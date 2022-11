De bedste trådløse høretelefoner 2022: Slip af med ledningerne

Included in this guide:

De bedste trådløse høretelefoner i 2022 inkluderer nogle af de mest avancerede lydenheder, vi nogensinde har set. De trådløse hovedtelefoner kommer i alle former og størrelser, fra de mindste ørepropper til tykke over-ear hovedtelefoner, der virkelig får din musik til at spile.

Der er masser at vælge imellem, og det kan gøre det svært at finde de bedste trådløse høretelefoner, der passer til dine behov, dit budget og din stil. Derfor har vi har lavet en guide, der kan hjælpe. Vi har brugt lang tid på at teste de bedste høretelefoner (Åbner i nyt vindue) på markedet til dig.

De bedste trådløse høretelefoner byder på en blanding af fantastiske tilslutningsmuligheder, suveræn lydkvalitet og smarte designs, og nogle af dem kommer med smarte ekstrafunktioner som f.eks. aktiv støjreducering og AI-stemmeassistenter.

Efter vores mening er de samlet set bedste Bluetooth-høretelefoner, du kan købe lige nu, Sony WH-1000XM5 (Åbner i nyt vindue). De er behagelige, tilbyder den bedste lyd blandt lukkede over-ear-høretelefoner, og de har et væld af funktioner som bl.a. aktiv støjreduktion og rumlig lyd. De er en all-around vinder. Når det er sagt, har Bose også et fantastisk bud. Den seneste model Bose Noise Cancelling Headphones 700 (Åbner i nyt vindue) - er et virkelig et godt alternativ.

Uanset hvad du leder efter, er vi her for at hjælpe dig med at finde de bedste trådløse høretelefoner, og der er som sagt masser af modeller at vælge imellem. For at hjælpe dig i gang har vi opdelt vores guide i trådløse over-ear høretelefoner, trådløse ørepropper (Åbner i nyt vindue) og ægte trådløse øretelefoner (Åbner i nyt vindue).

De bedste trådløse høretelefoner - over-ear/on-ear - netop nu:

Trådløse over-ear/on-ear høretelefoner er det bedste valg, hvis du leder efter den ultimative lydkvalitet, takket være deres store drivere og lydisolerende ørekopper. De er også et godt valg, hvis du gerne vil kunne skifte mellem kabel og Bluetooth, da de fleste tilbyder en 3,5 mm lydport samt trådløs forbindelse.

Sony WH-1000XM5 er nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner lige nu (Image credit: sony)

Sony WH-1000XM5 er nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner lige nu

1. Sony WH-1000XM5 Høretelefonerne, der kan alt Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 255 gram Kabellængde: 150 cm Frekvensområde: 4 to 40.000 Hz Driver: 40 mm Drivertype: Dome-type Følsomhed: 1,5 dB Impedans: 47 ohm Batterilevetid: 30 timer Trådløs rækkevidde: 30 meter NFC: Ja Grunde til at købe + Forbedret støjdæmpning + DSEE Extreme audio-opskalering + Multipoint parring Grunde til at lade være - Ikke vandafvisende

Sony WH-1000XM5 er nogle af de bedste trådløse høretelefoner, vi nogensinde har testet. De byder på forbedret støjreduktion, suveræn lydkvalitet og et endnu mere let trådløst design. Sony har kort og godt overgået vores tidligere favorit, som var sidste års WH-1000XM4 (Åbner i nyt vindue).

Selvom der ikke er en kæmpe afvigelse fra forgængeren, har de fået et nyt design, nye drivere, en hel række mikrofoner, der sikrer bedre opkaldskvalitet og superhurtig opladning. Prisen er højere end for forgængeren, men så får du også den bedste støjreducering på markedet.

Driverne i den nye model er mindre end før, men lydbilledet er stadig rummeligt og helt suverænt. Der er også meget lidt lydlækage. Vi sad ved siden af en kollega med fuld lydstyrke, og vedkommende hørte ikke en lyd. Det er en stor forbedring i forhold til den tidligere model.

Ud over forbedringerne vi, som vi nævnte ovenfor, understøtter Sony WH-1000XM5 Sonys 360 Reality Audio-format, der muliggør rumlig lyd på stereohovedtelefoner plus LDAC-codec, der kan sende en bithastighed på op til 990 kbps. Desværre understøtter de ikke aptX eller aptX HD, så din højopløselige lydstøtte kan variere. hvis du har brug for aptX HD, er sidste års model et bedre valg.

Læs hele anmeldelsen her: Sony WH-1000XM5 trådløse høretelefoner (Åbner i nyt vindue)

B&O Beoplay H95 - Dansk støjreducering i stilfuldt design (Image credit: b&o)

B&O Beoplay H95 - Dansk støjreducering i stilfuldt design

2. Bang & Olufsen Beoplay H95 De bedste luksus støjreducerende hovedtelefoner Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 322 g Frekvensrespons: 20 - 22.000 Hz Drivere: To titanium drivere Batterilevetid: 50 timer (38 timer med ANC tændt) Grunde til at købe + Smukt bygget + Enestående lydkvalitet + Meget god støjreduktion Grunde til at lade være - Ekstremt dyr i forhold til konkurrenterne - Ingen auto-pause funktion - Ikke veganervenlige

Bang & Olufsens Beoplay H95 over-ear-hovedtelefoner blev lanceret for at fejre B&O’s 95 års jubilæum. De er smukt fremstillet og udstråler den kvalitet og luksus, som man forventer af et par hovedtelefoner fra Bang & Olufsen.

Lyden er intet mindre end fremragende med et bredt lydbillede, masser af detaljer og en varm, basagtig lyd, der passer til stort set alle musikgenrer. Og hvis lyden ikke er helt efter din smag, er appens EQ skabt til at gøre det supernemt at justere den.

Støjreduktionen er også meget god og blokerer en del støj fra omgivelserne, og ligesom lyden kan støjreduceringen også justeres helt efter din smag og dit behov.

Nogle vil nok mene, at det er vanvittigt mange penge at bruge på et par hovedtelefoner - og ja, det er det muligvis også, men hvis du ikke vil nøjes, leder efter det bedste med hensyn til lyd, design og kvalitet, og hvis du har pengene til det, vil Beoplay H95 ikke skuffe dig.

Læs hele anmeldelsen her: Bang & Olufsen Beoplay H95 (Åbner i nyt vindue)

Bose noise cancelling hovedtelefoner 700 (Image credit: TechRadar)

Bose noise cancelling hovedtelefoner 700

3. Bose Noise Cancelling Headphones 700 De bedste til støjdæmpning, men ikke i batterilevetid Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 289 gram Kabellængde: N/A Frekvensområde: N/A Drivere: 40 mm Drivertype: Dynamisk Følsomhed: N/A Impedans: N/A Driftstid batteri : 20 timer Trådløs rækkevidde: 10 meter NFC: Nej Grunde til at købe + Fremragende støjreduktion + Sjov og livagtig lyd + Elegant design Grunde til at lade være - Batteriet kunne være bedre - Dyrere end Sony WH-1000XM3

Bose har virkelig overgået sig selv denne gang med Headphones 700 - og en stor del af disse høretelefoners tiltrækning skyldes en utroligt sofistikeret støjreduktion, som anvendes på din stemme under telefonopkald samt dine omgivelser.

Som et alternativ til Sony WH-1000XM4 lyder disse trådløse hovedtelefoner fantastisk med en levende, livlig karakter og et velafbalanceret lydbillede, og de byder på den samme utrolige støjreduktion, som man kun kan forvente af Bose.

De har ikke helt samme brugervenlighed som WH-1000XM4, og batteriets levetid er også 10 timer mindre end Sony-hovedtelefonerne på trods af at de koster mere, men de er blandt de bedste valg trådløse hovedtelefoner, hvis du skal foretage opkald med dem.

Læs hele anmeldelsen: Bose Noise Cancelling Headphones 700 (Åbner i nyt vindue)

Bowers & Wilkins PX7 med flot design og lækker lyd (Image credit: Bowers & Wilkins)

Bowers & Wilkins PX7 med flot design og lækker lyd

4. Bowers and Wilkins PX7 Wireless Stærk all-rounder med lækkert design Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 310 g Kabellængde: 120 cm Frekvensområde: 10-30.000 Hz Drivere: 43,6 mm Drivertype: Full range Følsomhed: 111 dB Impedans: 20 ohm Driftstid batteri: 30 timer Trådløs rækkevidde: N/A NFC: N/A Grunde til at købe + Bedste lydkvalitet til prisen + God batterilevetid + God bluetooth-forbindelse Grunde til at lade være - Kopperne kan ikke klappes sammen

Leder du efter et sæt virkelig stilfulde støjdæmpende hovedtelefoner, og er du ikke skræmt væk af den forholdsvis høje pris, er Bowers & Wilkins PX7 værd at overveje.

Med sin sofistikerede støjreducering, strålende lydkvalitet og en høj grad af æstetik kan PX7 give enhver af modellerne på denne liste sved på panden.

Desuden er de udstyret med aptX Adaptive, som giver forbedret stabilitet og minimal forsinkelse mellem hovedtelefonerne og din enhed, såvel som streaming af aptX HD i høj kvalitet (24 bit).

Læs hele anmeldelsen: Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones (Åbner i nyt vindue)

In-ear trådløse ørepropper

De bedste In-ear trådløse øretelefoner

Trådløse ørepropper har eksisteret i et stykke tid nu, stort set siden Bluetooth blev opfundet. Selvom de er batteridrevne og ikke er fysisk forbundet til din telefon, har de en ledning, der forbinder begge propper - og nogle gange også et bånd om halsen.

Her er vores bedste valg inden for den kategori:

Nuraloop ørepropper (Image credit: NuraLoop)

Nuraloop ørepropper

1. NuraLoop ørepropper Forbedring af den auditive perfektion Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 25 g Frekvensgang: 20 - 20.000 Hz Drivere: 8,6 mm Driver type: Dynamisk Følsomhed: Ukendt Impedans: Ukendt Batterilevetid: 16 timer Trådløs rækkevidde: Ukendt NFC: Nej Grunde til at købe + Rig og tilpasningsdygtig lyd + ANC og social mode + Robust og svedsikkert design Grunde til at lade være - Den stive bøjle kan komme i vejen

NuraLoop viderefører essensen af selskabets første produkt, Nuraphone (Åbner i nyt vindue), men denne gang kommer produktet i en mere kompakt, robust og prisvenlig pakke - og det uden at lave mange kompromiser med kvaliteten.

Den selvjusterende lydteknologi er i centrum her. En teknologi der automatisk justerer lyden for lytteren og levere velbalanceret, omsluttende lyd.

Oven i det får du også aktiv støjdæmpning, en social mode, IPX3-certificering, fordybelsesmode, god batterilevetid og mulighed for at tilkoble headsettet til et 3,5 mm kabel. Alt i alt en glimrende pakke.

Læs hele anmeldelsen: NuraL (Åbner i nyt vindue)oop headphones (på engelsk)

Bowers & Wilkins PI3 Wireless Headphones (Image credit: Bowers & WIlkins)

Bowers & Wilkins PI3 Wireless Headphones

2. Bowers & Wilkins PI3 Hovedtelefoner med fænomenal lyd Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 31 g Frekvensområde: 10 - 30.000 Hz Drivere: 9,2 mm Driver type: Ukendt Følsomhed: 96 dB Impedans: Ukendt Batterilevetid: 8 timer NFC: Nej Grunde til at købe + Behageligt design + Fremragende lydkvalitet Grunde til at lade være - Ikke vandtætte - Gennemsnitlig batterilevetid

Bowers & Wilkins PI3 er virksomhedens første trådløse in-ear hovedtelefoner med nakkebånd, og det er en god start. Godt designet, behagelige og enkle at bruge, og så lyder de rigtig godt. Det er et par Bluetooth-hovedtelefoner, der giver dig meget for pengene.

Takket være dobbelte drivere lyder disse in-ear hovedtelefoner fantastisk med klare høje toner, livlige mellemtoner og masser af kraftig bas. Ignorer blot den middelmådige batterilevetid og de begrænsede funktioner, og du vil for det meste være meget imponeret over, hvad disse tilbyder.

Læs hele anmeldelsen: Bowers & Wilkins PI3 (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

Soundmagic e11bt er billige, men lyder alligevel fremragende (Image credit: SoundMagic)

Soundmagic e11bt er billige, men lyder alligevel fremragende

3. SoundMAGIC E11BT Magiska propper, som lyder ganske fint Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 24,7 g Frekvensgang: 20 Hz-20 kHz Membran: 10 mm Drivere: Dynamisk Følsomhed: 100dB Impedans: 42 ohm Batterilevetid: 20 timmar Trådløs rækkevidde: 13 m NFC: Nej Grunde til at købe + Fantastiskt pris + Elegant design + Behagelige Grunde til at lade være - Lidt skarp

SoundMagic E11BT er et par rigtig billige og rigtig gode trådløse ørepropper, og i betragtning af deres lave pris er det virkelig svært at finde nogen fejl – lydkvaliteten er fantastisk, og de ser meget elegante ud. Billige Bluetooth-hovedtelefoner, der lyder fremragende - jatak!

De er behagelige at have på takket være ergonomisk designede ørepropper og en flad ledning, der ikke irriterer dig, når du løber eller træner – og med en IPX4-klassificering kan de tåle et par svedige sessioner.

Læs hele anmeldelsen af SoundMAGIC E11BT (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

For flere gode tricks, tjek vores liste over de bedste trådløse øretelefoner

Ægte trådløse ørepropper

De bedste ægte trådløse ørepropper

Ægte trådløse ørepropper har slet ingen ledning. Trådløse hovedtelefoner gør, at du kan bruge dem et par meter væk fra dine musikafspillere, men ægte trådløse øretelefoner har også sprunget ledningen mellem propperne over, og giver dig ægte frihed.

Hvis du vil være helt trådløs, har vi en hel liste over de bedste ægte trådløse ørepropper (Åbner i nyt vindue), men her kan du se vores topvalg:

Sony WF-1000XM4 er de bedste øretelefoner lige nu (Image credit: Sony)

Sony WF-1000XM4 er de bedste øretelefoner lige nu

1. Sony WF-1000XM4 Wireless Earbuds De bedste trådløse øretelefoner, du kan købe i dag Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 43g Frekvensgang: 20 – 20,000kHz Drivere: 6mm Driver type: Dome Følsomhed: N/A Impedans: N/A Batterilevetid (indbygget): 8 timer m. NC - 12 timer u. NC Batterilevetid (etuiet): 16 timer Trådløs rækkevidde: NA Grunde til at købe + Levende og fyldig lyd + Smarte funktioner + Imponerende opkaldskvalitet Grunde til at lade være - Batterilevetid på mellemniveau - Ingen aptX-understøttelse

Med WF-1000XM4 har Sony kombineret ydeevne, ergonomi og byggekvalitet mere effektivt end nogensinde før.

Sammenlignet med deres forgængere, Sony WF-1000XM3, har de nye trådløse øretelefoner endnu flere fremragende funktioner, der gør livet lettere, og de er værd at opgradere til, selv om de er dyrere.

Mens andre af de ægte trådløse ørepropper overgår Sony WF-1000XM4 på enkelte områder - f.eks. støjreduktion - kommer ingen anden model tæt på at tilbyde så fremragende kvalitet over hele linjen. Derfor er Sony WF-1000XM4 uden tvivl de bedste ægte trådløse øretelefoner, du kan købe i dag.

Læs hele anmeldelsen af: Sony WF-1000XM4 (Åbner i nyt vindue)

Nuratrue leverer lyd tilpasset til dig (Image credit: Nura)

Nuratrue leverer lyd tilpasset til dig

2. Nuratrue De bedste justerbare true wireless hovedtelefoner Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 7,4 g Frekvensgang: Ukendt Drivere: Ukendt Batterilevetid (indbygget): 6 timer Grunde til at købe + Fremragende lyd + Kan virkelig tilpasses + Støjreducerende Grunde til at lade være - Ikke den seneste bluetooth-version - Batterilevetiden kunne være bedre

NuraTrue er måske de mest personaliserbare trådløse hovedtelefoner, du kan købe i dag - og de er også blandt dem, der lyder bedst.

De er de første true wireless hovedtelefoner fra det australske lydmærke Nura, der følger i fodsporene på deres NuraLoop-øretelefoner - som i øvrigt er vores valg blandt de bedste trådløse in-ear hovedtelefoner i 2021 (Åbner i nyt vindue).

NuraTrue er endnu en succes for virksomheden, der tilbyder uovertrufne niveauer af tilpasning, der gør det muligt for hovedtelefonerne at blive indstillet nøjagtigt til dine ører. Den medfølgende app analyserer endda, hvor godt knopperne passer ind i dine ører.

Slutresultatet er enestående lydydelse, der afslører suveræne detaljeringsniveauer i din musik og et bredt lydbillede, der gør det muligt for hvert instrument at blive hørt.

Og hvis du tror, at disse øretelefoner er lavet med kun lyd i tankerne, kommer de faktisk med masser af funktioner, der vil appellere til alle, der ønsker et billigere alternativ til populære modeller såsom AirPods Pro og Sony WF-1000XM4. Disse funktioner inkluderer anstændig støjreduktion, en IPX4-vandtæthedsvurdering, hurtig opladning og understøttelse af højopløsningslyd.

Læs hele anmeldelsen af: NuraTrue review (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

Jabra Elite 7 Pro giver premium-funktioner til lavere pris (Image credit: Jabra)

Jabra Elite 7 Pro giver premium-funktioner til lavere pris

3. Jabra Elite 7 Pro Billige ørepropper med premium funktioner Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 5,4 g Frekvensgang: 20 Hz-20 kHz Drivere: 6 mm Batterilevetid: 8 timer (30 timer i etui) NFC: Ja Grunde til at købe + Fantastisk værdi + IP57-klassificering + Kompakt og komfortabel Grunde til at lade være - Bas og diskant fylder en del - ANC er ok, men ikke fantastisk

Jabra fortsætter sin utrættelige jagt på det perfekte par true wireless høretelefoner med Elite 7 Pro, som har følgeskab af den sporty version: Elite 7 Active. 7-serien overtager efter Elite 85t, men med en lidt mere overkommelig pris.

Du får vandtætte ørepropper, fremragende lydkvalitet og virkelig god støjreducering under opkald, hvor modparten vil høre dig tydeligt, selv om du befinder dig i larmende omgivelser.

Elite 7 Pro koster 1.599 kr. og ligger dermed i mellemklassen for ægte trådløse øretelefoner, men mange af 7-seriens funktioner konkurrerer med eller overgår konkurrenterne til en højere pris.

Læs hele anmeldelsen: Jabra Elite 7 Pro (Åbner i nyt vindue)

Trådløse hovedtelefoner FAQ