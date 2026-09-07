iPhone Ultra bliver måske ikke helt så »Ultra« - Her er 5 funktioner, som den foldbare telefon måske må undvære - en af dem er MagSafe

Den 9. september kan blive en spændende dag for Apple-fans. Ud over nye versioner af velkendte modeller som iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max forventes virksomheden endelig at lancere sin første foldbare mobiltelefon, som muligvis får navnet iPhone Ultra.

Denne model vil naturligvis næsten med sikkerhed blive den dyreste iPhone-model nogensinde – selvom prisen måske alligevel kan virke rimelig nok, hvis man betragter den som en iPhone og en iPad i én og samme enhed. Men trods den høje pris og muligheden for, at den får »Ultra« i navnet, kan den faktisk mangle nogle funktioner, der ellers er standard på en iPhone.

At de mangler, skyldes formentlig delvist Apples ambition om at gøre telefonen så tynd som muligt, men i visse tilfælde kan det også handle om at holde omkostningerne nede. Samlet set kan disse kompromiser få visse købere til at sætte spørgsmålstegn ved, hvor »Ultra« – og hvor værdifuld – telefonen egentlig er. Her er fem funktioner, som ifølge rygterne muligvis mangler.

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1. Face ID

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Der har længe gået rygter om, at iPhone Ultra ikke vil få Face ID. I stedet kan den få en Touch ID-baseret fingeraftrykslæser. I modsætning til den seneste iPhone-model med Touch ID, iPhone SE (2022), forventes sensoren dog at blive indbygget i tænd/sluk-knappen i stedet for at sidde i en stor home-knap under skærmen.

Det er dog mange år siden, at en iPhone i topklassen kom uden Face ID, og i de senere år har selv billigere modeller som iPhone 17e haft denne teknologi, så dette kan blive et mærkbart kompromis.

Der er naturligvis ingen garanti for, at iPhone Ultra rent faktisk kommer uden Face ID, men flere kilder hævder, at det bliver tilfældet. Årsagen angives at være, at telefonen bliver for tynd til Apples TrueDepth-kamerasystem, som bruges til Face ID.

2. Et telekamera

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En anden funktion, der muligvis må vige pladsen på grund af iPhone Ultras formodede slanke design, er telekameraet. Ifølge oplysninger vil telefonen kun have to kameraer på bagsiden, bestående af et hovedkamera og et ultravidvinkelkamera.

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Dette virker som et ret troværdigt rygte, ikke mindst fordi flere kilder understøtter oplysningen. Desuden har Samsung Galaxy Z Fold 8 – som iPhone Ultra forventes at få et lignende format som – også kun to kameraer på bagsiden.

Apple har desuden ikke udstyret de almindelige iPhone 17 eller iPhone Air med et telekamera, så virksomheden ser tilsyneladende ikke dette som en nødvendig funktion, selv ikke på ret dyre mobiltelefoner. Men da både iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max har et, vil det betyde, at iPhone Ultra næppe bliver markedets bedste iPhone til fotografering.

3. En Action-knap

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple introducerede Action-knappen med iPhone 15 Pro-serien, og siden da har den været at finde på en lang række iPhone-modeller. Ifølge rygterne vil iPhone Ultra ikke få den.

Vi har nu set flere dummy-enheder af telefonen, blandt andet fra kilden Sonny Dickson, og de har ingen Action-knap. Det tyder på, at den færdige telefon heller ikke vil få en. Formentlig fordi den simpelthen er for tynd til de nødvendige komponenter.

Prototyperne mangler desuden en knap til lydløs tilstand, hvilket kunne gøre iPhone Ultra til den første iPhone-model, der hverken har en Action-knap eller en sådan shh-knap.

4. MagSafe

En MagSafe-kortholder på bagsiden af en iPhone 13 Pro. (Image credit: TechRadar)

Ligesom med Action-knappen mangler de prototyper af iPhone Ultra, vi hidtil har set, også en MagSafe-ring. Det kan selvfølgelig blot være noget, der er udeladt på prototyperne, men MagSafe-ringen findes på de tilsvarende modeller i iPhone 18 Pro-serien. Det kunne tyde på, at iPhone Ultra faktisk mangler de magneter, der bruges til at fastgøre trådløse opladere og andet MagSafe-tilbehør.

Samtidig har Mark Gurman (en Apple-ekspert og kilde, som ofte har stor indsigt i nye Apple-produkter) i et interview med Tom’s Guide udtalt, at »alt, hvad jeg har hørt, tyder på, at der vil være MagSafe i den foldbare telefon. De formåede at få det med i iPhone Air, og vi ser ingen grund til, at de ikke skulle kunne få det med i den foldbare model.«

Lige nu er det altså uklart, om den får MagSafe eller ej. Vi hælder til, at Gurman har ret, men samtidig ser det ud til, at iPhone Ultra kan mangle flere andre funktioner, der findes i iPhone Air, herunder Face ID og en Action-knap. Derfor er sammenligningen med iPhone Air ikke helt overbevisende.

5. Plads til et fysisk SIM-kort

iPhone Air er for tynd til at rumme et SIM-kort, og det samme kan gælde for iPhone Ultra. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple har allerede fjernet det fysiske SIM-kortspor fra sine mobiltelefoner i USA og en række andre markeder. I Danmark understøtter de fleste aktuelle iPhone-modeller dog stadig både et fysisk nano-SIM-kort og eSIM.

Undtagelsen er iPhone Air, som også i Danmark udelukkende bruger eSIM – og iPhone Ultra kan komme til at følge samme vej og udelukkende køre med eSIM, uanset hvilket land du køber den i.

Det er noget, vi har hørt fra flere kilder, og det ville være logisk. Hvis iPhone Air er for tynd til en fysisk SIM-kortplads, vil iPhone Ultra nok også være det. Af alle de funktioner, der ifølge rygterne kan mangle, er det faktisk denne, vi føler os mest sikre på. For danske købere ville det derimod betyde en ændring i forhold til de fleste nuværende iPhone-modeller, da man så ville være nødt til at bruge eSIM.