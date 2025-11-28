Sonys bedste hovedtelefoner nogensinde, er blevet endnu billigere under Black Friday

Black Friday-udsalget har budt på mange rigtig gode tilbud i år, og nu har vi fundet endnu et, der er værd at tjekke ud. Sonys flagskibs-hovedtelefoner WH-1000XM6 har fået en rigtig flot prisnedsættelse hos Amazon, så du kan spare et par hundrede pund på virksomhedens nyeste topmodel.

Dette er prisvindende hovedtelefoner, der er blevet favoritter blandt mange af forfatterne på TechRadar-teamet. Vores kollega Harry Padoan har næsten ikke taget dem af, siden han købte dem for seks måneder siden, og siger, at de leverer en vanedannende dyb bas, en vidunderlig fyldig mellemtone og en tæt kontrolleret diskant, der får hans yndlingssange til at lyde bedre end nogensinde før. Med støjreduktion i topklasse kan du også lukke den ydre verden helt ude.

Du kan læse mere om tilbuddet nedenfor – og selvfølgelig kan du også tjekke vores store Black Friday-hub, hvor vi samler de bedste priser på alt fra robotstøvsugere til smartwatches.

Black Friday-deal på Sony WH-1000XM6

9% rabatt Du sparer 500 kr. Sony WH-1000XM6: var 3.490 kr. nu 2.990 kr. hos power.dk Sony WH-1000XM6 er Sonys nyeste flagskibs-hovedtelefoner med klasseledende støjreduktion, forbedret lyd og op til 30 timers batterilevetid. Dette er en af de bedste priser, vi hidtil har set på disse hovedtelefoner, og et rigtig godt Black Friday-tilbud til dem, der ønsker det absolut bedste inden for lyd og komfort.

I vores anmeldelse af Sony WH-1000XM6 roser vi hovedtelefonerne for deres opdaterede lydkvalitet, der leverer en fordybende, dynamisk og velafbalanceret lyd.

Vi er også meget imponerede over deres kraftige støjreduktion, hvor XM6-modellens ANC konkurrerer direkte med de nye Bose QuietComfort Ultra Headphones Gen 2. Du får op til 30 timers batterilevetid, silkebløde touch-kontroller, der faktisk er til at bruge, og en række funktioner, du kan udforske i Sound Connect-appen. Hvad mere er, XM6 er en af de flotteste hovedtelefoner, Sony har udgivet – og i modsætning til Sony WH-1000XM5 kan de faktisk foldes sammen. Dette kan være et af de bedste Black Friday-tilbud på disse hovedtelefoner i år.

