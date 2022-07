Anmeldelse: Sony WH-1000XM5 - Fantastiske trådløse høretelefoner

Sony WH-1000XM-serien er stadig blandt de bedste hovedtelefoner i verden, og Sony WH-1000XM5 er ingen undtagelse. Takket være markedets førende støjreduktion og en velafbalanceret lyd fortsætter de med at imponere. Men den højere pris kombineret med få nye funktioner gør det svært for dem at skille sig ud fra deres søskende i serien: Sony WH-1000XM4 og den ældre XM3.

Den nye Sony WH-1000XM5 har et af de fineste stamtræer i den moderne lydhistorie. Efter to forgængermodeller, der er de bedste i deres klasse inden for støjreducerende over-ear-hovedtelefoner, lander WH-1000XM5 på et marked, hvor forventningerne er meget høje, når det gælder personlige lydprodukter.

TechRadar gav med rette Sony WH-1000XM3 (opens in new tab) og Sony WH-1000XM4 (opens in new tab) topkarakterer i deres respektive anmeldelser, så vi forventer, at WH-1000XM5 vil følge i de perfekte lydspor.

Med hensyn til specifikationer og ydeevne ligger de tæt på forgængerne (måske lidt for tæt på), men designmæssigt repræsenterer Sony WH-1000XM5 den største ændring i serien siden dens lancering. Men er forskellene i designet nok til at hæve den allerede høje standard, som Sony har sat for sig selv?

Sony WH-1000XM5: Pris og tilgængelighed

Pris: 3.800 kroner

Tilgængelig hos Sony (opens in new tab) og et stort udvalg af forhandlere

Sony WH-1000XM5 blev lanceret i maj 2022. Prisen er sat til 3.800 kroner, hvilket er en betydelig stigning i forhold til prisen på 2.800 kroner, som forgængeren, Sony WH-1000XM4, kostede ved lanceringen i august 2020.

Den tidligere model er også til salg nu fra 1.790 kroner hos en række forhandlere, hvilket betyder, at du i øjeblikket sparer 2.000 kroner ved at vælge den ældre - og stadig fremragende model - Sony WH-1000XM4. Og til den pris er Sony WH-1000XM4 noget af en no-brainer.

De nye Sony WH-1000XM5 er dog stadig billigere end Apples alternativ, da AirPods Max (opens in new tab) stadig koster 4.799 kroner, når de købes direkte fra Apple. Du kan dog finde dem ned til 3.600 kroner, hvis du søger lidt på nettet.

Sony WH-1000XM5 er super behagelige at have på, og lyden er fremragende. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sony WH-1000XM5: Design

Helt nyt design

Komfortabel til lange lyttesessioner

Designet forhindrer vindstøj - men de kan ikke længere foldes sammen til en kompakt form

Efter to generationer med stort set identisk design har WH-1000XM5 en væsentlig ændring i designet i forhold til sine forgængere.

Den bedste måde at beskrive WH-1000XM5 på er, at de er en smule mere kurvede end deres forgængere. De er lidt slankere - med færre synlige ledpunkter, mere diskrete støjreducerende mikrofonporte og en smallere hovedbøjle med ekstra læderlook for at skjule leddene og forlængelsespunkterne. Ørekopperne har også en lidt anderledes form - mere æggeformet end den ovale form i WH-1000XM3 og WH-1000XM4.

De forskellige led på høretelefonerne føles mere robuste end tidligere designs, med færre punkter, der kan gå i stykker og virker her altså mere holdbare end forgængerne.

XM5 til venstre og den ældre XM3 (som har et næsten identisk design som XM4) til højre. (Image credit: Peter Hoffmann)

Men der er nogle ændringer, som måske ikke er så velkomne. Da hovedtelefonerne ikke længere kan foldes over sig selv, er de ikke længere lige så bærbare som tidligere. Og selv om hovedbøjlen er mere diskret og integreret i det overordnede design, føles det som om den er mindre velpolstret end tidligere Sony-hovedtelefoner i serien.

Men det er ikke nødvendigvis en ulempe, og i vores test var de lige så behagelige at have på som forgængerne, og du kan have dem på i langt tid uden problemer. Der er masser af polstring rundt om ørerne, og de sidder også her behageligt, så de sidder godt fast men uden at trykke så hårdt, at de begynder at genere. Hovedbøjlen er nem at juster, og justeringen er nu glidende i stedet for den trinvise justering, som findes i de tidligere versioner.

Sony WH-1000XM5 er lavet med dele af genbrugsplast, og det føles faktisk oven i købet rigtig lækkert mellem hænderne. (Image credit: Peter Hoffmann)

Betjening af hovedtelefonerne er grundlæggende den samme som på 1000XM4. På venstre øretelefon er der to smarte knapper på siden, som fungerer forskelligt afhængigt af konteksten (som vi vil diskutere i afsnittet "Funktioner" i denne anmeldelse). Den første knap skifter mellem indstillinger for støjreduktion og omgivende lyd, og nu kan du også trykke gentagne gange på ANC-knappen for at aktivere enten Spotify Tap eller Endel Quick Access, så du kan starte og afspille fra de respektive apps uden at tage telefonen op af lommen.

Den anden knap er tænd/sluk-knappen, som du kan trykke på og holde nede for at aktivere Bluetooth-parringstilstand. Du vil også opdage, at ydersiden af den højre øretelefon er berøringsfølsom: Stryg den op og ned for at ændre lydstyrken, tryk to gange på den for at sætte lyden på pause og besvare opkald, og dæk den med håndfladen for øjeblikkeligt at skifte til en tilstand med omgivende lyd, så du kan høre dine omgivelser. Der er også stadig en USB-C-opladningsport på højre ørekop og et 3,5 mm hovedtelefonstik på venstre side.

Du får en port til hovedtelefoner, en tænd/sluk/Bluetoot-knap og en knap til hurtige skift imellem ANC/Ambient Sound - og USB-C til opladning. (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvad har Sony ændret - og hvorfor?

Først og fremmest er det kurvede design beregnet til at reducere vindmodstanden på tværs af hovedtelefonerne. Vind kan kan gøre støjreduceringen mindre effektiv, når du er ude i blæst. Et mere aerodynamisk design her skal hjælpe med at mindske denne effekt, og selv om vi ikke testede hovedtelefonerne i orkanlignende vejr, virkede det fint på en blæsende dag i parken.

Den anden indlysende tilføjelse er en fordobling af antallet af mikrofoner på hovedtelefonerne. Dette giver de indbyggede støjreducerende processorer (ja, der er to i hovedtelefonerne) flere lyddata til at analysere og forbedre den aktive støjreduktion, og det giver en fordobling af antallet af såkaldt beamforming mikrofoner tæt på brugerens mund til samtaler, dvs. en fordobling fra to mikrofoner på WH-1000XM4 til fire på WH-1000XM5. Ifølge vores venner i den anden ende af opkaldet var opkaldskvaliteten krystalklar.

På trods af disse tilføjelser er hovedtelefonerne faktisk lettere end den tidligere model, idet de kun vejer 250 g - 4 gram lettere end den tidligere version. Derudover bruger de ABS plastik i deres konstruktion (samt i emballagen) og er delvist fremstillet af genbrugte bildele for at forbedre deres grønne egenskaber.

Etuiet er ret lækkert og også fremstillet delvist med genbrugsplast. (Image credit: Peter Hoffmann)

Du får et fint etui med i købet til Sonys høretelefoner. Det er lavet af gråt stof og kan klappes (lidt) sammen, når det er tomt, hvilket giver lidt mere plads i tasken, når du har dine hovedtelefoner på. Du skal bare ikke forvente, at den bliver helt flad til en papirtynd størrelse, da en indvendig lomme til opbevaring af kabler kræver en del plads. Etuiet ligner ikke forgængernes og faktisk er det nye etui lidt større end til de tidligere modeller, selv om du kan mase det lidt fladere.

Sony WH-1000XM5: Funktioner

Den bedste aktive støjreduktion i branchen

Miljøvenlig

Tillader tilslutning til to enheder samtidig

Appen har funktioner til at beskytte din hørelse

Aktiv støjreduktion har længe været kendetegnende for Sony WH-serien, og WH-1000XM5 fortsætter denne gode tradition. Det må have været svært at overgå de tidligere generationers fremragende ydeevne, og de nye hovedtelefoner er bestemt ikke ulige den tidligere WH-1000XM4-model. Men der er en klar, om end lille, forbedring.

Forgængeren WH-1000XM4 formår allerede effektivt at fjerne lavfrekvent støj (medpassagerer i offentlige transportmidler eller rumlen fra et flys motorer), men XM5'erne formår oven i købet at håndtere de højere frekvenser. Det skyldes til dels det nye 30 mm-driverdesign, som, selv om det er mindre end 40 mm-designet, bruger en høj stivhed, blødt kantet kuppel til at tage toppen af højere lyde. Da jeg gik gennem hovedbanegården, hvor er der støj og larm af enhver art, kunne jeg næsten ikke høre noget, selv når musikken blev skruet meget lang ned. Det er meget imponerende.

Sony WH-1000XM5 og etui (Image credit: Peter Hoffmann)

Aktiv støjreduktion er absolut den vigtigste af de smarte funktioner, som Sony har udstyret WH-1000XM5 med, hvoraf mange fungerer automatisk, uden at du behøver at gøre noget, hvilket forbedrer den samlede lytteoplevelse.

Først og fremmest registrerer høretelefonerne dine omgivelser og rutiner. Når du parrer din smartphone med WH-1000XM5, kan høretelefonerne lære din daglige rutine og justere indstillingerne for Ambient Sound Control, så de passer til dine omgivelser. Hvis hovedtelefonerne registrerer, at du sidder stille derhjemme, kan de gå over til et mindre intensivt niveau af støjreducering, end når du sidder på kontoret, baseret på dine præferencer. Og hvis du er ude at gå en tur, kan den lukke mere ekstern støj ind, så du er sikker, når du går over gaden.

Her er etuiet til 1000XM5 og 1000XM3 side om side. De er ikke lige store. (Image credit: Peter Hoffmann)

Speak-to-Chat er en anden praktisk funktion, som vi også kender fra WH-1000XM4 og Sony LinkBuds-serien. Funktionen går ud på, at høretelefonerne stopper afspilning af medier og skifter til Ambient Sound, når du begynder at tale, og hovedtelefonerne registrerer din stemme. Herefter kan du så føre en samtale, uden først at skulle tage hovedtelefonerne af eller fumle efter knapper. Det er genialt på kontoret, men knap så genialt, hvis du er typen, der elsker at synge med, når du lytter til musik. For så snart høretelefonerne opfanger din sprøde sangstemme, slukker de for musikken. Speak-to-Chat funktionen kan heldigvis slås fra i app'en, og så kan du skråle løs, lige så meget du orker.

En mere nyttig og intuitiv funktion er, at WH-1000XM5 automatisk sætter lyden på pause, når du tager hovedtelefonerne af. Hvis du ikke tager dem på igen efter lidt længere tid, slukker de automatisk helt, hvilket sparer batterilevetid. Du har også mulighed for at oprette forbindelse til to enheder på samme tid og skifte mellem de to afhængigt af, hvad der sker på hver enhed, hvilket f.eks. gør det muligt at prioritere en besked fra din telefon, selv om du er ved at streame en serie på den bærbare.

Du får også bedre understøttelse af stemmeassistenter. Alexa og Google Assistant kan aktiveres håndfrit med deres stemmekommandoer og kan derefter bruges til at gøre alt fra at foretage og besvare opkald til at læse indgående sms'er og meddelelser samt til at styre musik.

Sony WH-1000XM5 har også fået nye hængsler på hovedbøjlen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Mange af disse funktioner kan justeres og tilpasses i den tilhørende app, som er en af de bedre, vi har set. Der er en EQ med en basforstærkningsfunktion, der virkelig påvirker hovedtelefonernes lydprofil (selv om jeg er meget tilfreds med standardindstillingen). Der er også mulighed for at lave en analyse af dit øre, for at optimering af effekten af Sonys proprietære 360-graders format) og masser af muligheder for at tilpasse støjreduktionsniveauerne og de mulighed for at tilpasse lydprofiler alt efter, hvor du befinder dig. Det kan app'en indstilles til automatisk at konfigurere baseret på dit brug og dine omgivelser.

Funktionen "Sikker lytning", er en fin detalje i appen. Hovedtelefonerne overvåger konstant decibelniveauet og lydtrykket, når du lytter til musik, og fortæller dig, hvor tæt du kommer på det ugentlige maksimum ifølge verdens sundhedsorganisationen WHO. Hvis du er godt kan lide at jævnligt at få blæst øregangen igennem med høj musik, så er det noget af en øjenåbner at få visualiseret de potentielle skader, du kan forvolde på din hørelse ved at lytte til så høj musik i længere tid.

Appen registrerer også, hvor lang tid du har brugt på at lytte til hovedtelefonerne, hvilket er en god detalje for dem, der kan lide at måle alt, og du får også præmier, efterhånden som du bruger hovedtelefonernes forskellige funktioner over tid. Det er en skam, at det kun ser ud til at være muligt at logge den tid, der er brugt, når den er tilsluttet en enhed med appen kørende, i stedet for at lade disse data blive registreret i selve høretelefonerne. Som det er nu, får du f.eks. ikke målt den tid, der er brugt på at lytte på en tilsluttet bærbar computer.

Sony WH-1000XM5: Lydkvalitet

Bredt lydbillede

Understøttelse af rumlig lyd

LDAC og DSEE Extreme klarer sig godt

Velafbalanceret lyd med kraftig bas og fine detaljer

Skiftet fra en 40 mm driver i WH-1000XM4-hovedtelefonerne til den nye 30 mm driver i WH-1000XM5-hovedtelefonerne er en overraskelse, Heldigvis er der ingen grund til bekymring om lyden - WH-seriens karakteristiske dynamik og lydbillede er velbevaret, og XM5 lyder lyder lidt bedre end de fremragende XM4'ere - men kun lidt.

Sony satser igen på både LDAC-codec og DSEE Extreme-understøttelse for at give dig den bedst mulige lydkvalitet fra dine tilsluttede enheder. LDAC giver mulighed for lyd i høj opløsning og komprimerer og dekomprimerer løbende lydsignalet for at levere en meget større trådløs båndbredde end en standard Bluetooth-forbindelse kan klare. Men selv hvis du bruger en streaming-tjeneste med lav standardopløsning via Bluetooth, giver DSEE Extreme lidt flere detaljer ved at bruge AI-opskalerings-teknikker til at genoprette nogle af de lyddata, der ellers ville gå tabt. Begge gør et godt stykke arbejde.

Sony WH-1000XM5 har plads til ørerne og føles generelt behagelige at have på. (Image credit: Peter Hoffmann)

Selv med en ny driver forbliver lydbilledet rummeligt og er i stand til at give plads til alle elementer i musikken. Vokal, guitar, trommer eller et helt hold strygere i et orkester. Alting finder sin plads med Sony WH-1000XM5, og effekten er en fantastisk og omsluttende lyd, selv uden 360 Reality Audios 3D-funktionen.

Hvis du er på udkig efter en test af bassen, er der ikke meget bedre end at lytte til Rage Against the Machines "Bullet in the Head", hvor Tim Commerfords basspil kører som en dampdrevet maskine gennem sangen. Med WH-1000XM5 kan vi høre basen tydeligt bag guitarriffet med ægte kraft, uden at alt andet bliver fladet ud. Hvis du vil se, hvor dybt de kan spille uden at blive utydelig, kan du lytte til Massive Attacks "Angel", og WH-1000XM5 bevarer musikalitet og detaljer selv ved de laveste frekvenser.

I den anden ende af spektret tester vi Prince' "Raspberry Beret", der afslørede detaljer, som man tidligere har overset. Det er Prince fra 80'ernes more-is-more-produktion, hvor der virkelig er hældt mange detaljer på musikken med masser af lag af synthesizere, strygere og guitarer blandet med trommer og klappende hænder. Det hele træder tydeligt frem, jeg fik faktisk kuldegysninger over, hvor bredt og detaljeret lydbilledet er.

Image 1 of 2 Etuiet med et par Sony WH-1000XM5 indeni (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 2 Etuiet uden et par hovedtelefoner - fylder næsten det sammen. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 2

Der er også meget lidt lyd, som slipper ud af høretelefonerne til dine omgivelser. Jrg lyttede med en ven på besøg, og han kunne ikke høre nogen lyd, selv når lydstyrken blev hævet til maksimum, hvilket er en forbedring i forhold til sidste års version.

Sony WH-1000XM5: Batterilevetid

Sony er også kommet med en lille forbedring, når det gælder batterilevetid: Mens de 30 timer med støjreduktion tændt svarer til forgængeren, er 40 timer med støjreduktion lukket en forbedring på to timer i forhold til WH-1000XM4. Det kan være lidt skuffende for nogle, da konkurrenterne er begyndt at øge batterilevetiden. Men kvaliteten af de andre funktioner kompenserer for eventuelle tab her, især med hensyn til støjreducerende egenskaber, og 30-40 timers spilletid er mere end rigeligt til lange flyveture eller busrejser.

Jeg nåede ikke helt op på de annoncerede 30 timer med ANC slået til, men jeg har også en tendens til at skrue volumen op til et stykke over middel ( og over WHOs

anbefalede sikre niveau), og det er helt normalt, at batteriet drænes hurtigere med den høje lydstyrke.

Sony har bestemt gjort en indsats med opladningsoplevelsen generelt - med USB Power Delivery (USB PD) hurtigopladning - får du tre timers spilletid efter kun tre minutters (!) af opladning, hvilket gør, at du kan komme ud af døren og lytte rigtig hurtigt.

Lige ved den øverste mikrofon på venstre ørekop har Sony anbragt en lille forhøjning, så både seende og blinde altid kan mærke, om bøfferne vender rigtigt. Smart. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Sony WH-1000XM5?

Køb dem, hvis ...

Du vil have det bedste inden for aktiv støjreducering og god lydkvalitet

Sony WH-1000XM5 leverer det bedste, når det gælder støjreducering, og du finder ganske enkelt ikke noget bedre på markedet lige nu - selv om de koster mere end de tidligere modeller i serien.

Du værdsætter smarte, AI-drevne softwareindstillinger

Du får mange smarte funktioner - som når høretelefonerne registrerer, at du tager dem af og slukker for musikken, eller når de sætter musikken på pause, fordi du begynder at snakke, eller at de skifter indstilling for støjreducering, så du kan høre omgivelserne, når du er ude på en trafikeret vej. Alt sammen automatisk og uden at du behøver at trykke på en eneste knap.

Du har brug for at lade op i en fart - og vil passe på din hørelse... og miljøet

Sony WH-1000XM5 oplades hurtigt, så du hurtigere kan komme ud ad døren. Samtidig kan du få vejledning om, hvordan du undgår høreskader - og så gør det ikke noget, at høretelefoner og etui er lavet med genbrugsplast.

Køb dem ikke, hvis ...

Du allerede ejer et par WH-1000XM4

Selv om den nye WH-1000XM5 indeholder nogle gode forbedringer i design og ANC-kvalitet, er springet ikke så gigantisk, at det berettiger en opgradering fra den tidligere model.

Du kan finde et par WH-1000XM4 på tilbud

Sony har stadig WH-1000XM4 i deres sortiment, så de forsvinder ikke foreløbig fra butikkerne. Nu, hvor WH-1000XM5 er landet kan du finde 1000XM4 til priser fra 1790 kroner, og hvis du kigger på prisen, er de ældre og billigere hovedtelefoner er et bedre køb.

Du lægger vægt på mobilitet

I modsætning til tidligere modeller kan WH-1000XM5 ikke foldes helt så meget sammen, så de fylder lidt mere i tasken. sammen på sig selv for at gøre det lettere at få plads i en taske. Som sådan er de lidt store, når de skal opbevares. Husk det, hvis du har brug for et par hovedtelefoner, der virkelig er bærbare - og overvej også de fremragende WF-1000XM4 in-ears fra Sony som en lommemulighed.

Overvej også

(opens in new tab) Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab)

Vil du have et endnu flottere design? Så er Bose Noise Cancelling Headphones 700 måske det, du leder efter. Letvægtshovedtelefoner med 11 funktioner til aktiv støjreducering. Desuden lyder de fantastisk.

(opens in new tab) Apple AirPods Max (opens in new tab)

Hvis du vil have mere omfattende understøttelse af 3D-lyd, kan du bruge Apples førsteklasses støjreducerende hovedtelefoner, AirPods Max. Men husk på, at de er meget dyre og ikke kan bruges med kabler overhovedet.