I nogle hjem er en projektor en fantastisk løsning. Der er ingen tvivl om, at tv'er er ganske velegnet, når det kommer til at levere 4K HDR-indhold til en rimelig pris, men på samme tid kan de bedste projektorer give dig dobbelt så meget billede, med den samme opløsning, for kun lidt ekstra.

Uanset om du vil afspille Blu-ray-film på en stor hvid vægoverflade, maksimere spiloplevelsen eller se mobilbilleder på en overflade på over 100 tommer, bør en hjemmebiografprojektor være et indlysende valg.

Og selvom de fleste hjemmebiografentusiaster drømmer om at få ordentlig projektor, er det få, der tager skridt helt ud. De kan have den misforståelse, at installationsprocessen er vanskelig (det er det ikke), at vedligeholdelse er krævende (det er det ikke), og at de koster betydeligt mere end et tv (det gør de ikke).

Derfor vil vi gerne dræbe disse myter og vise dig vejen til en elegant projektor, der ikke koster spidsen af en jetjæger.

De bedste projektorer i 2020:

1. LG CineBeam HU80KSW 4K-projektor En 4K HDR-projektor der indeholder et helt nyt biografsystem. Low Stock 29.994 kr. Læs mere hos Proshop.dk En ægte alt-i-et-løsning 4K HDR-gengivelsen er mere end god Kræver eksterne højttalere for bedre lyd

Leder du efter en projektor fra øverste hylde? LG CineBeam HU80KSW tilbyder en krystalklar 4K HDR-gengivelse. Og dette alt-i-et-system er langt mere kompakt end et gennemsnitligt smart-tv. Farvepaletten er sandsynligvis lidt mere neutral, end de mest livlige projektorer har at tilbyde, men den samlede pakke og den gode kvalitet er svær at slå.

Alt fra højttalere til strømstik er integreret i selve projektoren, hvilket giver dig et pænt og godt designet produkt, som er utroligt nemt at flytte til andre steder i hjemmet. Selvom det har fysiske output til eksterne medieafspillere, kan LGs integrerede smart platform give dig streaming via de fleste apps.

Denne CineBeam-model kan prale af en imponerende 2500 lumen, og du skulle være i stand til at holde den kørende i 20.000 timer, før billedkvaliteten begynder at forringes. Med Harman Kardon-højttalere får du en grundlæggende lydkvalitet (selvom den slet ikke kan måle sig med en dedikeret soundbar).

Prisen er lige under 23.000 kroner, men det er den også værd.



2. BenQ TK850 En ekstremt lysstærk HDR-projektor Projektionssystem: DLP | Opløsning: 4K | Lysstyrke: 3000 lumen | Videoindgange: 2x HDMI, 1x SPDIF, 1x AUX In, 2x USB | Mål: 380 x 127 x 263 mm Understøtter 4K og HDR Ekstremt lysstærkt billede Ingen streaming apps Lidt blæserstøj

BenQ TK850 er en 4K-projektor beregnet til hjemmebrug med kraftig lyd, 300 lumen lysstyrke og et specielt fokus på sportsindhold.

Vi har allerede været omkring BenQ's projekter i positive vendinger, inklusive BenQ HT3550, der kom sidste år, men TK850 har en endnu bedre ydelse med enestående HDR, bevægelsesudjævning og kontrastforbedrende sportstilstand. Således er TK850 måske den bedste BenQ-projektor, vi nogensinde har prøvet, og især fordi den øger lysstyrken meget sammenlignet med HT3550 og også fordi den gør det muligt at justere højden på billedet.

Den høje lysstyrke på 3000 lumen gør TK850 godt, selv i dagslys, hvorfor den er bladnt vores favoritter. Desværre er der en del støj i mørke områder, og det er lidt skuffende, at den ikke er udstyret med flere streaming apps. Alligevel er TK850 en fremragende projektor til ethvert hjem.



3. Anker Nebula Capsule II (2019) En lille hjemmeprojektor af høj kvalitet Low Stock 5.044 kr. Læs mere hos Proshop.dk Integreret Android-TV HDMI-indgang i normal størrelse Lysstyrken kunne være bedre Netflix skal lægges ind manuelt

Nogle projektorer er tænkt som bærbare enheder, og få er bedre egnet til dette end Anker Nebula Capsule II Mini-projektoren.

Projektoren har omtrent samme størrelse og form som en cola-dåse, og ligner mere et batteri til audiovisuelt udstyr end en komplet projektor. Men udseendet kan snyde. Kapsel II er meget kompetent sin størrelse taget i betragtning. Den giver dig en 720p HD-opløsning og god lydafspilning. Det er en betydelig opgradering fra 2018-versionen af Anker Nebula Mars II, selvom den ikke kan konkurrere med de dyrere HDR-modeller i denne oversigt.

I betragtning af den beskedne størrelse blev vi imidlertid overrasket over at finde en HDMI-indgang i fuld størrelse såvel som en USB-indgang og en USB-C-indgang til opladning. Dette giver dig mulighed for at oplade projektoren, mens du er tilsluttet en streaming-enhed som eksempelvis Roku Express eller Amazon Fire TV Stick.

Her kan du også gøre brug af 3600 apps, som alle er integreret i Android TV smart platform. På grund af nogle certificeringsvanskeligheder med Netflix kan du imidlertid ikke få direkte adgang til verdens største tv-streamingtjeneste uden at oprette forbindelse til en ekstern enhed. Det er lidt ærgerligt.



4. Bedste lyd: Optoma UHZ65UST En super kraftig 4K/HDR projektor med imponerende lyd Projektionssystem: Laser | Opløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 3500 lumen | Videoindgange: HDMI x 3 | Mål: 576 x 383 x 130 mm 24.995 kr. Læs mere hos Proshop.dk Op til 120 tommer Glimrende lyd Forældet software Ingen 4K-streaming

Optoma UHZ65UST imponerer allerede på papiret: 4K / HDR-laserprojektion med ultra-kort kastafstand, indbygget lydkort og muligheden for 120 tommers projektion lyder meget lovende.

Selve projektionen er strålende med gode detalje og nok HDR-farve til at forsvare en opgradering fra en SDR-projektor. Samtidig leverer NuForce-soundbaren også et bredt lydbillede med masser af detaljer.

Vi kan dog ikke se bort fra, at UHZ65UST er meget dyr, med en pris på omkring 28.000 danske kroner i netbutikker, og det bliver endnu værre, da den ikke er så god til HD-materiale og fordi de indbyggede apps underligt nok kun leverer 1080p.

Det er også skuffende, at den er udstyret med en mobilversion af Android, ikke Android TV. (Heldigvis kan de to sidste problemer omgås ved tilslutning af en ekstern streaming-enhed).

Så dette er en fremragende projektor til dig, der kun vil se 4K Blu-ray-film, men hvis du vil gøre end det, skal du være forberedt på dens svagheder.



5. Optoma UHD51A (2018) En Alexa-kompatibel projektor som er fin til 4K Projektionssystem: DLP | Opløsning: 1920x1080 (x4) | Lysstyrke: 3500 lumen | Videoindgange: 2x HDMI (1x MHL) | Mål: 498 x 141 x 331 mm 9.464 kr. Læs mere hos Computersalg DK Stort og klart billede En sjælden 3D-mulighed Ingen keystone-korrektion Problemer med Alexa-indstillingerne

Indbygget stemmeassistent i en hjemmebiografprojektor lyder som overkill, men det er ikke desto mindre præcis hvad du får her. Men måske er det slet ikke så dumt igen. Du befinder dig i et mørklagt rum, hvor knapper og den slags ikke er let at få øje på. I stedet for at gribe efter en fjernbetjening, kan du nøjes med at sige "kør filmen!" og din en stemmeaktiverede projektor, der sandsynligvis er monteret i loftet eller langt over hovedhøjde reagerer prompte. Det er ganske smart.

Og selvom Alexa-funktionaliteten er lidt "sjov", fungerer Optoma UHD51A heldigvis også glimrende på alle andre måder. Til denne pris er det svært at finde en anden projektor, som kan levere denne billedkvalitet og disse funktioner med større præcision.

Optoma UHD51A repræsenterer et stort kvalitetsspring inden for 4K-projektion, hvis du har et stramt budget. Her får du noget, der passer godt ind i mindre værelser og til lettere tegnebøger.

Læs hele anmeldelsen: Optoma UHD51A