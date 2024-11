De bedste Black Friday tilbud på iPads 2024

Black Friday-tilbud på iPads dækker normalt hele Apples sortiment af tablets, men de mest imponerende tilbud er ofte i den lavere prisklasse. Vi håber, at basismodellen af iPad får store rabatter, hvilket vil gøre den til et godt køb for dem, der er på udkig efter en enkel eller familievenlig enhed. Desuden kan vi forestille os, at 11-tommer-modellen af iPad Air kan få nogle rabatter, hvilket vil gøre den til et oplagt valg for studerende takket være dens kraftige M2-chip.

Hvad angår de dyrere iPads - 13-tommer Air og begge iPad Pro-modeller - forventer vi, at der måske kommer enkelte slagtilbud og ellers mere moderate rabatter, fordi de er så nye og eftertragtede, at Apple ikke behøver at sælge dem billigere lige nu.

Selv med rabatter vil de dyrere iPads ikke være billige, men hvis du ønsker at købe en til professionelt arbejde eller kreativitet (eller bare vil have det bedste af det bedste), er Black Friday sandsynligvis din bedste chance for at spare stort.