Sonys nye 2025 TV-modeller satser stort på QD-OLED

Sony har løftet sløret for sine nye tv-modeller for 2025.

Sony har nu annonceret sin tv-serie for 2025 med nye tilføjelser anført af en Mark II-version af Bravia 8 OLED-tv'et med et QD-OLED-panel. Andre nye tilføjelser omfatter mini-LED- og almindelige LED-modeller på entry-level samt en ny tilføjelse på indgangsniveau til Sonys Bravia-projektorserie.

Den nuværende Sony Bravia 8, en af sidste års bedste OLED-TV, vil leve videre i Sonys 2025-line-up sammen med 77-tommer-modellen af Sony A95L, en 2023-model, der også har et QD-OLED-panel. Flagskibsserien Sony Bravia 9 med mini-LED forbliver i 2025, og det samme gælder mellemklassemodellerne Bravia 5 med mini-LED og Bravia 3 med LED.

Den nye Bravia 5-serie med mini-LED vil omfatte en 98-tommers model, som er Sonys første mini-LED-tv i ekstra stort format og erstatningen for det udgående Sony X90L, som også kunne fås med 98 tommer.

Priser og lanceringsdatoer for de nye modeller er endnu ikke blevet annonceret.

Bravia 8 II OLED

Sony Bravia 8 II vil være tilgængelig i 55- og 65-tommers versioner og tilbyder ifølge Sony 150% højere lysstyrke end Bravia 8-serien, som bruger et standard W-OLED-panel. Sammenlignet med det tidligere flagskib A95L vil de nye OLED-modeller være 125 % mere lysstærke.

Bravia 8 II bruger Sonys XR-processor sammen med XR Triluminos Max og XR Clear Image. Designet kaldes One Slate og har et tyndere chassis end Bravia 8-modellerne.

Med hensyn til lyd har Bravia 8 II Acoustic Surface Audio+, hvor transducere placeret bag skærmen forvandler OLED-panelet til en højttaler. Det har også Acoustic Centre Sync, som gør det muligt at bruge tv'et som centerhøjttaler med kompatible Sony-højttalersystemer. En anden nyskabelse er to subwoofere i stedet for én som i Bravia 8-serien.

Bravia 5 mini-LED

Sony Bravia 5 er producentens nye mini-LED-serie entry-level model og fås i størrelserne 55, 65, 75, 85 og 98 tommer, hvilket gør Bravia 5 til den største størrelse i Sonys 2025-tv-serie. Disse modeller bruger XR-processoren og XR Backlight Master Drive-panelet med op til seks gange flere lokale dæmpningszoner sammenlignet med Sony X90L, ifølge Sony. De har også Studio Calibrated- og IMAX Enhanced-billedtilstande.

På lydsiden har Bravia 5 Acoustic Multi-Audio, som bruger nye magnetiske diskanthøjttalere på venstre og højre side af rammen sammen med nedadrettede X-Balanced-højttalere. Der er også Acoustic Centre Sync, som gør det muligt for tv'et at fungere som centerhøjttaler i et kompatibelt Sony-system.

Bravia 2 II LED

Sony Bravia 2 II er virksomhedens nye LED-model på entry-level og har et LED-panel med X1 4K-processor, som tidligere blev brugt i Sonys flagskibsmodeller. Disse modeller findes i størrelserne 43, 50, 55, 65 og 75 tommer og understøtter Dolby Atmos og DTS:X.

Bravia Projector 7

Sony Bravia Projector 7 er den nye entry-level model i virksomhedens projektorserie, som også omfatter Bravia Projector 9 og Bravia Projector 8. Projector 7 er en laserbaseret 4K-projektor med 2.200 lumen, der tilbyder en mere kompakt og let løsning (12,7 kg) sammenlignet med de mere avancerede modeller i Bravia-serien.

Projector 7 har den samme XR-projektorprocessor, som findes i de dyrere modeller, samt XR Deep Black for forbedret kontrast. Den er også velegnet til spil takket være understøttelse af 4K 120Hz på de to HDMI-indgange og Auto Low Latency Mode (ALLM).

En ny funktion, der debuterer i Projector 7, er Aspect Ratio Scaling Mode, som giver dig mulighed for problemfrit at skifte mellem 2,35:1 og 16:9 billedformater uden at justere linsen manuelt - du skal bare trykke på en knap på fjernbetjeningen.