Bedste e-bogslæsere i 2021

E-bogslæsere er blevet mere og mere populære de senere år. Den er smart at have med på en lang rejse, på den daglige pendlertur eller bare til at have liggende derhjemme, som en erstatning (eller supplement) for din bogsamling. Mangel på plads er også en grund for mange - bøger fylder jo som bekendt en del.

Hvis du har en smartphone med en stor skærm eller en tablet med et Saxo eller Mofibo abonnement, er det måske ikke helt så nemt at se, hvorfor man skulle købe en e-bogslæser. Men måden vi læser på en lys, elektronisk enhed, er meget anderledes i forhold til måden, vi læser på en fysisk side. Og skærmen på en e-bogslæser minder mere om sidstnævnte.

Ifølge en undersøgelse fra 2014 fra Stanford Center for Teaching and Learning, har vi trænet vores øjne til at skimme og suse henover skærmen i en konstant søgen efter de specifikke bidder af information, vi er på jagt efter - en adfærd der i store træk kan skyldes internettet. Det kalder Stanford undersøgelsen for 'overfladisk læsning'.

Når vi derimod læser i en fysisk bog, skifter vores hjerne til en mere koncentreret form for processering af information - navngivet 'dyb læsning' - og det er den tilstand, der hjælper os til at lagre og forstå, hvad der rent faktisk står på siderne. Og det kan en digital side på en e-bogslæser genskabe.

E-bogslæsere er enkle enheder, der er designet til at kun at læse på. Her er ingen notifikationer fra apps, der kan forstyrre fordybelsen, som man kender det fra sin tablet. På en e-bogslæser kan du søge efter nye bøger uden at skulle forlade huset, den er transportabel, kan holde strøm i flere uger og skærmen kan læses på selv i direkte sollys.

Der er adskillige forskellige mærker af e-bogslæsere, men to firmaer sidder på størstedelen af markedet - Amazon (med deres serie af Kindle e-bogslæsere) og Kobo. Vi har delt denne guide i to sektioner, for at fremhæve det bedste fra hvert firma, men har også tilføjet nogle alternativer, hvis intet fra de to giganter tiltaler dig. Vi slutter af med at sammenligne hele udvalget, så du kan vælge den rigtige maskine for dig.

Er du også interesseret i lydbøger? Her er vores guide over de bedste lydbogstjenester

E-bogslæser vs tablet

Hvis du allerede ejer en tablet, har du så egentlig brug for en anden enhed at læse digitale bøger på? Muligvis ikke, men der er et par fordele ved en e-bogslæser, som du ikke får med en tablet.

1. Batterilevetid

E-bogslæsere bruger langt mindre strøm end en tablet, der gør, at de kan holde i flere uger. Hver eneste model på denne liste giver mindst flere dages levetid, også selvom du er en ivrig læser - holdbarheden kan skubbes til et par uger, hvis du bare læser en halv til en hel time om dagen. På tablets laver du andre ting, der drøner batteriet, så de oftere skal oplades.

2. E Ink teknologi

Alle e-bogslæsere på markedet bruger E Ink skærme med en mat finish, der står i kontrast til de skinnende, refleksive skærme på tablets. Det gør dem lettere at læse på i sollys, der kan være en udfordring på nogle tablets.

3. Blåt lys filter

Dark mode er blevet ret normalt i den senere tid, og mange moderne skærme justerer automatisk deres lysstyrke afhængig af den omgivende belysning, men der er ikke noget filter for det søvnforstyrrende blå lys. E-bogslæsere bruger dog en frontbelysning med hvide til gule nuancer, der er bedre for dine øjne (og dit søvnmønster) sammenlignet med telefoner og tablets.

4. Prisvenlige og bekvemme

E-bogslæsere er typisk mindre, lettere og har tykkere kanter, så du lettere kan holde komfortabelt om dem, når du læser. De er også betydeligt billigere - de dyreste e-bogslæsere (som 3G versionen af Kindle Oasis eller Kobo Forma) koster det samme som en budget tablet. Du får muligvis mere smæk for skillingen med en multifunktionel maskine, men du skal også indfinde dig med begrænset batterilevetid og en lysere skærm, der ikke er optimal at læse e-bøger på.

Amazon Kindles

Amazon Kindle Oasis (2019) (Image credit: Amazon)

Hvis penge ikke er nogen forhindring, og du vil have den mest luksuriøse læseoplevelse, en digital e-bogslæser kan give dig, så bliver det ikke meget bedre end Amazons Kindle Oasis fra 2019.

Den nye model er lettere end sin forgænger, og dens IPX8 vandsikre vurdering betyder, at den kan håndtere en ulyksalig tur i badet eller poolen. Bagbelysningen kan blive justeret fra hvide til varmere gule nuancer for at reducere overanstrengelse af øjnene, og den kan endda indstilles til at blive varmere på et bestemt klokkeslæt ved for eksempel sengetid.

En højkvalitetsskærm på 7-tommer med E Ink teknologi, der får ordene til at stå skarpt og tydeligt, pryder maskinen, og en rille på den ene side af aluminiumsrammen gør det komfortabelt at holde den i en hånd.

Knapperne i bunden er lette at nå med tommelfingeren, og hvis enheden vendes på hovedet, vendes siderne automatisk, så du kan bruge den med venstre hånd.

Med understøttelse af WhisperSync kan du genoptage læsningen på en anden Kindle enhed eller med Kindle appen, der hvor du stoppede sidst - det kræver dog, at begge enheder er på samme Wi-Fi netværk.

Med 8GB hukommelse, og mulighed for 32GB, er der rigeligt med plads til dit digitale bibliotek. Basismodellen har Wi-Fi, men du kan også få en model med 4G, så du kan downloade e-bøger fra Kindle Storen, uanset hvor du er.

Det her er e-bogslæseren med alt, du kunne tænke dig, men den koster også derefter.

Læs den fulde anmeldelse: Amazon Kindle Oasis

Amazon Kindle Paperwhite (Image credit: Amazon)

Før i tiden havde Amazon en Kindle model, der hed Voyage, men den er blevet skrottet. I stedet er nogle af funktionerne fra Voyage blevet tilføjet til Kindle Paperwhite, hvilket gør den til både en af de bedste og billigste Kindles til dato.

Den seneste version er tyndere og lettere end den tidligere generation og har 8GB hukommelse på basismodellen, med muligheden for at få 32GB. Der er også modeller, der kan gå på Wi-Fi eller mobilt netværk.

6-tommer skærmen er en smuk HD skærm med 300ppi pixeltæthed, der får ordene til at stå skarpt på skærmen, selv i direkte sollys. Det indbyggede lys kan justeres fra hvide til varmere nuancer for at reducere anstrengelsen af øjnene, men du kan ikke programmere lyset til at ændre til nattelæsning, som man kan på Oasis.

Sammenlignet med Oasis' slanke kvalitetsdesign, er Paperwhites' ramme temmelig kedelig og føles plastikagtig i hånden, men den er bemærkelsesværdig funktionel, så længe du ikke skal bruge den med én hånd.

Den har, ligesom Oasis, en IPX8 vandtæt vurdering, så du behøver ikke være bekymret for at bruge den i nærheden af vand. Batterilevetiden er ikke helt lige så god som på den ældre model, men du skal nok få flere dage på en enkelt opladning med denne model af Paperwhite.

Læs den fulde anmeldelse: Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle 10 (2019) (Image credit: Amazon)

Det her er modellen til den prisbevidste. Den går for cirka 600 kr., men du får også, hvad du betaler for. Her er ingen fancy funktioner, og bagbelysningen har ikke noget filter til blåt lys. 6-tommer skærmen har ikke genskær, men det er ikke den skarpeste skærm (Kobos pendant slår faktisk Amazon i den henseende - se mere længere nede).

Skærmen er dog fin til at læse indendørs, batteriet kan holde nogle uger, og du får op til 8GB hukommelse. Den er dog ikke vandtæt, så pas på, hvis du tager den med til poolen eller på stranden.

På trods af at være en basal e-bogslæser, kommer den med Bluetooth, så du kan forbinde et par trådløse høretelefoner og tilslutte din Audible bruger, hvis du foretrækker at lytte til bøger.

Brugerfladen er simple, men intuitiv, og gør det let at læse digitale bøger og magasiner. Den er også tynd og let, så den gør det godt som et transportabelt bibliotek.

Læs den fulde anmeldelse: Amazon Kindle

Kobo e-bogslæsere

Kobo Libra H2O (Image credit: TechRadar)

Mens traditionelle e-bogslæsere (som Kindle Paperwhite ovenfor og Kobo Nia og Clara HD nedenfor) er de mest prisvenlige e-bogslæsere, du kan få, er de ukomfortable at bruge med én hånd. Af den grund er det asymmetriske design, Kindle Oasis var pioner for, ved at blive mere populært. Kobo introducerede Libra H2O sent i 2019 som et billigere alternativ til både dens Amazon modstykke såvel som den større Kobo Forma.

Men det er ikke kun det billigere prisskilt, der gør den til et tillokkende alternativ - den er også mere holdbar end sin dyrere storebror, og den kan prale af en forbedret brugerflade, der giver en bedre læseoplevelse end den, man får på en Kindle.

Med en 7-tommer skærm (sammenlignet med Formas 8-tommer) er den mindre end sin storebror, men det gør den også mere transportabel, og det er endda en hurtigere maskine. Med den seneste E Ink teknologi er Libra H2O lige så hurtig som Oasis, hvad enten du bladrer side, vælger ord at slå op i ordbogen eller indtaster et Wi-Fi kodeord.

Libra H2O har forbedret brugerfladen betydeligt - du kan nu swipe op fra bunden af skærmen eller trykke i midten af den, for at få en oversigt over dine e-bøger frem. Vi foretrak allerede Kobos brugerflade, og forbedringerne har kun gjort det mere strømlinet end den rodede UX på Kindles.

Takket være dens hårde plastikkrop, har Libra et grovere udseende end Forma-modellen, men det emmer stadig af kvalitet. Knapperne føles mere solide og nemmere at trykke ned, mens tænd knappen på bagsiden er let at finde, da den sidder lidt nedsunket. Når det er sagt, er knapperne på Oasis dog langt bedre ud af de tre.

Oasis' metalkrop giver et dyrere udseende og følelse, og har også et prisskilt derefter, men Libras pris og brugbarhed gør den let at anbefale - særligt fordi du med OverDrive kan låne bøger fra dit lokale bibliotek.

Læs den fulde anmeldelse: Kobo Libra H2O

Kobo Clara HD (Image credit: Kobo)

Kobos Clara HD e-bogslæser giver sin direkte konkurrent - Amazons Kindle Paperwhite - mere end gedigen modstand. Med en billigere pris formår Clara HD at udkonkurrere Amazons mest populære e-bogslæser på stort set alle områder, der betyder noget.

Det vigtigste er skærmen. Clara HDs 6-tommer frontbelyste skærm matcher Kindle på skarphed (begge er 300ppi), men integrerer et blålys filter, der bruger din tidszone til automatisk at ændre skærmens lysstyrke om natten, så du bliver udsat for mindre af det søvnforstyrrende blå lys. Skærmen sidder i en mere kompakt krop, der er lettere end Paperwhite, så den er nemmere at få plads til i tasken.

Bøgernes omslag og tekst indlæses med en højere DPI (dots per inch) på Clara HD end ældre Kobo e-bogslæsere. På Clara HD kan du også bladre hurtigt gennem siderne ved at holde fingeren i bunden af venstre hjørne. Det virker dog kun med KEPUB e-bøger, som er det format, bøger købt direkte fra Kobo bruger.

Skærmen reagerer hurtigere og mere præcist end det, vi er vant til at se på både Kindle og Kobo e-bogslæsere, så det er lettere at vælge ord, du vil slå op i ordbogen. Den har også trådløs OverDrive funktionalitet, så du kan let låne bøger fra dit lokale biblioteks e-bogs samling.

Med en batterilevetid på flere uger er Clara HD en maskine spækket til randen med funktioner og en skærm, der er i toppen af sin prisklasse.

Læs den fulde anmeldelse: Kobo Clara HD

Kobo Nia (Image credit: TechRadar)

3. Kobo Nia Den grundlæggende Kindle rival med en bedre skærm Specifikationer Skærmstørrelse: 6-tommer Skærmtype: Carta E Ink Hukommelse: 8GB Opløsning: 212ppi Vægt: 172g Front belyst: Ja Touchskærm: Ja Wi-Fi: Ja 3G: Nej Batterilevetid: Op til fire uger DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 790 kr. Læs mere hos Proshop.dk 799 kr. Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Bedre skærm end Amazon Kindle + Overkommelig pris Grunde til at lade være - Ingen vandsikring - Ingen Bluetooth

Nia blev annonceret i juli 2020 og er den seneste e-bogslæser fra Kobo, og også firmaets billigste maskine. Det er en e-bogslæser uden ekstra lir, der er en direkte konkurrent til den simple Amazon Kindle. Den er prissat en smule højere end Kindle, men du får også en lidt bedre 6-tommer skærm, der reagerer bedre end Amazon Kindles. Den har en opløsning på 1024x758 eller 212ppi (et trin op fra Kindles 167ppi).

Du får også en mere strømlinet brugerflade, der over de seneste år har fået en lind strøm af forbedringer. De nye funktioner der debuterede på Libra H2O, har også fundet vej til Nia.

Andre fordele, Nia har over Kindle, er bredere understøttelse af filformater (som alle Kobo'er) og tredjeparts integration med OverDrive, så man kan låne e-bøger fra biblioteket, Pocket til at læse på internettet og Dropbox til lagring i skyen. Du kan også importere fonts til Nia.

Fysisk minder Kindle og Nia om hinanden, men Kobo maskinen har en tekstureret bagside, der får e-bogslæseren til at ligge mere sikkert i hånden. Det er dog skuffende, at en enhed lanceret i 2020 ikke har USB-C opladning.

Her er heller ingen Bluetooth - noget ingen Kobo e-bogslæsere har, men selv den billigste Kindle model har.

Så hvis du ikke er solgt på tanken om at blive låst i Amazon økosystemet, er Nia en fremragende e-bogslæser til enhver, der er på et stramt budget. Nia har dog ikke et blå lys filter, så hvis du læser meget om natten, mener vi, at Kobo Clara HD er et bedre valg, hvis du har råd til det.

Læs den fulde anmeldelse: Kobo Nia

Kobo Forma

Forma er Kobos modsvar til Kindle Oasis, dog med en noget dyrere pris. Som Amazons model har Forma et asymmetrisk design, der skal forbedre komforten, når du holder den i en hånd. Forma har forsøgt at overgå Oasis, og muligvis retfærdiggøre dens dyrere pris, ved at gøre skærmen en tomme større, så den når op på 8-tommer i alt.

På trods af størrelsesforskellen har begge e-bogslæsere en lignende vægt, selvom Formas plastikkrop har tendens til at miste dens skinnende udseende over tid. Oasis' metalliske ydre føles mere holdbart, men det er også en smule glattere at holde om. Her er Formas gummi og teksturerede bagside lettere at holde om, og dens ekstra størrelse gør, at vægten føles mere jævnt fordelt.

Du kan holde Forma i enten din venstre eller højre hånd (eller endda i landskab), og skærmens orientering skifter automatisk efter et par sekunder. Det sker en smule langsommere end på Libra H2O, men det er også en nyere maskine.

Som det er normen med Kobo enheder i de senere år, kan Formas bagbelysning indstilles efter farve, så du kan vælge et orange skær fremfor det standard (og potentielt søvnforstyrrende) blå lys. Det kan endda indstilles til at ændre sig på bestemte tidspunkter.

Du kan kun få 8GB hukommelse på Forma, men det er stadig en fin maskine med en overlegen brugerflade, understøttelse af OverDrive, Dropbox integration og understøttelse af Pocket.

Læs den fulde anmeldelse: Kobo Forma

Andre alternativer

Mofibo Reader (Image credit: Mofibo)

Mofibo Reader Det danske alternativ, der dog er en temmelig dyr løsning Specifikationer Skærmstørrelse: 6-tommer Skærmtype: Carta E Ink Hukommelse: 8GB Opløsning: 212ppi Vægt: 195g Front belyst: Ja Touchskærm: Ja Wi-Fi: Ja Jackstick til hovedtelefoner: Ja 3G: Nej Batterilevetid: Cirka 4 uger Grunde til at købe + God skærm + Let at holde om Grunde til at lade være - Føles billig - Krav om Mofibo abonnement gør det til en dyr løsning

Mofibo er mest kendt for deres lydbøger, men de har også en e-bogslæser, der kan bruges til både e-bøger og lydbøger. Med Mofibo Reader er du dog låst til Mofibos bibliotek, og du er også afhængig af at have et aktivt abonnement hos Mofibo – prisen starter på 89 kr. om måneden, hvor du får 20 timers læsning om måneden. I skrivende stund kan du få e-bogslæseren til 500 kr., men du skal som sagt betale en løbende pris, for overhovedet at kunne bruge den.

Selve enheden er betydeligt større og mere klodset end andre modeller. Rammen om skærmen er tyk, og den hvide farve kan let blive tilsmudset. Skærmen er også sænket ned i rammen, i stedet for at flugte med den, hvilket giver en lidt billig fornemmelse. På trods af dens størrelse, er den dog ret let at holde om, så det er ikke ubehageligt at læse på den længere tid ad gangen.

Læseoplevelsen er da også ganske fin med skarp og tydelig tekst, og muligheden for at justere baggrundslyset, når det omgivende lys ikke er tilstrækkeligt. Der er et indbygget 3,5mm jackstick, så du også kan tilslutte dine høretelefoner og lytte til Mofibos sortiment af lydbøger – der er dog ikke Bluetooth.

Det er egentlig en fin e-bogslæser til en ok indledende pris, men den løbende betaling for et abonnement hos Mofibo, gør den unødigt dyr. Og du kan også godt glemme alt om at importere dine allerede købte bøger, da du er fastlåst til Mofibos brugerflade.

Onyx Boox Poke 3 (Image credit: Boox)

Onyx Boox Poke 3 Flot e-bogslæser der emmer af kvalitet Specifikationer Skærmstørrelse: 6-tommer Skærmtype: E Ink Carta Plus Hukommelse: 32GB Opløsning: 300ppi Vægt: 150g Front belyst: Ja Touchskærm: Ja Wi-Fi: Ja Bluetooth: Ja 3G: Nej Batterilevetid: Cirka 4 uger Grunde til at købe + Bruger Android 10 som styresystem + Sublim skærm + Rar at holde om Grunde til at lade være - Skærmen er lidt af en fingerprints magnet - En smule dyr

Hvis du ikke kan lide tanken om at være fastlåst til ét bestemt økosystem, kan du overveje Poke 3 fra Boox, der er ejet af det kinesiske firma Onyx. E-bogslæseren kører Android 10, der betyder, at du har mulighed for at downloade apps direkte ned på den – du kan for eksempel tilgå Mofibo, E-biblioteket, Saxo m.fl.

Skærmens opløsning er meget lig den, man får hos Clara HD og Forma, men det er et stykke flot hardware. Skærmen flugter med kanten, tænd-knappen er godt placeret og føles rar at trykke på, og der er præcis nok kant at holde om, uden du skal bekymre dig om at skygge for teksten på skærmen. Selve finishet på e-bogslæseren er dog lidt af en fingerprints magnet og kunne godt være mindre glat at holde om.

Prisen ligger omkring 1.800 kr., hvilket er en rimelig dyr pris, men vi har set den gå for 1.400 kr. på tilbud.

PocketBook Touch Lux (Image credit: PocketBook/Komplett)

PocketBook Touch Lux God pris, men giver også en billig fornemmelse Specifikationer Skærmstørrelse: 6-tommer Skærmtype: E Ink Hukommelse: 8GB (med micro-SD op til 32GB) Opløsning: 212ppi Vægt: 155g Front belyst: Ja Touchskærm: Ja Wi-Fi: Ja 3G: Nej Batterilevetid: Cirka 4 uger Grunde til at købe + Knapperne fungerer godt + God pris Grunde til at lade være - Forældet e-bogsbutik - Lidt billig fornemmelse

En anden mulighed for at undgå et lukket økosystem, er at købe en PocketBook Touch Lux. Den kører Linux som styresystem, og lader dig indlæse dine egne bøger, da den understøtter 17 bog formater. Med 8 GB intern hukommelse er der rigelig plads til dine bøger, og den har endda plads til et micro-SD kort på op til 32 GB.

Skærmen er selvfølgelig touch, men i bunden af enheden finder du 4 knapper, der er lidt atypisk for en e-bogslæser. Du kan bruge to af dem til at bladre med, men har også muligheden for bare at swipe på skærmen. Knapperne føles godt at trykke på, og det skader ikke, at de er der. Skærmen bruger E Ink Carta HD, der er den mest avancerede form for e-papir.

Den indbyggede e-boghandel føles dog en smule forældet, og internetbrowseren kan forbedres. Når det så er sagt, er det næppe browseren, man køber en maskine som den her for, så det er undskyldt.

Prisen er 799 kr. og den findes i forskellige farver. Det er betydeligt billigere end for eksempel Poke 3, men den føles altså også dét billigere at holde om.

Hvilken e-bogslæser skal jeg købe?

Om du skal vælge en Kindle, Kobo eller en tredje mulighed afhænger af, hvad du leder efter i en e-bogslæser. Både Amazon og Kobo har dyre modeller i Kindle Oasis og Kobo Forma, men også budgetvenlige modeller. Paperwhite og Clara HD er fremragende på deres egen måde, mens Kobo Libra H2O giver en god mellemvej.

Amazon har dog langt den største markedsandel, men Kobo enheder har en del fordele over deres direkte modstander. Og nogle af de andre muligheder, som Boox Poke 3, er også værd at overveje. Så hvilken skal man vælge?

Muligheden for at låne bøger

Alle e-bogslæsere fra Kobo har OverDrive indbygget, så du har mulighed for at låne e-bøger fra dit lokale bibliotek. Det giver selvsagt mulighed for at udvide biblioteket gevaldigt, uden det koster ekstra. Kindle maskinerne har også mulighed for at låne e-bøger, men for nuværende er det kun i USA.

Hvis du foretrækker at eje alle bøger, du læser, så har Kindle Store som regel en del flere titler, end man finder hos Kobo Store. Det skyldes primært Amazons selvpublicerende platform, men Kobos Super Points system gør, at du kan optjene point, du kan bruge på fremtidige køb (bemærk dog, at de point har en udløbsdato).

Med PocketBook og Poke 3 har du endnu større mulighed for at købe bøger, da du kan tilgå alverdens tjenester, fordi du kan downloade dem som apps.

Understøttelse af filformater

En anden ting at overveje, er hvilke filformater, e-bogslæseren understøtter. Kindle er en del mere begrænsede i deres understøttelse af filformater, og du skal bruge et program som Calibre til at konvertere .epub filer til et understøttet format.

Her er Kobo, PocketBook og Poke 3 langt mere fleksible, da de understøtter langt de fleste filformater - på nær Amazons egne .azw filer, selvfølgelig. Du kan læse PDF'er, tekst filer, tegneserier og grafiske noveller, bare for at nævne nogle få.

Fonts

På Kindle er der nogle specialdesignede fonts, Amazon selv har lavet, med Bookerly og Ember som de mest populære. Vi havde ikke brug for at tilføje ekstra, men du har muligheden, hvis du har lyst.

Det samme gør sig gældende på de andre e-bogslæsere, og her der ingen regler mod at importere flere muligheder - inklusive Amazons egne fonts som Bookerly. Du skal bare tilslutte din e-bogslæser til computeren, så kan du nemt overføre nye fonts.

Lydbøger

Kobo Store har et stort udvalg af lydbøger, men du kan ikke lytte til dem på nogen af firmaets e-bogslæsere - ikke engang den dyre Forma. Det skal du bruge Kopo appen på din smartphone eller tablet til.

Alle de seneste versioner af Kindle (Kindle 8. Gen, Kindle Oasis 8. og 9. Gen, Kindle Paperwhite 10. gen) har Bluetooth og understøttelse af Audible.

På Mofibo Reader er det oplagt også at bruge den til at lytte til lydbøger, da du alligevel er tvunget til at lave et Mofibo abonnement. Det bliver desværre ikke gennem Bluetooth, da maskinen ikke har den teknologi indbygget.

Ekstern understøttelse af apps

Goodreads er en god social platform for ivrige læsere, og siden Amazon opkøbte firmaet, har der været ukompliceret integration med Kindle enhederne. Det er en god og nem måde at holde styr på dit bibliotek. Desværre stopper integrationen med andre platformer på Kindle dog her.

På Kobo enheder kan du bruge OverDrive til at låne bøger på biblioteket, og der er også et samarbejde med Dropbox, så du kan overføre filer mellem din Kobo enhed og computer uden at skulle bruge et kabel. Kobo enheder understøtter også Pocket, der lader dig læse længere artikler på internettet, du har gemt til senere. Synkroniserer du din Kobo enhed med din Pocket bruger, kan du læse dem på e-bogslæseren.

Her har enhederne fra PocketBook og Boox en stor fordel, da de kører henholdsvis Linux og Android 10, så du kan downloade alskens forskellige apps. Det er smart, men du skal ikke forvente, at de kører dem lige så godt som din tablet - de er først og fremmest designet til at læse bøger og magasiner på (hvilket de også klarer godt).

Så, hvilken skal du købe?

Stort set alt andet end de ovennævnte punkter er en direkte konkurrence mellem alle mulighederne, så valget af e-bogslæser afhænger ultimativt af tre ting; om du vil kunne låne biblioteksbøger, hvilket filformat størstedelen af dit eksisterende bibliotek er, og om du vil være i stand til at lytte til lydbøger, når du ikke læser.

I sidste ende kan du dog ikke gå galt i byen med en Kindle eller Kobo, mens mulighederne fra Boox og PocketBook også er gode valg. Alle har de deres fordele og ulemper, der er værd at opveje over for hinanden.