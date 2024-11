Google-læk antyder store kameraopdateringer i Pixel 10 og Pixel 11

Google Pixel 9 er kun et par måneder gammel, men det er mere end nok til, at vi kan begynde at se frem mod Pixel 10 og endda Pixel 11 - med nye lækager, der antyder store opdateringer af Googles AI-baserede foto- og videofunktioner.

Dette rapporteres af Android Authority, som hævder at have set troværdige dokumenter fra Googles gChips-afdeling - det team, der arbejder på deres chipsæt, såsom Tensor G4, der findes i Pixel 9 - som afslører dele af Pixel 10's Tensor G5-funktioner.

Nogle detaljer er stadig vage, men de to mest spændende funktioner er »Video Generative ML« - beskrevet som AI-baseret videoredigering efter optagelse, som skulle gøre det lettere at redigere dine videoer i Fotos-appen - og et værktøj kaldet »Speak-to-Tweak«, som lader dig redigere billeder ved at beskrive de ændringer, du ønsker at foretage.

Men det stopper ikke der. En funktion kaldet »Sketch-to-Image« kan minde om en lignende funktion i Samsungs Galaxy AI (du kan se Samsungs version i videoen herunder), hvor du kan tegne en tilføjelse til et billede, som AI'en derefter omdanner til en realistisk billede. Endelig er der et værktøj, der hedder »Magic Mirror«, som ser ud til at være en slags selfie-baseret AI-effekt - måske svarende til filtre som dem, vi ser på Snapchat, selv om specifikke detaljer ikke er blevet afsløret i dokumenterne.

100x zoom til Pixel 11?

De lækkede dokumenter antyder også, at Pixel 11-kameraet vil blive forbedret via G6-chippen. En fremtrædende funktion er, at Pixel 11 ved hjælp af maskinlæring vil kunne tilbyde 100x zoom i fotos og videoer samt en ny »Ultra Low Light video«-behandling direkte i enheden i stedet for at være afhængig af skyen, som den nuværende version gør.

Som altid med lækager - især dem om en telefon, der ligger næsten to år ude i fremtiden - skal disse tages med et gran salt. Selv om disse lækager repræsenterer Googles nuværende planer for Pixel 10 og 11, kan meget nå at ændre sig inden lanceringen, hvilket kan betyde, at den endelige software ikke indeholder alle disse værktøjer.

Disse lækager fremhæver også bekymringer om, at telefonkameraernes billeder bliver mindre »ægte«. De store ændringer, som »Speak-to-Tweak« og »Sketch-to-Image« medfører, giver mulighed for tilføjelser og ændringer af fotos og videoer, men selv maskinlæringsafhængige værktøjer som 100x zoom kan give anledning til bekymring hos purister - især hvis der ikke sker væsentlige opgraderinger af kamerahardwaren.

Selv hvis billedet viser noget ægte, skal AI'en udfylde så mange manglende detaljer for at forhindre sløring, at slutresultatet kan være næsten lige så »kunstigt« som ethvert AI-genereret billede. Samtidig fanger det stadig essensen af noget ægte, hvilket sandsynligvis er nok for de fleste brugere.

Vi må vente og se, hvordan disse funktioner bliver modtaget, hvis og når de bliver officielt udgivet.