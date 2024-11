Førsteplads til genial kogeplade fra Fyn

De fleste vil nok mene, at induktionskogepladen er ret smart. Men hos fynske ZTOVE har de taget innovationen til et nyt niveau: Ztove har lavet en kogeplade, som løbende måler temperaturen og sørger for, at f.eks. risen ikke koger over. Den innovation er netop blevet valgt som Årets Produkt af brancheforeningen APPLiA Danmark.

APPLiA Danmark er brancheforening for hvidvarer og små elektriske husholdningsapparater. De har netop uddelt en række priser til produkter, der bringer noget særligt til markedet.

Her blev den fynske startup Ztove den store vinder og løb med prisen Årets Produkt 2024 for deres kogeplade. Den blev til, fordi en fynsk ingeniør var træt af, at hans pandekager blev så forskellige. At stege pandekager ved kontrolleret temperatur blev ingeniørens vision. Det er endt med at blive et koncept med en kogeplade og tilhørende gryder og pander, der via sensorer ”taler sammen”. På den måde kan kogepladen hele tiden justere temperaturen, så den aldrig bliver for varm eller kold. Det sikrer, at ting ikke koger over, og gør det også muligt at lave sous vide direkte på kogepladen. Genialt!

Charlotte Jacobsen tv. (ZTOVE) og Thomas L. Mortensen (ZTOVE) modtager prisen for Årets Produkt 2024 af Henrik E. Rasmussen (i midten). (Image credit: Patricio Juarez)

Dommerpanelet fandt, at ”Ztoves koncept er noget så sjældent som ægte dansk innovation inden for hvidevarer”, hedder det i begrundelsen, som dommerjuryen gav vinderen med på vejen.

Det er første gang, der i Danmark konkurreres om årets produkt inden for hvidevarer og elektronik. 51 kandidater havde meldt sig – og de blev bedømt på innovation, effektivitet, tilgængelighed i markedet og om produkterne fortæller en god historie.

Priser innovativt TV og hvidevarer

Samsung S95D - Anti-glare OLED lykke til din væg (Image credit: Samsung)

Der var også andre produktkategorier, som modtog priser. De øvrige prisvindere blev: