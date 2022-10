De bedste tv 2022 - OLED: vi har testet de bedste OLED-fjernsyn lige nu

Included in this guide:

De bedste TV 2022 med OLED skærm leverer smuk billedkvalitet takket være de selvoplysende pixels, der definerer teknologien. Disse giver mulighed for rig, præcis kontrast for HDR på en måde, som LCD-tv'er bare ikke kan matche. Men denne teknologi har tidligere haft en høj pris, men nu kan du også finde fremragende billige OLED-tv'er.

Det betyder, at de bedste OLED-tv'er tilbyder utrolig filmisk billedkvalitet, der bringer langt flere detaljer i mørke områder, end du får fra LCD-tv, og med skarpe kontraster mellem lys og mørke, der matcher laserprojektionen i biograferne i dag. Det er derfor, at Sony og LG bruger det til deres avancerede tv'er - og endda Samsung, et som ellers har været tilbageholdende, er endelig med under OLED-fanerne i 2022.

Det er blevet så udbredt efterhånden, at vi nu begynder at se variationer af OLED i form af nye QD-OLED TV, der kommer fra Samsung og Sony. Vi har set dem selv, og de kan kæmpe alvorligt mod LGs OLED-overherredømme.

Dette har gjort OLED-tv'er til et stort hit blandt filmelskere, men de er også i stand til øjeblikkeligt at opdatere på en måde, der også gør dem idelle til spil: de er i stand til hurtige svartider, der er ideelle til hurtige actionspil og esport.

Toplisten - De bedste TV 2022 med OLED skærm

I guiden nedenfor kan du læse, hvorfor vi har udvalgt netop disse tv med OLED skærm til vores topliste. De har forskellige forskellige priser og funktioner, men med hver udvalgt model har vi forklaret, hvorfor vi valgte den - og eventuelle fejl, modellen måtte have.

De bedste OLED-TV

LG C2 (Image credit: LG)

Som tingene er lige nu, så mener vi, at LG C2 OLED er det bedste OLED-tv for de fleste i 2022. Mens LG C1 OLED fra sidste år stadig er et fantastisk tv, og LG G2 og Z2 tilbyder høje oplevelser sammenlignet med C2, er vi helt overbevist om, at C2 tilbyder det bedste forhold mellem ydeevne og kroner og er det tv, der skal slås i år.

Forbedringer i 2022 inkluderer den nye Alpha a9 Gen 5-processor, som er designet til at tilbyde bedre objektforbedring og dynamisk tonemapping end sin forgænger. Ud over dette får du 'virtuel surroundlyd', hvor tv'et opskalerer stereoindhold til 7.1.2-kanals lyd. Selvom vi ikke var overbevist af påstandene om virtuel surroundlyd, er lydydelsen god fra et fladskærms-tv, og en række forskellige lydtilstande betyder, at du burde være i stand til at finde en lydprofil, der passer til dine behov.

Ud over disse forbedringer viderefører C2 OLED de fire separate HDMI 2.1-porte, som den har arvet fra C1 OLED, hvilket betyder, at den er den perfekte ledsager til PS5 (Åbner i nyt vindue), Xbox Series X (Åbner i nyt vindue) og Xbox Series S (Åbner i nyt vindue).

LG C2 er dog ikke fejlfri. I vores test fandt vi ud af, at farvemætning uden for aksen falder en smule, når du bevæger dig til venstre eller højre på skærmen sammenlignet med de nye QD-OLED-modeller. Det er også værd at bemærke, at LG ikke understøtter hverken IMAX Enhanced eller HDR10+ formatet.

Der er selvfølgelig OLED-tv'er med højere opløsning lige nu som fx LG Z2 OLED, der tilbyder 8K opløsning, og den nye opgraderede LG G2 OLED, der har en lidt højere lysstyrke, men til prisen tror vi, at dette er det absolut bedste tv, du kan købe i 2022.

Her er vores samlede anmeldelse af LG C2 OLED (Åbner i nyt vindue)

LG C1 OLED TV (Image credit: LG)

2. LG C1-serien Ingen overraskelser her Specifikationer Skærmstørrelse: 48-tommer, 55-tommer, 65-tommer, 77-tommer Opløsning: 4K Paneltype: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Grunde til at købe + Smukt 4K / HDR billede + Fire HDMI 2.1-porte + Fantastisk webOS-grænseflade og app-support Grunde til at lade være - Reflekterende glasoverflade - Ingen HDR10+

LG C1 OLED er en efterfølger til LG CX OLED, der var det bedste TV i 2020. Vi havde store forventninger, og LG har formået at opfylde dem alle. Derfor er dette tv naturligvis med på vores liste.

Dette skyldes, at LG har lavet en række små forbedringer i forhold til 2020-modellen. Den nye model drager fordel af LGs Alpha a9 Gen. 4-processor med bedre opskalering, og med 4 HDMI 2.1-porte er det også klar til PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og andre nye konsoller, du kunne tænkes at tilslutte til det. Gamere vil også sætte pris på den nye Game Optimiser-menu, som giver dig hurtig adgang til lysstyrke, kontrast og VRR-justering.

LG C1 er dog ikke helt fejlfrit. Vi støder på problemer med Alpha a9 Gen. 4 og opskalering af ansigter, og glasskærmen er ret reflekterende i dagslys. Heldigvis er disse problemer relativt små.

Det er naturligvis muligt at købe TV med endnu højere opløsning, såsom LG Z1 OLED, der kan prale af 8K-opløsning og den nye LG G1 Gallery Series med det eftertragtede OLED Evo-panel, der giver større lysstyrke. Uanset hvad mener vi, at LG C1 OLED kan prale af den bedste blanding af pris og ydeevne. Det er et af de bedste TV'er, der skal overvejes, hvis du skal købe et nyt TV i 2021.LG CX OLED fortjener topplaceringen på denne liste over de bedste TV i øjeblikket.

Læs hele anmeldelsen: LG C1 OLED (Åbner i nyt vindue)

Sony A90J OLED TV (Image credit: Sony)

3. Sony A90J OLED - Bedste all-round OLED-TV Sonys er helt fremme i skoene med A90J-serien Specifikationer Skæmstørrelser: 55", 65", 83" Opløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Grunde til at købe + Robust lyd + Nydeligt nyt OS Grunde til at lade være - Mangler enkelte nøglefunktioner

Sony har ikke holdt tilbage ved prissætningen af det nye A90J 4K HDR OLED-TV, men vi mener, at ydelsen retfærdiggør den høje pris.

Billedkvaliteten fra enhver kilde er omtrent lige så god, som den i øjeblikket bliver fra enhver 4K-skærm. Dette gælder på alle områder: bevægelseskontrol, kontrast, kantdefinition, detaljeniveauer osv.. Hvis det sker, at du reducerer indholdet til sub-4K-indhold, er det også fantastisk til at opskalere.

Sony A90J OLED er mere end et par skridt foran, når det kommer til lydkvalitet. Brugen af hele skærmens overflade som højttaler er stadig ny og effektiv, og ved at understøtte dette to konventionelle basdrivere, får A90J en fyldigere lyd, der er mere direkte og bare bedre end noget alternativ, der ikke har et off-board lydsystem.

Denne kombination af avanceret billedkvalitet og lyd - med mulighed for at bruge skærmen som centerhøjttaler i et større lydsystem - gør dette TV til et hjemmebiografisk midtpunkt, selvom Panasonic HZ2000 ovenover kan slå det på ren lydstyrke. Du kan også justere A90J's fødder, så der er plads til en soundbar, mens fjernbetjeningen også er fantastisk designet.

Læs hele anmeldelsen: Sony A90J OLED TV (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

LG Gallery G1 (Image credit: LG)

4. LG G1 Gallery-serien Et førsteklasses OLED-TV, der rækker ud efter lyset Specifikationer Skærmstørrelse: 55-tommer, 65-tommer, 77-tommer Opløsning: 4K Paneltype: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Grunde til at købe + Fremragende kontrast + Imponerende tyndt design Grunde til at lade være - Ingen stander medfølger - Lydsystemet kæmper med bassen

Er du på udkig efter noget lidt mere stilfuldt? LG G1 OLED er et fantastisk TV, der bygger videre på det elegante design fra sidste års Gallery Series OLED-TV og på en eller anden måde gør det endnu bedre.

Den virkelige helt her er LG's nye OLED evo-teknologi, som opdaterer panelstrukturen for at opnå endnu mere lysstyrke - uden at øge blooming-effekter eller, får vi at vide, risikoen for burn-in.

Det er et dyrt sæt, og Dolby Atmos-lydsystemet er ikke det bedste til bas - noget, der vil påvirke alle de andre LG OLED-TV i denne guide. Men det betagende slanke design gør det til et ægte centerpiece-TV, hvor OLED's kontrast- og farvefordele er skubbet til nye, lysforbedrede højder.

Pas dog på: G1 er i virkeligheden designet til at blive monteret på væggen, og den leveres ikke med et TV-stativ eller fødder. Du kan dog købe en gulvstående Gallery Stand ved siden af eller finde en tredjepartsløsning til at placere på en bordplade.

Læs den fulde anmeldelse: LG G1 OLED TV (Åbner i nyt vindue)

Philips OLED+986 (Image credit: Philips)

5. Philips OLED+986 Smukke Ambilight-farver med et OLED-panel? Det kan du stole på! Specifikationer Skærmstørrelse: 65 tommer Opløsning: 4K Panel type: OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Grunde til at købe + Lysstyrke, kontrast og skarphed + Hi-fi lydsystem Grunde til at lade være - Ingen Dolby Atmos højdekanaler - Tager tid til at sætte op

OLED+986 er en 65-tommer gigant, der kun fås i én størrelse, og det er et tungt tv på mange flere måder.

Dens OLED-panel er fremragende, og det leverer alle varianter af HDR (HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG og Dolby Vision) med enestående kontrast, sortniveauer, detaljer og farve. Mærkbart lysere på tværs af hele skærmen sammenlignet med tidligere iterationer af OLED - og fremragende farve, lysstyrke, kontrast og skarphed - det eneste minus ved OLED+986 er en lidt indviklet brugergrænseflade på skærmen for at få adgang til billedindstillinger. Vi så også gerne flere genveje på fjernbetjeningen til nemmere og hurtigere at pille ved billedindstillinger (noget der er nødvendigt på OLED + 986 for at få det allerbedste ud af tv'et).

Bortset fra det fremragende billede er OLED+986's højttalerstativ eksemplarisk. Det er fra Bowers & Wilkins og pumper 70W højoktan-filmsoundtracks og kompleks musik ud både højt og med upåklagelig balance. Tv'et er forståeligt nok dyrt, men med OLED+986 betaler du for et statement-tv, der efterlader et indtryk.

Læs hele anmeldelsen: Philips OLED+986 (Åbner i nyt vindue)

En fantastisk all-round 4K TV i mellemsegmentet. (Image credit: Sony)

6. Sony X90J 4K TV Et fantastisk allround-tv med de specifikationer, der betyder noget Specifikationer Tilgængelige størrelser: 50", 55" 65" Opløsning: 3840 x 2160 Panelteknologi: LCD Smart TV: Google TV Dimensioner: 1452 x 905 x 338mm (WxHxD) specifications Screen Size 65-inch HDR HDR Resolution 4K Ultra HD Grunde til at købe + Klassens bedste inden for billedkvalitet + Nem opsætning og Google TV Grunde til at lade være - Forskellige HDMI-problemer - En smule genskin på skærm

Sony X90J er en god mulighed for dem med penge nok, som er ligeglade med en high-end OLED-skærm.

Den har fremragende billedkvalitet, delvist takket være en ny Cognitive XR-processor, der er rullet ud til Sonys top 2021-enheder, som giver fremragende opskalering og kontrastkontrol. X90J har også den nye smarte Google TV-platform til nem installation og bred app-support samt fordelene ved Google Cast fra Android-enheder. Der er også Dolby Vision HDR og Dolby Atmos-lyd.

Læs hele anmeldelsen: Sony X90J 4K TV (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

Pansonic JZ2000 (Image credit: Pansonic)

7. Panasonic JZ2000 OLED Ægte hjemmebiograffølelse på et OLED med matchende lyd Specifikationer Skærmstørrelser: 55", 65" Opløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: My Home Screen 6.0 HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Grunde til at købe + Sidemonterede højtalere + Fire HDMI 2.0 indgange Grunde til at lade være - Klodset fjernbetjening

Panasonic JZ2000 OLED er virkelig et TV, der rykker. Med sit Master HDR OLED Professional Edition-panel, et revideret lydsystem, der sender Dolby Atmos -lyd ud i hvert hjørne, og et boost til gaming -specifikationer og HDMI 2.1-tilslutning, er dette flagskibs 2021 -tv et af de bedste tv, vi nogensinde har haft glæden ved at anmelde.

Du får HDMI 2.1-indgange sammen med VRR (variabel opdateringshastighed), ALLM (tilstand med lav latenstid) og en reduceret inputforsinkelse på kun 14,4 ms - hvilket gør dette til et meget bedre bud til tilslutning af en PS5 eller Xbox Series X-konsol.

Den samlede lydudgang kan lyde som et tab for nogle, men 125W er bestemt nok til at sprænge dine trommehinder ind i næste uge (hvis det er det, du leder efter). Vi kunne næsten ikke komme over halvvejspunktet på dette tv’s lydstyrke, mens omfordelingen af drivere til at udsende lyd fra siderne forbedrer lydspredningen rundt i din stue eller hjemmebiografhule.

Nye automatiske billed- og lydtilstande gør det meste for dig, og fjerner nogle af indstillingsmulighederne, hvilket er godt for dem, der går tabt i Panasonics omfattende indstillinger, samtidig med at det stadig er muligt at justere og kalibrere skærmen, som man finder passende. Bare sørg for at deaktivere Intelligent Frame Creation, før du går i gang (da det tilføjer lidt videostøj nogle steder).

Vi er ikke et øjeblik i tvivl: den samlede pakke med et brugerdefineret OLED-panel, enorme indbyggede højttalere og en kraftfuld HCX Pro AI-processor gør JZ2000 til en virkelig knockout-skærm og et af de bedste OLED-tv, du finder på markedet lige nu.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic JZ2000 4K OLED TV (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

Hvad er OLED?

Hvis du vil kende alle forskellene mellem OLED-tv'er og almindelige LED LCD-tv'er, kan du tage et kig på vores 'Hvad er OLED? (Åbner i nyt vindue)' guide (eller videoen nedenfor) – men den korte version er, at OLED-skærme giver mere kontrol over, hvor lys eller mørk en individuel pixel kan være, så du får fantastisk HDR og utroligt præcise farver.

De bedste OLED-tv-konkurrenter: Hvad findes der ellers?

For mange er OLED den bedste tv-teknologi i øjeblikket. Selvom OLED tidligere blev tynget af utilgængelige priser, har en strøm af billigere OLED-tv i mellemklassen og mindre panelstørrelser bidraget til at bringe OLED tættere på massemarkedet.

Det er dog ikke den eneste mulighed derude. Samsungs konkurrerende QLED-fjernsyn overgår med hensyn til lysstyrke. Indførelsen af Mini LED-bagbelysning har kun forbedret lysemissionen og den generelle kontrast - de områder, som OLED generelt har overtaget takket være styringen af lysstyrken pr. pixel.

For dem, der virkelig har penge at spytte ud, kan du vælge mellem et high-end OLED-tv og Micro LED - en teknologi med selvudslettende paneler, som Samsung har brugt i den seneste tid, men som har vist sig at være vanskelig at tilbyde enten til en overkommelig pris eller i almindelige størrelser (76 tommer er det mindste, vi har set indtil videre, fra 2021). Samsungs planer om at tilbyde QD-OLED-hybrider kan også betyde problemer for den traditionelle OLED-produktion - ligesom TCL's planer om at fremstille sine egne inkjet OLED-tv-paneler med en betydelig prisreduktion i forhold til traditionelle OLED-produktionsmetoder.

Det er altså et mere kompliceret billede end blot OLED, selvom OLED stadig kan være det bedste valg for dybe sorte og naturtro farver - i en størrelse, som du faktisk kan få ind i den gennemsnitlige stue.