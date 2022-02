Anmeldelse: Garmin Fenix 7

Fenix ​​​​7 er Garmins mest avancerede multisportsur til dato, og dets nye træningsværktøjer er omhyggeligt designet til at gøre dem tilgængelige for en bredere række af atleter. Statistik som udholdenhed og træningsbelastning præsenteres på en måde, der er let at forstå og tydeligt viser effekten af ​​denne uges træningspas på din kondition på længere sigt. Den nye touchskærm er en rigtig god til at navigere gennem menuer, selvom fans af Fenix-seriens fem-knaps navigation kan vælge at deaktivere den og holde sig til det, de er vant til. Batterilevetiden har fået et stort løft uden at tilføje ekstra vægt, og kortlægningsværktøjerne er blevet væsentligt forbedret. Det eneste iøjnefaldende fravær er en mikrofon til at bruge telefonens stemmeassistent og modtage opkald, men det ser vi forhåbentligvis i en fremtidig Fenix ​​​​7 Plus-udgave.

Fenix ​​​​7 er Garmins mest avancerede multisportsur til dato, og dets nye træningsværktøjer er omhyggeligt designet til at gøre dem tilgængelige for en bredere række af atleter. Statistik som udholdenhed og træningsbelastning præsenteres på en måde, der er let at forstå og tydeligt viser effekten af ​​denne uges træningspas på din kondition på længere sigt. Den nye touchskærm er en rigtig god til at navigere gennem menuer, selvom fans af Fenix-seriens fem-knaps navigation kan vælge at deaktivere den og holde sig til det, de er vant til. Batterilevetiden har fået et stort løft uden at tilføje ekstra vægt, og kortlægningsværktøjerne er blevet væsentligt forbedret. Det eneste iøjnefaldende fravær er en mikrofon til at bruge telefonens stemmeassistent og modtage opkald, men det ser vi forhåbentligvis i en fremtidig Fenix ​​​​7 Plus-udgave.

Anmeldelsen på to minutter

Garmin Fenix 7 er designet til alle, der holder af at motionere og gerne vil presse sig selv til at nå nye højder - uanset om det er et cykelløb, et halvmaraton, et Ironman eller et anstrengende CrossFit-løb. Fenix 7 går dog ikke ud fra, at du allerede har en komplet træningsplan fastlagt og ved præcis, hvordan du balancerer træning og restitution - det giver dig værktøjer til at hjælpe dig med at forstå dit nuværende konditionsniveau, sætte et realistisk mål og træne i en måde, der hjælper dig med at opnå det.

Det indeholder de samme avancerede sporings- og træningsværktøjer, som gjorde Fenix 6 til det bedste multisportsur i 2019, men det introducerer også nogle nye funktioner, der gør det hele mere tilgængeligt for nye brugere.

Den mest oplagte opgradering her er introduktionen af en berøringsskærm. Uret har stadig de fem fysiske knapper fra tidligere Fenix-ure (inklusive en nyligt forbedret startknap), men skærmen er en stor hjælp til at panorere over kort. Den er dog blevet omhyggeligt implementeret; skærmen er som standard låst under træning for at forhindre utilsigtede tastetryk, og Fenix-purister kan vælge at deaktivere berøringsfunktionen helt, hvis de foretrækker det.

Skærmen er stadig en MIP-variant frem for AMOLED som Garmin Epix eller Venu 2. Den er let at aflæse i det meste lys, men mangler kontrast, og brugen af et blåt frem for hvidt baggrundslys gør, at farverne nogle gange føles uklare. Det er dog en del af det, der gør Fenix 7 så økonomisk med strømforbruget. Dette er et ur, der kan holde i flere uger under de rigtige forhold, og selv ikke-solar versioner tilbyder en imponerende lang levetid

Garmin Fenix 7 fås i tre størrelser og fås i standard-, Solar- og Sapphire Solar-udgaver. (Image credit: Future)

På softwaresiden er der en ny udholdenhedsmåler i realtid, der viser, hvordan din energi falder under træning, så du kan justere din indsats derefter. Det er første gang, det har været muligt at se ændringer i udholdenhed i et diagram, som du kan aflæse med et hurtigt blik.

Der er også en ny konkurrenceprediktor på skærmen, der estimerer, hvordan dit nuværende træningsregime vil påvirke dine tider i 5k, 10k og halvmaratonløb. Disse data var allerede tilgængelige i Garmin Connect-appen, men det nye diagram på håndleddet viser dig, hvordan dine tider trender - og forhåbentlig falder - takket være din indsats.

Hvis du allerede er tilfreds med din Fenix 6, vil vi ikke anbefale dig at skynde dig ud for at opgradere med det samme, men Fenix 7 er spækket med gennemtænkte nye funktioner og funktioner, der virkelig gør en forskel i din træningshverdag.

Pris og lancering

Kan bestilles nu

Dyrere end Fenix 6

Garmin Fenix 7-serien blev lanceret den 18. januar 2022 og kan købes direkte fra Garmin. Priserne starter ved 5.499 kr. for standardversionen, mens den dyreste variant Fenix 7X Sapphire Solar koster 9.299 kr.

Det er en markant stigning fra Fenix 6, som havde en startpris på omkring 4.500 kr., da det blev lanceret i 2019. Det er dog meget billigere end generation to af premium-uret Garmin Epix, som blev lanceret samme dag med en startpris på 7.799 kr.

Garmin Fenix 7 har en smallere rem end tidligere versioner (Image credit: Future)

Design

Berøringsskærm og fysiske knapper

Ingen vægtøgning

Premium materialer

Fenix 7 fås i tre størrelser (42 mm, 47 mm og 51 mm), med standard, Solar og Sapphire Solar varianter:

Garmin Fenix 7-modeller 42 mm 47 mm 51 mm Fenix 7S Fenix 7 Fenix 7X Fenix 7S Solar Fenix 7 Solar Fenix 7X Solar Fenix 7S Solar Sapphire Fenix 7 Solar Sapphire Fenix 7S Solar Sapphire

Vi testede Sapphire Solar-udgaven i størrelsen 47 mm, som er det første ur, der kombinerer fordelene ved dets sollys-høstende Power Glass med hård krystal.

Vores tekstkopi havde et grafitgrå titanium-etui og et sort silikonebånd, men andre farver er tilgængelige. Silikoneremmen er et godt valg til sport og er nem at rengøre, men du kan også vælge et ur med en ekstra læder- eller vævet rem til hverdagsbrug.

Uret bruger Garmins QuickFit-remme, som tages af urkassen ved at trykke ned på en plastikclips. De er ekstremt nemme at udskifte, men kan ikke erstattes med de gamle remme, der har et lidt anderledes design.

Fenix 7 Sapphire Solar vejer 73 gram med silikoneremmen og 50 gram uden. Det er næsten nøjagtigt det samme som Fenix 6 Solar, der vejer 72 gram med sin rem og 49 gram uden. Det er imponerende, at Garmin har formået at holde vægten konsistent samtidig med, at batteritiden er øget markant og forbedret skærmteknologien.

Uret har samme sæt knapper som Fenix 6, men tilføjer en berøringsskærm. (Image credit: Future)

Interfacet til Fenix 7 vil være genkendeligt for Fenix 6-brugere og består af fem fysiske knapper sammen med en berøringsskærm, der låser automatisk under aktivitetssporing for at undgå utilsigtet pause eller afbrydelse af aktiviteter. Hvis du foretrækker kun at bruge knapperne, kan du vælge at deaktivere berøringsskærmen helt. Det er også muligt at slukke den om natten for at undgå utilsigtet tryk om natten, men det oplevede vi ikke vi var et problem.

I stedet for at udstyre Fenix 7 med en AMOLED-skærm som Venu 2- og Epix-urene, har Garmin valgt i stedet en transflekterende MIP-skærm. Det er et fornuftigt valg, der hjælper med at spare batterilevetid, selvom den ikke er så lys, som vi måske havde ønsket.

Det er let at læse under de fleste lysforhold, men vi syntes, det havde en lidt dårlig kontrast sammenlignet med ure som Garmin Instinct Solar (vist nedenfor), og vi havde ofte brug for at bruge baggrundsbelysningen. Det faktum, at dette lys er blåt frem for hvidt, betyder, at farverne på skærmen nogle gange kan se uklare ud; især røde og lilla nuancer.

Garmin Fenix 7 (højre) har mærkbart lavere skærmkontrast end Instinct Solar (venstre). (Image credit: Future)

Når det kommer til opladning, bruger Fenix 7 det samme proprietære USB-kabel som alle andre Garmin-ure, der er udgivet i de seneste år. Dette kan være skuffende for alle, der håbede på kontaktløs opladning denne gang, men kablet er nemt at bruge og sidder sikkert fast på bagsiden af uret.

Fenix 7 er vandtæt ned til 100 meters dybde, hvilket gør det velegnet til svømning i pool og åbent vand, plus aktiviteter som kajaksejlads, windsurfing og stand-up paddleboard (som alle har deres egne træningstilstande på uret ), men til dykning vil du have et specialiseret svømmeur som Garmin Descent Mk2.

(Image credit: Future)

Batterlevetid

Den største model holder i op til fem uger

Tilpasselige batteribesparende indstillinger

Solar og Sapphire Solar-versioner tilgængelige

Batterilevetiden har altid været et af salgsargumenterne for Garmins sportsure, og Fenix 7-serien leverer virkelig. Først er det dog vigtigt at bemærke, at batterilevetiden for hvert ur i serien vil afhænge af størrelsen på dets batteri, om det har en solcelle og størrelsen på den celle.

Fenix 7 Sapphire Solar, som vi testede, er udstyret med Garmins Power Glass, som høster energi hele dagen for at holde urets batteri opladet. Du skal stadig oplade uret nogle gange, men solcellen forlænger batteriets levetid betragteligt.

Præcis hvor ofte du skal oplade den afhænger af, hvordan du bruger det, og hvilke sensorer du vælger at aktivere. Dette er de tal, som Garmin selv har givet for netop denne model:

Garmin Fenix 7 Sapphire Solar - anslået batterilevetid Läge Batterilevetid (med solar) Smartwatch Op til 22 dage Batterisparetilstand Op til 173 dage Alle satellitsystemer Op til 48 timer Alla satellitsystemer og multiband Op til 26 timer Alla satellitsystemer og musik Op til 10 timer Maximalt batteri med GPS Op til 289 timer GPS i expeditionstilstand Op til 74 dage

Alle disse tal er en kæmpe opgradering af den tilsvarende Fenix 6 Solar og ydelsen under testene viste sig at være endnu bedre. Selvom vi regelmæssigt bruger baggrundsbelysningen, sporer i gennemsnit én træning om dagen med GPS og holder natlig SpO2-overvågning aktiveret, fortsatte uret med at køre i tre uger, før det skulle oplades med kablet.

Vi havde også mulighed for at prøve Garmin Fenix 7S-modellen uden solcelle, og på trods af at den havde den mindste batterikapacitet i rækken, havde den stadig 56 % af sin opladning efter en uges brug. Det overstiger kun Garmins anslåede batterilevetid på 11 dage i smartwatch-tilstand.

Det er nu nemmere at se det resterende batteriniveau; En af vores største klager med Fenix 6 Solar var, at du kun kunne se det resterende batteri målt i dage, men Fenix 7 giver dig også mulighed for at tjekke procentdelen. Det er en lille, men velkommen detalje.

Du kan slå den generelle batterisparetilstand til eller fra direkte på uret, eller foretage mere specifikke justeringer gennem Garmin Connect-mobilappen ved at vælge, hvilke sporingsfunktioner du vil have aktiveret.

Du kan justere batteriindstillingerne på selve uret eller i Garmin Connect-appen. (Image credit: Future)

Smartwatch-funktioner

Fremragende GPS-navigationsværktøjer

Plads til at gemme musik og Garmin Pay

Ingen mikrofon til håndfri opkald

Garmin Fenix 7 har alle de sensorer, du kan forvente af et smartwatch i topklasse, inklusive virksomhedens seneste Elevate 4 optiske pulsmåler, højdemåler, kompas, SpO2-sensor og temperatursensor.

SpO2-overvågning kan køres kontinuerligt, natten over eller kun efter anmodning ved stikprøvekontrol. Garmin Fenix 6 modtog for nylig en firmwareopdatering, der advarer dig, hvis du rører ved dit håndled for meget, mens uret tager en SpO2-aflæsning, og det er en funktion, som du også finder i Fenix 7.

Fenix 7 har imponerende kortlægningsværktøjer, som er ideelle til hverdagsnavigation såvel som under træning. (Image credit: Future)

Når det kommer til ture, er GPS-sporing og kortlægning på Fenix 7 fremragende. Uret registrerede vores på forhånd opmålte 5 km testrute indenfor 50 meter, hvilket gør det til det mest præcise løbeur, vi har testet indtil videre.

Fenix 7 udmærker sig også til hverdagsnavigation og fjerner behovet for at have mobilen foran og tydeligt synlig et ukendt sted, hvor den kan blive stjålet. Fenix 7 kan endda fremhæve interessante steder for dig, såsom butikker og caféer. Det er gennemtænkt og forbedrer virkelig Fenix 7 som et ur til hverdagsbrug frem for bare sport.

Hvis du tidligere ville have et sæt kort til dit Garmin-ur, skulle du betale for dem og downloade dem via Garmin Connect-appen. Sådan er det ikke længere. Fenix 7 Sapphire-udgaverne kommer med et komplet sæt forudinstallerede kort, hvilket er yderst nyttigt, og brugere af standardmodellerne kan downloade deres foretrukne pakker direkte gennem uret med deres nye Map Manager.

Berøringsskærmen gør det meget nemmere at panorere over kort sammenlignet med at bruge knapperne, selvom MiP-skærmen ikke opdaterer så hurtigt som en AMOLED-skærm, hvilket resulterer i mindre jævn rulning, og det blåtonede baggrundslys gør tingene ikke altid lige så nemme at skelne, som vi havde ønsket.

Garmin Connect ruteplanlæggeren kan oprette en målt rute, som du kan følge med sving-for-sving-instruktioner på Fenix 7. (Image credit: Future)

Hvis du er træt af dine sædvanlige løbe-, cykel- eller vandreruter, kan du bruge ruteplanlægningsværktøjet til at oprette nye ruter i Garmin Connect; vælg blot et startsted, en afstand og en overordnet retning (nord, syd, øst eller vest), og appen genererer en passende rute på få sekunder. Du kan derefter synkronisere ruten til din Fenix 7, hvilket giver dig sving-for-sving-anvisninger, mens du er undervejs.

Du får også Garmins ekstremt nyttige TracBack-funktion, som lader dig markere dit udgangspunkt og så dirigerer dig tilbage dertil, når du er klar til at afslutte din gåtur, cykeltur eller joggetur. Den er ideel til lejligheder, hvor du vil ud på et lille eventyr, men er du ude at vandre eller orientere dig, bør du altid have et papirkort og kompas for at være helt sikker; urets multibands GPS er fremragende, men ingen enhed er ufejlbarlig.

Søvnovervågning er også imponerende og registrerer nøjagtige ændringer mellem søvn og vågenhed, som sportsure ofte ikke kan skelne. Hver morgen får du en søvnscore sammen med nogle tips til, hvordan du får en bedre nattesøvn. Disse data vil også indgå i statistikker såsom dit kropsbatteri, som viser, hvordan du balancerer arbejde og restitution.

Der er også lagerplads til musik (Sapphire-versionerne af uret giver dig mere plads til at gemme kort og numre), og du kan bruge Fenix 7 til at lytte til sange, podcasts og lydbøger via din mobils standard medieafspiller.

Når du rejser, kan du bruge Garmin Pay til at foretage kontaktløse betalinger i butikker og betale for offentlig transport mange steder. Det er dog ikke alle banker og steder, der understøtter dette endnu.

En funktion, der mangler i Fenix 7, er mikrofonen, der er inkluderet i den nyligt udgivne Garmin Venu 2 Plus, som giver dig mulighed for at modtage opkald og bruge telefonens stemmeassistent direkte fra håndleddet. Det er en yderst nyttig funktion at have til din rådighed under træningen, og vi krydser fingre for, at Garmin kan introducere den senere i en Garmin Fenix 7 Plus.

Fitnessfunktioner

Et af de mest præcise GPS-ure, vi har testet

Udholdenhedssporing i realtid for at hjælpe med tempoet

Vejledning om træningsbelastning for at balancere hvile og arbejde

Fenix 7's opgraderede træningsværktøj hjælper dig med at balancere arbejde og restitution og gør det abstrakte koncept med træningsbelastning let at forstå. Det er stadig et ur, der er skræddersyet til seriøse atleter, men Garmins avancerede funktioner er nu mere tilgængelige selv for dem, der lige er startet og ønsker at tage deres træning til det næste niveau.

Måske er det bedste eksempel på dette udholdenhedsværktøjet i realtid, der viser, hvor meget brændstof du har i tanken under din træning. Dette vil hjælpe dig med at undgå at løbe tør for brændstof og gøre det nemmere for dig at vurdere, hvornår det er tid til at vende hjem under en løbetur.

Det er et praktisk supplement, der er ekstremt nemt at bruge og præcist afspejler dit energiniveau baseret på din træningsbelastning. Under løb på trætte ben drænede vores udholdenhed meget hurtigere, end da vi var helt udhvilede, og vi kunne tilpasse vores træningstempo derefter.

Fenix 7 viser, hvordan din træning påvirker dine estimerede konkurrencetider. (Image credit: Future)

Urets pulsmåler er ekstremt responsiv, hvilket gør det til et fremragende ur til højintensiv intervaltræning (som nu er tilgængelig som træningsprofil). En farvet bjælke øverst på urets skærm viser din aktuelle pulstræningszone, så du kan øge din indsats, når du vil op på næste niveau og se effekterne med det samme.

Når din aktivitet er afsluttet, vil Garmin Connect-appen afsløre, hvordan din udholdenhed faldt – og om din indsats matchede dit potentiale. Det er endnu en nyttig indsigt, der fortæller, om du presser dig selv hårdt nok eller holder dig tilbage, når du begynder at blive træt.

Garmin Connect-appen gør det nemt at styre din træningsbelastning og holde øje med din trænings effekt på din kondition. (Image credit: Future)

Et andet nyt motivationsværktøj er konkurrenceprædiktoren, som bruger din nuværende præstation til at estimere, hvor lang tid det vil tage dig at gennemføre løb som 5k, 10k, halvmaraton og marathon baseret på din nuværende kondition. Det er kun et skøn, men en graf, der viser, hvordan din estimerede tid ændrer sig baseret på din træning, kan virkelig være motiverende. Alt er tilgængeligt lige på dit håndled, så du behøver ikke grave i Garmin Connect-appen for at finde det.

I vores test var Garmins forudsagte konkurrencetider omtrent korrekte (måske lige lidt for optimistiske), og de ændrede sig hurtigt som svar på den seneste præstation. Vi satte os for at slå vores estimerede 5k tid, og selvom vi ikke nåede det helt, satte uret et hårdere mål for os som svar.

Den supernøjagtige GPS-sporing på Fenix ​​7 er ekstremt nyttig for tempo, og du kan tjekke dine tider i Garmin Connect-appen til træning. (Image credit: Future)

Du kan se din træningsbelastning i løbet af en syv-dages periode med et hurtigt blik på urskiven og med råd til, om du skal øge intensiteten, tage det lidt roligere eller blive, hvor du er for at opnå optimale resultater.

Fenix 7 er dog ikke bare et løbeur - det har også et imponerende sæt værktøjer til cyklister og kan tilsluttes virksomhedens serie af cykelsensorer og lygter. Garmin har for nylig udvidet sit udvalg af cykeltilstande og tager faktorer som hældning og terræn i betragtning, når du beregner din indsats.

Kortlægning for cyklister er særligt imponerende. Uret kortlægger ikke kun en rute for dig, men giver dig også mulighed for at undgå betalingsveje, smalle stier, uasfalterede veje og større motorveje, så du kan tilpasse din tur, så den passer til din cykel, dine præferencer og dit personlige niveau. Detaljer som dissse viser virkelig, at dette er et ur udviklet af folk med en ægte passion for deres sport, og som ønsker at gøre det tilgængeligt for et bredere publikum af brugere.

Uret kan også registrere stigninger automatisk; dens ClimbPro-funktion identificerer, hvornår du har startet en stigning og giver dig information om hældning, distance og højdestigning for hele strækningen, så du kan justere din indsats og undgå at gå for hårdt ud eller holde for meget tilbage.

Tilhørende app

Alle data præsenteres og forklares tydeligt

Masser af værktøjer inklusive støtte til ekstra værktøjer

Personlige træningssessioner og -planer

Som alle Garmin-ure synkroniseres Fenix 7 med Garmin Connect-appen til iOS og Android. Det er nemt at tilslutte uret, og uret synkroniserer automatisk data, når du gennemfører en træning eller åbner appen.

Hvis du opgraderer fra en ældre Garmin-enhed, vil alle data blive flettet problemfrit, men hvis du vælger en træning, kan du se, hvilken enhed der har sporet den.

Garmin Connect er en af de bedst udviklede fitness-apps og giver dig meget mere information ved hånden end for eksempel Huawei Health eller endda den officielle Coros-app. Alle dine seneste statistikker (såsom puls, træning, søvn og menstruationscyklus) vises på et centralt dashboard, som du kan tilpasse, som du vil. Vil du ikke se dit skridttæller? Bare stryg den til højre, og den forsvinder.

Garmin Connect-appen præsenterer daglig og ugentlig dataindsigt i et brugerdefinerbart dashboard. (Image credit: Future)

Hvis du klikker på en af disse statistikker, kan du gennemgå dataene mere detaljeret, og hver graf og tabel er ledsaget af et infopanel, der forklarer præcis, hvad informationen betyder, og hvordan du kan bruge den. Appen giver også forslag, hvor det er relevant, så du kan forbedre dine træningsvaner.

Hvis du åbner appens hovedmenu, finder du en enorm mængde ekstra værktøjer, som alle er specielt designet med atleter i tankerne. For eksempel er der understøttelse af sporing af eksternt gear, så du kan holde styr på, hvor længe du har brugt dine forskellige par løbesko og nemmere ved, hvornår det er tid til at udskifte dem. Du kan også tilføje nødkontakter, der bliver advaret, hvis Fenix 7 registrerer en ulykke.

Du kan også oprette forbindelse til andre Garmin-brugere, selvom de fleste brugere vælger at bruge appens Strava-kompatibilitet i stedet for.

Efter en træning kan du gå ind i detaljerede statistikker om din præstation og din krops respons. (Image credit: Future)

Der er tilpasselige træningsplaner til løbere og cyklister, som sætter træning op til at gennemføre i løbet af ugen, og som justeres baseret på din præstation, plus forskellige instruktørledede træningssessioner i Peloton-stil. Alt er gratis, og intet tyder på, at Garmin planlægger at implementere et abonnement i Fitbit Premium-stil for at give adgang til det.

Du kan downloade tredjepartsapps, nye urskiver og ekstra data (vises på skærmen under træning) gennem en anden app kaldet Garmin Connect IQ.

Der er ikke et kæmpe udvalg af apps at downloade, men mange af de tilgængelige apps er skabt af passionerede Garmin-brugere og opfylder behovene hos mange brugere – såsom de uofficielle Parkrun-apps, der viser din personlige kode, så du ikke skal bære med sig på en nøglering eller et armbånd. Der findes også apps til populære tjenester som Komoot-kortlægningsværktøjet, som især er værdsat af løbere og cyklister.

Først testet i januar 2022.

Køb det hvis...

Du vil sætte en ny personlig rekord

Garmin Fenix-serien har altid tilbudt nogle af de bedste træningsværktøjer, men de nye tilføjelser, som Fenix 7 tilbyder, gør det nemmere at balancere hvile og restitution og hjælper dig med at se de langsigtede fordele ved den indsats, du lægger for dagen.

Du vil udforske

Til lange campingture vil den fremragende batterilevetid holde uret kørende i dagevis selv ved regelmæssig brug af urets navigationsværktøj. Dens multiband-GPS er ekstremt nøjagtigt, og urets sving-for-sving-navigation og TracBack-funktioner gør det nemt at prøve ukendte ruter eller bare gå på opdagelse.

Du vil have et holdbart ur

Fenix 7 er bygget til at holde, og den nye Sapphire Solar version betyder, at du ikke længere skal vælge mellem maksimal batterilevetid og holdbarhed. Du kan også føle dig sikker på, at Garmin vil fortsætte med at understøtte det med firmwareopdateringer i mange år fremover (Fenix 6 modtog en større opdatering, dagen før Fenix 7 blev lanceret).

Køb det ikke, hvis...

Du er weekend-atlet

Fenix 7 er en fornøjelse at bruge, men det vil være reel overkill for hverdags-løbere, -cyklister og -fitnessgængere. Andre ure i Garmin-serien, herunder basismodellen Forerunner 55 og allround-uret Venu 2 Plus, er et bedre valg, hvis du ikke planlægger at tage din træning til næste niveau.

Du er glad for dit Fenix 6

Fenix 6 har fulgt med tiden og modtog en større firmwareopdatering dagen før lanceringen af Fenix 7, som opdaterede træningsprofiler og træningsalgoritmer. Fenix 7 er et avanceret premium-ur, og hvis du er tilfreds med det, du får ud af dit eksisterende urs træningsværktøj, er det svært at retfærdiggøre merudgiften.