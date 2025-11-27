Slagtilbud på Sharks populære anti-aging CryoGlow LED-maske

SharkNinja, det stærke brand bag de superpopulære Shark Clean- og Ninja Kitchen-produkter, er i gang med deres Black Friday-udsalg.

Du får mindst 10 % rabat på hele webshoppen og op til 30 % rabat på udvalgte varer med en rabatkode, du kan få på hjemmesiden. Her finder du blandt andet gode tilbud på nogle af Shark populære skønhedsprodukter og støvsugere.

Gå direkte til Sharks Black Friday-udsalg.

Shark CryoGlow

Spar 31% Du sparer 899,80 kr. Ninja Shark CryoGlow: var 2.899 kr. nu 1.999,20 kr. hos sharkclean.dk Shark CryoGlow står på rigtig mange ønskelister i år. Det er en maske, der kombinerer LED-lysterapi med køleteknologi under øjnene — en behandling udviklet med dermatologer. Den skal kunne hjælpe med at mindske hævelser under øjnene, reducere rødme og forbedre hudens glød over tid. Samtidig tilbyder den forskellige behandlingstilstande, herunder anti-aging, akne-reduktion og generel hudpleje, hvilket gør den til en alsidig løsning til hjemmebrug.Masken er på kort tid blevet lidt af en sensation på sociale medier, og du kan videoer om den i lange baner på nettet. - Derfor er vi også 100% sikre på, at der er rigtig mange, som overvejer at købe den. Nogen vil købe til sig selv, imens andre overvejer at gøre lidt ekstra ud af julegaven til en de holder af. Uanset om du hører til den ene eller den anden gruppe, så er der ingen tvivl om, at det er nu, du bør overveje at slå til. HUSK: Du får ekstra rabat ved på 20% ved at indtaste koden SHARK20, inden du går fra indkøbskurv til betaling.

Hvem er SharkNinja?

Der er stor sandsynlighed for, at du allerede ejer et af virksomhedens smarte, innovative apparater, der kombinerer teknologi og design på en måde, som giver velfungerende produkter, der har for vane at holde, hvad de lover og altid overrasker med ekstra lækre funktioner. SharkNinja er faktisk to stærke mærker, der arbejder under samme tag:

- Shark: De tackler de rengøringsopgaver og behov i hjemmet med geniale produkter, herunder støvsugere, robotstøvsugere og personlig pleje som glattejern.

- Ninja: Det mærke, du nu ser i de fleste køkkener, tilbyder uundværlig teknologi som fremragende espressomaskiner, grill- og pizzaovne, ventilatorer og så videre.