormed vi fik den ”nye” iPhone vi hungrede efter. Men iPhone X blev til iPhone XS, som igen blev til iPhone 11 Pro, som vi ser nu. Hvorfor har det taget så lang tid at nå hertil? Smartphone-ejere beholder deres telefoner længere end tidligere, før de skifter til en ny model, og netop et nyt design kan være med til at retfærdiggøre en opgradering.

(Image credit: Techradar)

Men måske anerkender Apple dette – det faktum at designet på deres telefoner kun ændres for hver fjerde model antyder, at der ikke er grund til at opdatere designet, som i øvrigt er en meget dyr proces.

Designet på denne iPhone har været en lang rejse, som fortæller os, at denne ny model ligner den forrige, som igen ligner den forrige.

De skinnende metalkanter ligger godt i hånden, den 5.8 tommer store skærme brydes af hakket i toppen og bunden af telefonen har to rækker med huller, hvoraf den ene huser højttaleren imens den anden er der for symmetrien. Det er ikke helt fair at sige, at telefonen er identisk med sidste års model, især når man ser den bagfra og ser det matterede glas – den føles bedre i hånden og selvom det ikke er en kæmpe opgradering, er der en forskel.

I bunden af telefonen sidder samme Lightning-stik, som vi har set igennem de sidste års tid – nogle forventede et skift til USB-C, som også bruges på den ny iPad Pro og MacBooks, og som ses i de fleste andre smartphones i dag.

Vi forventer, at det kommer næste år, når Apple forventes at udstyre deres sortiment med en iPhone 5G og tiltrækker de brugere, som savner noget nyt på designfronten. Og hvad med farverne på iPhone 11 Pro? Vi får flere i år, herunder den nye Midnight Green, Space Grey, Silver og Gold.

iOS 13 og bedre oplader

Som forventet bliver iPhone 11 Pro den primære enhed til at vise iOS 13 frem, den seneste version af Apples mobile operativsystem. Dette giver os et par nye funktioner til telefonerne, selvom disse også kommer til de ældre modeller via softwareopdateringer.

Ydelsen af telefonen er noget Apple har talt ganske højt omkring, især inden for gaming. De beholder beskrivelsen ”den hurtigste smartphone på markedet” takket være den nye hurtige indmad og vi oplevede ingen tegn på, at telefonen tabte pusten, da vi legede med den.

Ydelsen i spil drives af den nye A13-chip, som virkelig er imponerende – den kører med en standard opdateringshastighed på 60fps, og eksempelvis fremstod genspejlingerne på karakterens rustning i spillet Pascal’s Wager helt klare og flydende. Meget imponerende.

Alle disse funktioner er dog intet værd, hvis der ikke er batterikraft nok til at holde dem kørende, så naturligvis har Apple pillet lidt ved batteriet i iPhone 11 Pro.

Den omvendte trådløse opladning, som vi allerede har set fra Samung og Huawei blev dog ikke til noget – dette var forventet, da rygter kort før lanceringen gik på, at det ikke blev en realitet alligevel, fordi Apple ikke kunne få det til at fungere som forventet.

Dette føles lidt som AirPower om igen – den i sidste ende droppede trådløse oplademåtte fra Apple – men det var måske alligevel bedre at undlade det i sidste ende.

Apple har – tilsyneladende – forbedret størrelsen på batteriet i forhold til det, som sidder i iPhone XS. Som sædvanligt kender vi dog ikke den præcise kapacitet. Fra scenen blev det bekræftet, at iPhone 11 Pro holder fire timer længere end iPhone XS, men vi vil egentlig bare helst have, at det kan holde en hel dag. iPhone XR var den første Apple-telefon, som formåede dette, og vi håber at se det samme fra den nye model.

Tidlig dom

Vi har nu igennem flere år kigget på Apples seneste iPhones, og selvom firmaet uden tvivl forstår at skrue et show sammen og øge interessen for deres telefoner, efterlades vi – igen – med en følelse af, at der ikke er meget nyt under solen.

Ikke dermed sagt at iPhone 11 Pro er en dårlig telefon, men der mangler bare nogle ægte nyheder, som vi kan grave ned i. Jovist, der er ændret et par ting: kameraet er klart den største nyhed, og vil helt klart medføre, at Apple bliver en relevant spiller i forhold til kampen om hvem der har det bedste kamera på markedet.

iPhone 11 Pro er Apples kraftigste iPhone til dato. Men for at være særligt imponerende, skal de byde på noget nyt og spændende, som vil forbedre forbrugernes liv på den ene eller anden måde – her virker iPhone 11 Pro blot som en let forbedret udgave af iPhone XS fra 2018 men med en bedre bagside.

Det vigtigste er dog i sidste ende ikke funktionerne, men i stedet hvordan telefonen klarer sig i det daglige – så lad os se om vi bliver overraskede, i stil batterilevetiden på iPhone XR, når vi selv får iPhone 11 Pro i hænderne og får mulighed for at teste den grundigt.