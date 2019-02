De bedste trådløse ørepropper: De 10 bedste Bluetooth-ørepropper og trådløse hovedtelefoner i 2019

Wireless vs true wireless: Hvad er forskellen? Trådløse hovedtelefoner– vores fokus i denne guide -har eksisteret et godt stykke tid – omtrent samtidig med at Bluetooth blev en fast standard. Selvom de er batteridrevne og ikke er fysisk forbundet til din telefon, er der stadig et kabel imellem hver side – og nogle gange også en bøjle bagom nakken. True Wireless hovedtelefonerer helt og aldeles fri for ledninger. Imens normale trådløse hovedtelefoner lader os kappe forbindelsen til musikafspilleren, er kablerne helt droppet med True Wireless og giver derfor optimal frihed. Hvis du helt vil droppe kablerne, kan du med fordel tjekke vores liste med de bedste true wireless hovedtelefoner.

Der var engang, hvor Bluetooth-hovedtelefoner ikke var den bedste måde at lytte til musik på. Men takket være bedre trådløse forbindelsesmuligheder, såsom aptX og innovationer på batteriområdet er Bluetooth-ørepropper hurtigt blevet en af de mest populære måder at lytte på.

Hvilke mærker er så bedst, når det kommer til forbedringer på Bluetooth-området samt fremtidig lydinnovation?

Firmaet bag aptX, Qualxomm, bør stå på denne liste ligesom Jaybird, Plantronics, Nuforce, RHA og Jabra alle har dedikeret en stor mængde ressourcer til at forbedre lydkvaliteten uden at gå på kompromis med batterilevetiden.

Læs med for at se vores foretrukne trådløse Bluetooth-ørepropper.

Hvilke trådløse ørepropper er bedst?

Optoma NuForce BE Sport4

1. Optoma NuForce BE Sport4

Praktisk talt perfekte trådløse ørepropper

Akustisk design: Lukket | Vægt: 15 g | Frekvensgang: 20 - 20.000 Hz | Drivere: 6 mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: 92 dB +/-3 dB ved 1 kHz | Impedans: 32 Ohm | Batterilevetid: 10 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | NFC: Nej

Imponerende lyd

Tilpassede propper

Praktisk design

Egner sig ikke til lytning med ét øre

NuForce har med deres BE Sport4-propper virkelig skabt noget helt specielt. Med sin slanke og solide indpakning er disse et par kvalitetspropper, som overgår deres femstjernede forgængere. De er perfekte til træning, men enhver byboer vil også finde letvægtsdesignet og den imponerende lydisolation tiltalende. Her er beviset på, at trådløse hovedtelefoner nu kan konkurrere med de bedste kablede modeller.

Læs hele anmeldelsen: Optoma NuForce BE Sport4

RHA MA390 Wireless

2. RHA MA390 Wireless

God lydkvalitet og trådløs funktionalitet til en hårdtslående pris

Akustisk design: Lukket | Vægt: 39 g | Frekvensgang: N/A | Drivere: N/A | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 12 timer | Trådløs rækkevidde: 50 m | NFC: Nej

Fremragende byggekvalitet

Dynamisk lyd

God valuta for pengene

Ikke ideelle til træning

Så længde du ikke har noget imod nakkebøjlen, leverer RHA MA390 på alle punkter, når det kommer til pris, ydelse og batterilevetid. Efter at have brugt dem i flere uger, er vi enormt imponerede over hvad RHA har skruet sammen. Hovedtelefonerne er ikke alene meget velkonstruerede men har også en sjov lydsignatur, kan tåle lidt tæsk. Alt dette til en overkommelig pris,.

Den nærmeste konkurrent, OnePlus Bullets Wireless, er også god, men vi rangerer alligevel RHA MA390 højere takket være den mere dynamiske lyd og bedre byggekvalitet.

Læs hele anmeldelsen: RHA MA390 Wireless

3. OnePlus Bullets Wireless

Fantastiske trådløse ørepropper til en god pris

Akustisk design: Lukket | Vægt: 13 g | Frekvensgang: 20Hz - 20kHz | Drivere: 6mm | Driver type: N/A | Følsomhed: 96 +-3dB ved 1KHz | Impedans: 16 Ohms | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Magnetisk tænd/sluk-funktion

Vidunderlig afbalanceret lyd

God trådløs forbindelse

Elendigt etui

OnePlus er bedst kendt for sine ”flagskibsdræber”-telefoner, såsom OnePlus 6 , men firmaet laver også hovedtelefoner – det bedste eksempel på dette er firmaets fremragende Bullets in-ear-hovedtelefoner. Men kablede hovedtelefoner var ikke enden på rejsen for OnePlus, som nu også har lanceret en trådløs udgave af sine Bullets-propper. Til en pris på 599 kroner giver de meget værdi for pengene.

OnePlus Bullets Wireless er faktisk så gode, at de har udkonkurreret NuForce BE6i og Beats X på vores liste med de bedste trådløse ørepropper. Dette er et par trådløse propper vi absolut ikke har problemer med at anbefale til nogen.

Læs hele anmeldelsen: OnePlus Bullets Wireless

Jaybird X3

4. Jaybird X3

Sporty hovedtelefoner, som også er gode til hverdagsbrug

Akustisk design: Lukket | Vægt: 18 g | Frekvensgang: 20Hz - 20kHz | Drivere: 6mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: 95 +-3dB | Impedans: 16 Ohms | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Fremragende justerbar lyd

Holdbart og kompakt design

Proprietær oplader

Periodiske udfald

Da Jaybird sendte sine trådløse Jaybird X2 på gaden, blev de hurtigt den foretrukne model til atleter såvel som almindelige lyttere. Deres gode renomme skyldtes den solide byggekvalitet, imponerende lydkvalitet og ikke mindst rimelige pris, som kun blev ved med at falde. Efterfølgeren med det passende navn, X3, fører Jaybird-arven videre, er forbedret på stort set alle områder og klarer det sågar til en endnu lavere pris.

Med det sagt, er Jaybird X3 en glimrende opdatering af et allerede fremragende sæt in-ear-hovedtelefoner kendt som X2: Vi kan lide den slankere profil, det bedre batteri er naturligvis velkomment og den nye MySound app, som lader dig finde et lydprofil som passer bedst til netop dig. Vi havde foretrukket en universaloplader i stedet for den proprietære medfølgende oplader, men det er en mindre detalje ved et par hovedtelefoner, som ellers rammer rigtigt på alle punkter.

Læs hele anmeldelsen: Jaybird X3

Optoma NuForce BE6i

5. Sony WI-1000X

Kvalitetspropper til pendlerfolket

Akustisk design: Lukket | Vægt: 18 g | Frekvensgang: 20Hz - 20kHz | Drivere: 10mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: 95 +-3dB | Impedans: 20 Ohms | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevidde: 30m | NFC: Nej

Kvalitetslyd

God støjisolering

Middelmådig batterilevetid

Adaptive Sound Control er langsom

Sonys fremragende WH-1000XM3 repræsenterer det ypperste, når det kommer til aktiv støjreduktion i et par hovedtelefoner, men for nogle vil over-ear-designet være en dealbreaker. Bruger du eksempelvis briller eller er den aktive type, er over-ear-designet ikke så praktisk. Kan du nikke genkendende til dette, bør du i stedet kigge på Sonys WI-1000X.

Disse trådløse støjdæmpende propper byder på noget af den bedste trådløse lyd vi har hørt i så robust en indpakning, der kan klare daglig pendlen eller en tur i træningscenteret.

Det primære trækplaster i WI-1000X er den fremragende lydkvalitet takket være aptX HD-understøttelsen.

Som en samlet pakke gør Sony WI-1000X så meget rigtigt, at det er svært at klandre dem for meget for den middelmådige batterilevetid, manglende multi-point forbindelse og langsomme Adaptive Sound Control. Lydsnobber der rejser ofte, bør seriøst overveje disse.

Læs hele anmeldelsen: Sony WI-1000X

Beats X

6. Beats X

Velspillende trådløse propper, som kan lades op på fem minutter

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: N/A | Drivere: N/A | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Afbalanceret lydsignatur

Quick Charge-funktion

Relativt dyre

Mangler klarhed

Der vil altid være nogen, som klager over lydkvaliteten i Beats-hovedtelefoner, men inkluderingen af Apples proprietære W1-chip har været et kæmpe plus for deres trådløse forbindels.

Beats X opvejer herved deres noget bastunge lyd med en bundsolid forbindelse og parringsproces som, i hvert fald op iOS-enheder, er så smertefri som den kan blive.

Rent funktionsmæssigt betyder det, at de er en fornøjelse at bruge, men forvent ikke den mest detaljerede og omsluttende lyd. Er du på udkig efter et sæt velfungerende propper, som kan lades op på fem minutter og gerne må koste lidt ekstra, så er Beats X noget for dig.

Læs hele anmeldelsen: Beats X

Bose QuietControl 30

7. Bose QuietControl 30

Støjdæmpende propper på samme niveau som de bedste hovedtelefoner

Akustisk design: Lukket | Vægt: 28 g | Frekvensgang: N/A | Drivere: N/A | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 10 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Ja

Fremragende støjdæmpning

Lang batterilevetid

I forhold til prisen kunne lyden være bedre

Nakkebøjlen er ikke for alle

Livet er fuld af kompromisser. Det gælder også Bose QuietControl 30. På den positive front får vi et niveau af støjdæmpning, som kan måle sig med firmaets normale og store modeller, som dækker hele øret, men dette er til gengæld ud over lydkvaliteten, som ikke helt er på samme niveau som de øvrige in-ear eller over-ear-hovedtelefoner vi har testet.

Dertil er der nakkebøjlen, som føles mere klodset om halsen end den burde, når man tænker på hvor let udtrykket ellers er.

Læs hele anmeldelsen: Bose QuietControl 30

De bedste True Wireless-ørepropper

Jabra Elite 65t

1. Jabra Elite 65t

Nogle af de bedste true wireless-hovedtelefoner du kan købe

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: N/A | Drivere: N/A | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 2,5 timer | Batterilevetid (etuiet): 25 timer | Trådløs rækkevidde: 8m | NFC: NejA

Fremragende batterilevetid

Afbalanceret lydkvalitet

Begrænsede tilpasningsmuligheder

Begrænset modstandsdygtighed over for vand

Hvis du vil have et par true wireless-hovedtelefoner af høj kvalitet, som ikke er Apple AirPods , bør Jabra Elite 65t figurere højt på din liste.

Efter at have brugt dem i en måneds tid, var vi meget imponerede over hvor afbalanceret en pakke Jabra har formået at skabe: Hovedtelefonerne har et diskret og modent udseende samt en pålidelig trådløs forbindelse, hvilket ikke altid er tilfældet , når vi har med truly wireless-propper at gøre. Dertil lyder de glimrende sammenlignet med konkurrenterne

Har du kun råd til ét sæt, bør du vælge Elite 65t.

Læs hele anmeldelsen: Jabra Elite 65t

Optoma NuForce BE Free5

2. Optoma NuForce BE Free5

Fin truly wireless-hovedtelefon i den billige ende med et par småfejl

Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: N/A | Driver type: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 4,5 timer | Batterilevetid (etuiet): 13,5 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Finpudset design

Behagelige

God lyd og lydisolation

Periodvise udfald

Grødede knapper

NuForce BE Free5 er et godt bevis på hvor tilgængelige truly wireless-hovedtelefoner er blevet i dag. For omkring 1.000 kroner får du et design, som er mere finpudset end de dyrere BE Free8 , samt en endnu bedre lyd.

Vi oplevede dog, at lyden oftere faldt ud i den venstre. Det bryder vi os naturligvis ikke om, og håber, at NuForce kan afhjælpe problemet via firmware.

Problemerne med forbindelsen kombineret med en frustrerende styreform afholder dem fra at indtage toppen af vores liste, men BE Free5 giver unægtelig meget værdi for pengene på markedet for truly wireless-hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Optoma NuForce BE Free5

Apple AirPods

3. Apple AirPods

Trådløse med god lyd, men Apple AirPods er for dyre

Akustisk design: Open-back | Vægt: 4g (38g med etuiet) | Driver type: Dynamisk **Batterilevetid (indbygget):** 5 timer | Batterilevetid (etuiet): 20 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Nej

Batterilevetiden er fremragende

Pardannelse er hurtig og enkel

Let at miste

Ingen måde at styre dem på udover Siri

Imens de bestemt har sine fordele, kan vi bare ikke give AirPods topplaceringen på vores liste. Helt basalt mangler de en indbygget fjernbetjening, hvilket betyder, at der er andre og og mere brugervenlige modeller derude. Siri er bare ikke en god nok erstatning.

De falder måske ikke så let ud som vi frygtede, men de føles heller ikke sikre nok til prisen og ej heller solide nok. Måske kan Apples AirPods 2 rette op på disse punkter i nær fremtid. Når det er sagt, vil Apple-fans ikke blive skuffede over Apples første trådløse hovedtelefoner.