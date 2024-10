Ooni lancerer Karu 2 Pro: Ny multi-fuel pizzaovn til udendørs madlavning

Ooni, kendt for deres populære udendørs pizzaovne, har netop præsenteret den nye Ooni Karu 2 Pro. Denne model er en del af Karu-kollektionen og er designet til at give madentusiaster mulighed for at tage deres udendørs madlavning til et nyt niveau. Karu 2 Pro kan bruges til meget mere end pizza i lang baner: Den nye oven kan tilberede alt fra gratiner og brød til grillretter med grøntsager, kød, fjerkræ og fisk.

Smarte funktioner i Ooni Karu 2 Pro

Den nye pizzaovn byder på en række funktioner, der kombinerer moderne teknologi og fleksibilitet. Med muligheden for at bruge både brænde, kul eller gas (via Karu 2 Pro Gas Burner, som købes separat) giver ovnen brugerne kontrol over deres madlavning, uanset om de foretrækker den røgede smag fra træ eller den nemme betjening af gas.

Ooni Connect Digital Temperature Hub: Gør det muligt at overvåge temperaturen via et display eller smartphone-app ved hjælp af Bluetooth. Appen informerer, når den ønskede temperatur er opnået.

ClearView teknologi: En stor glaslåge med teknologi, der reducerer ophobning af sod, hvilket sikrer et klart udsyn under madlavningen.

Ekstra stor brændselsbakke: Lettere vedligeholdelse af en stabil varme i hele ovnen.

Stor tilberedningsflade: Rummelig nok til både pizza, kød og større retter som en helstegt kylling.

Robust konstruktion: Karu 2 Pro er robust bygget med en yderside af kulstofstål, hvilket gør den velegnet til det skiftende danske klima.

(Image credit: Ooni)

Pris og tilgængelighed

Ooni Karu 2 Pro er tilgængelig til en vejledende pris på 5.990 kroner og kan købes på Ooni’s hjemmeside.