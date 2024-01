Bedste fitness-ur 2024: 12 af de bedste uret til træning lige nu

Included in this guide:

Leder du efter et nyt træningsur? Her er vores aktuelle favoritter.

Er du på udkig efter det bedste fitnessur og vil vide, hvilket der er det bedste lige nu? Så er du kommet til det rette sted, for her finder du vores opdaterede topliste over de bedste løbeure med alle de nyeste modeller, der er bedst i test lige nu. Der er en bred vifte af løbeure med forskellige funktioner, størrelser og frem for alt priser. Vi forsøger at holde en god variation i toplisten, så der er noget til alle behov og budgetter.

I dag er det nærmest utænkeligt at træne, uden et træningsur. Disse fitness-hjælpere er efterhånden så smarte, at de kan være en stor hjælp på vej til den perfekte form. De viser ikke bare, hvordan du klarede dagens træning i forhold til i går: De kan også (med tilhørende apps) hjælpe dig med at optimere din træning, så du får mest muligt ud af træningen og kommer hurtigere i mål. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilket træningsur du køber.

Vi har testet alle de træningsure, du finder på denne topliste, og kigget på ting som byggekvalitet, batterilevetid, målenøjagtighed, funktioner og meget mere. Derefter sammenligner vi dette med urets pris, før vi til sidst rangerer det på vores topliste over de bedste løbeure. Toplisten opdateres jævnligt med de nyeste bedst-i-test-modeller, og lige nu finder du modeller fra kendte mærker som Garmin, Polar og mange flere.

Bedste træningsur 2024 - Toplisten

TESTVINDER: Garmin Fenix 7 - bedst i test Garmin Forerunner 955 Solar - bedste ur til løbere Garmin Vivoactive 4 - bedste design Garmin Instinct 2 - bedste batterilevetid Coros Pace 2 - bedste billige alternativ Garmin Forerunner 945 - bedste løbeur til hobbybrug Garmin Forerunner 255S Music - bedste triatlon-ur i mellemklassen Polar Vantage V2 - bedste løbeur til lav pris Polar Pacer Pro - bedste data og indsigt Polar Grit X - bedste ur til offroad-træning Garmin Enduro 2 - bedste ur til langdistanceløbere Apple Watch 9 - bedste hverdgsur til træning

Velkommen til vores topliste, hvor vi giver dig et hurtigt overblik over de tre bedste fitnessure lige nu. Her får du et kig på designet, en kort beskrivelse af, hvorfor vi kan lide uret, den vigtige bedømmelse, og hvor du kan købe det. Scroll længere ned for at læse mere om detaljerne i hvert fitnessur.

Bedste træningsur 2024 - Bedst i test

Hvis dit budget rækker, er Garmin Fenix 7 det bedste løbeur, der findes lige nu. (Image credit: Future)

Garmin Fenix 7 er langt det bedste fitnessur lige nu, hvis du har budgettet til det. Det er et ur fyldt med avancerede træningsværktøjer, der er gode til både motionister og eliteløbere. Du får nogle nye værktøjer; f.eks. en måler, der holder styr på din energi i realtid, så du kan justere dit trænings niveau med din energi. Dette er Garmins første Fenix-ur med både knapper og touchscreen, hvilket gør navigationen endnu lettere.

Det har kun en memory-in-pixel-skærm, hvilket ikke er så godt som en AMOLED-skærm, men det bidrager til en længere batterilevetid for uret. Det er også godt til alle former for sport, ikke kun løb, og har profiler til aktiviteter som cykling, vandring, klatring og meget mere.

Læs hele testen af Garmin Fenix 7

Hvis du løber meget, er Garmin Forerunner 955 Solar det bedste valg. (Image credit: Matt Evans)

Garmin Forerunner 955 er det bedste af Garmins løbefokuserede smartwatches og er det bedste af det bedste, hvis du vil have gode sporingsfunktioner til løb og anden motion. Andre foretrækker måske mere multisport-fokuserede premium-alternativer som Fenix 7 eller specialure som Enduro, men for alle andre, fra hverdagsmotionister til seriøse løbere, bør dette ur have alt, hvad du har brug for, og lidt til.

Både GPS'en og pulsmåleren var meget præcise i vores test, og vi roste også urets nye funktioner til træningsparathed og kropsbatteri, kort i fuld farve og op til 20 dages batterilevetid. Hvis du er løber, vil du elske dette ur, men selvom det har et stærkt fokus på løb, betyder det ikke, at det ikke kan spore andre sportsgrene. Men hvis du ikke løber så meget, vil du sandsynligvis være lige så glad for et mere generelt Garmin-ur.

Læs hele anmeldelsen af Garmin Forerunner 955 Solar

Garmin Vivoactive 4 er et løbeur med masser af funktioner og et stilfuldt design. (Image credit: Garmin)

Garmin Vivoactive 4 er et smartwatch og et løbeur på samme tid - med et stilfuldt design. Det er det første Garmin-ur, der fokuserer på design, og det bringer det på niveau med Apple Watch og nogle Android-ure. Det har de sædvanlige funktioner som GPS, pulsmåler, træningstilstande og understøttelse af musik direkte fra uret.

Batteriet holder i fire til fem dage eller 18 timer med GPS aktiveret. Det har et pænt design med en urkasse i rustfrit stål og en gummirem, der er nem at udskifte. Du får også masser af urskiver og apps at vælge imellem via Garmin Connect-appen.

Læs hele anmeldelsen af Garmin Vivoactive 4