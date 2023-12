Julegavetips til køkkenentusiaster: Køkkenmaskiner til under 1.000 kr.

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det er tid til at bestille alle dine gaver, hvis du vil være sikker på, at de kommer frem til tiden. Mange forhandlere tilbyder nogle gode rabatter op til jul, og vi hos TechRadar tjekker sortimentet hver dag for at finde de bedste tilbud.

Nedenfor finder du nogle virkeligt lækre køkkenmaskiner, som kunne være perfekte gaver til enhver ivrig hjemmekok. Der findes masser af gode køkkenmaskiner derude, men det er umuligt for os at fremhæve dem alle., så her får du bare et udvalg at de gode at vælge imellem.

Julegavetips til hjemmekokken

Russell Hobbs Slowcooker | 543:- hos ComputerSalg

Deenne slowcooker fra Russell Hobbs er til dig, der skal lave store portioner. Med plads til 6 liter, kan du lave op til 8 portioner i gryden. Så er der både til at mætte alle sultne munde, og lidt ekstra til fryseren.

Philips Airfryer 3000 Series (4,1L) | 939:- 892:- hos Amazon

Hold på smagen og spar på fedtet: denne 4,1 liter airfryer med Rapid Air-teknologi giver dig 7 forudindstillinger, Touchskræm og 13-i-1 tilberedningsfunktioner. Vigtigst af alt - du får op til 90 % mindre fedt i maden med denne arifryer. Du kan downloade NutriU-appen og finde hundredvis af velsmagende opskrifter til hverdagen.

Philips Blender 7000 Series | 937:- hos CompuMail

Denne Philips-blender er helt i top med en kraftig effekt på 1500 W, som kan blende næsten alt. Den har smoothie-funktion, suppefunktion, saucefunktion, nøddesmørfunktion og endda en funktion til selvrensning. Bom, så er julen reddet!