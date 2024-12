Sidste udkald på Black Friday-TV - Samsung 50" 4K QLED TV tæt på halv pris

Black Week - et af de bedste tidspunkter at købe TV på - er ved at være slut. Vi har set nogle vilde TV-tilbud, og det har virkelig været muligt at gøre nogle vanvittige kup. Men det ser ud til at tilbuddene er ved at løbe ud.

Ja, du kan stadig finde mange tilbud på TV. Men mange af dem, er TV, hvor prisen er sat op i begyndelsen af oktober. Så selv om der står "Halv pris" eller "Spar 40%", så har mange fjernsyn kostet det samme frem til oktober i år. Nogle af dem har endda været billigere, så du nu faktisk betaler lidt for de fantastiske "Tilbud", hvilket er noget forbandet svineri.

Hos TechRadar tjekker vi produkternes prishistorik, så vi er sikre på, at der rent faktisk er tale om et tilbud, og ikke fup-tilbud. Og der findes stadig enkelte gode tilbud. Vi er faldet over dette Samsung Q80D 4K QLED Smart TV til en virkelig god pris.

Det er et smart QLED TV, der giver fantastisk kontrast og billedkvalitet. Samtidig er det et smart TV, så du kan tilgå en masse gratis indhold via Samsungs platform. TV'et er også udstyret med en AI-chip, NQ4 AI Gen2 Procesor, der tilpasser og optimerer billed og lyd til dine omgivelser.

Normalprisen er 10.999 kroner. Men lige nu kan du få dette TV til en pris på 5.990 kroner. Det giver dig en besparelse på hele 5.009 kroner.

Black Friday: Supertilbud på Samsung Q80D 4K QLED Smart TV

Spar 45% at elgiganten.dk Samsung Q80D 4K QLED Smart TV 50":10.999 kr,- 5.990 kr. hos Elgiganten

Spar 5.009 kr. - solidt tilbud på et 50" Samsung 4K TV. Her får du et fremragende tv med QLED, der giver flotte billeder og har fantastisk kontrast. Med NQ4 AI Gen2 Processor optimerer TV'et billedet og lyden i dine omgivelser.

Flere Black Friday-tilbud