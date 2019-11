De 10 bedste billige aktivitetsure 2019: få hjælp til et sundere liv

Aktivitetsmålere, der startede som ydmyge skridttællere, har udviklet sig til smarte sportsarmbånd, som er blevet solide og spændende træningspartnere.

Nu kan også de mere avancerede fitnessarmbånd, der tilbyder søvnanalyse og pulsovervågning, købes til under 600-700 kroner, og vi har udarbejdet en liste over de bedste af dem.

Antal trin, kalorieforbrug, puls, løbedistance og søvnanalyse er blandt funktionerne i den nye generation af fitness-armbånd. Kendetegnende for dem er, at de kan hjælpe dig i gang med en sundere livsstil, og at de efterhånden er ganske overkommelige i pris.

1. Huawei Band 3 Pro

Både stil og substans til en rimelig pris

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja | Batterilevetid: 14 dages standby | Kompatibel med: Android/iOS

God batterilevetid

God farveskærm

GPS kan være ret langsom

Ingen "åndedræt"-funktion

Arvtageren til Huawei Band 2 Pro er Huawei Band 3 Pro. Det er i øjeblikket det bedste billige fitness-armbånd du kan købe, men har alligevel nogle fantastiske funktioner prisen taget i betragtning.

Band 3 Pro har indbygget GPS, det er vandtæt (hvilket betyder, at du kan svømme med det) og der er en 0,95-tommer farveskærm, som viser dig alle nødvendige data på håndleddet.

Vi oplevede at pulsmåleren var ganske præcis, og imens GPS’en kunne være hurtigere, var den ligeledes ganske præcis. Leder du som førstegangskøber efter en overkommelig model, er dette et glimrende sted at starte.

Læs hele anmeldelsen: Huawei Band 3 Pro

2. Fitbit Inspire HR

Inspirerer dig til at komme op af sofaen

Skærm: OLED | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batterilevetid: 5 dages standby | Kompatibel med: Android/iOS

Pænt design

Tracker mange aktiviteter

Mangler svømme tracking

Har ikke Fitbit Pay

Fitbit Inspire HR er et af selskabets nyeste modeller, og et bedre alternativ end de mere enkle modeller fra Fitbit.

Prisen er ganske overkommelig, til trods for at det har masser af funktioner, herunder pulsmåling, aktivitetsmåling, søvnsporing og vejledning til vejrtrækning. Dertil får du GPS, men kun via telefonen.

Andre højdepunkter er den gode batterilevetid på omkring fem dage og et strømlinet pænt design. Det er også vandtæt, men kan ikke spore svømning.

Kort sagt er dette et utrolig godt valg, så længe du kan leve uden tracking, når du svømmer, synes det er ok at have telefonen med dig og ikke søger noget, der minder om et smartwatch. Vil du have det, må du betale mere for en anden model.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Inspire HR

3. Honor Band 4

Som Fitbit, men billigere

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Vandafvisende | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Nej | Batterilevetid: Omkring en uge | Kompatibel: Android/iOS

God OLED-skærm med overflade af glas

Lav pris

Ingen GPS overhovedet

Dårlige meddelelser

Band 4 overtager pladsen efter Honor Band 3 og er et godt bud, hvis du vil spare lidt penge på dit første aktivitetsarmbånd.

Det er meget billigere end flere modeller på listen, og selvom det hverken har GPS eller et godt meddelelsessystem, er det godt til at tracke din aktivitet hvis du løber engang imellem og har dertil en smuk OLED-skærm.

Skærmen er lille, men det er hele pointen med Honor Band 4, som i sig selv er en lille pakke med en lav pris. Det er ikke noget for alle, men måske det rette for dig.

Læs hele anmeldelsen: Honor Band 4

4. Garmin Vivofit 4

God skærm – og et batteri der holder et år

Kompatibel med: : iOS og Android | Skærm: 8-farvet memory-in-pixel farveskærm | Tykkelse: 9,4 mm | Batteri: 1 år | Opladning: 2 x SR43 udskiftelig | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

1 års batteri

Farveskærm

Ikke GPS eller pulsmåler

Uinspirerende design

Nøgleordene for Vivofit 4 er "altid-on"-funktionen og farvedisplayet, der er synligt også i sollys. Dette er bemærkelsesværdigt nok muligt, uden at det går ud over den 1-årige batteritid. Grundlæggende informationer om antal skridt, afstand, kalorieforbrug og søvn er inkluderet – sammen med Move IQ-systemet, der registrer dit bevægelsesmønster.

Takket være Garmin Connect-appen kan du også tilpasse skærmen, så du indstiller timere og alarmer direkte fra håndleddet. Endelig er Vivofit 4 også 20 procent billigere end Vivofit 3s lanceringspris fra 2015. Selvfølgelig går du glip af funktioner som pulsmåler og GPS, men det er forståeligt, fordi prisen er så lav...

Læs hele anmeldelsen: Garmin Vivofit 4

5. Amazfit Bip

Ligner et smartwatch men er mere en aktivitetsmåler

Skærm: Ja, sort/hvid | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Nej | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja | Batterilevetid: 1 måned | Kompatibel med: Android/iOS

Lækkert design

Fremragende app

Automatisk pause fungerer ikke

Bøvlet brugerflade

Denne model ligner mere end smartwatch end de andre på listen, men fordi den kører med sin egen software, der fokuserer stort på fitness, har vi alligevel valgt at inkludere den på listen.

Designet på Amazfit Bip er hentet fra Apple Watch (vi kan lige så godt være ærlige) og det er poppet med funktioner, herunder GPS, en præcis pulsmåler, multi-sport tracking, søvn-tracking og VO2 Max funktion.

Hvis du er på udkig efter en måler, som mere ligner et ur, er det Bip, du skal gå efter. Det er let på armen og har desuden en skærm, der altid er tændt, samt et batteri der holder en hel måned afhængig af brug.

Det lyder alt sammen godt, og det er da svært at se noget galt ved Amazfit Bip. Desværre kan den ikke fås på alle markeder endnu, så du kan måske få svært ved at støve et eksemplar op.

Læs hele anmeldelsen: Amazfit Bip

6. Moov Now

Et fitness-armbånd skabt til dig

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LED | Størrelse: Ikke oplyst | Batteri: 6 måneder | Opladning: Kabel | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Nøjagtig måling

Lang batterilevetid

Intet display

Pulsmåler koster ekstra

Moov Now er et af de bedste sportsarmbånd takket være dets accelerometer, som også bruges i navigationssystemer. Som følge heraf kan det ikke alene registrere daglige trin, kalorier og lignende, men også andre bevægelser. Det betyder, at du får "personligt" træningsfeedback.

Moov Nu kan måle løbe- og svømmedistancer samt fitnessfunktioner, så du kan bruge det som en virtuel, personlig træner, der ved præcis, hvad du laver og kan fortælle dig, hvordan du kan forbedre dig. Det er vandtæt, men batteriet skal udskiftes efter cirka seks måneder.

Læs hele anmeldelsen: Moov Now

7. Samsung Galaxy Fit e

Det første rimelige aktivitetsur fra Samsung

Skærm: OLED | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Nej | Batterilevetid: 7 dages standby | Kompatibel med: Android/iOS

Lav pris

Præcis aktivitetsmåling

Du får brug for to apps

Batterilevetiden kan variere

Samsung har ikke tidligere lavet aktivitetsure i denne prisklasse, og med tanke på, at Galaxy Fit e er deres første forsøg, er det endt med en ganske fornuftig placering på vores liste. DU får ikke indbygget GPS, men får til gengæld en række andre funktioner, som pulsmåling, et vandtæt design og en god batterilevetid på omkring en uge.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Fit e

8. Xiaomi Mi Band 3

Der er meget at være vild med her – især prisen!

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: OLED | Tykkelse: 10,5 mm | Batteri: 20+ dage | Opladningsmetode: Kabel | IP: stænktæt | Tilslutning: Bluetooth

Eneståede batterilevetid

Billigere end alternativerne

Tracking er ikke den bedste

Ingen integreret GPS

Prisen på Xiaomi Mi Band 3 er vanvittig lav og det er et af de billigste fitnessarmbånd, vi har på vores liste. Det tilbyder en vanvittig batterilevetid på en måned, alt efter hvor meget du bruger det, naturligvis.

Xiaomi har formået at inkludere en masse fitnessbaseret teknologi, herunder pulsmåler, som vi fandt meget nøjagtig.

Der er dog ikke mulighed for at bruge GPS, så det er ikke det bedste fitnessarmbånd til løb.

Det er måske ikke det mest attraktive fitnessarmbånd, du kan få fat i, men med det tynde design kan du nemt se se alle dine statistikker på dit håndled, og du kan downloade en brugbar app til din telefon, hvis du vil se yderligere data.

Læs hele anmeldelsen: Xiaomi Mi Band 3

9. Fitbit Flex 2

En enkel, men god mulighed

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LED | Tykkelse: 6,8 mm | Batteri: 5 dage | Opladningsmetode: Kabel | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Automatisk tracking

Super app

Ordinær batterilevetid

Ingen skærm

Der er én grund til, at Fitbit er en af de største spillere på markedet – produkterne fungerer.

Og når det kommer til Fitbit Flex 2 fungerer det også. Det har masser af funktioner til en fornuftig pris.

Flex 2 har alle de faciliteter, du formentlig kender, f.eks. kalorie- og skridttæller (uret har indbygget bevægelsessensorer), men der er mere endnu. Du kan måle dit søvnmønster, og træner du eller bevæger dig, måler uret det helt automatisk. Synkroniseringen foregår trådløst til en app, og du får feedback og hjælp til dine fremskridt.

Flex 2 kan også bruges til svømning, fås i forskellige udgaver, og det bruger LED-lys og vibrationer til at informere dig om opkald og beskeder fra en tilsluttet smartphone. Det har en batterilevetid på fem dage.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Flex 2

10. Garmin Vivosmart 3

Meget "smart" for pengene

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: Sort/hvid | Tykkelse: 9,8 mm | Batteri: 5 dage | Opladningsmetode: | IP-rating: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Tæller reps

Automatisk aktivitetssporing

Ingen GPS

Dårlig tracking af opvågning

Garmin Vivosmart 4 er ganske vist kommet på gaden, men det betyder blot, at prisfaldet på Vivosmart 3 gør dette endnu mere egnet på vores liste over billige aktivitetsure.

Det er ikke den billigste model på listen, men det er en af de flotteste. Dertil får du allle dine data fint præsenteret på den lille skærm, herunder repetitioner. Du får ikke GPS og uret egner sig bedst til indendørs brug i et fitnesscenter, frem for til løb udendørs. Når det er sagt, er Garmin-appen en af de bedste på markedet og gør det nemt og enkelt at holde styr på din fremgang.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Vivosmart 3