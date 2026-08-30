Apples sene indtog på markedet for foldbare mobiltelefoner lægger et enormt pres på en kommende iPhone Ultra for endelig at løfte denne kategori, men er det overhovedet muligt?

Jeg holder lige nu en Samsung Galaxy Z Fold 8 i hænderne og lægger den kun fra mig for at skrive dette og fortælle, at den, som jeg ser det, er det tætteste, vi for øjeblikket kommer på en iPhone Ultra – den sammenfoldelige iPhone, som vi regner med at se i virkeligheden den 9. september. Det spørgsmål, jeg stiller mig selv, er ikke kun, om den rigtige iPhone Ultra vil være god nok til at give kategorien af foldbare mobiltelefoner det løft, der skal til for på sigt at kunne konkurrere med almindelige flagskibsmodeller, men også om den rent faktisk kan hæve sig over den standard, som Samsung og, i noget mindre grad, konkurrenterne allerede har sat.

iPhone Ultra vil træde ind på den lille ø, som markedet for foldbare mobiltelefoner stadig udgør, hvor flere veletablerede konkurrenter allerede har slået sig ned. Apples langsomme indtog i kategorien har givet Samsung, Google, Huawei, Motorola og Oppo rigelig tid til at finpudse deres evner til at skabe tynde, lette og kraftfulde foldbare mobiltelefoner, ofte med fremragende skærme, god batteritid og imponerende kameraer.

Samsung Galaxy Z Fold 8 er ikke den bedste af dem. Misforstå mig ikke, det er en fremragende foldbar mobiltelefon, men den er ikke den tyndeste, har ikke den længste batteritid og har kun to kameraer på bagsiden. På den anden side giver det paslignende format, når telefonen er foldet sammen, den en særlig tiltrækningskraft, som er svær at sætte fingeren på, og som – i hvert fald for øjeblikket – er unik blandt dagens foldbare modeller. Når den foldes ud, får du en skærm, der er næsten lige så stor som på andre foldbare mobiltelefoner, men med det lidt usædvanlige billedformat 4:3.

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Image 1 of 4 Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 og Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 og Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Designet er yderst gennemtænkt. Samsung håber at kunne bygge bro over kløften mellem den muslingeskalformede og mere modeorienterede Galaxy Z Flip og den mere kraftfulde og produktivitetsfokuserede Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Samsung forsøger at udfylde hullet i håb om at kunne udvide et marked, der stadig er meget lille, kraftigt. Jeg ved, at der er rapporter om, at Samsung er løbet tør for Z Fold 8, hvor en rapport hævder, at modellen er udsolgt, og at Samsung nu skynder sig at producere yderligere en million eksemplarer. Det samlede salg for Z8-serien – Fold, Flip og Ultra – kan ligge på omkring 4–5 millioner enheder. Det lyder ganske godt, men et kig på, hvor mange iPhones der normalt sælges efter en lancering, sætter hurtigt disse tal i perspektiv.

I 2024 forventes forudbestillingerne af iPhone 16 at nå op på 37 millioner enheder. Apple plejede at offentliggøre kvartalsvise tal for antallet af solgte iPhones, og de var, ærligt talt, helt vanvittige. I december samme år solgte teknologigiganten fra Cupertino mere end 77 millioner enheder. Året sluttede med over 217 millioner solgte iPhones.

Branchen tror – eller i det mindste håber – at lanceringen af iPhone Ultra vil åbne markedet på en måde, som Samsung og de andre producenter af foldbare mobiltelefoner hidtil ikke har formået. Den tanke bygger dog på den antagelse, at iPhone Ultra vi vise sig at være bedre end Samsungs foldbare modeller.

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Men det vil den sandsynligvis ikke være. Jeg regner bestemt med, at det bliver en spændende og fremragende mobiltelefon, men Samsung er mere end noget andet firma kommet tæt på at perfektionere kunsten at skabe foldbare mobiltelefoner. Z Fold 8 Ultra kan foldes helt fladt ud, har en skærm med en næsten usynlig fold og er lige så let og tynd som en almindelig flagskibsmodel, samtidig med at den tilbyder dobbelt så mange anvendelsesmuligheder.

Foldbare iPhones: det her forventer vi

Gemini’s AI-rendering af iPhone Ultra baseret på alle tilgængelige rygter om specifikationerne. Den er langt fra perfekt, men giver dig en idé om, hvad du kan forvente. (Image credit: Gemini)

Baseret på rygterne indtil videre, ser Apples foldbare iPhone faktisk ikke ud til at kunne måle sig med Z Fold 8 Ultra, hvad angår design og funktioner. Den får sandsynligvis et format, der er næsten identisk med Z Fold 8. Vi regner med, at Apple vil lancere den samme type lommebogsdesign til deres foldbare mobil, inklusive et par kameraer på bagsiden uden noget teleobjektiv. Det burde ikke være særlig overraskende, da de fleste oplysninger tyder på, at Apple køber sin foldbare skærm fra Samsung Display.

De rygter, der er kommet om iPhone Ultra, antyder at den vil få en skærm på 5,5 tommer i lukket tilstand og 7,8 tommer åben tilstand, er der oplysninger om, at den vil blive bygget i en kombination af aluminium og titanium, ligesom Z Fold 8. Med en tykkelse på 4,5 mm i udfoldet tilstand bliver den heller ikke tyndere end Z Fold 8. Den største forskel i designet kan i stedet blive brugen af det, der ifølge rygterne kaldes »liquid metal«, som skal forsøge at fjerne skærmfolden helt — noget, som Z Fold 8 Ultra og Z Fold 8 allerede næsten har formået at gøre.

Apple kan dog have et forspring dér, hvor det virkelig tæller: ydeevnen. De fleste regner med en A20-chip sammen med 12 GB RAM og Apples eget C2-modem. Alt dette kunne gøre iPhone Ultra til en hurtigere foldbar telefon, selvom den gennemsnitlige bruger måske aldrig mærker nogen større forskel.

Nogle mener, at Apple ikke behøver at skabe verdens bedste foldbare telefon. Virksomheden behøver blot at lancere en til et marked, der allerede venter på, at Apple lancerer den. Hvor mange mennesker har afstået fra at købe en foldbar mobiltelefon udelukkende fordi Apple ikke tilbyder en? Der kan være tale om millioner af mennesker, og hvis det er tilfældet, er det måske netop Apples tiltrækningskraft, der kan få markedet for foldbare mobiltelefoner til at vokse til et omfang, der tidligere har været svært at forestille sig. Indtil videre er det dog ren spekulation. En ting er dog næsten sikker — enten bliver en foldbar Apple-mobil et hit, eller også går den lige så stille i glemmebogen.

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