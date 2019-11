Anmeldelse: Apple AirPods Pro

To-minutters anmeldelse

Apple har lanceret sine nye trådløse øretelefoner, som byder på aktiv støjreducering, en meget bedre pasform og et forbedret design, i et forsøg på at lokke flere iPhone-brugere til at købe deres trådløse AirPods Pro.

Til en pris på 2.199 kroner er de dog i den dyrere ende, og kan dermed ikke kaldes for de absolut bedste trådløse øretelefoner på markedet.

Når det er sagt, findes der meget værre end de nye AirPods, hvis du er en iPhone-bruger, der leder efter nogle behagelige ørepropper med stærk lydkvalitet - det nye design betyder, at det er langt mindre sandsynligt, at de vil falde ud. De ekstra mikrofoner giver stærk støjreducering (især ved pendling) såvel som en nyttig Transparency-tilstand, som virkelig lukker omverdenen ind.

Mens passformen er bedre end de originale AirPods, skal du vænne dig til at kontrollere dem med den kapacitive, berøringsfølsomme overflade på hver stamme - det tager noget tilvænning, men er en god måde at aktivere støjreducering og skifte sang.

Der er så meget 'Apple-ness' over AirPods Pro - fra den indledende opsætning, hvor ørepropperne scanner dine ører for at kontrollere, at pasformen er rigtig, til det faktum, at der er en lille luftventil, hvilket gør det at putte dem i ørerne, eller fjerne dem, en mere behagelig oplevelse. Kort sagt, fans af Apples etos vil være meget tilfredse med AirPods Pro.

The AirPods Pro tilbyder en langt bedre pasform (Image credit: TechRadar)

Lydkvaliteten på AirPods Pro er bestemt forbedret siden den forrige generation - der er lagt bemærkelsesværdigt meget vægt på vokal og bas, hvilket betyder, at disse ørepropper er bedre for pop-fans end dem, der nyder en mere naturlig præsentation, som egner sig til klassisk musik eller mere orkestrale lyde.

Batteriets levetid er stærk (for Apple-øretelefoner - ikke sammenlignet med 8-9 timer, som andre trådløse øretelefoner tilbyder), og vi fandt ud af, at de annoncerede 4-5 timer fra en enkelt opladning var nøjagtige, selvom vi anbefaler at oplade etuiet regelmæssigt, da man virkelig har et problem når etuiet pludselig løber tør.

Hvis du vil have de bedste hovedtelefoner, Apple har lavet, er AirPods Pro kulminationen på mange års arbejde, der resulterer i et stærkt lydprodukt. Der er bedre trådløse øretelefoner derude, men for Apple-fans og iPhone-brugere, er AirPods Pro et godt valg.

AirPods Pro pris og tilgængelighed

(Image credit: Future)

AirPods Pro blev lanceret den 30. oktober, så de kan selvfølgelig købes hos både Apple og en række forhandlere.

Det er vigtigt at understrege, at AirPods Pro ikke er en efterfølger til 2019-modellen af AirPods, hvilket også reflekteres tydeligt i prisforskellen.

AirPods Pro kan købes til 2.199 kroner, hvilket ligger betydeligt over de 1.379 kroner, som den normale 2019-model koster.

Indledende opsætning

AirPods Pro sørger for, at du får den rigtige pasform (Image credit: TechRadar)

Som så mange andre Apple-enheder, opretter AirPods Pro øjeblikkeligt forbindelse til din iPhone eller iPad - du skal blot åbne etuiet for at komme i gang.

Du skal sørge for, at iOS 13.2 er downloadet til din enhed, så du med Apples ord kan få "alle de avancerede funktioner", der tilbydes - vi tror, at dette er de nye ikoner for AirPods Pro såvel som muligheden for at kontrollere transparency og støjreducering direkte fra Control Center.

Så snart de er aktiverede, parres AirPods Pro automatisk med din telefon og alle Apple-enheder, der er knyttet til din iCloud-konto (inklusive Apple Watch, iPad og Macs), så du behøver ikke forbinde dine nye ørepropper til dine andre Apple-enheder.

Når de er inde i øret, vil AirPods Pro via Bluetooth-indstillingerne vurdere din pasform og kontrollere, om den størrelse på ørepropperne, du har valgt, lukker tæt.

At opnå en tillukning mod din øregang er et vigtigt aspekt af den overordnede lydkvalitet på ørepropperne, og hjælper med til at skabe fysisk lydisolering og passiv støjreduktion; i en perfekt verden kommer ingen lyd ind, og ingen lyd lækker ud.

Dette opnås ved at spille et kort stykke musik, hvor AirPods Pro-mikrofonerne vurderer, om det lyder som det skal - hvis du er som de fleste, og får en god pasform, får du det grønne lys (eller grønne bogstaver, for at være mere præcis).

At lege med pasformen og lade dem dingle løst viste, at AirPods Pro er i stand til at fortælle, hvornår der er lækage af lyden - en af vores venner, der brugte de nye AirPods for første gang, fandt ud af, at Apple foreslog større propper, og så var tillukningen fin.

(Image credit: Future)

At skifte mellem de forskellige propper, er endnu en gang meget Apple-agtigt - hvorvidt det er positivt eller negativt afhænger af, hvordan du har det med virksomheden. I stedet for en almindelig silikoneprop, som du er nødt til at vippe på eller af en lille stilk, klikker du bare på propperne plads på AirPods Pro.

Dette gør det muligt for AirPods Pro at have et mere kompakt design og gør, at de føles mere som et premium-produkt… men de er ikke umiddelbart billige at erstatte. Og selvom du nemt kan købe nye silikonepropper til almindelige ørepropper, er det ikke så let at montere dem på de nye AirPods takket være de klik-på-funktionen.

At få propperne på og af, kræver lidt fingerfærdighed - de klikker ikke øjeblikkeligt af og kræver lidt kraft for at blive fjernet. Systemet ser imidlertid ud til at være robust, og når du først har fået det ind under huden, er det forholdsvis let - og det lader heldigvis ikke til at være nødvendigt særligt ofte.

Det kan være en god idé at fjerne dem en gang imellem, når dine AirPods Pro skal rengøres, og selvom vi efterhånden har styr på det, er vi stadig en smule nervøse for at ødelægge noget, når propperne klikkes af og på.

Design og brug

(Image credit: TechRadar)

Den første ting, vi bemærkede i vores tidlige test, var, at AirPods Pro er lette - de er så lette, at når de først er sat ind i ørerne, lægger man næsten ikke mærke til, at de faktisk er der. Selvom det er et plus i forhold til komfort, kan det være et minus på andre måder - vi kunne let forestille os en situation, hvor du mister en a dine AirPods, og faktisk ikke er klar over det i et stykke tid (undtagen at din musik vil være stoppet med at spille).

Stængerne er meget kortere end på Airpods 2, og hvor du var i stand til at bruge stægerne på ​​de ældre AirPods til at skifte sang eller aktivere Siri, betyder pasformen på AirPods Pro, at det ville være en mindre brugervenlig oplevelse her.

I stedet er der en 'kapacitiv sensor' i stammen, et lille område på hver af AirPods Pro, hvor berøring af det nævnte område vil aktivere støjreducerende- eller transparencytilstand, eller skifte og pause pause musik.

Oprindeligt var det lidt vanskeligt at vænne sig til, da de kortere stænger gjorde det svært at finde berøringsområdet, men efter et par minutter faldt det mere naturligt.

Efter en uges brug blev betjening af AirPods Pro helt instinktivt, og det play, pause og skift af musik var ikke længere noget vi tænkte over.

Den lille berøringssensor (Image credit: Future)

Det er en skam, at der ikke er et haptisk klik på selve knoppen, der bekræfter berøringen. Det ville have fået de nye AirPods Pro til at føle sig så meget mere taktile.

Du kan ændre, hvad berøring på sensoren gør, og indstille den til at kontrollere Siri, hvis du foretrækker det. Du kan også tildele sensoren en anden funktion (støjreducering på den ene, Siri på den anden) til hver øreprop.

Én ting, der ville have været fantastisk - berøringsfølsom lydstyrkekontrol på stængerne. Vi blev med det samme irriterede over at skulle have telefonen op ad lommen, for at ændre lydstyrken - Powerbeats Pro, for eksempel, har en klikbar knap, der ændrer lydniveauet, og det er virkelig nyttigt.

En læser har kontaktet os og foreslået, at vi brugte Siri til at ændre lydstyrken. Der er dog et par årsager til, at vi ikke ønsker at bruge Siri:

Det fungerer ikke altid Det tager cirka fire sekunder at tale, bekræfte og aktivere Lyden bliver enten voldsomt høj eller voldsomt lav Man ligner en kæmpe idiot, når man forsøge at hviske til til Siri, så ingen hører det

Kort og godt, så burde Apple have sørget for lydstyrkekontrol på ydersiden af AirPods Pro.

(Image credit: Future)

Inde i AirPods Pro er der et accelerometer, og på selve knoppen er der en optisk sensor - kombineret giver de knopperne mulighed for at stoppe og starte musikken alt efter, om AirPods fjernes eller sættes i.

Apropos... forbedringen i pasformen hos ​​AirPods Pro i forhold til de originale AirPods er enorm. Silikonepropperne sikrer, at de sidder tæt, og ørepropene er så lette, at de ikke hopper rundt, selvom du jogger ned ad vejen eller stormer op ad trapperne på togstationen.

Vi vil dog ikke gå så langt som at sige, at de er de mest sikreste ørepropper på markedet. Når løb og sved kombineres, kan silikonbepropperne begynde at glide lidt rundt.

Her er en videnskabelig test: vi fandt ud af, at det tog fire kraftide rystelser - der muligvis resulterer i en hjernerystelse - på hovedet, for at få AirPod Pro til at falde ud når de er tørre, men da de blev svedige krævede det kun et enkelt voldsomt ryk med hovedet.

Hvis du er blandt dem, der kæmpede med pasformen på de originale AirPods, under eksempelvis løb, er disse et stort skridt fremad og sidder langt mere komfortabelt.

(Image credit: Future)

De er også IPX4-vandafvisende - hvilket betyder, at du kan bruge dem i regnvejr. Samtidigt påvirker sved ikke deres ydeevne, hvilket er et stort plus for os.

AirPods Pro bliver stadig slået lidt for let ud, når man tager jakken af, eller ved et uheld lige snitter dem. Men sammenlignet med pasningen på de originale AirPods, er Pro-modellerne lysår frem.

Én ting, der kan forklare den mindre mangel i pasformen, er den luftventil, som Apple har implementeret. Den lukker ørepropperne tætte i ørerne, men der er ikke den der velkendte, 'sugende' fornemmelse, når du fjerner propperne.

Helt ærligt, så har vi aldrig følt, at det var et problem med andre trådløse ørepropper, så vi kan ikke med sikkerhed sige, om det har gjort en enorm forskel - men at sætte AirPods Pro i vores ører har altid altid en behagelig oplevelse.

I sidste ende er AirPods Pro dyre, men de er som helhed godt konstrueret, med lidt designjusteringer og små tweaks, der virkelig bidrager til den samlede oplevelse.

Lydkvalitet, støjreducering og Transparency

(Image credit: Future)

Én ting er, at de har en god pasform, men hvordan lyder de nye AirPods Pro? Apple fremhæver nye drivere, forbedret bas, "klar og detaljeret lyd i mellemtoner og diskant" og en adaptiv equalizer.

Vi testede Apple AirPods over en række musiknumre og fandt en række ligheder på tværs af genrer. Vi bemærkede, at vokal ofte lød virkelig rig, og især basen var mere kraftguld end hos AirPods 2.

Billedet var det samme på tværs af akustisk/indie-rock, elektronisk musik, pop og hip-hop. Dog var adskillelsen af mellemtoner og lave frekvenser kun okay. Der er stadig en 'indelukket' følelse (som i, at det lyder som om musikken kommer inde fra dit hoved, hvilket ikke er naturligt - rigtig gode hovedtelefoner får det til at lyde som om lyden kommer til dig fra alle vinkler).

Sammenlignet med et par high-end-øretelefoner (eller endda nogle af de bedste trådløse øretelefoner, som Cambridge Audio Melomania 1), var det sværere at høre alle detaljer i musikken i AirPod Pro.

Når man lytter til elektro-pop-nummeret, Fortune, af Little Dragon, kommer vokalen tydeligt igennem - dette viser, at mellemtonerne er godt afbalancerede og rige. Bas lyder også rigtig varmt. Og selvom audiofile måske ikke kan lide dette, da det ikke er helt 'naturligt', gør det musikken behagelig at lytte til.

Når du lytter til klassisk musik, som Mozarts 'Jupiter' Symfoni Nr. 41 i C-dur, bliver lyden til gengæld lidt fladere og mere afdæmpet. Du kan godt nok differere de forskellige harmonier på strengene fra hinanden, men fløjten mangler lige det sidste, der skal få den til at svæve over mixet.

I sidste ende føles det som om, at Apple går efter en stærkere præstation, når det kommer til vokal- eller baselementer, hvilket er fornuftigt, hvis de sigter efter at glæde dem, der kan lide popmusik.

(Image credit: Future)

En del af lydkvaliteten er afhængig af støjreduceringen, som med det samme gør sig bemærket når den tændes - du tænder for den ved brug af det berøringsfølsomme område på AirPods Pro, eller ved at gå ind i lydstyrkesektionen på din iPhone.

Apple har placeret to mikrofoner i AirPods Pro, hvilket giver mulighed for både intern og ekstern lydanalyse.

Den første overvåger lydkvaliteten i øret for at se, om den musik, du spiller, lyder som den skal, og ændrer den ved hjælp af en algoritme, hvis behovet opstår. Den anden udelukker baggrundsstøj og skaber et langt roligere lyttemiljø.

Vi kan desværre ikke teste, hvor godt algoritmen, der overvåger lyd i dit øre, faktisk fungerer, da der ikke er nogen måde at slå den til og fra - men den aktive støjreducering har en stærk og mærkbar effekt.

Den lukker ikke af for al anden lyd omkring dig - hvis du er på et kontor, og der er musik, kan en lille smule stadig slippe igennem - men når du går på gaden, lukker AirPod Pro praktisk talt al støj fra en motorcykel ude, og enhver konstant støj (som en ventilator eller konstant vind) lukkes også meget godt ude.

AirPods Pro-støjreducering fungerer særligt godt i et tog, hvor forskellen mellem aktiv støjreducering til eller fra virkelig bliver tydelig.

Du kan tilpasse dine AirPods Pro i indstillingerne (Image credit: TechRadar)

En underlig ting, vi bemærkede: Hvis du bare har AirPods Pro tændt, men uden musik at afspille, strømmer en underlig, 'hvæsende' lyd af og til fra ørepropperne, da den støjreducerende teknologi forsøger at virke uden lyd, der går ind i øret. Det er temmelig sjældent, men føles stadig underligt, når det sker.



Transparency ligger i den anden ende af skalaen, og er det modsatte af støjreducering. Her er mikrofonerne inde i AirPods Pro i stand til at videresende lyd fra de eksterne mikrofoner.

Det er en godt implementeret funktion, hvor omverdenen langsomt 'fader' ind og ud, når transsparency er tændt, fremfor pludseligt at dukke op i øregangene. Du kan have en samtale med nogen, selv med din musikken tændt (selvom det er lidt vanskeligt, hvis du er over halv lydstyrke). Når der ikke er nogen musik, der spiller, er du næppe klar over, at du overhovedet har hovedtelefoner i.

En ting, der irriterer: videoer, der reklamerer for AirPods Pro, får det til at virke som en simpel berøring af det kapacitive område på ørepropperne er alt, hvad der kræves for at tænde for Transparency, hvor det faktisk tager en ganske kraftig og langvarig berøring.

(Image credit: TechRadar)

Som med andre indstillinger og funktioner, er det noget man hurtigt vænner sig til. Det er bare meget anderledes end det, vi forventede ud fra reklamerne.

Én ting, som vi fandt interessant: Hvis du planlægger at bruge AirPods Pro til at tage opkald når du er ude, kan det være småsvært når støjreduceringen er slået til.

Det lader til at være fordi, man helt naturligt sænker sin stemme, når lyden er mere indelukket, hvilket forhindrer mikrofonerne i at opfange stemmen

Hvis man tænder for Transparency igen, vil de fleste opdage, at de automatisk taler højere. Du kan sagtens have en anstændig samtale gennem de nye AirPods, men det er stadig ikke så godt som bare at holde telefonen ved øret.

En ekstra funktion, som vi er ret vilde med: høresundhed. Hvis du bruger AirPods, Powerbeats Pro eller AirPods Pro, bliver de præcise lydstyrkeniveauer sendt til din iPhone, og du kan se, om lydniveauet er skadeligt.

Vi bemærkede en markant forbedring af lydstyrken, der pumpes ind i ørerne, da vi skiftede til AirPods Pro fra Powerbeats Pro - hvilket viser, at støjreduceringen gør det muligt for os at sænke lydniveauerne lidt og stadig nyde den samme lydkvalitet.

Så hvis du skal redde din høresundhed, tilbyder AirPods Pro en forbedring i forhold til de originale AirPods eller endda Powerbeats Pro.

Batteri

(Image credit: Future)

Lad os tale om batteriets levetid: AirPods Pro's opladningsetui giver dig over 24 timers lyttetid, når det er fuldt opladet. Med hver fuld opladning af AirPods Pro får du fem timers lytning (det er med støjdreducering eller Transparency slukket - du får fire og en halv time med funktionerne tændt), eller tre og en halv times brug, hvis du bruger AirPods Pro som en håndfri mikrofon til opkald.

Tallene er temmeligt nøjagtige i den virkelige verden - du bruger aldrig AirPods uden hverken støjreducering eller Transparency, men så længe du bruger etuiet, oplever du sjældent dødt batteri.

(Image credit: TechRadar)

Hvis dine nye AirPods Pro løber helt tør, hævder Apple, at du får en times lyttetid fra kun fem minutters opladning, og det ser ud til at passe - at smide dem i opladningsetuiet ved 0%, giver 35% batteri, hvilket er lidt over en times brug.

Etuiet er dog lidt irriterende, idet det er svært at vide, hvor meget batteri der er tilbage. Når du tager AirPods ud, kan du gå til din iPhone's batteri-widget for at tjekke, hvor meget strøm der er tilbage. Derudover har du kun mulighed for at tjekke den lille LED-lampe, der enten lyser grønt eller ravgul.

Selvom vi kun havde brug for at oplade etuiet to gange i løbet af en uge, havnede vi i en situation, hvor det var helt dødt - det ville være rart, hvis der på en eller anden måde kom en advarsel inden man løber helt tør.

Med hensyn til opladning af etuiet, har Apple helt uhensigtsmæssigt lagt et USB-C-til-Lightning-kabel i æsken. Medmindre du har fået en ny iPhone 11 Pro eller en ny MacBook, har du ikke den nødvendige adapter, da der ikke er en i æsken.

Det irriterende opladerkabel, der følger med AirPods Pro (Image credit: Future)

Den gode nyhed er imidlertid, at næsten enhver person, der køber de nye AirPods, vil have et standard Lightningkabel, eller to, liggende og flyde, så du kan oplade dem på den måde.

Glem ikke, at dette er et trådløst opladningsetui, så du kan også bare bruge en trådløs oplader. Du tror måske, at det er lidt af en ligegyldig funktion, som du ikke ønsker at betale for. Men tro på os når vi siger; invester i økosystemet.

Der er noget fantastisk ved at være i stand til bare at lægge en telefon eller et sæt AirPods, og få dem til at oplade i løbet af dagen.

Køb dem hvis..

Du er træt af pasformen på de originale AirPods

Vi elsker pasformen, som er hovedårsagen til at investere i AirPods Pro - De føles meget bedre end originalversionen, og de er langt bedre til at blive i ørerne.

Du er en iPhone-bruger, der ønsker lydkvalitet kombineret med bekvemmelighed

Selvom AirPods Pro ikke har markedets bedste lyd, er de temmeligt gode og fungerer så effektivt med en iPhone, at du får en fantastisk fusion her.

Du vil passe på dine ører

Det er en meget overset funktion, men at være i stand til at registrere niveauet af decibel, der presses ind i din kranium, er et kraftfuldt værktøj til at hjælpe dig med at forstå, hvor meget skade du gør på din langvarige hørelse. Det er kun ét værktøj i en meget større krig for at forhindre høreskader, men at have Apple-hovedtelefoner giver dig langt flere data omkring din høresundhed.

Køb dem ikke hvis..

Du er prisbevidst

AirPods Pro er ikke billige - så hvis du er ligeglad med at have de bedste ørepropper, Apple har at tilbyde, kan du tjekke vores andre trådløse ørepropper, eller prøve de ældre AirPods - de er stadig et anstændigt valg.

Du er en fitnesstosse

Der er mange andre trådløse øretelefoner, som vi specifikt vil anbefale til træning - Powerbeats Pro er et stærkt valg eller f.eks. Jabra Elite Sports med den bedre pasform.