SodaStream lancerer ny elektrisk danskvandsmaskine - E-Terra

SodaStream har udvidet sin serie af danskvandsmaskiner med den nye E-Terra, en elektrisk maskine designet til at give brugerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige niveauer af kulsyreindhold ved et enkelt tryk. Denne opdaterede version af den populære Terra-model gør det nemt at tilpasse boblerne i vandet til personlige præferencer, uden behov for manuelle indstillinger.

E-Terra er en opgraderet elektrisk version af SodaStreams populære Terra danskvandsmaskine, hvor brugerne nu kun behøver at trykke på en knap for at få en forudindstillet mængde af kulsyre i deres danskvand. Maskinen har tre knapper på toppen, som hver svarer til et forudindstillet kulsyreindhold, og med sit slanke og kompakte design passer E-Terra ind i de fleste køkkener.

E-Terra er udstyret med SodaStreams patenterede Quick Connect-system, som gør det nemt og hurtigt at sætte CO2-cylinderen i. Maskinen har også en Snap-lock-funktion, som gør det nemt at sætte den medfølgende sodaflaske i med et enkelt klik. Flasken, som fås i matchende sort, tåler opvaskemaskine og er UV-beskyttet med en holdbarhed på fire år

(Image credit: SodaStream)

Pris og tilgængelighed

SodaStream E-Terra kan købes på virksomhedens hjemmeside til en vejledende udsalgspris på 1.279 kroner. Pakken inkluderer en sort E-Terra-maskine, en CO₂-cylinder og en 1-liters Fuse-flaske.