Gemini AI kører med i Google Maps

Google Maps ruller en række nye AI-drevne funktioner ud, som skal gøre det lettere for brugerne at navigere, finde parkering og opdage nye steder. Det er godt nyt til de to milliarder brugere globalt som allerede bruger Google Maps til navigation og til at finde nye oplevelser. Men nu tilføjer Google altså endnu flere smarte løsninger.

Den opdaterede Google Maps inkluderer forbedringer af eksisterende funktioner, såsom Immersive View, samt helt nye måder at planlægge og optimere ture på. Disse opgraderinger vil især gavne brugere, der søger praktiske løsninger til daglig transport eller inspiration til nye oplevelser.

Nye AI-funktioner i Google Maps

Google introducerer nu muligheden for at undersøge ruter med Immersive View, en funktion der giver brugerne en animeret 3D-visualisering af deres rute. Med Immersive View kan du analysere din vej på forhånd og identificere elementer som parkeringspladser, cykelstier og potentielt problematiske vejforløb, der kan have betydning for din tur.

Opdag nye steder langs din rute er en anden spændende tilføjelse. Brugere kan nu trække en menu frem, når de planlægger deres rute, for at få forslag til restauranter, cafeer og attraktioner i nærheden. Dette gør det nemt at planlægge et hurtigt stop ved interessante steder, som du ellers måske ville gå glip af.

En tredje forbedring er fokuseret på parkering. At finde en god parkeringsplads kan være frustrerende, især i travle områder. Med den nye funktion viser Google Maps forslag til parkeringspladser ved ankomst, inklusive detaljer om, hvordan du bedst når frem til en koncert, restaurant eller anden destination. Når bilen er parkeret, kan du nemt skifte navigationstilstand fra bil til fodgænger, og funktioner som Live View og Street View kan hjælpe dig videre til fods.

Nye funktioner

