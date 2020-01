De bedste TV i 2020: Her er de bedste TV du kan købe netop nu

Velkommen til vores liste over De Bedste TV i 2020: Dette er TechRadars guide til køb af TV samt de bedste modeller du kan hænge i stuen i 2020.

Vi får det samme spørgsmål igen og igen. Hvilket TV er det bedste på markedet. Hvert år kommer nye modeller til, som er en anelse bedre end forgængerne, så selv de bedste modeller er altid under konstant pres for at blive vippet af tronen. Dertil er skærme med høj opløsning og avanceret billedbehandling blevet normen, så det er sværere end nogensinde at skille de gode TV fra de dårlige.

Heldigvis er det gode nyheder for dig: der er masser af muligheder for at få et godt TV og når du i forvejen vælger blandt de bedste, er det svært at gå galt i byen.

Men det bedste TV er ikke blot det med de bedste specifikationer eller mest blærede design: det afhænger nemlig også af dit personlige behov. Du kommer til at bruge mange timer foran skærmen - og kommer nok også til at ofre mange penge på den – så det er vigtigt at vælge den model, som passer bedst til dit hjem.

Er du forvirret, kan du trygt læse videre. Vi vil guide dig til de bedste TV på markedet og hjælpe dig med at sortere de dårlige paneler fra de gode 4K-fladskærme, som vil passe til den 4K Blu-ray-afspiller, som du har kigget på.

Vores guide vil forhåbentlig spare dig mange timers research og gennemlæsning af specifikationsark – vi har gjort arbejdet for dig.

Da denne liste indeholder de bedste modeller fra alle kategorier, kan du også med fordel kigge på vores liste over de bedste 4K-TV, hvis du kun er ude efter et TV med Ultra HD-opløsning. Husk endelig også at kigge forbi vores Black Friday-side, hvor vi opdaterer dig om de bedste tilbud fra Black Friday og Cyber Monday.

Dette er unægteligt et glimrende spørgsmål. Som med al anden teknologi, bliver TV støt og roligt bedre og bedre hele tiden – hvilket betyder, ja, hvis du venter et år, får du uden tvivl et større og bedre TV til færre penge.

Når det er sagt, har der de seneste par år også været en klar tendens, hvor producenterne har presset på for at understøtte nye standarder, herunder Ultra HD, Wide Colour Gamut og HDR.

Størstedelen af smart-Tv-producenterne understøtter i dag disse funktioner, men i nogle tilfælde skal du huske at læse det med småt. Så længe dit næste TV undersøtter disse teknologien (det er altid godt at kigge efter et Ultra HD Premium-certifikat), skulle du ikke gå helt galt i byen og ærgre dig få måneder efter, når den nye generation lander.

Vil du gerne fremtidssikre dit næste køb i forhold til næste generation, gør du dog klogt i at sikre, at modellen understøtter den nye HDMI 2.1 standard, som især er vigtig for seriøse gamere: her får du adgang til 8K-opløsning med 60 billeder i sekunder, 4K med 120 samt en række nye gaming-funktioner, som vil være understøttet over HDMI.

Det er nogle fede nye funktioner, men med mindre du går meget op i gaming, er det ikke noget, som du bør spekulere for meget over nu.

Husk samtidig, at netop TV er en af de store prisbaskere under Black Friday, så det giver god mening at vente med at købe til november.

De bedste TV netop nu

Samsung Q90 QLED TV. Image Credit: Samsung.

1. Samsung Q90 QLED TV (2019)

Måske det bedste TV nogensinde!

Fremragende billedkvalitet

Imponerende HDR-ydelse

Bredere betragtningsvinkler

Omfattende smart platform

Attraktivt og velbygget design

Ingen Dolby Vision support

Ingen Dolby Atmos-højttalere

Sidste år vandt Samsung Q9FN adskillige priser for sine funktioner og billedkvalitet. Men det er nu blevet erstattet på vores liste med de bedste 4K-TV af Q90 QLED TV. Q9FN var ikke perfekt, og der var berettigede kritikpunkter i forhold til betragtningsvinkler og et lidt for aggressivt system til lysdæmpning, som gik ind og ødelagde detaljer i sorte områder.

Samsung har tydeligvis taget kritikken til sig og adresseret den i Q90. Den nye model har markant bedre betragtningsvinkler og kan konkurrere imod de bedste OLED TV, nu hvor ”local dimming” sikrer dyb sort uden at miste detaljer i skyggerne. Dertil er det nye Ultra Black Elite-filter intet mindre end en revolution, som håndterer lyset på imponerende vis.

Det er ikke helt forkert at sige, at Samsung Q90 er det mest imponernede QLED vi endnu har anmeldt, da det kombinerer et bredt udvalg af funktioner med banebrydende billedinnovationer. Som et resultat heraf, kan dette TV levere en ydelse, som er på fod med og ofte overgår de bedste OLED-TV.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q90 QLED TV

Image Credit: LG

2. LG C9 OLED Series (2019)

Det smarteste TV i verden?

55 tommer: LG OLED55C9 | 65 tommer: LG OLED65C9 | 77 tommer: LG OLED77C9

Dolby Vision og Atmos

AI-forbedret smart platform

Nydeligt design

Ikke lige så høj lysstyrke som LCD

Svagere højttalere sammenlignet med andre LG OLED

LG C9 OLED erstatter LG C8 fra sidste år og kæmper om topplaceringen imod Q90. Her er tale om en imponerende videreudvikling af Tv-producentens OLED technology. C9 kombinerer et stort udvalg af funktiner og formater – sammen med LGs fremragende webOS smart-platform – og er uden tvivl et af de bedste 4K-TV nogensinde.

Forskellen i forhold til sidste års model er ikke store, men tilføjelsen af 2- Generation af a9-processoren bedtyder, at billedkvaliteten er helt i top. Selvom lysstyrken ikke er helt lige så høj som på et LCD-TV, gør den dybe sort en kæmpe forskel på dynamikken i billeden. Det er samtidig i stand til at vise levende og smukke farver, for slet ikke at nævne den imponerende detaljegrad, som ægte 4K-indhold kan byde på. Der findes dyrere LG-modeller i serien: eksempelvis W9 og E9, selvom du her primært betaler for bedre lyd og en anden formfaktor og design. Er du på udkig efter et OLED TV i år – eller for den sags skyld et hvilket som helst TV – som yder godt til prisen, bør du overveje C9.

Læs hele anmeldelsen: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

Samsung Q900R QLED TV. Image Credit: Samsung.

3. Samsung Q900R QLED TV (2018)

Et 8K LCD-LED TV til historiebøgerne

65 tommer: Samsung QE65Q900RATXXU | 75 tommer: Samsung QE75Q900RATXXU | 85 tommer: Samsung QE85Q900RATXXU

8K-billeder ser fabelagtige ud

Imponerende lysstyrke og farver

Banebrydende opskalering

Dyrt som forventet

Er dette den 8K-skærm du har ventet på? Fordi der endnu er forholdsvis lidt 4K-indhold på markedet, kan vi godt forstå, hvis du tænker, at Samsung er lige lovligt hurtig ude af starthullerne med denne model. Men dette er stadig verdens første ægte 8K-TV og selv det er let at forholde sig kritisk til Samsung Q900R, så markerer det også en ny æra inden for TV-billedkvalitet.

De ægte 8K-billeder er betagende og ligner til forveksling den virkelige verden – bare bedre. Men endnu vigtigere er det, når vi tænker på manglen på ægte 8K-indhold i den nærmeste fremtid, at 85Q900R formår at få nutidens lavere opløsninger til at se bedre ud end nogensinde før.

Om 8K så vil have samme effekt på mindre skærme, står stadig hen i det uvisse, men hvis du har plads og råd, er Q900R et blik ind i fremtiden, som er værd at investere i. Prisen er langt fra budget-venlig men det her er indtil videre også en éner.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q900R 8K QLED TV

(Image credit: Sony)

4. Sony Bravia A9G OLED

A9G Master Series er et af de bedste OLED-TV

65 tommer: Sony Bravia 65A9G | 55 tommer: Sony Bravia 55A9G

Top klasse opskalering

Acoustic Surface+ lyd

Lean back design

Ingen Freeview Play eller HDR10+

Arvtageren til sidste års A9F OLED skuffer ikke og mester til fulde opskalering af både SD og HD-billeder, så de ser fantastisk detaljerede ud på A9Gs 4K-skærm, imens OLED-panelet samtidig imponerende med sine levende farver og kontrastniveau.

Sonys egen Acoustic Surface+ Audio-teknologi betyder, at du får en lyd, som vibrerer ud fra selve panelet og giver dig en omsluttende lyd, som ikke er begrænset til nedadrettede drivere; her er tale om et tokanalsystem, modsat forrige models 3.2 kanaler.

Du får Dolby Vision og Dolby Atmos, men her er ingen HDR10+-understøttelse, hvilket kan være et problem afhængig af hvilke streaming-tjenester og kilder du benytter. A9G er dog IMAX Enhanced-certificeret, til de der er til en ægte biografoplevelse og lydformater af høj kvalitet. TV’et fås i 55, 65 og 77 tommer. Priserne starter tæt på de 20.000 kroner.

Læs hele anmeldelsen: Sony A9G Master Series OLED

(Image credit: Panasonic)

5. Panasonic GZ2000 4K OLED TV

Et smukt OLED-TV med specialddesignet panel og imponerende lyd

55 tommer: Panasonic TX-55GZ2000 | 65 tommer: Panasonic TX-65GZ2000

Bred HDR-understøttelse

Specialdesignet OLED-panel

Fremragende lyd

Dårlig app support

Ingen HDMI 2.1

Panasonic GZ2000 fortjener sin plads i toppen af vores liste med de bedste TV i 2019 takket være sit specialdesignede panel, som højner billedkvaliteten i forhold til de (allerede imponerende) GZ1500 og GZ1000-modeller.

Panasonic skiller sig ud med dedikeret HDR-support og GZ2000 understøtter samme HDR10, HDR10+, Dolby Vision og HLG-formater, som ses i den billige mellemklasseserie GX800 LED, hvilke betyder, at du er helgarderet og altid får den bedste billedkvalitet.

De tætte bånd til Hollywoods farveeksperter skinner også igennem, idet GZ2000 benyttes af produktionsstudier i Nordamerika – selvom disse ikke forhandles i USA.

Det er dog lydsystemet, som virkelig får GZ2000 til at skille sig ud. Med 140W-højttalere, fordelt imellem opadrettede og nedadrettede drivere samt en indbygget soundbar, er dette nok det tætteste du kommer biograflyd uden at investere i et eksternt lydsystem.

Uden tvivl et af årets bedste TV, hvis du er klar til at ofre tæt på 30.000 kroner for 55 tommer.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic GZ2000 TV

(Image credit: LG)

6. LG E9 OLED

Et betagende glasagtigt OLED-TV

55 tommer: LG OLED55E9 | 65 tommer: LG OLED65E9

Betagende design

Dynamiske levende billeder

Bluetooth til hovedtelefoner kan drille

Ingen HDR10+

LG E9 OLED skiller sig særligt ud på sit design. Den slanke glasskærm er sluppet for de besværlige ben og kanten omkring selve skærmen – resultatet er betagende. LGs nye a9 2. generation processor er på hårdt arbejde og sikrer skarpe detaljer og flydende bevægelser hele vejen igennem. Du får naturligvis også den dybe sorte og levende farver, som vi forventer fra en OLED-skærm. Vi savner lidt den integrerede soundbar fra E7 – både E8 og E9 har i stedet fået tyndere indbyggede højttalere – men har stadig 4.2 kanaler og Dolby Atmos-support, som giver et dynamisk lydbillede, der overgår de fleste TV.

Når alt er sagt og gjort, er det svært at retfærdiggøre E9 i forhold til C9, idet du får samme billedbehandling, samme fremragende smart TV-platform, webOS – nu med Alexa-integration og et opgraderet menusystem for lettere navigation. Men hvis du have et OLED-tv, som ser lige så lækkert ud, som det billede og lyd det kan producere, så er E9 en nydelig tilføjelse til din stue.

Læs hele anmeldelsen: LG OLED E9

(Image credit: Philips)

7. Philips OLED 803

Smukke Ambilight-farver og et lige så smut OLED-panel

55 tommer: Philips 55OLED803 | 65 tommer: Philips 65OLED803

Brillierer i både HD og 4K

Ambilight på tre sider

Ingen Freeview Play

Android TV

Philips OLED 803 er et smukt OLED-TV, hvis du kan se igennem fingre med små problemer. Det primære trækplaster er Philips anden generation af P5-processoren, som har dobbelt så mange kræfter, som den der sidder i forgængeren til 803. Resultatet er imponerende, når en Perfect Natural Reality-funktion tweaker kontrast, lysstyrke og opløsning, for hele tiden at give dig det bedste billede.

Nogle gange er effekten af P5-chippen subtil, især med live billeder, men det gier TV’et noget ekstra, når det kommer til SDR 4K eller HD. DU får desuden Philips helt unikke AMbiligt-teknologi, som smider farverne fra skærmen op på væggen bag TV’et.

Teknisk set er 803 kun det næstbedste i OLED-serien fra Philips, efter OLED 903+, men den eneste virkelig forskel er, at sidstnævnte har en indbygget soundbar fra Bowers & Wilkins – det forbedrer ganske vist lyden, men du kommer også til at betale en del mere for det. Du kan derfor med fordel holde dig til 803, hvis du allerede har et lydsystem.

Der er desværre noget input lag, så dette TV er ikke det bedst egnede til gaming, ligesom andre TV på denne liste – og Android TV-brugerfladen fungerer ikke optimalt. 803 er dog stadigvæk et af de mest interessante OLED-TV som Philips indtil videre har produceret og den lavere pris i forhold til 903+ har sikret det en plads på denne liste.

Læs hele anmeldelsen: Philips OLED 803

