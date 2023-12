Julegavetips til PlayStation 5-spillere: Tilbehør og spil til alle PS5-spillere

Kender du en PS5-gamer? Her er nogle julegaveidéer, som vi tror vil være et hit.

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det er tid til at bestille alle dine gaver, før det er for sent! Hvis du leder efter gaver til en ivrig PS5-gamer, har vi nogle gaveidéer, som vi tror, vil være et stort hit juleaften.

Nedenfor har vi samlet billigt og smart tilbehør til PlayStation 5, herunder spilcontrollere, headsets, stativer og meget mere. Vi har også inkluderet købslinks til nogle af de mest populære spil på platformen lige nu. Du kan finde dem i bunden af artiklen. Så rul videre for at få vores julegavetips til PS5-gamere!

Julegavetips til PS5-gamers

PlayStation 5: Standard Edition | 4.586:- hos Salgsbutikken

Hvis den person, du har i tankerne, ikke ejer selve spilkonsollen endnu, og du har et virkelig stort budget til julegaver, så er dette den billigste pris i Danmark lige nu.

Multifunktionelt stand med køling til PS5 | 351:- hos Fruugo

Denne smarte stander har plads til dine spil, dine høretelefoner, og den kan oplade to spilcontrollere. Og så er der selvfølgelig plads til din PS5, som bliver afkølet af standens indbyggede blæsere!

PlayStation 5 DualSense Wireless Controller | 482:- hos CompuMail

En ekstra DualSense-controller er måske et af de mest almindelige tilbehør, man kan købe til en PlayStation 5, da den giver flere spillere mulighed for at spille sammen. Du kan bestille en fra CompuMail til en god pris lige nu.

Sony Pulse 3D Wireless Headset | 643:- hos Compumail

Hvis du vil have det officielle headset til PlayStation 5-konsollen med førsteklasses lyd og mikrofoner, kan du bestille dette Sony headset i kamouflage-design til en god pris.

PlayStation 5 HD Camera | 349:- hos AVCables

Hvis du kender en PS5-gamer, som gerne vil kunne livestreame sit gameplay, er det officielle Sony HD-webcam et sikkert valg. Du kan bestille det hos AV-Cables til en god pris.

SSD 1TB til PlayStation 5 | 1.589:- hos CompuMail

Denne SSD er den officielle løsning til PlayStation 5-konsoller, og den har en stor kapacitet på 1 TB, som holder i meget lang tid. Det er en perfekt julegave til enhver PS5-gamer, der har brug for mere lagerplads.

Razer PS5 Quick Charging Stand | 325:- hos ComputerSalg

Denne slanke og stilfulde opladerstander fra Razer er velegnet til Dual Sense-controllere og er en smart måde at sikre, at dine gaming-controllere altid er opladet og klar til brug. Fås i farverne hvid, sort og pink.

Populære spil til PlayStation 5: