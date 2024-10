OnePlus lancerer nyt styresystem - OxygenOS 15

OnePlus har netop præsenterer sit nyeste styresystem, OxygenOS 15, som bringer omfattende forbedringer med fokus på ydeevne, design og avancerede AI-funktioner. Ifølge OnePlus skal opdateringen, som blev lanceret 24. oktober kl. 18:00, tilbyde brugerne en hurtigere og mere intuitiv oplevelse.

Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark, forklarer, at udviklingen af OxygenOS 15 er sket i tæt dialog med virksomhedens brugerfællesskab. Målet har været at skabe et brugervenligt og innovativt system, der kombinerer AI-teknologi med et mere flydende og effektivt design.

Den åbne beta-version af OxygenOS 15 bliver tilgængelig for brugere af OnePlus 12 5G fra den 30. oktober.

Nye funktioner og muligheder i OxygenOS 15

Parallel Processing til jævne app-overgange

AI-funktioner til fotoforbedring (AI Detail Boost, AI Unblur, Reflection Eraser)

Intelligent Search og Circle to Search by Google

AI Notes og AI Reply til produktivitet og kommunikation

Opdateret visuelt design med Shimmering Effects og Gaussian Blur

Sikkerhedsfunktioner med Google Play Protect og tyverisikring

Hurtigere og mere stabil ydeevne med Parallel Processing

Med OxygenOS 15 indføres teknologien Parallel Processing, der sikrer jævne overgange mellem apps og en mere stabil brugeroplevelse, selv ved tung brug. Opgraderede animationsinteraktioner gør det muligt at navigere mellem mere end 20 apps uden at opleve forsinkelser. Den nye version af styresystemet fjerner samtidig unødvendige funktioner, hvilket giver mere lagerplads – en optimering, der reducerer systemlagerbehovet med op til 20 % sammenlignet med OxygenOS 14 på OnePlus 12.

OxygenOS 15 med masser af AI-funktioner (Image credit: OnePlus)

Avanceret AI til kreativitet og produktivitet

OxygenOS 15 bringer en række AI-funktioner, der er designet til at hjælpe brugerne i både kreative og daglige opgaver. AI Detail Boost kan forvandle billeder med lav opløsning til skarpe 4K-billeder med blot et enkelt klik. Desuden tilbyder AI Unblur en forbedring af slørede fotos, og funktionen Reflection Eraser fjerner refleksioner fra glas og skærpe billedkvaliteten.

I samarbejde med Googles Gemini-teknologi har OnePlus introduceret Intelligent Search, en funktion der gør det muligt at søge mere præcist i filer, noter og indstillinger. Funktionen Circle to Search by Google giver brugerne mulighed for hurtigt at finde tekst eller billeder på skærmen ved blot at tegne en cirkel, og Pass Scan gør det nemt at scanne boardingkort direkte fra kameraet eller fotoalbummet.

AI Notes tilbyder stemmestøtte og intelligent redigering, hvor brugerne kan omforme indhold, strukturere noter og lade AI transskribere tale til skrift. I tillæg til dette kan AI Reply nu foreslå svar baseret på konteksten i samtaler via chat-apps, hvilket gør kommunikationen hurtigere.

Nyt design og forbedret brugeroplevelse og sikkerhed

OxygenOS 15 har fået et nyt visuelt udtryk med opdaterede ikoner, nye opstartsanimationer og flere muligheder for brugerdefinerede hyldekort og fingeraftrykslås. Designet er præget af detaljer som Shimmering Effects og Gaussian Blur, der skal skabe en harmonisk oplevelse. OneTake-funktionen tilføjer en ny dimension ved oplåsning af telefonen, og med ’Del med iPhone’-funktionen kan brugere nu dele filer mellem OnePlus- og iPhone-enheder.

OnePlus integrerer i OxygenOS 15 en række sikkerhedsfunktioner, herunder Google Play Protect med live-trusselsovervågning og forbedret tyveribeskyttelse. Styresystemet låser enheden automatisk ved mistanke om tyveri og tilbyder fjernlåsningsfunktioner, herunder biometrisk verifikation til følsomme handlinger.