Vi tester: Temu-produkter – Godt eller skidt?

I langt tid har det været umuligt at gå på nettet uden at støde på Temu-reklamer. Nu har Temus danske PR-bureau bedt os om at teste nogle Temu-produkter efter eget valg. Her har vi valgt fire produkter. Det ene var udsolgt, så vi har kigge på tre Temu-produkter i denne test. Et var virkelig godt, et var ganske udmærket og et var virkelig dårligt.

Da jeg aldrig tidligere har handlet på Temu, var det lidt af en overvældende oplevelse at skulle finde fire produkter på siden. For der er virkelig meget at vælge imellem. PR-bureauet mente, at jeg burde prøve nogle af de dyrere produkter for at se, om de var gode. Dyre produkter på Temu er produkter, hvor prisen ligger over cirka 150 kr. Så jeg valgte et sæt hovedtelefoner til ca. 550 kroner, et bruserhoved til 230 kroner og en fleksibel camping-lampe til cirka 350 kroner. Når jeg siger cirka, så skyldes det, at produkterne for længst er udsolgt, så linket til netop det produkt ikke virker mere. Til gengæld kan man finde utroligt mange produkter, der ser præcist ligesådan ud, kan de samme og hedder næsten det samme. Den eneste forskel er prisen. For selv om mange produkter ligner hinanden, så findes de til meget forskellige priser, hvilket mildt sagt virker en smule besynderligt. Til gengæld har stort set alle produkter femstjernede anmeldelser og er altid næsten udsolgt. Jeg har faktisk aldrig set så mange femstjernede anmeldelser før.

Hovedtelefoner (langt) under middel med tvivlsom app

Hovedtelefonerne fra Picun byder på avancerede funktioner, som fejler fælt (Image credit: Peter Hoffmann)

Prisen lå på cirka 550 kroner for disse hovedtelefoner. De kommer med ANC (støjreducering), rumlig lyd og headtracking, så på papiret får man virkelig noget for pengene her. Det kræver dog, at man installerer Picun-appen, som vi fandt på Google Play – hvis man altså kan. For når man har hentet appen, bliver man mødt af en infoskærm på kinesisk. Efter at trykke lidt på ting, fik jeg adgang til appen, hvor jeg kunne vælge Engelsk som sprog. I menuen kan man vælge at tilmelde sig og logge ind eller bare fortsatte som gæst, hvilket jeg valgte. Mest fordi jeg ikke kender noget som helst til firmaet bag appen, og den manglende engelske tekst virker heller ikke betryggende.

Den mest vanvittige headtracking

Jeg har testet hovedtelefoner i massevis, og der er begyndt at komme flere med headtracking eller hovedsporing. Her ”låser” hovedtelefonerne den retning, som lyden kommer fra, når du tænder for funktionen. Så kigger du ligeud, bliver det ved med at lyde som om lyden kommer fra et sted foran dig selv om du drejer hovedet – lidt som når du ser tv. Og uanset om du kigger til højre eller venstre, skal lyden stadig komme forfra, også når du drejer hovedet tilbage igen. Den funktion har Picun F6 også. Men det er det værste eksempel på headtracking, jeg har testet. For lyden kommer godt nok meget fokuseret forfra, også når jeg drejer hovedet. Men når jeg drejede hovedet tilbage igen, og kiggede ligeud, begyndte lydbilledet at ”glide” til siden. I videoen herunder kører lyden bare rundt om mit hovede, selv når jeg sidder stille. Det er helt vildt ringe. Enkelte gange virkede det som det skal, men oftest virkede det ikke.

Temu Hovedtelefoner - YouTube Watch On

Lydkvalitet under middel

Selve lydkvaliteten var heller ikke noget at råbe hurra for. Selv om der ind imellem er klare mellemtoner, så virker lyden generelt ulden og tynd. Da jeg tændte for rumlig lyd og headtracking, blev lyden ligefrem dåseagtig på en måde, som virkelig ikke gavnede musikken. Generelt er dette et par virkelig dårlige hovedtelefoner. Lyden er ulden, appen er uigennemskuelig, den rumlige lyd er forfærdelig og hovedsporing lever sit helt eget liv. Derfor kan jeg på ingen måde anbefale at købe disse hovedtelefoner hos Temu.

Pris: Den kostede ca. 550 kroner, da vi bestilte, men prisen er lige nu er sat til 863 kroner på tilbud fra 1.731 kroner. Så det lader til at priserne på Temu er en smule ustabile.

Genial bruser med trykspuling

Bruseren her er genial. Hullerne for oven kan bruges, når du skal rengøre badeværelset. (Image credit: Peter Hoffmann)

Vandtrykket i min lejlighed er ikke noget at råbe hurra for. Det gælder også bruseren. Da jeg på Temu kunne se en lang række brusere, der lovede at sætte turbo på vandtrykket, måtte jeg prøve sådan en. Her fandt jeg en bruser, som havde hele ti indstillinger. De sidste to var interessante, for her kommer vandet ud af toppen af bruseren, så man kan bruge den som en slags trykspuler. Dét er jo ret smart, når man for eksempel skal gøre rent i badeværelset. Min normale bruser har i hvert fald knap nok tryk til at skylle sæben væk fra brusekabinen for slet ikke at tale om resten af badeværelset.

Højtryksrensen til badet

Bruseren kommer med slange og et beslag, som jeg dog ikke brugte. I stedet blev den monteret direkte på den gamle slange. Herefter kunne jeg faktisk mærke en stor forbedring i vandtrykket. Det er er sikkert, fordi bruseren nok udnytter vandtrykket bedre ved at have færre huller i bruserhovedet, men så længe det føles som et kraftigere vandtryk, er det vel ok. Det meste geniale er dog den spule-funktion, der kommer med bruseren. Man skal lige vænne sig til, at der står en højtryksstråle ud af toppen af bruseren – det gav et meget vådt loft de første par gange. Men så er det en fornøjelse at bruge. Der er meget tryk på, og bruseren skyller skidtet ud fra alle hjørner. Det er en smart funktion, som jeg endnu ikke har set på brusere i danske butikker, så her var jeg faktisk positivt overrasket.

Pris: Den er forsvundet fra webshoppen nu, men kostede cirka 230 kroner.

Smart camping lygte og mobiloplader

Lampen fungerer fint og er perfekt til campingtur eller turen på loftet eller i kælderen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Det tredje produkt er en genopladelig lampe, der er beregnet til camping og friluftsliv, til at have i bilen eller til at tage med i kælderen/loftet. Den kostede cirka 360 kroner. Her får man en lampe med genopladeligt batteri, som også kan bruges til at oplade mobiltelefonen, når man er ude. Lampen har tre indstillinger mht. intensitet. Samtidig kan de skifte tone fra kold til varm. Dioderne sidder på en teleskopstang, så man kan forlænge lampen og vinkel den på alle mulige måder. I bunden sidder en trefod, som kan klappes ud, så lampen står mere solidt. Der er også magneter i bunden, så man kan sætte lampen fast på en metalflade.

Praktisk og nem

Lampen fungerer fint. Den lyser godt op, og batteriet holder cirka 8-10 timer på laveste indstilling. Det er smart, at dioderne kan fungere som hyggebelysning eller som lampe/lommelygte. Kommer man i nød, kan man holde tænd/sluk-knappen inde, og så begynder lampen at blinke SOS. Opladningen foregår via en USB-C-port på siden. Her sidder et gummidæksel for at holde vand ude, og det kan være utroligt svært at få af. Når det lykkes, kan man oplade lampen, men man kan også oplade sin mobil via USB-C til USB-C. Vi savner en mulighed for at låse benene i trefodsposition, men ellers fungerer lygten som lovet. Også her overrasker Temu positivt.

Pris: Ca. 350 kroner

Kontroversiel webshop vil nok fortsat være populær

Vi tester Temu - YouTube Watch On

Det skal siges, at jeg har gjort mig nogle overvejelser, inden jeg sagde ja til testen. Temu er uden tvivl en billig webshop med et gigantisk udvalg af produkter. Man behøver ikke sidde længe og kigge på deres hjemmeside, for at finde ud af, at mange af tingene er vanvittigt billige. Men samtidig går der nærmest ikke en uge, uden at flere forbrugerorganisationer advarer specifikt imod Temus produkter. Det skyldes, at produkterne ofte ikke lever op til f.eks. de kvalitetskrav, som danske og europæiske butikker og webshops skal overholde.

Herhjemme har Forbrugerrådet fundet skadelige stoffer i hvert femte stykke legetøj fra Temu, der ifølge DR tilsyneladende heller ikke betaler for bortskaffelse af elektronikaffald, som Europæiske forhandlere skal. Samtidig er der ifølge TV2 massevis af kopivarer på Temus hylder. Det er jo ikke småting, så selv om det er billigt, er det måske ikke ligefrem god karma, man propper i indkøbskurven hos Temu. Min lille test af produkter siger nok ikke så meget om Temu generelt. Men hvis man kigger på Trustpilot er det samlede resultat af de cirka 27.000 anmeldelser, at Temu som webshop er ”under middel”.

Men selv om Temu måske ikke er webshoppen med den bedste karma, så vil både vi danskere og alle andre shoppere nok fortsætte med at smide varer i indkøbskurven. For Temu kan noget, som rigtig mange mennesker rigtig godt kan lide: De har rigtig billige varer på alle hylder.