Anmeldelse: Dyson OnTrac - geniale høretelefoner med høj pris

Dyson er nok mest kendte for at lave effektive, poseløse støvsugere, hårtørere og blæsere. Men de har også kastet sig over hovedtelefoner. Dyson Ontrac er faktisk deres andet par. De første - Dyson Zone - var et par høretelefoner, der kunne rense luften og som havde en indbygget maske, der gik hen over munden. De var så anderledes, at mange ikke tog dem seriøst. Men Dyson mener altså dem med hovedtelefoner alvorligt, og det bliver tydeligt med deres nyeste høretelefoner - Dyson OnTrac.

I sædvanlig Dyson-stil skiller de sig ud fra mængden, og denne gang er der heller ikke tale om et par simple øretelefoner. I stedet for en luftrenser har Dyson denne gang gjort det muligt at skifte farve på ørepuder og de udvendige ørekopper. Konceptet er helt anderledes, end hvad vi ellers ser i hovedtelefoner. De plejer at være sorte eller hvide og ind imellem kommer de i lidt milde farvetoner. Men her gør Dyson tingene på sin egen måde, og det er ret genialt. Vi er ret vilde med muligheden for at forny deres look på et øjeblik.

Dyson OnTrac kan iklædes nogle utroligt friske farver. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Dyson OnTrac hovedtelefonerne har en vejledende udsalgspris på 3.790 kroner.

Yderkapper findes i fire forskellige farver og kan tilkøbes for 390 kroner pr. sæt.

Ørepuderne kan også skiftes. De findes i syv farver til 390 kroner pr. sæt.

Swipe to scroll horizontally Dyson OnTrac Specifikationer Drivere 40mm Aktiv støjreducering Ja Vægt 451g Batterilevetid 55 timer (ANC tændt) Forbindelse Bluetooth 5.0

Dyson OnTrac (Image credit: Dyson)

Design

Der lykkedes Dyson at skabe nogle hovedtelefoner, som ikke ligner ret meget andet på markedet lige nu. Både hovedbøjlen og ørekopperne har et fladt design med relativt brede/høje kanter. Det betyder, at de er ret store at se på. Med en vægt på 451 gram også forholdsvis tunge. Ørepuderne er fremstillet af ultrasoft mikrofiber og højkvalitets skum, hvilket giver en virkelig god komfort og hjælper med at skabe en god, passiv lydisolering.

Høretelefonerne føles ret tunge, når man står med dem i hånden, men de er ret behagelige at have på. Der sidder tre "puder", som hviler på hovedet, når man har dem på. De to i siderne er hårde, og den i midten er blød, og samlet set giver det en god vægtfordeling. Det får dem til at føles ret behagelige, men de vil helt sikkert være for tunge at have på i længere tid for nogle brugere. Men der er i det hele taget tale om store høretelefoner, som nok bare ikke er velegnede, hvis man har et lille hoved.

Det mest geniale ved designet af Dyson OnTrac hovedtelefonerne er, at det er muligt for brugerne at skifte farverne ud, hvis de vil. Det er muligt at købe syv forskellige farver af ørepuder og syv farver af ørekopper. Med fire udskiftelige dele giver det over 2.000 forskellige kombinationsmuligheder ved at udskifte både ydre kapper på ørekopper og skifte ørepuder. Det kræver godt nok, at du tilkøber ørepuder og kapper, hvor et sæt koster 390 kroner hos Dyson.

Se, hvor hurtigt man kan skifte kapperne i videoen herunder.

DYSON OnTrac changing the ear cups

Over middel ANC og lydkvalitet

Velfungerende støjreducering

Selv om ørepudderne er lavet af ultrasoft mikrofiber og skum, kan de stadig dæmpe lyden ret godt, allerede inden vi tænder for den aktive støjreduceringen. Det er ikke et adaptivt støjreducering (trinvis justering af, hvor kraftig støjreduceringen er), hvilket betyder, at det enten er 'tændt' eller 'slukket'. Men der er Transparency-tilstand, der lader lyde fra omgivelserne komme tydeligt ind.

Hovedtelefonerne har en touch-funktion, så man kan skifte imellem de ANC tændt eller Transparency-tilstand. Den aktiveres med et kraftigt dobbelttryk på begge ørekopper. Desværre fungerer det kun cirka halvdelen af tiden på vores test-headset imellem, og det er ind imellem lidt irriterende at banke på høretelefonerne, uden nogen effekt. Når høretelefonerne skifter ANC-tilstand, afspiller de nogle ret høje lyde. Det er irriterende, fordi lyden er lidt for høj. Men samtidig er det også smart, fordi det så er nemt at høre, hvilken indstilling, der er aktiveret.

Når den er tændt, formår støjreduceringen af lukke en stor del af de dybere toner og mellemtonerne ude. Samtidig lægger den en dæmper på de højere toner. Men det er helt klart høje mellemtoner og diskant, der lettest trænger igennem. Støjen i et fly bliver ret fjern, mens en baby, der græder på flyet går mere tydeligt igennem, men stadig mærkbart reduceret. Sidder man på et kontor, bliver de fleste lyde dæmpet virkelig meget ned.

Dyson OnTrac er udstyret med 8 mikrofoner, der registrerer ekstern lyd 384.000 gange i sekundet og aktivt reducerer støjen. Ifølge Dyson kan høretelefonerne reducere op til 40 dB uønsket støj, og vi er ganske begejstrede for OnTracs evne til at fjerne støjen fra omgivelserne. Selv om støjreduceringen er god, så er den ikke helt klasseledende, sammenlignet med Bose og Sonys bedste høretelefoner.

Dyson OnTrac og det medfølgende etui. (Image credit: Peter Hoffmann)

Dyson OnTrac leverer ganske god lyd ud af boksen. I appen er der tre presets for lydindstillinger: Enhanced (standard), Bass Boost og Neutral.

Enhanced er en mere afbalanceret lyd, hvor bas, mellemtone og diskant giver plads til hinanden. Det giver mindre slagkraftig bas, men flere detaljer og et lidt bredere lydbillede.

Bass Boost lægger en solid bund og får musikken til at føles kraftfuld, selv om den samtidig fjerner nogle af detaljerne i mellemtonerne.

Neutral giver en fladere lyd og skruer mere ned for bassen.

Generelt lyder musikken godt, men selv om OnTrac leverer god lyd, så savner vi generelt et bredt lydbillede og detaljer i mellemtonerne. Bassen er til stede, men uden at fylde voldsomt meget i Neutral indstilling. Den bliver mere markant i Enhanced og Bass Boost, men det koster også detaljer i lydbilledet. Diskanten er velafbalanceret og bliver aldrig skarp, selv når vi skruer helt op for lyden.

Når vi skruer op for lyden, kommer der mere saft og kraft, og lyden virker forholdsvis lav. Som mange andre hovedtelefoner med lang batterilevetid, er lydstyrken her som udgangspunkt lidt lavere. Dyson OnTrac kan ikke spille himmelhøjt, og når vi afspiller på 50% lydstyrke, svarer det til 30-40% lydstyrke i andre hovedtelefoner. Den lidt levere lydstyrke sikrer, at batterilevetiden bliver længere. Men det suger også noget af energien og saften ud af musikken.

Dyson OnTrac (Image credit: Peter Hoffmann)

Super batterilevetid

Dyson OnTrac kommer med fremragende batterilevetid på op til 55 timer med ANC aktiveret. Det er længe, og vi kunne gå flere uger, uden at lade op. Du skal have fat i modeller som Sennheiser Momentum 4 Wireless (60 timer) for at få lignende batterilevetid. Her slår Dyson OnTrac konkurrenterne Sony eller Bose med flere længder. Hvis du løber tør for strøm, kan du lade op med det medfølgende 1,2 m langt flettede USB-C-kabel.

En udfordret app

For at få mest muligt ud af høretelefonerne skal du bruge MyDyson-appen. Den giver adgang til at justere støjreduceringen - og helt slukke for den.

Ud over at kunne justere støjreduktionen er MyDyson-appen det sted, hvor du (på en måde) kan skræddersy lyden. Der er tre presets at vælge imellem: Enhanced (slået til som standard), Bass Boost og Neutral. Det ville have været rart at få mulighed for at justere lyden eller lave og gemme sine egne indstillinger med en rigtig EQ. Ifølge Dyson skulle der være en mere avanceret EQ på vej til appen, men lige nu er den altså ikke tilgængelig.

Passer på hørelsen

Appen viser også en live graf, der konstant overvåger det støjniveau, man er udsat for. Det gælder både i høretelefonerne og den omkringliggende støj. Her vises det tydeligt, når niveauet når 80 decibel og bliver potentielt skadeligt. Den giver ikke besked, hvis lyden bevæger sig ind på et skadeligt område, men du kan slå en indstilling til, som sikrer, at lydstyrken ikke overstiger 80 dB. Klikker du på grafen over støjniveau, hopper du til en ny visning. Her kan du se grafer med støjniveau for alle de tidspunkter, du har brugt headsettet på. Det er ret smart, hvis du f.eks. vil se, hvor ofte, du lytter til musik, der er for høj, eller hvor meget dine omgivelser larmer.

Dyson OnTrac kan registrere, om du har dem på eller ej, så de automatisk afspiller og sætter på pause, når du tager dem på eller af, og det fungerer med stor nøjagtighed. Vi kunne dog godt undvære den bimle-lyd, der kommer, hver gang vi tager det på - for vi ved jo sådan set godt, at vi nu har dem på. Hovedtelefonerne slukker også af sig selv efter 30 minutters inaktivitet.

Gammel Blueooth-version

OnTrac kommer med Bluetooth 5.0, og det er en skam. Den er der nærmest ikke nogen der bruger, fordi nyere versioner er mere stabile og leverer bedre lydkvalitet. Andre hovedtelefoner i denne prisklasse kommer efterhånden med Bluetooth 5.3 som standard, og om lidt begynder Bluetooth 5.4 at dukke op. Den kommende Auracast-funktion, som vil give helt nye muligheder for at dele lyd, kræver som minimum Bluetooth 5.2, så den får du ikke med OnTrac. Det skal siges, at vi havde en meget stabil forbindelse og aldrig oplevede problemer.

Vi ville dog gerne have haft multipoint-forbindelse, så vi kunne tilslutte to enheder på samme tid. Det er også en funktion, som man efterhånden forventer med hovedtelefoner til denne pris.

Hvad angår understøttelse af lydkodeks, understøtter OnTrac de grundlæggende SBC- og AAC-kodeks og LHDC. Det er lidt skuffende, at et par hovedtelefoner, der koster så meget som Dyson OnTrac, ikke understøtter aptX i en eller anden form eller lyd i høj ægte opløsning. Der er heller ingen understøttelse af rumlig lyd eller mulighed for at høre musik via kabel.

Skal du købe dem?

Dyson OnTrac er både flotte, har lang batterilevetid og fremragende støjreducering. Og så giver de dig mulighed for at skifte udseende løbende, hvis du har lyst. Så der er tale om et par virkelig gode høretelefoner. De har dog også nogle mangler: De kører med en næsten forældet Bluetooth-protokol og kan ikke multipoint-parres, så du kan forbinde til to enheder på samme tid. Du får ikke mulighed for at lytte til kablet lyd, og vi savner ærligt talt en rigtig EQ i appen. Det betyder, at prisen i vores øjne er sat for højt, så her kommer du altså til at betale lidt ekstra for Dyson-navnet.

Vi har ikke set andre hovedtelefoner, der gør det muligt at ændre så meget på udseendet på få sekunder. Det gør Dyson OnTrac ret unikke på markedet. Så hvis du kan lide den mulighed, finder du næppe bedre høretelefoner derude.

Køb dem, hvis...

Du vil have nogle høretelefoner med god, passiv og aktiv støjreducering

Støjreduceringen fungerer virkelig godt, når du har aktiveret funktionen. Men selv inden du slår den til, giver Dyson OnTrac god passiv støjreducering.

Du vil have lang batterilevetid

Med batterilevetid på op til 55 timer med støjreducering aktiveret, løber Dyson OnTrac ikke tør for strøm med det samme. Der er rigeligt med strøm til den lange flyvetur eller en uges pendlerture til og fra arbejde.

Du vil ind imellem vil skifte farver på Dyson OnTrac

Muligheden for at skifte bøde ørepuder og yderkapper på Dyson OnTrac er fantastisk. Du har masser af valgmuligheder og det er nemt og hurtigt at skifte farve, så du får hovedtelefoner med et helt nye udtryk.

Køb dem ikke, hvis...

Du vil have den bedste lyd

Du får masser af bas og gode detaljer i mellemtone og diskant. Men vi selv om Dyson OnTrac lyder godt, så savner vi det helt store og brede lydbillede.

Du vil have billige høretelefoner

Dyson OnTrac giver dig god lyd og fremragende støjreducering. De giver dig også mulighed for at opfriske deres udseende med masser af farver. Men prisen er til gengæld i den høje ende.

Du vil selv fintune din lyd

Vi savner i dén grad muligheden for at tilpasse lyden i høretelefonerne. Dysons app giver os tre forudindstillede muligheder, men ikke nogen rigtig EQ. Den skulle være på vej, ifølge Dyson, men det er altså ikke en realitet endnu.