Anmeldelse: Luksus-hovedtelefonerne Bang & Olufsen Beoplay H95

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Bang & Olufsen Beoplay H95 er smukt konstruerede hovedtelefoner og giver den mest luksuriøse oplevelse fra den danske lydproducent. Det brede lydbillede og den gode støjreduktion suppleres af et brugervenlig app. Selv om H95-hovedtelefonerne er ret dyre, er de værd at overveje, hvis du har penge til overs.

Anmeldelsen kort

Når vi tænker på Bang & Olufsen, er ord som "luksus", "håndværk" og "god lyd" og "kvalitet" nogle af de første ting, der falder os ind - Beoplay H95 hovedtelefonerne indeholder alle disse kvaliteter og mere til.

Bang & Olufsens Beoplay H95 over-ear-hovedtelefoner, der blev lanceret for at fejre mærkets 95 års jubilæum, udstråler den slags luksus og overdådighed, som du forventer af et par hovedtelefoner, som hos Bang & Olufsen koster 6.799 kr.

Følelsen af luksus forstærkes af veludført tilbehør og en tilhørende app, der gør det nemt at justere lyden og den aktive støjreduktion.

Lyden er intet mindre end fremragende med et bredt lydbillede, masser af detaljer og en varm, basagtig lyd, der passer til stort set alle musikgenrer. Og hvis lyden ikke er helt efter din smag, er appens EQ skabt til at gøre det supernemt at justere den.

Støjreduktionen er også meget god og blokerer en del støj fra omgivelserne - og ligesom lyden kan støjreduceringen også justeres helt efter dine ønsker.

Du synes måske (helt forståeligt nok), at det er vanvittigt mange penge at bruge på et par støjreducerende hovedtelefoner (opens in new tab). Og måske har du ret, men hvis du ikke vil nøjes med andet end det bedste med hensyn til lyd, design og kvalitet (og har penge til overs), vil Beoplay H95 ikke skuffe dig.

Selv den medfølgende boks udstråler stil og luksus (Image credit: Peter Hoffmann)

Bang & Olufsen Beoplay H95: Pris og tilgængelighed

du kaBeoplay H95 er tilgængelig i butikkerne nu

Prisen begynder ved 4.830 kr. (6.799 kr. hos B&O)

Bang & Olufsen Beoplay H95 blev lanceret i september 2020, og de fleste forhandlere sælger dem nu til priser lige omkring 5.000 kr.

Det gør Beoplay H95 betydeligt dyrere end vores favorithovedtelefoner lige nu, Sony WH-1000XM4, som kan fås for under 3.000 kr. Og selv Sonys nyeste flagskibs-bøffer - WH-1000XM5 - kan du købe til 3.800 kr. Det skal dog siges, at prisen på Bang & Olufsen Beoplay H95 ikke er usædvanlig for luksus over-ear-hovedtelefoner.

Beoplay h95 ligger godt beskyttet i boksen (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Luksuriøs konstruktion

Robust etui

Berøringsfølsomme ørekopper og innovativ styring

Hvis luksus er det, du ønsker af et par hovedtelefoner, sidder Beoplay H95 lige i skabet. H95 leveres i en robust etui, der ikke kun beskytter hovedtelefonerne mod stød og ridser, men også skriger kvalitet. Mobiliteten har ikke været i fokus her, så hvis du vil have etuiet med på farten, er det en god ide at have en taske at putte det i.

Der er lagt stor vægt på det tilbehør, der følger med Beoplay H95; flyadapter, opladningskabel og lydkabel har vævede stofsløjfer og læderremme, så de kan holdes pæne og ordentlige, når de ikke er i brug.

Selve hovedtelefonerne fås i en række sofistikerede farver, herunder guld, rødbrun, sort, grå, marineblå og hvid. Ovale ørekopper med blødt lammeskind og memoryskum sikrer, at Beoplay-puderne er behagelige selv under lange lyttesessioner. En hovedbøjle i ægte læder bidrager til det overdådige look og den overdådige følelse.

Etuiet er i metal og vejer godt til - og kræver en taske på farten (Image credit: Peter Hoffmann)

Rammen i børstet aluminium er let, og selv om ørekopperne sidder tæt, havde vi ingen problemer med at bære H95 i lange perioder. Hovedtelefonerne er sammenklappelige, hvilket gør dem nemme at transportere.

Med de indbyggede knapper i ørekopperne kan du justere lydstyrken og niveauet af aktiv støjreduktion. Det er en funktion, som vi så på Microsoft Surface Headphones (opens in new tab), og vi kan godt lide den taktile fornemmelse, som det giver H95. Den højre ørekop har også en 3,5 mm lydport, en USB-C-opladningsport og en knap til at tænde og slukke for hovedtelefonerne og aktivere Bluetooth.

Du kan styre din musikafspilning med den berøringsfølsomme højre ørekop; tryk på midten for at afspille/pause musikken, stryg fremad for at springe spor over, og stryg tilbage for at gå tilbage. Hovedtelefonerne reagerede meget hurtigt i vores test, og styringen bliver hurtigt ret intuitiv. Det er en skam, at der ikke er nogen automatisk pausefunktion, der træder i kraft, når du tager hovedtelefonerne af, men det er næppe en dealbreaker - og hovedtelefonerne kan trods alt indstilles til at slukke efter 15 minutters inaktivitet.

Vi er ret begejstrede for den volumen-ring, der sidder på den ene ørekop. Her dna du ved at dreje skrue op og ned for lyden. Den er praktisk, fordi den er nem at finde, så du aldrig skal fumle efter knapper.

Beoplay H95 (Image credit: Peter Hoffmann)

Lydkvalitet

40 mm drivere i titan

Bred lydbillede

Imponerende detaljerigdom

Hvis du er på udkig efter den bedste lydkvalitet i branchen, er Bang & Olufsen Beoplay H95 en mulighed, som du bør overveje kraftigt.

Hovedtelefonerne har 40 mm titanium-driverelementer med neodymium-magneter, der leverer en kraftig og fyldig lyd.

Når vi lytter til Bonnie Raitts "Nick Of Time", er lydbilledet utrolig bredt med masser af plads til Raitts luftige vokal blandt de bølgende synthesizere og de insisterende guitarriffs. Basen og trommerne kører med en tydelig rytme, uden at overdøve de andre instrumenter.

I The Beatles' "In My Life" er de betagende klare og rige vokalharmonier panoreret til højre og den stramme rytmegruppe til venstre. En klaversolo i barokstil - indspillet i halv hastighed og derefter fremskyndet for at lyde som et cembalo - plumper videre med både styrke og masser af detaljer.

Image 1 of 2 Selv kablerne er stofklædte og har læderbånd på (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 2 Design og bevidst luksus fra Bang & Olufsen (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 2

Når vi går videre til BADBADADNOTGOODs Speaking Gently, lyder de dissonante synthesizere lige så drømmende og resonante, som man kunne ønske sig. Når sangen kommer i gang, og trommerne bevæger sig fra et simpelt beat til komplekse rytmer, flankeret af ekko-saxofoner, fanger BeoPlay H95 ubesværet de mange elementer i lydbilledet. Bassen rumler med masser af vægt, uden at overdøve de andre frekvenser.

Støjreduktionen er udmærket og er mest effektiv, når det gælder om at blokere de lavere frekvenser. Men det er oftest også netop de frekvenser, der kan trænge igennem og forstyrre, når vi lytter til musik - i hvert fald i byen. Her bliver støjen fra biler, tog og fly effektivt blokeret, så du kan nyde din musik i fred og ro. Du kan justere niveauet af støjreduktion i appen og skifte mellem de maksimale niveauer for ANC og Transparency. Selv hvis du slår ANC fra, er der et vist niveau af passiv støjreduktion takket være H95s generøst polstrede ørekopper.

Volumen-ringen med rillet design, gør det nemt at justere volumen på Beoplay H95 (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid og tilslutningsmuligheder

38 timers batterilevetid

Bluetooth 5.1

Justerbar EQ i app´en

Bang & Olufsen Beoplay H95 har 38 timers afspilningstid med ANC slået til. Det er en længere batterilevetid end de fleste støjreducerende hovedtelefoner på markedet, og det er helt sikkert nok til at få dig igennem en lang flyvetur.

Forbindelsen er via Bluetooth 5.1, hvilket sikrer hurtig parring og stabil forbindelse til din enhed. Der er også understøttelse af AAC og aptX Adaptive, så du kan nyde lyd i høj opløsning.

Beoplay H95 kan konfigureres via Bang & Olufsen-appen, som giver dig mulighed for at justere hovedtelefonernes indstillinger og lyd. Der er flere musik-indstillinger at vælge imellem, herunder Optimal, Pendling, Klar, Træning og Podcast. Du kan også lave dine helt egen justering med Bang & Olufsens utroligt brugervenlige Beosonic-funktion.

Ørepuderne på Beoplay H95 er monteret magnetisk og utroligt nemme at udskifte (Image credit: Peter Hoffmann)

I modsætning til mere traditionelle equalizere er Beosonic præsenteret som en cirkel, hvor du med fingeren kan flytte "lyden" til den perfekte position mellem forskellige lydtilstande og hæve eller sænke diskant- og basniveauet. Det er en smart måde at præsentere frekvensområder og forskellige lydprofiler på, og hvis du ændrer disse niveauer, har det en meget mærkbar effekt på lyden, hvilket ikke altid er tilfældet i andre equalizer-apps.

Du kan også justere niveauet af aktiv støjreduktion og gennemsigtighed i appen og reducere vindstøj, så du kan foretage klare opkald i blæsende vejrforhold.

Skal du købe Beoplay H95?

Beoplay H95 er bestemt et bekendtskab værd (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb dem, hvis...

Du vil have luksus

Hvis du er på udkig efter en luksusoplevelse, når det gælder alt fra design til lydkvalitet, er Beoplay H95 et rigtigt godt bud på dine næste hovedtelefoner.

Du vil have førsteklasses lyd

Beoplay H95 lever et bredt, velafbalanceret lybillede med masser af varme og mange detaljer i lyden.

Du vil have mulighed for at tilpasse lydenoplevelsen

En justerbar EQ med en flot og intuitiv brugerflade gør det nemt at tilpasse Beoplay H95.

Køb dem ikke, hvis...

Du har begrænset budget

Disse hovedtelefoner er meget dyre, og modeller som Sony WH-1000XM4 tilbyder flere lignende funktioner for færre penge. Så må du til gengæld undvære den overordnede luksusfølelse, som H95 giver.

Du vil have en automatisk pause-funktion

Glemmer du ofte at slukke for musikken? Beoplay H95 kan ikke registrere, at du tager hovedtelefonerne af og så sætte musikken på pause.