Black Friday Airfryer 2024: Bedste priser og tilbud

Black Week, Black Friday og Cyber Monday: Techradar finder de gode tilbud og de bedste priser på airfryers.

Vi har udvalgt de bedste airfryer-modeller og ladet vores prisrobot scanne nettet for de bedste priser. Black Friday har normalt de bedste tilbud, men mange forhandlere sænker deres priser inden fredag den 29. november.

Tag et kig på oversigten nedenfor, hvor du finder opdaterede priser hver dag. Pludselig dukker der gode tilbud op, så sørg for at tjekke denne side flere gange for at finde den bedste pris på den airfryer, du ønsker.

Du kan også se flere af vores sider med Black Friday-priser og -tilbud, listen findes nederst på siden.

Airfryer: Ting, du skal overveje, før du køber

For at finde ud af, hvilken airfryer der er bedst for dig, skal du først tænke på tre ting:

1. Hvor meget mad skal jeg tilberede i den?

Hvor stor din model skal være, er noget, du skal overveje. Er det til storfamilien hver dag, eller er det aftensmad til en studerende på farten? Du behøver ikke den største model, hvis du kun laver mad til 1-2 personer. Hvis I er flere, der skal spise, er det upraktisk, hvis du skal tænde airfryeren flere gange, før alle har fået mad.

2. Hvor meget skal jeg bruge den?

Når du først begynder at bruge en airfryer, vil du opdage, hvor nem den er at bruge, og hvor mange middage du kan lave med den. Den er praktisk at have stående på køkkenbordet, og en airfryer bør ikke fylde mere end en normal køkkenmaskine. Mange modeller har et stilfuldt design og en touchscreen, som gør maskinen til et stilfuldt indslag på køkkenbordet.

3. Hvor brugervenlig er den?

Hvor mange kokke I er, bør også tages i betragtning. Hvis flere personer i familien skal bruge den, er det en fordel, at den model, du vælger, er brugervenlig. Det gælder både display, skuffer og rotationsfunktion. Hvis du har store skuffer, kan du tilberede flere ting på én gang. Det kan være en fordel at have en model med to skuffer. Det er også en god idé at købe en airfryer med roterende varmluftsfunktion, så du ikke behøver at røre i maden undervejs. Et overskueligt display hjælper også på brugervenligheden. Airfryeren skal også være nem at rengøre efter brug.

Black Friday Airfryer 2024: Ofte stillede spørgsmål

Hvor stor en airfryer har jeg brug for? En airfryer med en kapacitet på 3,5 liter er velegnet til 1-3 personer. Hvis du planlægger at bruge en airfryer til måltider til større selskaber, bør du vælge en model med en kapacitet på 5,5 liter eller mere.

Hvad er forskellen på en airfryer og en konvektionsovn? Tilberedningstiden er som regel kortere i en airfryer, da luften cirkulerer hurtigere end i en almindelig ovn. Airfryeren er også mindre, så det tager ikke lige så langt tid at varme den op. Det er det, der bidrager til, at maden bliver sprød og knasende, når du bruger en airfryer - uden at du behøver at bruge en masse olie.

Hvordan fungerer en airfryer? En airfryer bruger varm luft og ventilatorer til at tilberede maden. I en traditionel frituregryde opvarmes olien til en bestemt temperatur, og maden dyppes i den varme olie. Både airfryers og frituregryder skaber en sprød, knasende overflade på maden. En airfryer koger stort set uden olie, men man kan godt bruge lidt olie for at få et bedre resultat. I en almindelig frituregryde drukner vi maden i fritureolie.