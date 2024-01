Superdeal: Spar 2.000 kr. på løbeuret Garmin Fenix 7

Skal du i gang med træningen i det nye år? Så er dette det perfekte tidspunkt til at anskaffe sig et nyt træningsur. Især fordi du lige nu får et Garmin Fenix 7 med 2.000 kr. rabat. Det betyder, at i stedet for 5.449 kr. kan nøjes med at betale 3.449 kr. for uret. Vi har ikke set uret med så stor rabat.

Garmin Fenix 7 er langt det bedste fitnessur lige nu, hvis du har budgettet til det. Det er et ur fyldt med avancerede træningsværktøjer, der er gode til både motionister og eliteløbere. Du får nogle nye værktøjer; f.eks. en måler, der holder styr på din energi i realtid, så du kan justere dit trænings niveau med din energi. Dette er Garmins første Fenix-ur med både knapper og touchscreen, hvilket gør navigationen endnu lettere.

