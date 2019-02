TechRadar Danmark RSS

Med RSS (Really Simple Syndication) er du i stand til at se en masse webindhold uden at skulle besøge de individuelle websites eller sider.

Du får al indholdet præsenteret på en enkelt liste, hvilket sparer tid og betyder, at du aldrig behøver at gå glip af en nyhed.

Det er nemt at vælge de ønskede sider: Klik på RSS-ikonet på denen side, eller væg en URL fra nedenstående liste. På den abonnerer du på det valgte RSS-feed.

Sådan læser du en RSS-feed

Der er to måder at læse et RSS-feed på: Den første er gennem din webbrowser. Alle de seneste browserudgivelser understøtter RSS-feed, herunder Chrome, Firefox og IE. Den anden metode er at bruge en dedikeret RSS-læser. Disse programmer tjekker, hvilke feeds, der er blevet opdateret, og viser derefter historierne i en liste med klikbare links.

Et eksempel på en web-baseret RSS-læser er Google Reader, men du kan også downloade RSS-læsningsprogrammer som FeedDemon til Windows eller Reeder til Mac, iPad og iPhone.

Abonnér på et RSS feed

Klik på linket til en af de RSS-feeds, der er angivet nedenfor. Det vil føre dig til en side med artikler. Du kan enten abonnere på denne side i din browser via vejledningen på skærmen, eller hvis du ønsker at bruge en RSS-læsnings app, skal du blot kopiere URL'en for denne side til din browser. Gå til din RSS-læser og indsæt det på det relevante sted.

Se dokumentationen til din RSS-læser for præcise anvisninger om, hvordan du abonnerer på det valgte feed.

TechRadar nyheder

TechRadar anmeldelser