Apple AirPods Max er tech-gigantens første over-ear-hovedtelefoner, og indtil videre er vi imponeret over lydkvaliteten og støjreduktion - men vi er ikke helt sikre på, at designet og manglen af en 3,5 mm lydport berettiger den høje pris.

Apple AirPods Max er de hovedtelefoner i 2020 med flest forventninger klæbet til sig, og efter mange års spekulation og rygter er de endelig kommet i handlen.

De blev stille annonceret via en pressemeddelelse, der blev offentliggjort i Apple Newsroom. Ifølge Apple har AirPods Max "Utrolig Hi-fi-lyd, Adaptiv EQ, Aktiv støjreduktion og rumlig lyd" som AirPods Pro.

Siden lanceringen har der været delte meninger om det usædvanlige design af Apple AirPods Max og det tilhørende case. Det var også tilfældet, da de originale AirPods blev lanceret i 2016.

Vi har brugt lidt tid på at lære de trådløse hovedtelefoner at kende. Indtil videre er vi imponeret over lydkvaliteten, er vi ikke helt overbeviste om, at de retfærdiggør deres høje pris.

Apple AirPods Max pris og lanceringsdato

Apple AirPods Max koster 4.890 kr. og bliver frigivet i butikkerne 15. december

Men forventet lagermangel betyder, at du måske skal kæmpe for for at få AirPods Max inden årets udgang, uanset om du køber fra Apple eller tredjepartsforhandlere.

Prisen gør AirPods Max langt dyrere end mange af de bedste over-ear-hovedtelefonertelefoner på markedet, inklusive vores nuværende favorit, Sony WH-1000XM4. Hvis du havde håbet på en budgetvenlig pris, bliver du slemt skuffet.

Der er rygter om, at Apple planlægger at lancere en billigere, sportsvenlig variant af AirPods Max, men de vil formentlig også ligge i den høje ende af prisskalaen.

(Image credit: TechRadar)

Design

Apple AirPods Max haret minimalistisk design, der er typisk for tech-giganten, med slanke linjer og en rustfri stålbygning. De kommer i en række stilfulde farver: sølv, space gray, himmelblå, lyserød og grøn

Vi testede den space gray model, og vi synes, de ser underspillede ud på den gode måde - bortset fra den usædvanlige hovedbøjle.

Hovedbøjlen er lavet af et strikket mesh stof, som Apple siger er "designet til at fordele vægt og reducere tryk på hovedet". Selvom vi ikke er helt solgt på udseendet af hovedbøjlen, kan vi ikke løbe fra, at AirPods Max føles gode at have på. Bøjlen virker heller ikke så markant, når du har dem på.

Bøjlen er lavet af rustfrit stål med teleskoparme, som du kan justere for at finde en god pasform. Rammen føles robust og godt lavet, men den er ikke så tung, at den lægger pres på dit hoved.

Skummet på ørepuderne føles også behageligt. . Apple siger, at de er fastgjort til hovedbøjlen med en mekanisme, der "afbalancerer og fordeler tryk og giver det mulighed for uafhængigt at dreje og rotere for at passe til de unikke konturer af brugerens hoved".

(Image credit: TechRadar)

Indstillingsmulighederne på selve hovedtelefonerne er minimale. Interessant nok har Apple genskabt drejeknappen fra Apple Watch. Den giver dig mulighed for at justere lydstyrken præcist, starte eller pause en afspilning, springe en afspilning over, besvare/afslutte opkald og aktivere Siri.

Du kan blot dreje knappen øverst på højre ørekop for at justere lydstyrken eller trykke en gang for at afspille / sætte din musik på pause, trykke én gang for at besvare og afslutte telefonopkald, trykke to gange for at springe til næste nummer og trykke tre gange for at gå tilbage.

Vi kunne godt lide taktiliteten, som en drejeknap giver. Det føles bestemt som en mere præcis måde at justere lydstyrken i modsætning til en knap. Vi er faktisk meget tilfredse med, at Apple ikke har valgt at gøre det berøringsfølsomt.

Den højre ørekop har en støjkontrolknap, der giver dig mulighed for at skifte mellem aktiv støjreduktion og transparent lyd, hvor du kan høre lidt af dine omgivelser. I bunden er der en lightning-port til opladning til lidt over 100 kr. Med tanke på, hvor dyre hovedtelefonerne er, er det irriterende at det ikke medfølger.

(Image credit: TechRadar)

Med AirPods Max får du et er en usædvanligt etui, der sætter hovedtelefonerne i en 'ultralav strømtilstand', som ifølge Apple er med til at spare på batteriet, når de opbevares heri. Etuiet er bl.a. blevet sammenlignet med en bh, en sovemaske og en håndtaske af forvirrede Twitter-brugere.

Det er lavet af et gummiagtigt materiale, og det vikles omkring ørepuderne på AirPods Max og klikker på plads magnetisk. Hovedbøjlen stikker op, og forstærker ligheden med en håndtaske. Der er også adgang til lightning-porten, så de kan oplades mens de er i etuiet.

Vi er glade for det lave strømforbrug. Men det gør ikke meget for at beskytte de hundedyre hovedtelefoner. Til den pris havde vi forventet et hårdt etui, der kunne beskytte AirPods Max mod slag og skader.

(Image credit: TechRadar)

Lydkvaliteten

Vi skal bruge noget mere tid med AirPods Max for virkelig at kunne vurdere lydkvaliteten, men indtil videre er vi imponeret.

Når vi lyttede til Little Simz Selfish , var bassen var varm og kraftig, uden at blande sig med de andre frekvenser. Violinen var klar klar, mens Simz vokal fremstod tydelig

Lydbilledet føles generelt ret bredt, med plads til, at alle instrumenterne kan komme til deres ret. Du får ikke den 'lukkede' fornemmelse, som andre over-ear hovedtelefoner nogle gange giver. Der er masser af detaljer, og vi bemærkede ikke nogen problemer med rytmisk nøjagtighed i den korte tid, vi brugte på at lytte med AirPods Max.

Inde i hovedtelefonerne er der 40 mm dynamiske drivere, der drives af en dobbelt neodym-ringmagnetmotor, der, siger Apple, gør det muligt for AirPods Max at "bibeholde Total Harmonic Distortion på mindre end 1 procent på tværs af hele det hørbare område, også ved maksimal lydstyrke". Lyden var klar, og vi bemærkede ingen forvrængning.

(Image credit: TechRadar)

På trods af den høje pris på AirPods Max er understøttelsen af Hi-Res Audio-filer begrænset til Apples egne Apple Digital Masters-numre, som kun er tilgængelige via Apple Music. Igen får det det til at føle os snydt, fordi vi havde forventet understøttelse af mange codecs til den her pris.

Ligesom AirPods og AirPods Pro har AirPods Max en Apple H1-chip i hver ørekop, der har ikke mindre end 10 lydkerner, der giver mulighed for adaptiv EQ, aktiv støjreduktion, transparent lyd og rumlig lyd.

Udgivet som en del af iOS 14 kom den rumlige lyd først til AirPods Pro og fungerer i 5.1, 7.1 og Dolby Atmos, som placerer lyd rundt omkring dig inden for en virtuel sfære. Det betyder, at ser du en Dolby Atmos-film med et overflyvende fly, lyder det som om, det fløj lige over hovedet på dig.

Vi har ikke testet den funktion endnu, men umiddelbart giver det AirPods Max en fordel ifht. konkurrerende hovedtelefoner.

(Image credit: TechRadar)

Batteritid og forbindelsesmuligheder

Apple siger, at AirPods Max har op til 20 timers batteritid med aktiv støjreduktion.

Vi har brug for lidt mere tid med AirPods Max for at finde ud af, om den angivne batterilevetid er nøjagtig, men støjreduktion har en tendens til at reducere batteritiden for hovedtelefoner, så vi forestiller os, at du kan presse en lidt længere afspilningstid ud af AirPods Max, hvis du bruger dem uden at have den aktiveret. Ifølge Apple kan du også spare batteri ved at opbevare dem i etuiet

De bedste over-ear-hovedtelefoner har omkring 30 timers batteritid, men flere af de bedste modeller kan kun klare 20 timer

De forbindes via Bluetooth 5, så du kan forvente, at parringstiderne er hurtige, og du bør ikke miste din forbindelse, når du bevæger dig væk fra din kildeenhed.

(Image credit: TechRadar)

Vi AirPods Max ved hjælp af en Android-telefon, kunne vi ikke prøve nogle af de Apple-specifikke funktioner, H1 chippen rummer.

Apple siger, at AirPods Max kræver Apple-enheder, der kører iOS 14.3 eller en nyere version, iPadOS 14.3 eller en nyere version, macOS Big Sur 11.1 eller en nyere version, watchOS 7.2 eller en nyere version eller tvOS 14.3 eller en nyere version. De fungerer sammen med både Android- og Windows-enheder, men kan ikke bruge rumlig lyd eller automatisk skift uden en af ​​de førnævnte Apple-enheder.

Den automatiske skiftefunktion giver brugen mulighed for nemt at skifte mellem iPhone, iPad og Mac, når man hopper mellem musiklyttning og opkald. Det er nemt at sætte op, og du kan endda dele din lyd fra hovedtelefonerne med en anden Apple-enhed.

Som sædvanlig er der også Siri-understøttelse. Det betyder bl.a. at du kan bruge stemmekommandoer til at afspille musik, foretage telefonopkald, justere lydstyrken og få ruteanvisninger når du er på farten. Siri kan også læse dine beskeder.

(Image credit: TechRadar)

Støjreduktion

Støjreduceringen fra Apple AirPods Max virker umiddelbart solid ud at dømme fra den korte periode, vi testede dem. Hver ørekop har tre udadvendte mikrofoner, der registrerer støj omkring dig, mens en mikrofon inde i ørekoppen overvåger lyden, der når dit øre.

Apple siger, at AirPods Max bruger såkaldt computational audio til kontinuerligt at "tilpasser støjreduktionsfunktionen hele tiden efter, hvordan hovedtelefonerne sidder og bevæger sig i realtid."

Når vi sad i vores køkken, kunne vi ikke høre vores vaskemaskine eller støjen fra vejarbejde udenfor - lidt støj kom igennem, men det var ikke nok til at ødelægge lytteoplevelsen.

Transparenstilstanden er også nyttig; du skal bare trykke på støjreduktionsknappen på højre ørekop for at lade støj fra dine omgivelser nå ind til dig. Det er bestemt praktisk, hvis du skal føre en hurtig samtale samtale. Det fungerede rigtig godt i vores tests.

Tidlig dom

Indtil vi har brugt mere tid Apple AirPods Max, er det svært at give en helstøbt vurdering. Indtil videre har lydkvaliteten imponeret os med et bredt, velafbalanceret lydbillede, rig bas og detaljerede diskanter. Støjreduktion er meget effektiv, og transparenstilstanden er helt bestemt brugbar.

Designmæssigt er vi mindre overbeviste. Vi kan godt lide ørekoppernes slanke fornemmelse. Hovedbøjlen føles godt. Det er rart at have fysiske knapper, og drejeknappen er godt tænkt.

Er de næsten 5.000 kr. værd? Det er for tidligt at sige, men umiddelbart vil de kun appellere til hardcore Apple-fans. Andre vil nok bruge pengene på en af konkurrenterne.