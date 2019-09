Her er alt du skal vide om Black Friday 2019: datoen og forudsigelserne

Så er Black Friday tilbage. Forhandlere rundt om i landet er allerede i fuld gang med at lede efter de gode tilbud til det store salg, og mon ikke de samtidigt også lægger lidt til side til Cyber Monday - bare for at holde bolden rullende.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at udsalget først starter fredag den 29. november, (som du måske har gættet er Black Friday) da nogle forhandlere godt kan lide at tyvstarte lidt.

Ved at starte lidt tidligere kan man tage lidt af presset af nettet, så de mange tusinde udsalgshungrende kunder ikke går ind på de samme hjemmesider på samme tid. Det betyder også, at man ikke overbelaster GLS, Post Nord og de andre firmaer, der sørger for at få tilbuddene frem.

Med andre ord betyder det, at vi formentlig kan se frem til ikke bare tilbud på Black Frday, men en helt måned med udsalg, som også i år vil gå ind i december.

Black Friday var en kæmpe succes i 2018. Ifølge Dansk Erhverv var der tale om en Dankort rekordomsætning på 2,11 milliarder kroner, hvilket gjorde dagen til den største shoppingdag nogensinde herhjemme.

Vi forudser, at der i år vil komme nogle rigtigt gode tilbud på PS4, Nintendo og formentlig også nogle super billige Apple Watches.

Med hensyn til forhandlere, så gætter vi på, at CDON også i år vil kunne matche tilbuddene fra Dustin, men også Komplett burde kunne byde ind med nogle gode slagtilbud.

Spørgsmålet er så, om jyderne kommer mere til fadet i år, i modsætning til sidste år, hvor Københavnerne var langt de mest ivrige på Black Friday.

Hvornår er Black Friday 2019? Og hvad er det?

Black Friday er den fredag, der følger efter den amerikanske helligdag Thanksgiving, hvor amerikanerne traditionelt begyndte deres udsalgssæson. Forhandlerne åbnede ballet med en lang række vilde tilbud for at slå dørene helt op for det kommende storudsalg.

Datoen skifter hvert år, men dagen hedder det samme: det er altid fredagen efter Thanksgiving, som altid er den sidste torsdag i november.

Den officielle Black Friday dato er i år den 29. november, hvilket betyder, at vi er tæt på jul, hvilket igen betyder, at der er mindre tid til at shoppe online.

Det betyder måske ikke så meget umiddelbart, men man skal tænke på, at der skal bruges tid på både at finde de gode tilbud - OG leveringstiden.

Som vi tidligere har skrevet, så er Black Friday-weekenden ikke bare et par dage med tilbud. Mønstret i tilbuddene er også anderledes. Nogle tilbud kommer ved midnat, andre om morgenen - så i det hele taget gælder det om at være så fleksibel ved computeren som muligt, hvis man vil have del i de bedste tilbud.

Hvorfra stammer Black Friday?

Foto: Shutterstock (Image credit: Shutterstock)

Første gang vi hørte tale om Black Friday i forbindelse med udsalg var i november 1951, da journal Factory Management and Maintenance brugte udtrykket til at beskrive det fænomén, at mange mennesker meldte sig syge efter Thanksgiving, så du kunne få en ekstra fridag.

Omkring det samme tidspunkt brugte det amerikanske politi udtrykket "Black Friday" til at beskrive de enorme trafikproblemer, der opstod før jul, når folk begyndte at shoppe ind til jul. I 1961 forsøgte lokale myndigheder rundt omkring i USA at ændre navnet til "Big Friday" og "Big Saturday", men det lykkedes aldrig at slippe af med "Black Friday".

Black Friday-tilbud: hvornår kommer de?

Der er forskel på, hvornår forhandlere som Power, Elgiganten, CDON og Komplett begynder at sende deres tilbud på nettet. For nogle sker det et par dage før selve Black Friday, andre venter til sidste øjeblik. Men du kan være overbevist om, at vi her på TechRadar løbende skanner nettet for Black Friday-annoncer, så du altid er et skridt foran her på siden.

Det betyder, at Black Friday er meget mere end bare fire shoppingdage. Det er formentlig op til en hel måned, hvor du kan finde gode tilbud, hvis du ved, hvor du skal shoppe.

Er du hurtig på tasterne er der gode penge at spare - ikke mindst på julegaver.

Foto: TechRadar

Hvornår får man de bedste Black Friday-tilbud?

En af de ting, vi har bemærket de seneste par år, er, at de forskellige tilbud ændrer sig løbende i måneden op til Black Friday. De bedste tilbud - som regel på dyrere produkter - er som regel sidst i november.

Det skyldes, at mange håber på at kunne bundle tilbuddene. Firmaerne håber, at når du ser et godt tilbud og sparer mange penge, så er du også mere tilbøjelig til at bruge penge på tilbehør.

Men hvilken teknologier skal du holde øje med? Her er vores bud på nogle eftertragtede produkter, som du burde kunne spare penge på.

2019 iPads og iPhone XR (2?)

Foto: TechRadar

De seneste par år har der været nogle gode tilbud på den "nye iPad" (Ikke Pro-udgaven) - især har det været muligt at få en god pris på 2018-modellen.

Vi forventer, at Apple forkæler os med både den nye 2019-iPad såvel som iPad Mini 5, og mon ikke det sker, når vi når hen til slutningen af november? Og selv hvis det ikke sker, så burde 2018-modellen blive endnu billigere.

Men bemærk, at det nok ikke er fra Apple, at tilbuddene kommer. Apple vil hellere uddele ekstra gavekort, når du køber deres dyrere modeller, så det kan betale sig at kende forhandlerne af Apple-produkter.

iPhone XR var en af de store sællerter i 2018. I år er efterfølgeren kommet lidt tidligere, så der er stor sandsynlighed for, at den kommer med på dette års 2019 Black Friday.

Apple AirPods

Foto: TechRadar

Vi holder fast i Apple lidt endnu, for vi forventer, at forhandlerne er klar over, at der kan være et godt salg i at lave tilbud med Apples trådløse hovedtelefoner. De var særdeles populære sidste år, og da der nu er kommer en efterfølger, så burde første generation være i stor efterspørgsel.

Vi har tidligere i år set gode tilbud på Apple AirPods 2, så mon ikke, at de kommer endnu længere ned i pris?

Samsung Galaxy S9

Foto: TechRadar

Hvad der gælder for iPhones, gælder også for Samsungs Galaxy: ikke bare S10-modellen, men også Note-udgaven. Vi har set gode tilbud på Galaxy S9 (og søskende) - hvilket ikke er overraskende, når man tænker på, hvor gode anmeldelser, de har fået - og vi håber på, at det samme sker i år for Galaxy S10.

Hvis du står overfor at investere i en ny mobil, kan vi klart anbefale at vente indtil, at Black Friday går i gang.

PS4 og Xbox One

Foto: TechRadar

Vi venter stadigvæk på nyt omkring den kommende PS5, der forventes at ankomme til næste år, så derfor er det stadigvæk Sonys PS4, der er det store dyr i åbenbaringen, ligesom Microsoft ihærdigt pusher deres Xbox One S og One X for at få så mange kunder som muligt til at købe deres spil og ekstra tilbehør.

Så det er i diverse bundles, at vi skal kigge efter gode tilbud - også selv om der ikke var så forfærdeligt meget at komme efter sidste år, bortset fra nogle pakker, der indeholdt Red Dead Redemption 2.

Det samme kan siges om PSVR. Sidste år var der nogle gode tilbud på den front. Der kommer stadig nye spil, så mon ikke vi kan forvente os nogle gode tilbud på VR-området.

4K TV - OLED især

Foto: LG

Hver eneste år er der fantastiske gode tilbud på TV. Der er som regel noget for alle - ikke mindst på 4K-modellerne, hvor der sidste år var rigtigt mange gode billige modeller.

Der er ofte prisnedslag på LG's OLED-modeller, og eftersom OLED-teknologien hele tiden falder i pris, kan vi godt regne med gode priser her.

Der er også muligheden for at holde øje med Samsungs QLED TV, der er at regne for en direkte konkurrent til OLED-teknologien, og hvis du ikke vil af med helt så meget, så er der masser at komme efter i billige modeller med LED. Og her snakker vi meget lave priser, selv i størrelser op til 65 tommers HDR Smart TV-udgaver.

Kan du nøjes med 40 tommers Full HD-TV, så snakker vi beløb, der kan hænde at komme helt ned under 1.000 kroner. Så får man altså meget TV for pengene.

Det kan betyde, at den gamle fladskærm i køkkenet eller i soveværelset kan hænde at blive skiftet ud med et ganske glimrende TV i 2019.

Amazon Echo-enheder, Fire TV sticks og Kindle Fire tablets

Image credit: TechRadar

Selv om enheder fra Amazon som Fire Stick og Echo Dot endnu ikke har erobret danskernes hjerter, så kan det være, at netop en god udsalgspris kan sætte lidt fut under gigantens produkter herhjemme.

I løbet af 2018 faldt priserne på Echo Dot, og Smart Home produkter som Philip Hue faldt også rimeligt i pris.

Tidligere på året så vi, at Amazon satte priserne på deres Fire Stick og Fire Stick 4K ned, lige som Echo Dot også ramte et fint bundniveau. Og at Amazon langsomt er ved at komme i gang, så vi også på den store udvidelse af Ring- og Blink-produkter.

Derfor forventer vi også at Amazon slår til ved dette års Black Friday og kommer med gode tilbud på i sær Smart Home højttalere.

Er Black Friday 2019 anderledes?

Black Friday 2019 burde følge op på sidste års tendens med at sætte priserne ned på produkter, som brugerne rent faktisk gerne vil købe. Sidste år så vi nogle heftige pris-krige mellem nogle af de store teknologi-kæder, og det er en udvikling, som vi gerne ser fortsætte i år.

Især forventer vi super gode tilbud på 4K TV med HDR-understøttelse - noget der tidligere kostede mange penge - og vi forventer, at Apple kommer på banen med nogle billige iPads, som var det store hit sidste år.

Fordi vi har fået nye AirPods i 2019, kan vi regne med at se billige priser på tidligere generationer, ligesom bærbare computere, iPhones og Android smartphones burde ramme lave priser i år.

Især kan vi være heldige at få billige iPhones, da Apple jo lige har lanceret helt nye modeller.

Black Friday forudsigelser

Her på TechRadar bruger vi timer og atter timer på at gennemtrawle alle de store forhandleres hjemmesider for at finde de bedste priser. Sidste år så vi nogle klare tendenser, der burde få indflydelse på dette års tilbud.

Black Friday har fundet sin rytme, så her er nogle af vores forudsigelser:

Hovedtelefoner var blandt sidste års klare vindere - især Apples AirPods. Selv om sidstnævnte ofte ikke var sat ret meget ned, så var de blandt topsælgerne på Black Friday.

Nogle mobiludbydere slog sidste år meget af priserne på deres flagskibe, hvis man indleverede en ældre model, for eksempel på iPhone XR, XS og XS Max - ligesom Samsungs Galaxy 9 røg ned i pris, især på ulåste modeller.

Sådan forbereder TechRadar sig på Black Friday? Black Friday er et af de vigtigste tidpunkter på året for redaktionen på TechRadar. Forud for den store dag (eller weekend) forbereder vi os på at finde de bedste tilbud frem, så netop du får den bedste mulighed for at vælge. Det er uanset om det gælder den bedste bærbare, TV eller iPad. Vi har alt, hvad du har brug for at vide.

Sidste år var tilbuddene på bundles med Nintendo Switch klar bedre end tilsvarende fra PS4 Pro, Xbox One og Xbox One X, og i den bærbare verden så vi Dells XPS 13 blive sat kraftigt ned, hvilket var helt forrygende.

Amazon er ikke kommet til Danmark endnu, men der er intet, der forhindrer dig i at handle i den tyske butik. Sidste år - og på Prime Day i år - så vi, at Amazon satte priserne ned på egne produkter som Fire Tablets, Kindle e-bogslæsere og Echo-enheder. Nu hvor Amazon har opkøbt Eero, må vi regne med, at deres mesh-routere også bliver sat ned.

(De fik i hvert fald sat godt gang i salget i år, da de på Prime Day solgte seks gange så mange Eero-enheder, som der blev solgt hele sidste år - så mon ikke vi kan forvente det samme på Black Friday).

Vi forventer ikke, at omsætningen fader i år, da det ser ud som om, at forhandlerne udvider antallet af tilbud.

Ikke for at rose os selv (OK, så lidt, måske - men vi forsøger virkeligt hårdt at finde de bedste tilbud), men TechRadars Black Friday tilbud er altså værd at holde øje med, hvis du er ude efter et virkeligt godt tech-tilbud.

(Bookmark denne side. Den bliver oversvømmet med Black Friday tilbud, når vi når frem til den store dag i november, så du behøver ikke at kigge andre steder).

Hvorfor bliver Cyber Monday kaldt Cyber Monday?

Udtrykket blev opfundet af Ellen Davis og Scott Silverman fra US’ National Retail Federation and Shop.org. Det var et bevidst forsøg på at promovere online-shopping tilbage i 2005, da internet var lavet af træ og blev drevet af damp.

Meningen var at hjælpe mindre forhandlere til at kæmpe mod de store kæder, som havde sat sig på Black Friday. Men det betød selvfølgeligt bare, at de store kæder også kastede sig over Cyber Monday.

Er Black Friday-tilbud reelle?

Generelt set; ja. Selv om der findes to slags tilbud. Den første slags er, hvor priserne er aftalt på forhånd mellem producent og forhandler. Den anden slags er mere tilfældige, uanset om det nu er en algoritme, der ligger bag en forhandlers tilbud, eller om det bare er forsøget på at kæmpe mod de nærmeste konkurrenter på området.

Som med så mange andre tilbuds-dage, så ser man et stort, broget udvalg af udsalgspriser. Det kan være udgående varer, eller det kan være ting, der dukkede op på lagret, da man tømte det. Tidligere år har vi set nogle forhandlere forsøge at lave numre, men heldigvis bliver den slags altid opdaget.

I disse social media-dage er det svært at dukke sig.

Hvor finder jeg de bedste Black Friday-tilbud?

Som nævnt finder du de bedste muligheder, hvis du bookmarker denne side. Så snart vi får øje på de gode tilbud, slår vi til.

Hvor får jeg de bedste Black Friday-tilbud i 2019?

Det hjælper at gøre sit hjemmearbejde. Nogle forhandlere har tidligere prøvet at sætte priser op fra august til november, så de kan sætte dem ekstra meget ned igen, så sørg for at tjekke tidligere priser.

Det er også en god ide at være fleksibel. Hvis du for eksempel er ude efter et Samsung UHD TV, så er det bedre at holde øje med ønskede features end et specifikt modelnummer. Det kan godt ske, at den specifikke model, du er ude efter ikke bliver sat ned, men måske gør et tilsvarende TV med samme features. Så sørg for at lave din research ordentligt.

Og når du undersøger dit ønskede produkt, så skal du ikke lade dig narre af, at næsten alle specifikationer ser ud til at være fremragende. Nogle features - ofte eksempelvis skærmopløsning og processorkraft - bliver erstattet af dårligere udgaver, mens resten er samme som den fremragende model. Det sker selvfølgelig for at kunne lave en god pris, men produktet er jo så også dårligere på centrale områder.

Kan jeg få pengene tilbage på Black Friday-tilbud?

Nogle forhandlere tilbyder penge tilbage, men vær opmærksom på, at du ikke har krav på det.

Er jeg beskyttet, når jeg handler på Black Friday?

Når du køber online, skal du passe på falske hjemmesider. Især op til Black Friday og Cyber Monday dukker en masse falske sider op, hvor der er rigtigt gode tilbud. Du kan være sikker på, at hvis du kan få en ny iPhone til ni kroner, så er der tale om snyd. Hvert år lukker SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) over 1.000 falske hjemmesider, men du kan være sikker på, at der er dukket lige så mange nye op - især her op til Black Friday og Cyber Monday 2019.

Men hvad skal man så holde øje med? Fra Forbrugerrådet Tænk lyder følgende råd til, hvad du skal kigge efter, når du vil tjekke en hjemmeside:

Er der kontaktoplysninger webshoppen? Der skal både stå virksomhedens navn, en e-mailadresse, et telefonnummer og virksomhedens fysiske postadresse.

Er det en dansk hjemmeside? At URL'en ender på '.dk' er ikke en garanti. Tjek eventuelt hos hostmaster.dk, hvor du kan se, hvor virksomheden er registreret.

Er der CVR-nummer? Alle danske virksomheder får et 8-cifret CVR-nummer, når de bliver registreret i det Centrale Virksomhedsregister. Og det skal stå på hjemmesiden.

Er siden e-mærket? E-mærket er en dansk mærkningsordning, der skal sikre forbrugerne en sikker e-handel.

På e-mærkets hjemmeside kan du tjekke, om webshoppen har e-mærket.

Ser teksten mærkelig ud, og er den fyldt med eksempelvis stavefejl? Og husk at tjekke prisen. Hvis tallet er meget skævt, for eksempel 134,63 kroner, så er det formentlig oversat med Google Oversæt.

Endelig er det en god idé at lave en hurtig søgning på firmaets navn og se, om der er andre brugeranmeldelser. I dag er det svært at dukke sig, hvis man vil snyde – heldigvis.