Anmeldelse: Microsoft Surface Headphones

Microsofts første version af et par over-ear hovedtelefoner er imponerende lyd og flot design. Vi var imponerede over den aktive noise cancelling og lydkvaliteten i hovedtelefonerne, selv om designet måske vil være for meget for nogle brugere.

Microsoft overraskede alle da de i oktober annoncerede deres Surface Headphones. Det er endnu mere overraskende, hvor ambitiøse Microsoft er med de her hørebøffer. For de nye Surface hovedtelefoner er lavet med det formål at konkurrere med markedets førende inden for noise cancelling som for eksempel Sony og Bose.

Hvordan vil Microsoft så gøre det? De her hovedtelefoner er udstyret med ret avanceret noise cancelling teknologi og med de såkaldte beamforming mikrofoner, der er bedre til at fokusere på lyden. Det hele er pakket ind i et enkelt og lækkert design, der oven i købet føles godt. Hovedtelefonerne er kompatible med iOS og Android og naturligvis Windows 10 . Der er fokus på Cortana, hvilket kan give nogle begrænsninger sammenlignet med andre hovedtelefoner .

Skal dette være dine næste trådløse noise cancelling hovedtelefoner? Vi har prøvet de nye hørebøffer og var positivt overraskede. De er måske ikke helt de Sony WH-1000XM3-dræbere, som Microsoft havde håbet på, men når vi tænker på at det er de første hovedtelefoner fra Microsoft, er vi faktisk ret overvældede over, hvor gode de er.

Pris og tilgængelighed

Microsoft Surface er ikke på det danske marked endnu, og Microsoft har ikke meldt ud, hvornår vi kan forvente, at de kommer. Hovedtelefoner fås til en pris på 349,99 dollars/2.325 kr. Det er dyrere end nogle af vores favoritmodeller fra kendte audiomærker som Bose og Sennheiser, og cirka samme pris som vores favorit-hovedtelefoner inden for noise cancelling i 2018 - Sony WH-1000MX3 .

Hvorfor så dyre? Det er nok fordi, Microsoft har givet Surface hovedtelefonerne en frygtelig masse forskellige features med i bagagen, inklusive et smart touchpanel på både højre og venstre hørekop og integrerede knapper i hver kop. Men er det nok til at retfærdiggøre prisen? Det mener vi, og vi skal nok forklare det mere detaljeret om lidt.

Design

Microsoft Surface hovedtelefonerne er meget, meget grå. Og her vil din personlige smag være afgørende for, om du synes, at det er utroligt lækkert eller utroligt kedeligt. Vi synes, det minimalistiske design er smukt, selv om det ville være rart, hvis der var lidt større farveforskel mellem den mørkere farve inden i kopperne og farven på bøjlen. Men når det er sagt, så ser Surface hovedtelefonerne meget cool ud på en normcore-agtig måde. Det virker næsten som om Microsoft har fået lidt kant. Men vi kunne måske godt tænke os lidt mere bling. Der er et lille, skinnende Microsoft logo på hver side af hovedtelefonerne på bøjlen over hørekopperne. Hængslerne er lavet af aluminium, men det føles som om Microsoft godt kunne have gjort mere ud af at inkorporere sølvfarvede elementer flere steder på høretelefonerne. Når man betaler 2.325kr. for nogle hovedtelefoner, vil man nok gerne have, at de skiller sig lidt ud.

Til gengæld kommer de i en ret speciel opbevaringsboks, der føles robust nok til at man kan bare kan kaste dem ned i tasken, når man er på farten uden at bekymre sig om, at man så kommer til at ødelægge hovedtelefonerne.

Den meget grå farve har den effekt, at hovedtelefonerne kommer til at se en smule kluntede ud, selv om de ikke er større end andre modeller med lignende features. Uanset om man nu kan lide farven eller ej, så er det helt sikkert et punkt, der vil skille vandende mellem forbrugerne – enten elsker du det, eller også hader du det.

Når det er sagt, så skal det også nævnes, at Surface hovedtelefonerne er designet til at være behagelige at gå med. Her har Microsoft hentet inspiration fra gamere, der tit har deres hovedtelefoner på i mange timer ad gangen. For at gøre oplevelsen så behagelig som muligt, er kopperne lavet af memoryskum, som også polstrer hovedbøjlen, så den hviler blødt og behageligt på hovedet.

Hørekopperne af memoryskum er meget behagelige at have på, men de sidder tæt, og vi mærkede ind imellem en smule pres i tindingerne, når vi havde dem på. Hvis du kan lide tætsiddende hovedtelefoner, vil du sandsynligvis holde af Microsoft Surface hovedtelefonerne. Er du derimod typen, der synes tætsiddende hovedtelefoner er irriterende, så kan denne model blive en udfordring for dig.

Man skal være opmærksom på, at glideskinnen, der bruges til at justere størrelsen på hovedtelefonerne, kan åbne sig lidt, når man bevæger hovedet. Her opdagede vi, at det gør det nemt for lange hår at blive fanget i skinnen, så man kommer til at trække hårene ud, når man tager hovedtelefonerne af.

Funktioner og ydelse

Lyden i Surface hovedtelefonerne er fantastiske, og vi er særligt imponerede over bassen, hvor selv de dybere bas-frekvenser går klart og smukt igennem på numre som James Blakes ‘Limit To Your Love’, takket være de 40 mm free-edge drivere, der sidder i dem.

Hovedtelefonerne hæver niveauet endnu mere, når det gælder vokalen. Vi testede blandt andet med ‘This Is The Last Time’ af The National, og vi var virkelig imponerede over de varme og generøse mellemtoner, som fik hvert eneste ord i sangen til at lyde levende og følsomt. Lydbilledet, som de her hovedtelefoner skaber, er generelt ekstremt varm med en nærmest analog kvalitet over sig – om det er positivt er i høj grad afhængig af brugerens individuelle smag – og nogle brugere vil måske kræve lidt mere kraft i de lavere mellemtoner og en skarpere diskant.

Det er som sagt et spørgsmål om smag, og der er ingen tvivl om, at hovedtelefonerne gengiver musikken realistisk og levende på et niveau, som vi normalt vil forvente fra de mere kendte hovedtelefonproducenter. Det er noget af en overraskelse, at det er lykkedes Microsoft at opnå det i første forsøg.

Den aktive støjreducering fungerer udmærket, selv om den ikke lukker af for alle udefrakommende lyde, medmindre man afspiller musik – i modsætning til f.eks. Sony WH-1000XM2 . Men lytter man til musik, så kan man fordybe sig i musik-oplevelsen uden at blive forstyrret af lydene i de åbne kontorlandskaber eller på togturen hjem fra arbejde.

Vi er virkelig imponerede over funktionerne i Surface hovedtelefonerne – for eksempel de indbyggede drejeknapper på hver hørekop. Ved at dreje venstre knap frem eller tilbage kan man styre noise cancelling-funktionen, og det er fantastisk, når man går på et larmende fortov og gerne vil kunne høre sine omgivelser uden at slukke for musikken. På samme måde kan man styre volumen ved at dreje på den anden knap. Et kort tryk på en af kopperne stopper eller starter musikken, ved to korte tryk hopper musikken videre til næste nummer, og tre korte tryk afspiller forrige nummer.

Et langt tryk på en af kopperne aktiverer stemmeassistenten på din enhed, og det gælder ikke kun Microsofts Cortana; ud over Windows 10 enheder, virker denne feature også på iOS, Android og på MacOS.

På højre kop finder man også power knappen, en knap til at mute den indbyggede mikrofon, en micro USB-port til opladning og en 3,5mm port til dem, der helst vil lytte til musik via en kablet forbindelse.

Batterilevetiden er cirka 15 timer, når man har tændt for Bluetooth, aktiv noise cancelling og den stemmestyrede Cortana (som først skal downloades på din enhed). Det er ganske udmærket, og det tager cirka to timer at lade dem op. Men selv om Microsoft selv siger, at Cortana er indbygget i hovedtelefonerne, så er der altså tale om, at mikrofonerne lytter efter dine kommandoer til Cortana, som app’en på din enhed så reagerer på.

I vores øjne er det ikke ligefrem det samme som en indbygget stemmestyret assistent. Der er nu ingen tvivl om, at du bliver glad for den performance, som hovedtelefonerne, og det kan måske være med til at retfærdiggøre prisen for alle Microsoft-fans derude.

Den endelige dom

Microsoft Surface hovedtelefoner er overraskende gode med en overvældende varm lyd, en gavmild bas, så din musik lyder fantastisk, uanset om du lytter til dyb hiphop eller akustisk singer-songwriter musik. Den meget varme lyd kan betyde, at man de lavere mellemtoner ikke står så stærkt, og det vil måske virke lidt fesent på nogle brugere. Men hører du til dem, der bliver træt af skarp diskant og mellemtoner, så er det måske lige de her hovedtelefoner, du skal købe.

En anden vigtig feature er noise cancelling-funktionen, som i vores øjne (eller ører) virker rigtig godt, og vi er vilde med, hvor nemt det er at styre funktionen med de indbyggede drejeknapper i hørekopperne.

Selv om vi egentlig mente, at prisen var lidt for høj (især fordi man kan købe kvalitetshovedtelefoner fra kendte mærker til lavere priser), så fungerer de indbyggede features så godt, at vi nu har lidt lettere ved at acceptere prisen.

Det er nok ikke alle, der vil bryde sig om meget enkle design, og hvis du synes, at du godt vil have nogle hovedtelefoner med lidt mere x-faktor, så skal du måske tjekke AKG N60NC trådløse hovedtelefoner , som kan købes fra 1.470 kr. og har et mere klassisk design.

Redaktørens note: Joe Osborne har også bidraget til denne anmeldelse.