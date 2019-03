De bedste støjreducerende hovedtelefoner 2019

Købsguide til de bedste støjreducerende hovedtelefoner. Velkommen til TechRadars oversigt over de bedste hovedtelefoner med aktiv elektronisk støjreduktion (ANC), du kan købe i 2019.

For få år siden var de nicheprodukter, men siden da er salget af de støjreducerende hovedtelefoner med active noise-reduction (ANC) nærmest eksploderet, og de er blevet mainstream. I dag ser man dem overalt, især om bord på fly, men også i busser, tog og enhver anden form for transport, som kan forstyrre din musik med dyb, rumlende støj.

Opdateret januar 2019

Det er ikke svært at forstå, hvorfor de er så populære: Støjreducerende hovedtelefoner nedsætter baggrundsstøjen massivt. Det betyder, at den tunge larm fra flymotorer eller den dybe rumlen fra togskinner ikke forstyrrer lyden af din musik.

Det gør ikke alene din musik klarere og lettere at høre – det betyder også, at du kan skrue ned for volumen, og det vil dine ører takke dig for.

Selv i de aller simpleste udgaver er disse hovedtelefoner stadig meget bedre end et par traditionelle hovedtelefoner, når det handler om at begrænse støjen udefra. Men hvis du vælger et par af vores favoritter blandt de støjreducerende hovedtelefoner, får du desuden et par, som får din musik til at lyde virkelig godt.

Ren win-win.

1. Sony WH-1000XM3

Krystalklare støjreducerende hovedtelefoner, som er bedre end Boses.

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 255 g | Kabellængde: 150 cm | Frekvensområde: 4-40.000 Hz | Drivere: 40mm Dual-Layered Diaphragm | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: 104,5 dB | Impedans: 47 ohm | Driftstid batteri : 30 timer | Trådløs rækkevidde: 30 meter | NFC: Ja

DKK 2,790 View at CDON

Enestående støjreducering

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batterilevetid

Kun småjusteringer i forhold til 1000XM2

Gennemsnitlig opkaldskvalitet

Til trods for at de udkom i 2018, er Sony WH-1000XM3 de bedste støjreducerende hovedtelefoner to år i træk. Hvordan? Det skyldes primært, at WH-1000XM3 er en mindre opdatering til sidste års fremragende WH-1000XM2 - WH-1000XM3 benytter USB-C i stedet for microUSB og har fået ekstra polstring på bøjlen. Men i store træk har Sony ikke gjort ret meget ved sine prisvindende kopper.

Umiddelbart gjorde denne mangel på reelle forbedringer os tilbageholdende med at anbefale dem – især nu hvor 1000XM2 kan findes online til en lavere pris. Men de dage er forbi. Vil du have anmeldernes yndlingshovedtelefoner, når det kommer til støjreducering, fra 2018 og med to år på tronen som de bedste i stort set alle tests, er det WH-1000XM3 du skal gå efter.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM3

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk. t

2. Sony WH-1000XM2

Krystalklare støjreducerende hovedtelefoner, som er bedre end Boses.

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 275 g | Kabellængde: 150 cm | Frekvensområde: 4-40.000 Hz | Drivere: N/A | Drivertype: N/A | Følsomhed: 103 dB | Impedans: 46 ohm | Driftstid batteri : 30 timer | Trådløs rækkevidde: 10 meter | NFC: Ja

Fantastisk avanceret aktiv elektronisk støjreduktion

Forrygende lydkvalitet

30 timers batterilevetid

Sarte hængsler

Touch kontrollerne

Sonys WH-1000XM2 er en glimrende opdatering af et allerede storartet par hovedtelefoner: De lyder fabelagtigt, klarer opgaven med at annullere baggrundsstøjen fint og koster det samme som et par Bose QC35. De har måske lidt kortere batterilevetid end Boses flagskibs-model, men Sonys WH-1000XM2 udklasserer QC35 både på performance og features.

Man får lyst til at vælge Sonys hovedtelefoner fremfor Boses, fordi de ikke alene giver samme niveau af enestående støjreduktion, de har også tre lækre tricks, som Bose ikke byder på. Den ene er Ambient Noise mode, som kun tillader middel- til højfrekvente lyde at slippe igennem (for eksempel beskeder over et højttaleranlæg), den anden er Quick Attention mode, som tillader dig at åbne for al lyd udefra, uden at du behøver tage hovedtelefonerne af (det er perfekt, når man skal bestille en drink om bord på et fly eller udveksle et par kommentarer med en kollega, før man dykker tilbage i sit arbejde). Det sidste trick, Sony har gemt i ærmet, er LDAC. Sammen med den meget brugte aptX HD-standard, gør LDAC det muligt at streame musik i meget nær ægte CD-kvalitet på 1000XM2.

Kæmpestor lyd, masser af features og samme pris som nærmeste konkurrent – Sony WH-1000XM2 er vores allround valg til et par super støjreducerende ørebøffer.

Læs den komplette anmeldelse her: Sony WH-1000XM2

3. Bose QuietComfort 35 II

Smarte støjreducerende hovedtelefoner til fans af stemmeassistener

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 310 g | Kabellængde: 1.2 m | Frekvensområde: Ukendt | Drivere: Ukendt | Drivertype: Ukendt | Følsomhed: Ukendt | Impedans: Ukendt | Driftstid batteri : 20 timer | Trådløs rækkevidde: Ukendt meter | NFC: Ja

DKK 2,990 View at CDON

Bred og klar lyd

Imponerende støjreduktion

Volumenoptimeret EQ er ikke alles livret

Kedeligt look

På tredjepladsen finder vi Bose QuietComfort 35 II – en næsten identisk udgave af de allerede fremragende Bose QuietComfort 35 , men opdateret i 2018, så de nu indeholder Google Assistant. Det betyder, at du stadig får den imponerende støjreducering, som Bose er kendt for, god lydkvalitet og fantastisk comfort, samt en assisten, der kan svare på spørgsmål, når du er ude at rejse.

Som en samlet pakke er Bose QC35 II NC en fremragende hovedtelefon til rejsende og pendlere. Bose har fundet en god balance i funktioner, som vil tilfredsstille størstedelen af mainstream brugere. Selvom vi ikke er ligeså vilde med dem som vi er med Sony WH-1000XM2, hører de stadig til i toppen for deres støjdæmpning.

Læs hele anmeldelsen: Bose QuietComfort 35 II

4. Sennheiser PXC 550 Wireless

Stærk lydkvalitet og støjreduktion, men til hvilken pris?

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 225 g | Kabellængde: 140 cm | Frekvensområde: 17-23.000 Hz | Drivere: 40 mm Dual-Layered Diaphragm | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: 109 dB | Impedans: N/A | Driftstid batteri : op til 50 timer | Trådløs rækkevidde: 30 meter | NFC: Ja

DKK 2,590 View at CDON

Flot lyd

Understøtter aptX

Ustabil touchpad

Støjreduktionen kunne være bedre

Den største styrke ved PXC 550 er lyden. Andre trådløse hovedtelefoner kan muligvis tilbyde bedre betjening eller bedre støjreducerende teknologi, men i sidste ende er der ingen af de øvrige hovedtelefoner på listen, som kan matche lydkvaliteten i Sennheiser PXC 550.

Men når det er sagt, er der et par irritationsmomenter, der forhindrer os i fuldt og helt at anbefale dette par hovedtelefoner. For eksempel manglende reaktion ved brug af touchpad'en. Den slags irritationer diskvalificerer ikke Sennheiser PXC 550, men du kan helt sikkert finde andre støjreducerende hovedtelefoner, der ikke lider af samme svaghed.

Læs den komplette anmeldelse her: Sennheiser PXC 550

5. Philips Fidelio NC1

Tjekket look og virkelig god lydkvalitet

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 345 g | Kabellængde: 120 cm | Frekvensområde: 7-25.000 Hz | Drivere: To 1,5" Neodymium drivere | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: 107 dB | Impedans: 16 ohm | Driftstid batteri : 25+ timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Strålende elektrisk lyd

Kompromisløs kvalitet og lang batterilevetid

En del lydudslip

Ikke trådløse

Philips præsenterer en mere elegant støjreducerende løsning med sine NC1. Disse on-ear hovedtelefoner er ikke trådløse som vores førstevalg, men det er ikke grund nok til at dømme dem ude. Til en pris lige omkring 1000 kr. er de et kompakt sæt ørebøffer, som kan byde på stor komfort og lang batterilevetid.

Man får meget for pengene her. I æsken finder man hovedtelefonerne, en hard case til at gemme dem i, og hovedtelefonerne kan prale med et genopladeligt batteri, der giver dig støjreduktion i op til 30 timer. Men det bedste er, at lyden er utrolig velafbalanceret og varm.

Læs den komplette anmeldelse her: Philips Fidelio NC1

6. Bose QuietComfort 25

Fine nok til en konge og med fremragende værdi for alle

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 195,6 g | Kabellængde: 140 cm | Frekvensområde: N/A | Drivere: N/A | Drivertype: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Driftstid batteri : 20+ timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Ja

Fremragende støjreduktion

Enkelt, elegant design

Dyb, kraftfuld lyd

Fra 2014

Farver koster ekstra

Ikke trådløse

For et par år siden var Bose QuietComfort 25 de bedste støjreducerende hovedtelefoner, vi nogen sinde havde prøvet. Alle frekvenser kom igennem med ultra klarhed uden at forstyrre hinanden. Al slags musik lyd forudsigeligt fantastisk. Med støjreduktionen slået til, havde vi aldrig følt os så opslugte og koncentrerede, som når vi lod QC25 drukne vores ører i vellyd.

Men det er et par år siden, og verden har flyttet sig siden da. Bose har sendt ikke bare en, men to nye opfølgere til disse hovedtelefoner på markedet: QC35 og QC35 II med indbygget Google Assistant, og vi vil anbefale begge disse modeller fremfor QC25.

Men de er slet ikke dårlige. Hvis du ikke har noget imod at bruge et par ældre hovedtelefoner med ledning, er QC25 et par fint afstemte ørebøffer, som kan levere over 35 timers virkelig god støjreduktion med et enkelt AAA-batteri.

Læs den komplette anmeldelse her: Bose QuietComfort 25

7. Bowers and Wilkins PX Wireless

Støjreducerende hovedtelefoner med et par tricks i ærmet

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 320 g | Kabellængde: 120 cm | Frekvensområde: 10-30.000 Hz | Drivere: 40 mm | Drivertype: Full range | Følsomhed: 111 dB | Impedans: 22 ohm | Driftstid batteri : 22 timer | Trådløs rækkevidde: 30 meter | NFC: Nej

Støjreduktionen imponerer

Auto pause-funktionen virker godt

Opladning via USB-C

Lyden mangler detaljer

8. AKG N60NC Wireless

Trådløs støjreduktion til en virkelig god pris i mellemlejet

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 199,4 g | Kabellængde: N/A | Frekvensområde: 10-22.000 Hz | Drivere: N/A | Drivertype: N/A | Følsomhed: 111 dB SPL/V@1kHz | Impedans: 32 ohm | Driftstid batteri : 15 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Lyder fantastisk

Kompakt design

On-ear designet bliver ubekvemt

Betjeningen er forvirrende til at begynde med

Hvis du foretrækker on-ear støjreduktion, er AKG N60NC Wireless et par stærke hovedtelefoner.

Til en pris i mellemlejet tilbyder disse hovedtelefoner fantastisk værdi for pengene med super lydkvalitet og et niveau af støjreduktion, som kan matche de mere eksklusive hovedtelefoner på denne liste.

Det er et par virkelig kompakte hovedtelefoner, og de tilbyder en meget komplet pakke til prisen.

Læs den komplette anmeldelse her: AKG N60NC Wireless

9. Sennheiser HD 4.50 BTNC

Støjreducerende hovedtelefoner med masser af features

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 238 g | Kabellængde: N/A | Frekvensområde: 18-22.000 Hz | Drivere: N/A | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: 113 dB SPL/V@1kHz | Impedans: 18 ohm | Driftstid batteri : 20 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Ja

DKK 1,500 View at CDON

Glimrende støjreduktion

20 timers batterilevetid

Rejsevenligt design

NoiseGuard er besværlig at aktivere

Bøjlen mangler polstring

10. Plantronics BackBeat Pro 2

Den rejsendes bedste ven

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 289 g | Kabellængde: 120 cm | Frekvensområde: 20-20.000 Hz | Drivere: 40 mm | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: 93 dB | Impedans: 32 ohm | Driftstid batteri : 20+ timer | Trådløs rækkevidde: op til 100 meter | NFC: Ja

DKK 1,479 View at CDON

Utrolige 24 timers batterilevetid

Multi-point Bluetooth

Behagelig lyd

Bassen er af og til overvældende

Designet er ikke for alle

Med anden generation af Plantronics BackBeat Pro , er Plantronics gået tilbage til tegnebordet for at fikse mange af de problemer, som ejerne af originalen brokkede sig over. Med BackBeat Pro 2 er det lykkedes dem at beholde alle de fede ting fra originalen, samtidig med at de har forbedret hovedtelefonerne på de svage punkter, for eksempel det kluntede design og vægten.

I forhold til værdi er BackBeat Pro 2 grundlæggende et kup. Med BackBeat Pro 2 får du et par rejsevenlige hovedtelefoner med imponerende batterilevetid, enestående komfort, muligheden for at koble to forskellige devices til hovedtelefonerne på én gang og - aller vigtigst - god lydkvalitet til prisen. Hvis du ikke har lyst til at kaste op mod 2500 kr. efter Bose QuietComfort 35 eller Sonys flagskib MDR-1000X, burde Plantronics BackBeat Pro 2 stå øverst på din indkøbsliste.

Læs den komplette anmeldelse her: Plantronics BackBeat Pro 2

11. Microsoft Surface headphones

Imponerende bas og god støjreduktion

Akustisk princip: Lukket | Vægt: 290 g | Kabellængde: 1.2 m | Frekvensområde: 20Hz til 20kHz | Drivere: 40mm Free Edge Driver | Drivertype: Free Edge | Følsomhed: 115dB | Impedans: Ukendt | Driftstid batteri : 15 timer | Trådløs rækkevidde: Ukendt meter | NFC: Ja

Glimrende lydkvalitet

Effektiv støjdæmpning

Intuitiv styring

Designet vil ikke appellere til alle

Nogen vil måske finde lyden for varm

I det store hele er Microsofts Surface-hovedtelefoner overraskende gode, med en varm lyd og masser af bas, som betyder, at din musik vil lyde godt, uanset om du er til hip-hop eller akustiske singer-songwriters.

Et kritikpunkt ved den varme lyd er dog, at den godt kan gå ud over den lave dem af mellemtonen, hvilket nogle brugere måske vil finde lidt skuffende. Hvis du er til en skarp diskant og mellemtonen har det med at gøre dig træt i hovedet, kan dette være de perfekte hovedtelefoner til dig.

VI var samtidig ret glade for støjreduceringen på disse hovedtelefoner. VI følte, at den fungerede godt og det var let at bruge de indbyggede hjul på hver kop. Selvom vi til at begynde med ikke var så glade for den høje pris (særligt fordi du kan få modeller fra andre kendte mærker til billigere penge), fungerer de så godt og gnidningsfrit, at prisen kan retfærdiggøres.

BONUS: Nura Nuraphone

Den mærkelige in-ear/over-ear-hybrid har godkendt ANC

Akustisk princip: Lukket | Vægt: Ukendt | Kabellængde: Ukendt | Frekvensområde: Ukendt | Drivere: Ukendt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: Ukendt | Impedans: Ukendt | Driftstid batteri : 20 timer | Trådløs rækkevidde: Ukendt | NFC: Ja

DKK 3,290 View at CDON

Rig og fyldig lyd

Fremragende støjisolering

Begrænset kontrol på hovedtelefonerne

Formfaktoren kan være besnærende

Hvis du endnu ikke har fundet noget, som er lige det du søger, har vi en sidste mulighed til dig – den helt nye NUR Nuraphone som er en over-ear/in-ear hybrid. Formfaktoren betyder, at du ikke kun har nogle propper i ørerne, men også har nogle kopper, som dækker ørerne. Dette betyder i store træk, at du har hele to barrierer, som afskærmer dig fra støj udefra. Selvom mere traditionelle over-ear hovedtelefoner klarer dette bedre til en lavere pris, har Nuraphone noget særligt, som de mere eksperimenterende lydfolk, som vil være med på den nyeste bølge, vil sætte pris på.

Læs hele anmeldelsen: Nuraphone Headphones

Vi anmelder hele tiden nye støjreducerende hovedtelefoner, men fortæl os på Twitter, hvis der er et sæt, du gerne vil have os til at kigge nærmere på.