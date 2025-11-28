Samsung S95F er et af årets bedste tv og lige nu får du heftig rabat

I et år, hvor der har været flere store tv-lanceringer, har Samsung S95F formået at snuppe titlen som TechRadars valg til det allerbedste tv i 2025.

Samsung S95F begyndte sin rejse mod prisen ved først at modtage fem ud af fem stjerner i vores anmeldelse af modellen. Samsungs flagskibs-OLED deltog derefter i TechRadars store OLED-showdown, hvor fire modeller blev sat op mod hinanden side om side – og hvor S95F vandt flere kategorier og delte førstepladsen med LG G5 som det bedste OLED-tv samlet set, men vandt flere underkategorier end LG.

TechRadar-læsere stemte også Samsung S95F til det bedste OLED-tv i TechRadar Choice Awards – hvilket betyder, at det også slog LG G5 i den kategori. Så hvordan lykkedes det Samsung S95F at blive ikke kun det bedste OLED-tv i året, men også det bedste tv i 2025?

Det mest fantastiske ved fjernsynet er måske Samsungs antirefleksive Glare Free-skærm, som mindsker genskin fra sollys og lamper. Det virker utroligt godt, og oplevelsen af at stå at kigge på en skærm, hvor du kan se mørke scener tydeligt i fuldt dagslys, tog nærmest vejret fra mig første gang jeg så det. Det er en utrolig oplevelse, og her her Samsung virkelig fortjent stor ros. - Billedet står bare skarpt og flot uanset tidspunkt på dagen. Med HDR10+, 165 Hz opdateringshastighed, smarte funktioner og fire HDMI-porte er det et stærkt valg til film, sport, streaming og gaming i topkvalitet. Se, hvad der gør Samsung S95F til OLED favorit i 2025

Alt andet, der gør Samsung S95F til det bedste TV i 2025

Samsung S95F har et imponerende indbygget højttalersystem til et så tyndt tv. (Image credit: Future)

Et klart og detaljeret billede er blot en af de mange ting, man kan sætte pris på ved Samsung S95F. Den har et ekstremt slankt design og bruger Samsungs One Connect Box til alle eksterne tilslutninger, hvilket gør installationen både stilfuld og pæn. Den leveres også med Samsungs genopladelige SolarCell-fjernbetjening, som er en af de mest miljøvenlige på markedet takket være både solcelle- og USB-C-opladning.

På trods af sin ultratynde konstruktion leverer S95F et imponerende 4.2.2-kanals 70 W lydsystem, der giver klar dialog og overraskende kraftig bas. Den understøtter Dolby Atmos, og Samsungs Object Tracking Sound+ placerer lyden præcis der, hvor handlingen foregår på skærmen.

Samsungs Tizen 9.0 smart TV-platform, der bruges i S95F, er virksomhedens bedste version til dato. Den tilbyder indholdshubs for kategorier som Gaming, Daily+ (livsstils- og arbejdsapps) og Ambient – sidstnævnte fungerer som en pauseskærm, når tv'et er i standbytilstand, og indeholder også den nye tilføjelse Samsung Art Store.

Samsung har længe haft stort fokus på gaming, og S95F er ingen undtagelse. De fire HDMI-porte understøtter 4K ved 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM og HDR10+ Gaming. Samsung Gaming Hub indeholder populære tjenester som Xbox, Nvidia GeForce Now og Amazon Luna. Hvad mere er, inputforsinkelsen er kun 9,5 ms – blandt de laveste, der findes på et tv.

Alle disse tilslutninger er placeret i den eksterne One Connect Box, der sender både strøm og billede til skærmen via et enkelt kabel. Dette gør det muligt at gøre selve panelet tyndere og gør det perfekt til vægmontering, da tilslutningsboksen let kan skjules.

Vi ville gerne sige, at Samsung S95F også er let på pengepungen, men det er naturligvis ikke tilfældet med et premium-tv af denne type. Men hvis du har budgettet, er dette uden tvivl det bedste tv, der er udgivet i 2025 – og i et år fyldt med fantastiske tv-muligheder siger det meget.